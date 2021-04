Sueño en la Toscana. Un arquitecto argentino restauró la antigua villa familiar

La rama italiana del arquitecto Fernando Malenchini le encomendó la actualización de su villa, que alguna vez le perteneció a los Medici. Hoy, diez siglos de historia se abren al público para hospedaje y eventos rodeados del mítico encanto de la campiña toscana.

Lucrecia Álvarez LA NACION

“Mi familia es originaria de Italia: una rama permaneció allá y otra vino a la Argentina. Si bien ellos se quedaron con esta propiedad, siempre estuvo la predisposición hospitalaria, la invitación para todos los primos”, comparte con nosotros el arquitecto Fernando Malenchini, socio del estudio de arquitectura y paisajismo Pondal-Malenchini junto con su colega Diego Fernández Pondal. “En verano, los parientes llegan desde distintos puntos. Cuando viene el frío, baja cada uno a su ciudad”.

La villa principal, rodeada de 70 hectáreas de viñedos y olivares (bodega y almazara incluidas) era la antigua sede del clan. Y si bien se trata de una finca productiva, llegó un punto en que el vino y el aceite no rindieron lo suficiente. “En uno de los viajes, mis primas me comentan que querían vender algunas hectáreas para mantener el casco y pidieron mi opinión. ‘Chicas, ese es el principio del fin’”, les dije. “En Italia lo han hecho, y en Argentina vimos infinidad campos subdivididos que luego no pueden mantener el casco. Me parece que la Villa tiene que abrirse al público para hacer de ella un lugar para eventos y hospedaje de excelencia. ¡Al principio no querían saber nada!”

La casa mayor

En 1667 'El Palazzo della Fattoria' -como se lo conocía- fue asignado al cardenal Francesco María de Medici para ser convertido en una lujosa casa de campo. Más de un siglo después sería adquirida por la familia Malenchini. Foto: Estudio Pondal Malenchini

"Conocía la villa de haber ido varias veces, porque soy muy amigo de dos de mis primas italianas. Desde chicos, la familia cultivó ese lazo transatlántico." Arq. Fernando Malenchini, socio del estudio Pondal-Malenchini

En el pasillo que atraviesa la residencia principal y lleva al jardín posterior, los frescos contrastan con la austeridad del piso ladrillo cocido que se puede encontrar en las casas más humildes de la región tanto como en la Galería Uffizi. Foto: Estudio Pondal Malenchini

Fue un año de proyecto y un año más de obra sorteando la burocracia propia de intervenir un patrimonio con diez siglos de antigüedad. El resultado, desde ya, es cautivante.

El negocio familiar de viñedos y olivares orgánicos continúa funcionando y la antigua cocina es el espacio donde se hacen las degustaciones. Foto: Estudio Pondal Malenchini

“Los visitantes llegan en busca de sensaciones. Parte de la experiencia de estar en Italia y en el Chianti es ir al supermercado, recorrer los pueblitos, comprar productos locales y cocinarlos”, describe Malenchini.

Una restauración exquisita

Hoy, esta construcción próxima a la residencia mayor alberga 5 de las 16 suites en las que se puede pasar una temporada. Foto: Estudio Pondal Malenchini

En el siglo XI, el punto más alto de la meseta de Lilliano alojó una de las torres que custodiaban Florencia. Después fue convento y, más tarde, morada de los trabajadores de la antigua finca.

La reforma hizo a nuevo los jardines y los tendidos de agua, electricidad y gas. Las paredes amarillas, los postigos en celeste grisáceo y las tejas respetan el código histórico que rige para la zona. Foto: Estudio Pondal Malenchini

Las paredes más antiguas tienen bases sólidas de piedra que se van afinando para reducir el peso. En el medioevo se consideraba un lujo poder cubrir la piedra y pintar las casas con el amarillo característico de la región. Foto: Estudio Pondal Malenchini

"Para nosotros fue maravilloso ver la calidad de la mano de obra: cómo, con solo ver un muro, ya sabían la época y la composición de la mezcla y podían reproducirla idénticamente." Arq. Fernando Malenchini

Espacios con historia de siglos y confort actual

La reforma debía respetar la ubicación y el tamaño de los aventanamientos medievales, en compensación, los ingresos con arco (que eran garage) se convirtieron en grandes aberturas. Foto: Estudio Pondal Malenchini

Arquitectura original y ambientación contemporánea. Este comedor se ubica debajo de la torre histórica, que no podía ser modificada ni dividida. Por eso se hizo una cocina tipo isla escondida tras la boiserie amarilla. Foto: Estudio Pondal Malenchini

Parte de la tradición toscana, la terracota de Impruneta cubre los pisos con sus milenarios ladrillos artesanales

Los arquitectos apostaron por atmósferas de fuerte tradición que, además, transmiten la energía de la nueva generación que administra la Villa. Foto: Estudio Pondal Malenchini

“Incorporamos el verde para darle a este cuarto una impronta campestre, con un color fresco que levanta y lo hace joven”

Elevada entre los pueblos de Antella y Grassina, la villa tiene vistas privilegiadas de Florencia y su Duomo. Foto: Estudio Pondal Malenchini

Igual que en el caso de la cocina de la torre, los baños de las suites se montaron con estructuras independientes para preservar los ambientes originales. Foto: Estudio Pondal Malenchini

Les mostrábamos ideas a los mayores y se armaban unas escenas de drama italiano memorables, con portazos, desaires y todo lo imaginable. ¡Cómo íbamos a cambiar el uso de la sala con frescos, si ahí desayunaban!

Surcado por limoneros y rosales, el gran jardín de la Villa es el lugar preferido para cumplir el sueño de una boda en la Toscana. Foto: Estudio Pondal Malenchini