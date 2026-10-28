Transformá tu baño sin obra con estas mamparas

28 de octubre de 2026 00:00 4 ' minutos de lectura

Hechas a medida y pensadas como parte del proyecto, las mamparas de hierro y vidrio organizan el espacio y delimitan usos; transparentes o texturadas, funcionan como divisiones livianas que dejan pasar la luz y multiplican las posibilidades del baño

Más cerca de una pieza de arquitectura que de una mampara convencional, estos cerramientos de hierro y vidrio se ganaron un lugar propio dentro del diseño de interiores. Hechos a medida y adaptados a las características de cada proyecto, permiten separar áreas sin bloquear las visuales ni interrumpir la luz natural.

Más cercanas al cerramiento que a la mampara, funcionan como paredes transparentes capaces de contener las salpicaduras y sectorizar la ducha o la bañera. Jorge Bureaux

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Su principal atractivo está en la estructura. Los perfiles metálicos dejan de cumplir un rol meramente técnico para transformarse en un recurso capaz de dar escala, orden y personalidad al ambiente. Con cuadrículas simples, vidrios texturados, esmerilados o acanalados, su diseño es parte de la propuesta integral del baño.

Otra de sus ventajas es la versatilidad. Conviven naturalmente con mármol, piedra, microcemento, cerámicos o madera, y pueden adoptar un perfil industrial, contemporáneo y clásico.

Claves para proyectar un cerramiento de herrería

Pensarlo desde el inicio del proyecto y no como un agregado de último momento.

Definir la modulación de los perfiles según las proporciones del ambiente.

Repetir el acabado de la herrería en griferías, espejos, apliques o herrajes.

Elegir vidrio transparente para priorizar amplitud o texturado para ganar privacidad.

Utilizar perfiles con tratamiento anticorrosivo aptos para ambientes húmedos.

Aprovechar el cerramiento para organizar sectores sin perder luminosidad.

Geometría en negro

Para resolver este baño súper compacto, la arquitecta Vanesa Franco Gómez, fundadora de Proyecto Madriguera, diseñó una mampara de herrería realizada artesanalmente a medida. La estructura permite separar la ducha sin bloquear la luz ni recargar visualmente el pequeño espacio.

Grifería (FV). Sanitarios (Ferrum). Dispenser (Philippa Deco Boutique). Espejo (Vidriería Rosales). Javier Picerno

Privacidad filtrada

El baño en suite, proyecto del StudioTamat, está conectado con una particular propuesta: alojado dentro de una caja de nogal, tiene dos puertas de vidrio acanalado que permiten abrirlo o cerrarlo, obteniendo intimidad sin resignar luminosidad.

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Porcelanato ‘Mystone Ceppo di Gré’ (Marazzi, GruppoE Ceramiche Appia), que reproduce la icónica piedra italiana. SERENA ELLER

Una división que suma calidez

A cargo de la arquitecta Tessa van Schaik, este proyecto muestra cómo la herrería puede integrarse a una propuesta cálida y contemporánea.

Espejo circular contra la pared de granito negro terminación mate. Puerta de vidrio esmerilado que divide el vanitory de la ducha. Jorge Bureaux

La estructura de hierro y vidrio organiza el sector de baño sin interrumpir las visuales, mientras que la madera aporta textura y equilibrio. Más que una mampara, el cerramiento actúa como una carpintería interior pensada para acompañar la arquitectura y potenciar la sensación de amplitud.

Puerta de vidrio esmerilado que divide el vanitory de la ducha. Piso de madera reforestada. Jorge Bureaux

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Integrado a la arquitectura

En la casa de la decoradora Sol Larrosa, el divisor de hierro y vidrio acompaña la escala del ambiente y se integra naturalmente a la arquitectura. La combinación de superficies blancas, perfilería negra y abundante luz natural da como resultado un baño de líneas depuradas, pensado para disfrutarse con la misma amplitud y comodidad que el resto de la casa.

Mesada de hierro con tapa de Neolith y dos bachas bajo sendos espejos redondos. El estilo industrial sigue en los espacios separados de ducha y bañadera, con azulejos blancos con junta gris y listel negro, el mismo color con que se pintaron los barrales y los caños que llevan luz hasta los spots. Cuadro del guacamayo bordado (Estudio Polonia). FOTO: Magalí Saberian

Un límite sutil

Para la reforma de la casa de la artista Laura Ale, la arquitecta Silvia Soqueff recurrió a un cerramiento de vidrio esmerilado que resuelve la privacidad de manera discreta. A diferencia de las versiones completamente transparentes, aquí la división funciona como un filtro sutil que resguarda el sector de los sanitarios. Una solución simple y efectiva para quienes buscan separar sin aislar.

Mueble con mesada de mármol, puf y obra de Milo Lockett. Santiago Ciuffo

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Entre el interior y el jardín

Diseñado por su dueño, Andrés Escobar, este baño se abre hacia el exterior y aprovecha la conexión con el jardín para generar una atmósfera relajada y luminosa. En la combinación con el mármol tundra y la bañadera exenta, el cerramiento de diseño clásico toma un aspecto más contemporáneo.

La estructura de hierro y vidrio organiza el área de la bañera, acompaña la riqueza de los materiales y refuerza la sensación de amplitud.

Una caja de luz

Lydia Broström y Alexander Brinkmann, dueños de casa, eligieron para el área de ducha una estructura que resalta la continuidad de los revestimientos pétreos. El vidrio permite que los materiales sean protagonistas y, al mismo tiempo, ordena.

Para su baño optaron por revestimientos cerámicos que imitan la piedra natural y una mampara de hierro repartido hecha a medida para cerrar el box de ducha. nicole castillo g

El detalle que identifica

Para este baño, la decoradora Agustina Cerato, fundadora de Estudio AC y de la marca deco que lleva su nombre, eligió una mampara que dialoga con las griferías, el espejo y los herrajes.

El detalle de la mampara termina de darle su carácter al baño. Santiago Ciuffo

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Separar sin cerrar

La propuesta de Sonia Bustamante, dueña de casa y creadora de 7-27 Home Collection, fue elevar sobre una pequeña alzada el cerramiento que actúa como una pared liviana para proteger de las salpicaduras sin aislar el sector de ducha.