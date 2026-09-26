Tras diez años en esta casa de La Lucila, fue por el sueño pendiente de tener un bar y mucho espacio para recibir a sus amigos

26 de septiembre de 2026 00:00 2 ' minutos de lectura

Con un objetivo clarísimo, Brava Arquitectura propuso una arquitectura que acompañara naturalmente el modo de vivir de su cliente

Tras diez años de vivir en el que era un chalet tradicional de La Lucila, rodeado de un inmenso jardín de 800 m2, el dueño de esta casa –productor audiovisual– contactó a la arquitecta Paula Rodríguez Donati, directora de Brava Arquitectura. ¿La idea? Tener un bar en su casa.

En el hall de entrada, apoyada sobre la consola, obra de Silvina Aguirre y lámpara de mesa (Fiumine). Pompi Gutnisky

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Después de las primeras conversaciones y con una propuesta de aires Mid Century en mano, el plan fue creciendo: “Empezamos por el bar, pero cuando el propietario vio cómo quedaría, se entusiasmó con la idea de que todos los ambientes estuvieran revestidos en incienso y que cada sector fuera pensado para recibir amigos”, cuenta Rodríguez Donati.

Sillón modular en terciopelo, diseño del Estudio para acompañar la bow window con persianas (Riel Americano). Mesa baja (Fontenla). Pompi Gutnisky

El gran desafío fue lograr, en el mismo ambiente, el equilibrio entre el living (más diurno) y el bar (más nocturno). Como es lo primero que se ve al entrar, debía tener el clima especial que el dueño de casa buscaba.” — Arq. Paula Rodríguez Donati, directora de Brava Arquitectura

Izq., butaca (Eugenio Aguirre) y mesa de arrime (Solsken). Der., mueble de paraíso teñido (Brava Arquitectura) con barandillas de bronce y fondo revestido en granito ‘Amadeus’ de De Stefano (Aranda Mármoles), el mismo material elegido de la barra, otro diseño del Estudio, ejecutado por Industria Guanaco. Pompi Gutnisky

El proyector apunta a un sector del mueble-bar que funciona como pantalla. Además, detrás del cielo raso se oculta el sistema domótico que controla la iluminación y el sonido en toda la casa.

ANTES. Imagen tomada mirando hacia la puerta de entrada. Donde están las bibliotecas y la chimenea, ahora está el bar. Pompi Gutnisky

Lo que empezó como una necesidad puntual se transformó, poco a poco, en una remodelación que abarcó casi toda la vivienda (que alcanzó los 250 m2 cubiertos totales) y con una transformación notoria del estilo original.

Banquetas (Andy Forn Casa). Lámpara colgante (Huup). La biblioteca que se ve a la derecha indica la cercanía del comedor, que veremos más abajo. Pompi Gutnisky

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Mesa (Diseño Humano), sillas (Fontenla) y lámpara colgante (Iluminación Agüero). Pompi Gutnisky

ANTES. Vista amplia del living, que hoy está revestido en incienso, incluso el cielo raso. Pompi Gutnisky

La misión

Los espacios sociales se abrieron al exterior, la cocina cambió para favorecer las charlas, una parrilla bajo un pequeño alero se convirtió en un gran quincho al estilo de un pabellón y el jardín sumó un fogonero con fabulosos asientos de obra. Cada decisión persiguió el mismo objetivo: “Es un hogar realmente pensado para recibir gente”, dice la arquitecta Rodríguez Donati.

El fogonero fue lo último de la obra, surgido de una idea durante una fiesta: al ver que la gente se reunía naturalmente en torno a la pileta, decidieron generar comodidad. Pompi Gutnisky

“Aprovechar mejor el jardín fue otra de las misiones de la reforma: potenciamos las visuales desde el interior y lo equipamos para que se pudiera usar durante todo el año”.

Conservaron la pileta original con forma de riñón, pero renovaron el revestimiento y la iluminación. Pompi Gutnisky

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“Antes, solo había una parrilla debajo de un pequeño alero. Como quisimos tener esa situación de reunión todo el año, levantamos de cero esta galería cubierta con parrilla, bien calefaccionada y con ventanales que se abren por completo”.

La arquitecta Paula Rodríguez Donati, al frente de Brava Arquitectura y de este proyecto. Barra revestida en granito negro texturado con tapa de granito ‘Boreal’ diamantado, otro diseño del Estudio realizado por Aranda Mármoles. Banquetas (Marini Estudio). Pompi Gutnisky

“Pensamos la casa como un club social. El dueño adora recibir tanto a su familia como a sus muchos grupos de amigos, y cada sector tenía que favorecer el encuentro”.

El quincho tiene generosos 60 m². Cielo raso de laurel con apliques de iluminación tubulares (Huup). Carpinterías (Aberlum).Pompi Gutnisky Pompi Gutnisky

Recorrido interior

“La materialidad –principalmente la madera de incienso en muros y cielos rasos– fue la herramienta que permitió construir un recorrido entre ambientes”, explica Rodríguez Donati.

Al fondo, el perchero da la pista de su vecindad con la puerta de entrada. Desde ahí se puede atravesar la puerta corrediza para ingresar a la zona de servicios y la cocina. Pompi Gutnisky

Isla de 1,05m de alto en mármol ‘Fantastic Grey’ (De Stefano) ejecutada por Aranda Mármoles. Mueble de cocina, diseño de Brava Arquitectura realizado por Industria Guanaco en incienso, con alzada en mármol ‘Fantastic Grey’. Banquetas (Coin Vert). Pompi Gutnisky

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“La cocina se organiza alrededor de una isla de forma orgánica. Fue pensada como una escultura, con una forma tal que invita a recorrerla y a la reunión espontánea”.

Anafe (Pitt) incorporado a la mesada y horno embutido (Vondom). Apliques de techo (Huup). Pompi Gutnisky

Antes, la cocina solo tenía una ventana pequeña y elevada; ahora, la comunicación con el jardín es total.

Vamos arriba

“El inicio de la escalera estaba adosado a un placard dentro de un muro que demolimos. Al integrar el espacio, los escalones quedaban raros. En vez de replicar la pinotea original, decidimos reconstruirlos usando el mismo mármol del bar, para generar un diálogo”.

El inicio de la escalera está junto a la puerta de vidrio que lleva a la cocina y queda oculta del living, en el ambiente contiguo. Escalones revestidos en granito ‘Amadeus’ (De Stefano por Aranda Mármoles). Aplique de pared (Dynamo). Pompi Gutnisky

Ropa de cama y mantas (The Linen Store), alfombra artesanal de lana (Caucus Lab). Obra (Silvina Aguirre). Mesas de noche de roble teñido (Brava Arquitectura, por Industria Guanaco). Pompi Gutnisky

La iluminación fue otro punto fuerte del proyecto, con luces focales, lámparas ambientales y la posibilidad de manejar las intensidades.

Piso de Travertino, vanitory (Brava Arquitectura) de cuarcita ‘Camouflage’ (Aranda Mármoles) con grifería (Handel). Sanitarios negros (Häusar por DeinHaus). Pompi Gutnisky

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