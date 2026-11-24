La centralidad de la cocinas en su vida diaria llevó a que tres dueños de casa quisieran rediseñarlas para un mayor confort. Las respuestas de sus arquitectos y diseñadores coinciden en una estética limpia, pero también cálida, apoyada en texturas interesantes, buena iluminación y grandes muebles que se hacen cargo de sostener (y ocultar) todas las funciones.

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Sofisticada

“Lo amplio y luminoso de la cocina era un excelente punto de partida para este proyecto, en el que se nos pidió aprovechar mejor el espacio, lograr un comedor diario más grande y darle a todo el conjunto un look más sofisticado, acorde con el resto del departamento, pero sin perder la calidez para el uso diario de una familia”, nos cuentan sobre esta obra en Recoleta la arquitecta Josefina Molinelli y su socia, Clara De Stefano.

Tela de Luna Oks con motivo de trama irregular para el banco amurado, con sillas Cesca y colgante 'Delfina' de Weplight a tono. Maia Croizet

Las primeras decisiones fue volcarse por una paleta oscura declinada en distintas terminaciones y texturas, y reformular la planta dividiéndola en dos: un espacio de cocina más acotado pero cómodo, y un comedor lo suficientemente generoso como para reuniones informales con amigos.

Pocos colores, multiplicados en varias texturas y dibujos, empezando por las mesadas en mármol ‘Tundra Black’ con un interesante juego de vetas. piso revestido en marmetas de piedra natural ‘Moonbeige’ Maia Croizet

“Elegimos tonos oscuros para los muebles, incluyendo el banco curvo hecho a medida y tapizado, además de luces decorativas y tenues para las noches con invitados”, explica Molinelli.

LIVING cocina negra Jose Molinelli Maia Croizet

Para equilibrar las nuevas medidas de la cocina, generaron una larga tira de apoyo con una segunda bacha y muchísimo lugar de guardado. En contraste con esa linealidad, la curva de la mesada con anafe crea una circulación fácil y natural entre la preparación de los alimentos y su llegada a la mesa.

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Apliques de pared ‘Lupe’ (Weplight). Las persianas americanas en negro son otro elemento destacado en este gran espacio. Maia Croizet

Una piel más suave

“Cuando los clientes me llamaron, ya habían empezado el proyecto de arquitectura y la obra con el Estudio MVAR, pero estaban trabados con el interiorismo”, rememora la diseñadora de interiores Lalá Bussoli. Con la estructura armada, pero las decisiones de revestimientos, colores, griferías y mobiliario en foja cero, el gran desafío fue mitigar la frialdad del hormigón para hacer un hogar vibrante para una pareja y tres hijos chicos. Y qué mejor que empezar por la cocina, si de calidez se habla.

Mesa enchapada en petiribí (Bull). Sillas ‘Carpano’ tapizadas en pana “verde ónix” (Melazza). Lámparas (Talleres Sustentables). Candelabros (Linos del Pacífico). Yamila Filipuzzi

Teniendo en cuenta que a su clienta le gustaba la mesada oscura y quería que predominara el gris grafito, se le dio ese color al fondo de la coffee-station. La vista desde el comedor revela su vecindad tanto con la cocina como con la parrilla, que sigue el juego de color.

Las grandes lámparas colgantes, muy livianas, le dan un carácter ceremonial a la mesa de comedor, pero sin rigideces.

Junto a la heladera, una puerta (Simple Puertas) que llega a la altura de las alacenas, lleva al mudroom y el lavadero, Yamila Filipuzzi

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Bussoli introdujo un elemento noble y texturado: la madera de petiribí, que se convirtió en la espina dorsal del diseño de mobiliario y los revestimientos.

Acá, vemos cómo se camufla perfectamente al cerrarse. Muebles de cocina enchapados en petiribí (Slott Furniture). Yamila Filipuzzi

Mesadas en Dekton ‘Bromo’ (Marmoleria Forte Dei Marmi). Yamila Filipuzzi

Punto de partida

La renovación de la cocina fue el punto de partida para la reforma de un departamento de 100m2 en Palermo. Para ello su dueño convocó a las arquitectas Vanesa Schmidt y Alejandra Tobar, socias de Vara Estudio, quienes trazaron un proyecto integral que fue ejecutado en solo cuatro meses por Cúbica Obras.

Mesa laqueada en bordó con patas facetadas y sillas ‘Cesca’ (todo de Barn BA). Lámpara colgante ‘Lutz’ (Dimm Iluminación) Maia Croizet

“Para mí, la cocina es el lugar donde naturalmente termina reuniéndose todo el mundo. Por eso pensamos una barra tan amplia y buscamos que se integrara al resto del departamento, casi como si se tratara de un gran mueble”, comparte el dueño de casa.

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“El dueño de casa quería sí o sí que la cocina fuera la gran protagonista. Ese objetivo tan claro se logró por su materialidad y su apertura total al comedor”, dicen las arquitectas.

Muebles e isla en MDF enchapado en petiribí, diseño de Vara Estudio realizado por Rach Mobiliario. Banquetas ‘Halo’ (Taller Ferro). Apliques ‘Cavia’ (Boutique de Luz). Maia Croizet

Como la vinculación entre la cocina y el resto de la propiedad estuvo en el centro de la obra, buscaron para los muebles y el pie de la isla una madera de tonalidad media a oscura, y se volcaron por esta después de muchas pruebas: “Transmite una estética cálida, atemporal y sofisticada”.