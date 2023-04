Tu casa en orden: cómo impacta en tu bienestar integral

La diseñadora Ángeles Bradley y Osde te cuentan lo más importante que tenés que saber sobre bienestar espacial y te regalan algunos consejos para que sumes beneficios a tu salud.

escuchar

¿Cuántas veces te pasó que tenías que sentarte a hacer alguna tarea que requería concentración y no podías encontrar tu eje? ¿O que algún ambiente que habitaste estaba con objetos fuera de su lugar y en vez de ordenarlos, seguías con la misma actitud como si ya hubieras perdido la batalla? ¿O de no tener ganas de estar en tu casa porque no estaba como querías?

Osde en Experiencia Living 2023

Estos tres casos son algunos de los tantos que existen cuando hablamos de equilibrio espacial, o dicho en términos más simples, cuando convivimos con el desorden.

El orden en los espacios cerrados, como el lugar donde vivimos, donde trabajamos, o sencillamente donde transcurre nuestra vida, puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional.

Habitar un lugar limpio y ordenado tiene un impacto positivo en el estado de ánimo y la productividad. Julia Gutierrez

Si bien el número cambia según la persona, en promedio habitamos más del 90% de nuestra vida en espacios construidos cerrados, y hacerlo en malas condiciones puede generar estrés, ansiedad, distracción, mal humor y hasta depresión. Por el contrario, tener un espacio limpio y organizado puede mejorar nuestro estado de ánimo, productividad y bienestar integral.

Una de las claves para mantener el orden es crear un sistema personal de organización para hacerlo rápido y con menos esfuerzo. Julia Gutierrez

¿Por qué el orden influye en el estado de ánimo?

Una de las principales razones es que el orden genera una sensación de control. Cuando es el motivo por el cual el orden genera placer: es la confirmación de que nosotros somos artífices de nuestro entorno, que podemos tenerlo bajo nuestro poder. Además, un espacio desordenado genera dificultades en la concentración, distracciones y pensamientos que nos alejan del foco que necesitamos. Cuando habitamos un sitio equilibrado, nos centramos en lo que estamos haciendo y eso aumenta la productividad.

Dedicar tiempo a la organización y generar el hábito de ordenar es una de las claves para el bienestar integral. Julia Gutierrez

Sin embargo, no solo de productividad y concentración se trata. El desorden afecta la higiene -favorece la generación de ácaros y otros agentes alérgicos-, afecta la vida social, obstaculiza la limpieza, genera un mayor desperdicio de recursos, dificulta encontrar cosas -y lógicamente se pierde tiempo buscándolas- y aumenta el riesgo de accidentes.

Consejos para activar tu orden personal

Es importante generar una rutina de orden para vivir mejor.

¡Tirá lo que no necesites! Ese es un buen inicio para hacer un gran cambio.

Ordenar es un momento personal. Puede ser que el primer impulso sea pedir ayuda, pero, en la medida de lo posible, ¡hacelo en soledad!

Hacete esta pregunta: ¿Esto me hace feliz? Entonces, ¿por qué lo conservo? Esta simple frase es la llave para destrabar la acumulación y el desorden.

Dedicá tiempo a la organización. Hacelo regularmente, pero cumplilo para generar el hábito.

Creá tu propio sistema de organización. La sistematización va a hacer que cada día lo hagas más rápido y con menos esfuerzo.

¡No procrastines! Sacate ese pendiente de encima de una vez por todas así podés continuar con tu vida.

Anotá todo lo que puedas. Cuando sabés que esa tarea se está complicando, ¡anotalo! Verlo en un papel te va a organizar las ideas.

No apiles. Normalmente, si estás apilando, es que estás esquivando algo en tu proyecto de ordenar.

Que siempre haya un toque natural en tus espacios. Que no falte nunca ese verde vivo biofílico cerca tuyo. No solo decora, sino que va a despertar buenas sensaciones. El ser humano es naturaleza, aunque a veces lo olvidemos.

¡Ponele onda! Podés mejorar progresivamente, y siempre con buena energía cuando sabés cuál es tu objetivo.

Cuando logramos equilibrar los ambientes nos sentimos concentrados, relajados, productivos y en paz, y ese bienestar emocional tiene una incidencia directa en nuestra salud integral.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION