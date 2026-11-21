El arquitecto Ramiro Terrado, de Estudio Te, reformó esta propiedad para mudarse allí junto a su pareja

En busca de su primer departamento propio fue que llegaron a este, ubicado en el segundo piso de un edificio centenario, en el límite entre Retiro y Recoleta. El arquitecto Ramiro Terrado –director de Arquitectura Te y Estudio Te– y su mujer querían mudarse a un lugar más grande y, sobre todo, contar con un espacio social integrado.

Las molduras, el piso y las columnas originales –restaurados por Arquitectura Te– contrastan con el mobiliario contemporáneo y a medida realizado por Estudio Te. Gentileza Arquitectura Te

publicidad

publicidad

Cuando lo visitamos, el departamento era compartimentado, cerrado y tenía un uso desactualizado. Pero conservaba un valor patrimonial importante y nos daba la oportunidad de transformarlo a nuestra medida.” — Ramiro Terrado, dueño de casa y director de Arquitectura Te y Estudio Te

Apertura

Uno de los focos principales de la obra, que duró un año y medio en total, fue actualizar los programas y la comunicación entre los ambientes. “Veníamos de vivir en un departamento con la cocina independiente, cerrada, y para esta etapa queríamos poder cocinar, charlar, comer, interactuar, todo en un mismo lugar”, cuenta Ramiro.

El caudal de luz natural fue uno de los puntos atractivos del departamento, incluso cuando lo visitaron por primera vez. En el comedor, las ya clásicas sillas ‘Te’ (Estudio Te) en varios colores. Gentileza Arquitectura Te

“Si bien el espacio social se integró completamente, cada sector tiene su función y su identidad. Eso lo potenciamos con diferentes tonos y materiales para generar una división, no física, pero sí visual”.

Sillón ‘Montevideo’, diseñado en conjunto por Estudio Te y Helmut para este proyecto, y que luego pasó a ser parte de los productos de la tienda; como había que subirlo por escalera, lo pensaron en módulos. Gentileza Arquitectura Te

Historia

“Las características mismas del edificio nos fueron guiando en algunas decisiones. Queríamos conservar las molduras, los pisos, las aberturas, al tiempo que incorporamos soluciones alineadas con la vida de hoy”, cuenta el arquitecto.

“Al demoler muros, descubrimos estas columnas originales de hierro. Junto con las molduras, dejar esa estructura a la vista fue una manera de revelar la historia del lugar, y algo que también marcó la personalidad del departamento”.

Encontraron en buen estado las molduras originales, pero igual recompusieron algunas dañadas para completar las franjas. Gentileza Arquitectura Te

publicidad

publicidad

“Mantener el piso de roble de Eslavonia fue un desafío durante la obra. Tuvimos que tener mucho cuidado para no dañarlo, pero conservarlo, incluso con sus guardas intactas, le dio un valor extra a los espacios”, cuenta. Al elegir un piso de uso intensivo para la cocina, recuperaron material que usaron para reemplazar las zonas deterioradas.

Consola diseñada a medida (Estudio Te) en madera con tapas laqueadas en off white. Gentileza Arquitectura Te

Doble

“Como la cocina quedaba muy expuesta hacia el salón, decidimos dividir los usos: en el frente, quedó la isla, las hornallas, el horno, lo que se usa para cocinar mientras seguís charlando con quien está en el sillón”, explica Ramiro. “En la parte trasera, aprovechando lo que era el sector de servicio, ubicamos el lavavajillas, la despensa y la conexión con el lavadero”, completa.

Mueble de cocina (Estudio Te) de madera laqueada en negro. Piso de terrazo personalizado, en negro y grises, para seguir la paleta del ambiente. Gentileza Arquitectura Te

“Para que el bloque negro de la cocina no resultara tan pesado visualmente, generamos como un tono sobre tono con el gris para el módulo de atrás”

Alacena y módulo laqueado en gris topo. La mesada y la alzada, de Neolith de 13mm. Gentileza Arquitectura Te

publicidad

publicidad

Optimización

“Así como respetamos la historia del lugar, era también necesario aumentar la eficiencia en, por ejemplo, la climatización”, explica Ramiro. Instalaron DVH en las aberturas internas, cambiaron los radiadores viejos y agregaron algunos equipos más, y gracias al nuevo cielorraso que bajaron –por ejemplo, en los cuartos– pudieron centralizar ahí el sistema de refrigeración.

Renovaron todos los placares (Estudio Te), aprovechando la superficie completa de los muros. Lámpara (Ikea). Gentileza Arquitectura Te

El departamento tiene dos habitaciones en suite, la principal también con vestidor, que dan al frente. Al estar en un segundo piso, y siguiendo las costumbres de la época, también tienen balcón, que renovaron para aprovecharlos mejor. “Nuestro primer hijo nació cuando todavía vivíamos ahí, y los usamos mucho, como pareja y también durante el crecimiento de nuestra familia”, recuerda.

Mientras que en el living eligieron cortinas livianas y claras, en este cuarto se inclinaron por un textil más pesado, en tono mostaza, que también ayuda a bloquear la luz. Gentileza Arquitectura Te

publicidad