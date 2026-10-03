Un departamento que dejó atrás los compartimentos para ganar luz, amplitud y calidez

Una pareja que venía de un departamento chico compró un piso en muy mal estado para demolerlo por completo y lo rehízo a medida

Los dueños de casa no conocían a Marina, Florencia y Shirly, directoras de Bou Arquitectura, pero confiaron tanto en la recomendación que les habían hecho que les pidieron que los acompañaran a ver el departamento antes de comprarlo. “Vimos que era espectacular la luz y la distribución era divina, ¡tenía muchísimo potencial!”, recuerda Marina.

“Nos enamoramos de esta mesa. Es madera laqueada a poro abierto, con la mezcla justa entre pino y un toque apenas rústico. Por más que sea negra y enorme, no es un look frío; nos gustó lo cálido”. Maia Croizet

publicidad

publicidad

“Lo tiramos todo abajo, absolutamente todo. Quedaron solamente las patas estructurales.”

El proyecto fue un inicio de foja cero, ya que, además de reforma radical, la pareja se mudó sin llevarse muebles de su casa anterior: “Ella tiene una onda espectacular, un gusto maravilloso, y estaban súper abiertos a nuestras sugerencias”.

Sobre esa base de la mesa y sillas de comedor se armó una biblioteca con módulos de petiribí natural y estructura de herrería terminada con hidrolaca mate. Maia Croizet

“Nos costó un montón conseguir la chapa de la biblioteca. Fuimos a la maderera y elegimos la que nos gustaba, y quedó espectacular”.

Una mesa para recibir

La planta era muy segmentada: un living “chorizo”, un estudio, tres dormitorios chiquitos y baños muy acotados. Y una zona de servicio que era —según cuenta— “un mix entre un cuarto de servicio, un sauna y un gimnasio; el estado estaba bastante feo”. El punto de partida para todo el proyecto fue el comedor: “Fue lo primero en lo que nos pusimos de acuerdo”.

La mesa (Landmark) apareció en una recorrida por locales de muebles. Artefacto de luz sobre ella (Griscan). Maia Croizet

“La clienta sabía desde el día que nos contrató que le gustaban esas sillas”, aseguran. Tenía claro el modelo, pero no había definido el tapizado ni el color “porque todavía no teníamos una paleta”. Ese fue el punto de partida para la biblioteca y el resto del ambiente.

publicidad

publicidad

Curvas para circular

El living era rígido y no admitía dos sillones enfrentados, así que eligieron un modelo con dos módulos que pueden unirse en una gran curva. “Nos enamoramos de estas líneas más etéreas, más orgánicas”, cuenta Marina.

Sillones (Walmer) y artefactos de luz (Griscan). Cortinas de lino (Estevez Design). Maia Croizet

“La curva nos permite circular de una manera mucho más cálida y fácil alrededor del espacio, y además nos da la posibilidad de cambiar la configuración. Si hay un evento con más gente, se puede poner hacia un costado”.

Mesas ratonas (Agustina Cerato) y alfombra Muuto (3 Dots). Maia Croizet

Dos estares en uno

Un pedido fue claro desde el principio: no querían un living con televisión. La propuesta de las arquitectas fue sumar el antiguo estudio al estar y crear dos sectores: uno social y otro para ver TV.

“Si poníamos otro sillón blanco todo el espacio iba a ser muy claro; elegimos este modelo bien cómodo para sentarse a mirar la tele”. El sillón clásico, diseño del Estudio, se hizo en gris para diferenciarlo de los curvos. Maia Croizet

publicidad

publicidad

La idea de integrar este segundo estar era que ver una película no implicara aislarse. “Tampoco te tenés que encerrar en un sucuchito para ver tele. Estás en un lugar lindo e integrado a todo el resto del espacio”.

Mientras el living se arma con los sillones curvos (más pensados para su función “de encuentro”), en el escritorio apostaron por un diseño más sencillo: “Un sillón más de lo social, del café, de sentarte a leer un libro o incluso mirar hacia afuera o recibir a alguien”.

Azul profundo

La cocina no se pudo integrar al estar. “Toda la pared que separa la cocina del living es un tabique de hormigón”, explica Marina.

Mesada en cuarcita ‘Taj Mahal’ y piso (SBG). Artefacto de luz (Griscan). Este azul llegó después de probar visón, gris y varios tonos de azul. Maia Croizet

“Ampliamos el paso lo máximo que nos permitía el hormigón y el electricista, porque teníamos que pasar las instalaciones por ahí atrás”. En lugar de la puerta ciega, colocaron una de vidrio repartido.

publicidad

publicidad

Algo que sí se pudo fue exprimir al máximo el guardado: “Del lado de la mesada es mucho más profundo que una mesada tradicional, entonces tiene el secaplatos por atrás de la bacha y, atrás del anafe, una alzada que se mueve, así podemos ocultar y abrir el especiero”.

“Hay una sola mesada, pero mide más de 6 metros de largo por 80 cm de profundidad, ¡en mesón!”

Del otro lado, un frente de puertas esconde todo. Además de la heladera y el freezer panelados, hay un módulo de coffee station con nicho para la cafetera y un vajillero de puertas de vidrio con una “mini mini mesadita”. “La armamos a propósito para que no haya tanto mueble justo en la esquina hacia el comedor diario”, explican.

El vajillero tiene menos profundidad a propósito, porque oculta una columna. “Antes estaba todo a la vista, la columna, la viga. Acá los disfrazamos”, dice Marina. Maia Croizet

publicidad

publicidad

Para el piso de la cocina y el comedor diario eligieron un porcelanato beige, sin veta. “Lo eligió ella; son unas piezas enormes. Nos armaban la caja más neutra para después poder jugárnosla con el mueble azul y el otro en madera”.

Comedor diario y lavadero

Donde originalmente había un dormitorio de servicio, un baño y un sauna, hoy hay un comedor diario luminoso y un lavadero oculto, con una ventana enorme.

Los clientes nunca aceptaron prescindir del comedor diario, e hicieron bien: “Cuando trabajan los dos en casa, uno está en el estar y el otro en el comedor diario. Desayunan ahí y usan el espacio un montón”.

Un baño de servicio con cuidado

“Todos los espacios tienen ventana y buena iluminación, porque los vecinos están lejos. No hay nada que les haga sombra”. Muebles de cocina y lavadero oculto en melamina ‘Roble Kendal’ natural (Egger). Maia Croizet

“Detrás del frente que cierra el lavadero aparece un bañito de servicio, también oculto. Como ellos usan tanto el comedor diario, siempre quisieron que estuviera lindo y ponerle onda”

Por eso le sumaron un acento de color en la bacha (Ara Designs) y el vanitory en madera petiribí. Maia Croizet

publicidad

publicidad

Hilo conductor

Con los baños, Marina fue clara con su clienta. “No te quiero hacer un muestrario de materiales en toda la casa. Quiero que tenga un hilo conductor, que se note que cada baño no te lo hizo un arquitecto diferente”.

Para el acceso, las mismas estanterías que luego se replican en el estar. La idea de la coherencia en toda la casa. Maia Croizet

Por eso los tres tienen la mesada de mármol con bacha integrada, en un mármol distinto en cada uno.

En el toilette, la bacha es de ‘Alpinus White’, elegida en la cantera, con grifería, toallero y luminaria negros. El espejo es un diseño del Estudio y el revestimiento de pared, de Noi Estudio. Maia Croizet

publicidad

publicidad

La suite

Decisión personalísima a la hora de reformar un departamento de 150 metros, las dos habitaciones del fondo se unieron para formar una gran suite. “Ninguna pared quedó en su lugar”, confiesa Marina.

“Imaginate estos departamentos de Belgrano clásico, todos espacios tipo cajitas. Al unificar dos, todo el lugar cambió”. Maia Croizet

“Teníamos que decidir si era un gran dormitorio principal con todo el guardado incorporado, o un dormitorio y un vestidor. Ellos priorizaron mucho la amplitud de los espacios y tener doble ventana en el dormitorio.”

La pared de la cama, revestida en petiribí, esconde algo. “Si ves la viga que cruza el dormitorio, ahí atrás baja una columna. Armamos a propósito ese respaldo para hacer de cuenta que la columna no está y tener un lugar cómodo en la cama”, explican. Como sobraba espesor, se aprovechó como espacio para guardado de uso poco cotidiano: “Esos rectángulos, los tocás y se abren”.

Completan el cuarto un lino marrón para el respaldo y la base de la cama, mesitas de luz redondas y exentas (Taller Ferro). Alrededor, casi todo son placares. “Nunca ves pared”, cuenta la arquitecta. Maia Croizet

Frente a la cama, la pared es larguísima y quedaba poco paso, porque el respaldo había ganado espesor. “En vez de poner un estante o un mueble, dijimos: hagamos que todo esto tenga una terminación, una textura”, cuenta Marina. Así resolvieron un revestimiento de machimbre pintado del mismo color de las paredes.

Tocador laqueado a tono con los frentes de placard. Silla Ries (Cúmulo). “Todo el dormitorio principal, salvo la pared de la tele (que tiene un revestimiento), son placares. Nunca ves pared”. Maia Croizet

publicidad

publicidad

Baño principal

El baño principal creció y sumó un antebaño con bacha, con el inodoro, el bidet y la ducha en un sector aparte.

Como la paleta del mármol era marrón (‘Desert Brown’ con terminación leather), toda la grifería es cromada. Los revestimientos del fondo (Syria Cerámicos) y los laterales (Vite). Apliques de luz (Huup). Maia Croizet