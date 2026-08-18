Un dos ambientes en Caballito con un vuelo inusual

Concentrado el presupuesto en el restyling del área social, la arquitecta Julieta Bensusan adaptó un dos ambientes en Caballito a la personalidad de su joven dueña. Ariana Pérez Artaso 18 de agosto de 2026 00:05 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

“Hay un cambio de mentalidad. Antes se esperaba a tener la casa familiar definitiva para invertir en interiorismo. Hoy me contacta mucha gente joven que prefiere destinar su presupuesto a hacer increíble el espacio que tiene, aunque sea chico y por unos años”, nos cuenta la arquitecta Julieta Bensusan, creadora de Simplo Studio.

Lámpara colgante (Margarita de Fortaleza). Maia Croizet

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La historia de Hanna y su departamento a medida se enmarca en esta tendencia. Dueña de un dos ambientes en Caballito en el que no terminaba de sentirse cómoda, la joven estudiante de diseño gráfico se contactó con Bensusan -recomendada por su hermana- para transformarlo radicalmente.

Espacios envolventes

Cómoda (Aurahome). Maia Croizet

Después de una primera experiencia en un monoambiente, Hanna -de 25 años- se mudó a este departamento. Junto a la arquitecta, decidieron concentrar todo el presupuesto con el que disponía en los espacios que más iba a vivir y compartir con amigos, familia y novio: el living, el hall de entrada y el baño de invitados.

Empapelado (Edicion particular). El piso del área social está revestido con la misma cerámica preexistente. Maia Croizet

“Quería que el hall y el baño de invitados fueran espacios envolventes”, recuerda Bensusan. Al ser chicos y muy de paso, se presentaron como la oportunidad perfecta para jugar.

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Empapelar el techo de la entrada lo corrió de su habitual impronta neutra, con un toque juvenil y lúdico, y -al mismo tiempo- sofisticado y cálido.

En una perfecta continuidad, el verde del espacio emula el tono de las plantas del empapelado. Acá también encontraron la base de inspiración para otros colores de gran protagonismo en el proyecto: el rosa y el Cherry.

Aparecen signos del concepto que inspiró el interiorismo: Japón. Maia Croizet

El espejo, que era de Hanna, recibió una segunda vida gracias a las piezas de madera torneada que la arquitecta pintó a mano en tono Cherry.

Para quedarse

“En nuestra primera reunión, Hanna me dijo algo que me quedó grabado: entraba a su casa y seguía de largo porque no le daban ganas de quedarse en el living. El departamento estaba súper equipado, pero no sentía que la representara”.

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Alfombra (diseño Simplo, realizada por Floccus). La TV (Samsung The Frame) simula ser un cuadro proyectando la obra Lounge Pink de Hanna Peterson. Maia Croizet

Con mucha libertad creativa y confianza de la dueña de casa, Bensusan se lanzó entonces a combinar colores, estampas y materiales en base a la personalidad de Hanna. Sin reformas, la transformación se hizo desde el interiorismo.

Me gusta trabajar sobre un concepto general. En este proyecto fue Japón. A partir de esto diseñé cada uno de los tres espacios. Aunque son distintos, hablan un mismo lenguaje” — Arq. Julieta Bensusan, creadora de Simplo Studio

Hanna en la poltrona hecha por Simplo a medida en pana color rosa bebé, el preferido de Hanna. Lámpara colgante (Rodina Iluminación). Maia Croizet

Ahora, el living es el lugar que más uso. Llego a casa, me acuesto en el sillón y prendo la tele con ese marco de madera hermoso. Se volvió mi lugar” — Hanna, dueña de casa

Pensar el presupuesto

Cuando el presupuesto es acotado, el consejo de la arquitecta es elegir uno o dos ambientes y trabajarlos en profundidad, con mucho detalle, pensando la iluminación, los géneros, el color, el mobiliario y todos los objetos. “Es mejor esto a que el resultado quede a medias”, afirma.

Lámpara de mesa (Dimm Iluminación). Los tiradores Cherry se hicieron en Lituania especialmente para el proyecto. Hanna los trajo de uno de sus viajes. Maia Croizet

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“Uno pasa muchas horas en su casa. El interiorismo actual busca mejorar la manera en la que vivimos. No importa si no es la casa ideal: el objetivo es vivir cómodos e identificados donde estamos”.

Para la arquitecta, hoy la búsqueda no pasa por la casa perfecta y blanca del catálogo de Pinterest. “Se quiere sentir que el espacio representa a sus habitantes. Eso hace que el interiorismo sea mucho más interesante y divertido”.

Rack de TV (diseño Simplo). Vasija decorativa (Estudio Cata Gallo). Mesa ratona (diseño Simplo, realizada por Achalilas). Lámpara de pie (Dimm Iluminación). Maia Croizet