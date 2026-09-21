Un PH en Caballito que refleja el espíritu creativo de sus dueños

Lejos del espíritu clean, este PH es un canto al maximalismo. Diseño de autor, objetos vintage y colores se combinan sin miedo en un espacio personalísimo

Aunque Bárbara Duhau y su marido, Gonzalo Vázquez, son dueños de este PH en Caballito, fueron muchas las veces que la vida los hizo dejarlo para luego volver. Por logística familiar, por mudanzas internacionales, el hecho es que ya son varias las veces que parten de su querido “Chateau Barrigón” (como ellos lo llaman) y dejan todo atrás para volver y reapropiarse.

En el escritorio y el hall se eligieron muebles de madera (Ukelele Muebles) combinados con paredes blancas y aberturas en amarillo. Cecilia Longar

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Ingeniero e hijo de arquitectos, su marido, Gonzalo Vázquez, fue el responsable de varias de las reformas del PH, que entre otros cambios sumaron la ampliación de la cocina y los dos baños.

Los cuadros pop fueron hechos por la madre de Bárbara, Mara García Fernández, los dibujos de su hija, Milena, y obras de otros artistas como las flores de José Schargo. Cecilia Longar

Si tuviera que dar una sola regla a la hora de usar colores sería...¡no sigas reglas! A mí nunca me cerró eso de que algunos colores no pegan, ¿por qué? Me gusta jugar con los colores y probar, mezclar estampas y hacer combinaciones impensadas.” — Bárbara Duhau, dueña de casa

Embajadora del color

En un mundo que parece empecinado en imponer la paleta neutra, la opción de Bárbara por los colores es toda una militancia. Desde todos sus espacios de trabajo lleva años explorando los colores y su casa es toda una declaración de principios.

Una hamaca (Hammacks) da la bienvenida a la casa en el hall de recepción, el hall comunica living, comedor, cocina y estudio. Cecilia Longar

Contra todo lo que se nos hace creer, Bárbara sostiene que el uso de los colores no está sujeto a normas ni convenios. “Sí tengo mi preferencia en el tipo de pintura: para las aberturas, sintético, satinado o brillante, y en paredes, látex satinado, ya que queda semibrillante y es lavable. Para los blancos, simplementelátex”, confiesa.

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La mesa en verde pastel dialoga con el tapizado del sillón y el empapelado. Cecilia Longar

Un empapelado de la artista inglesa Kitty McCall es el gran protagonista del living, escoltado por una pared a tono.

Encima del piano de Gonzalo, unas flores también de Kitty McCall, una foto de Estrella Iglesias, un ciervo y una niña con trenzas de Delia Iglesias y otras obras, la mayoría de Tienda Quorum. Cecilia Longar

El corazón de la casa

“El corazón de la casa es este gran ambiente integrado. Acá está el taller que compartimos con Milena, mi hija, el living comedor y el piano de Gonzalo, la cocina... es el espacio en el que todos convivimos e interactuamos, incluso cuando no es voluntariamente”, asegura Bárbara.

Todas las sillas del comedor son de distinto modelo y color. La vajilla, como no podía ser de otro modo, también en colores plenos. Cecilia Longar

Del ingreso con su hamaca a la cocina, toda la planta baja está integrada y en absoluta convivencia: todo un desafío siendo una casa en la que conviven dos hijos de edades muy distintas.

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En un mismo ambiente convive un empapelado, una pared azul y techos y paredes blancas. Cecilia Longar

En equilibrio

Aunque toda la casa se destaca por el color, la cocina es el único espacio en el que se eligieron tonos neutros. “Esta cocina era muy chiquita, toda la parte de la ventana y la mesada se ganó y queríamos llenarla de aire y luz”, explica Bárbara.

Un bow window sirvió para sumar una mesada y bajo mesada completa a la cocina y muchísima luz. Cecilia Longar

Elegante y contemporánea, la cocina fue parte de la última obra que hicieron en 2021, cuando la pandemia les permitió volver. Con mucho ingenio, se logró convertir una cocina que era prácticamente un pasillo en un lugar espacioso, cómodo para cocinar y muy luminoso.

“Paco, el hijo de Gonzalo, estudia cocina, así que muchas veces está ahí, igual que nosotros... Es un ambiente que se usa mucho, así que fue un gran cambio”, asegura. Cecilia Longar

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Apostar a todo

La última de las reformas fue la oportunidad ideal para plasmar esa búsqueda tan asociada al color que caracteriza a Bárbara. Con paredes azules y rosas, ventanas amarillas y empapelados estampados el lugar se transformó en su espacio de exploración.

El baño es blanco de piso a techo. Un microcemento en este color logró unificar el tono. Cecilia Longar

Espacio compartido

La decisión de armar un taller compartido para las dos es parte de su búsqueda de espacios y actividades conjuntos.

Los cuadros pop fueron hechos por la madre de Bárbara, Mara García Fernández. Cecilia Longar

Entre los próximos proyectos de la pareja está el de tirar abajo la división entre el hall y el living comedor para integrarlos aún más.

La vista aérea de la planta abierta. Cecilia Longar

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La importancia del “afuera”

Aunque la vista no sea el punto fuerte, la terraza tiene una orientación que hace que tenga mucho sol y eso la convierte en un lugar ideal para sentarse a leer un libro o tomar algo.

No hay ni parrilla ni mesa de comedor, sino que la decisión fue equiparla con un juego de living de exteriores (Mike Outdoor) y almohadones (Marimekko). Cecilia Longar

Una doble puerta comunica el dormitorio principal con este espacio que, además, tiene salida al pasillo; de ahí que se lo haya pensado más como una terraza balcón que un lugar social.

En el cuarto, los grandes protagonistas son el acolchado y almohadones de Marimekko. Sobre la cama, un cuadro de su mamá, Mara García Fernández. Cecilia Longar

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Excéntrico y personal

Para el sector más íntimo de la casa –los cuartos y baños del piso superior– también se eligieron universos de colores bien vibrantes. Hay algo que flota en el aire también del universo cinéfilo de Wes Anderson; la pareja eligió para la cabecera de su cama un cuadro con dos personajes de la película Los excéntricos Tenenbaum.

Chiquito y muy bien resuelto, el cuarto de la menor de la casa. Cecilia Longar

En el cuarto de su hija, Milena, el empapelado base se intervino con dibujos suyos y de sus amigas.

La paleta del rosa y el naranja se repite en los dos baños de la mano de los revestimientos de azulejos y cemento alisado. Cecilia Longar

“Hay que ir a lugares que te gusten, que te hagan sentir algo, y tratar de llevar eso a tu casa. Cuando hicimos los baños, mi referencia fueron esos helados de dos gustos de mi infancia, y explorando esa paleta y navegando en Pinterest fue que llegué hasta acá”, asegura. Una buena fórmula para una casa personal.

Cecilia Longar

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