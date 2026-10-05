Un PH en Palermo con patio central, terraza con pileta y un gran trabajo de sus dueños

Trabajaron en el paisajismo, colaboraron activamente en el proyecto de arquitectura y hasta hicieron ellos mismos importantes piezas de carpintería

“Somos una familia de seis, con hijos de entre 4 y 22 años, y para la dinámica diaria fue fundamental pensar distintos ambientes donde cada uno pudiera estar tranquilo: la terraza, el patio, los livings. Cada centímetro cuadrado está muy aprovechado”, dice el ingeniero Sebastián Gómez Abuin. Y no podía ser de otra manera, ya que la arquitecta de la obra fue su hermana (y vecina) y todo se conversó a fondo.

¿Qué hay arriba de este edificio en el Palermo más residencial? Una pileta que, por suerte para sus dueños, ni se adivina desde la calle. Javier Picerno

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“Acá había una casa chorizo sin techo ni puertas; solo quedaban algunas paredes ahogadas entre plantas”, recuerda la arquitecta Cecilia Gómez Abuin, creadora de Monoestudio, sobre el lote donde levantó este edificio tanto para su familia como para la de su hermano, tras una inversión conjunta.

La pileta y el camino hacia ella rodean el patio al que dan los ambientes sociales. Los dormitorios están en el segundo piso. Javier Picerno

La casa de Sebastián y su mujer, Constanza Bauzá, da tanto a la calle como a un patio interior y tiene, además, una terraza rodeada de verde, con quincho y pileta. “Nosotros plantamos todas las especies. Me doy bastante maña, y me gusta poner manos a la obra en todo”, comparte el dueño de casa.

Camastro y mesa ratona (Inercia). Almohadones y mantas (Lote Propio). Javier Picerno

“La combinación de plantas es resultado de la prueba y error. Fuimos sumando las que teníamos, al tiempo que veíamos si resistían o no”.

Obra realizada por Sebastián junto a una de sus hijas en el estar que se integra al patio. Javier Picerno

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“En esta casa los materiales se exhiben en bruto: el hormigón visto, la madera casi sin lustre y las aberturas de chapa, flexibles para crear formas y jugar con colores distintos”, dice la arquitecta.

La biblioteca a medida (Monoestudio) repite la forma trapezoidal del muro de la escalera, regala color desde el marco y el contenido al patio y aprovecha el pasillo que conecta toda la planta baja. Javier Picerno

Fluidez total

En el patio, el piso es calcáreo tipo vainilla (Moltrasio); puertas adentro, de mosaico granítico (Blangino). Javier Picerno

Las plantas bajas aprovechan el ancho del terreno, de 7,80m, y se abren por completo a los patios. Como permite sostener grandes vacíos sin columnas, el hormigón fue clave para la buscada fluidez entre ambientes.” — Arq. Cecilia Gómez Abuin, hermana de Sebastián, dueño de casa

Sofá ‘Chesterfield’ (Chestermanía). Mesas de centro y de arrime (La Base Studio). Lámpara de pie (DIMM). Javier Picerno

“La pandemia nos dio tiempo de sobra para catapultarnos no solo al paisajismo sino, también, a la fabricación de muchas de las piezas de madera que visten las paredes de la casa, como los nichos en la cocina o el respaldo de nuestra cama”, agrega Sebastián tras aclarar que varias de las decisiones tomadas contaron con la supervisión estética de su hermana.

La dueña de casa trabajando en la isla de cocina iluminada con dos colgantes de Red Sur. Javier Picerno

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“Mi hermana influyó mucho en nuestra elección de equipamiento y terminaciones. Con su aval, nos arriesgamos con detalles como el revestimiento de la cocina (que suma trama y color) y la unificación de todas las paredes en un verde azulado”.

El revestimiento con calcáreos de Noi no se limitó a la alzada propiamente dicha, sino que se hizo llegar hasta el cielo raso. En lugar de que los estantes marcaran el tope, dos de ellos "cruzan" el revestimiento. Javier Picerno

Hacia el sector privado

El bien aprovechado pasillo lleva a todos lados: cocina, living, sala de TV y, también, a los cuartos, ya que la pared de la biblioteca oculta la escalera.

Geometría iluminada desde arriba por una claraboya. Javier Picerno

Pasando el vestidor que recibe luz natural de una claraboya, el dormitorio de los dueños de casa. Javier Picerno

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Al igual que muchas otras tareas de la casa, como el paisajismo, los dueños encararon con sus propias manos tareas de carpintería que dieron como resultado, entre otras, el revestimiento y las mesas de luz que visten el dormitorio principal.

Colcha estilo suzani de Uzbekistán y lámparas de mesa (Red Sur). Javier Picerno

Los quiebres del techo responden a las tangentes que exige el Código de Edificación, que la arquitecta decidió dejar exhibidas. “No incomoda en absoluto que le saquen un poco de altura al dormitorio. Por el contrario, creo que generan un efecto interesante en el ambiente”, dice Sebastián.

En el cuarto infantil, el empapelado de colores sutiles se adapta al singular ángulo del techo. Manta y almohadones (Lote Propio). Javier Picerno

Dentro del mismo espacio, un escritorio sobrio y sólido. Javier Picerno

En el baño infantil se dejó a la vista el hormigón, salvo en el box de ducha, revestido con cerámicos de Noi Estudio. Javier Picerno

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