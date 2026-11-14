Un tres ambientes reformado para darle lugar a la propia historia

Visitamos a una vecina de la primera hora de Casa Living San Isidro
La arquitecta Patsy del Gobbo llegó a Casa Living después de haber vivido 30 años en una propiedad de 800m2 en la ciudad de Tandil. “Me separé y me vine porque mis hijos estaban estudiando en Recoleta. Conocí el complejo en 2022, cuando fue la primera Experiencia Living, y me había enamorado. Siendo originalmente de San Isidro, lo primero que se me ocurrió fue buscar acá”, recapitula.
Vecina de la primera hora, amante del yoga y de la cultura hindú, alquiló esta unidad por un año, hasta que la dueña le anunció que vendía. “Siempre había tenido la idea de comprar porque hacía la ruta Buenos Aires-Tandil todas las semanas por trabajo. Esto se dio justo y, cuando se presentó la oportunidad, la tomé”.
“Creo que mi casa refleja mi personalidad. Mi lugar es como me visto, y yo soy así, medio hippona”, se describe Patsy. Con una vida de experiencia en el rubro, aprendió que la casa tiene que hablar de una y, seguramente por eso, cuando dejó Tandil quiso conservar sus muebles de la India. “Los fui atesorando durante toda mi vida. Cuando me separé, sentí que traérmelos era traerme un poco de mi historia”.
En ese sentido, la elección de esta unidad con un ambiente central de 11x4,5m fue un acierto total, ya que –además de alojar sobradamente su colección de muebles y objetos– también recibe a la familia todos los domingos. El resto de la semana, ese espacio es donde pasa la mayor parte del día y el verdadero corazón del hogar: aquí trabaja, hace yoga, juega con sus nietos, descansa y, sobre todo, disfruta de reconocerse en cada detalle.
Las dimensiones de la planta me permitieron poner mis muebles. Quizás hay un exceso de deco pero, con 58 años, tengo una historia. Y me gusta llevarla conmigo.”— Arq. Patsy del Gobbo, dueña de casa y socia de Padilla, del Gobbo y Conti Arquitectas
Con el nicho de desayuno y la isla, la dueña de casa sumó su toque personal en la cocina. “Me encanta la madera. Así como hay gente que se vuelve loca por las joyas, yo compro tirantes de pinotea”.
Ubicada cerca de la pileta, Patsy destaca la tranquilidad del complejo, que le permite disfrutar de su balcón-terraza. La orientación es una materia conocida para la arquitecta, quien esta vez se sorprendió a sí misma optando por una unidad que da al Sur. “Con los ventanales de piso a techo es súper luminoso sin encandilar; no cerrás nunca las cortinas”.
En un mismo tono
“No me gustan los colores fuertes; como me dedico al diseño, estoy todo el día viendo cosas y el ojo se cansa. Creo que por eso tiendo a rodearme de tonos neutros: mi casa es prácticamente monocromática”, nos explica la arquitecta.