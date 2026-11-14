Un tres ambientes reformado para darle lugar a la propia historia

La arquitecta Patsy del Gobbo llegó a Casa Living después de haber vivido 30 años en una propiedad de 800m2 en la ciudad de Tandil. “Me separé y me vine porque mis hijos estaban estudiando en Recoleta. Conocí el complejo en 2022, cuando fue la primera Experiencia Living, y me había enamorado. Siendo originalmente de San Isidro, lo primero que se me ocurrió fue buscar acá”, recapitula.

Patsy del Gobbo nos recibió en su departamento dentro de Casa Living. Acá, en el rincón del espacio social que usa como lugar de trabajo. Santiago Ciuffo

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Vecina de la primera hora, amante del yoga y de la cultura hindú, alquiló esta unidad por un año, hasta que la dueña le anunció que vendía. “Siempre había tenido la idea de comprar porque hacía la ruta Buenos Aires-Tandil todas las semanas por trabajo. Esto se dio justo y, cuando se presentó la oportunidad, la tomé”.

El placard de recepción la acompaña desde hace 25 años. Santiago Ciuffo

“Creo que mi casa refleja mi personalidad. Mi lugar es como me visto, y yo soy así, medio hippona”, se describe Patsy. Con una vida de experiencia en el rubro, aprendió que la casa tiene que hablar de una y, seguramente por eso, cuando dejó Tandil quiso conservar sus muebles de la India. “Los fui atesorando durante toda mi vida. Cuando me separé, sentí que traérmelos era traerme un poco de mi historia”.

Es entrar y conocer la vista que ofrece el ventanal corrido del espacio social con cocina integrada. Sobre estas líneas, sillones marroquíes (Rapsodia Home). Cortinas a medida en gasa pañalera. Santiago Ciuffo

En ese sentido, la elección de esta unidad con un ambiente central de 11x4,5m fue un acierto total, ya que –además de alojar sobradamente su colección de muebles y objetos– también recibe a la familia todos los domingos. El resto de la semana, ese espacio es donde pasa la mayor parte del día y el verdadero corazón del hogar: aquí trabaja, hace yoga, juega con sus nietos, descansa y, sobre todo, disfruta de reconocerse en cada detalle.

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Sofá de lino, almohadones traídos de India y Marruecos, alfombra de rafia (Landmark), mesa ratona (Desde Asia) y banquitos circulares hechos por un carpintero del Norte. Santiago Ciuffo

Las dimensiones de la planta me permitieron poner mis muebles. Quizás hay un exceso de deco pero, con 58 años, tengo una historia. Y me gusta llevarla conmigo.” — Arq. Patsy del Gobbo, dueña de casa y socia de Padilla, del Gobbo y Conti Arquitectas

Mesa de comedor y sillas (todo de Landmark). Dos lámparas tejidas sobre la mesa y tres de mimbre (todas de Compañía Nativa) sobre la isla hecha a medida en madera de incienso. Santiago Ciuffo

Con el nicho de desayuno y la isla, la dueña de casa sumó su toque personal en la cocina. “Me encanta la madera. Así como hay gente que se vuelve loca por las joyas, yo compro tirantes de pinotea”.

Mesa ratona de madera traída de Salta. En la otra punta, mesa hecha con una maceta de palma como base, rodeada de sillas ‘Tolix’. Santiago Ciuffo

Ubicada cerca de la pileta, Patsy destaca la tranquilidad del complejo, que le permite disfrutar de su balcón-terraza. La orientación es una materia conocida para la arquitecta, quien esta vez se sorprendió a sí misma optando por una unidad que da al Sur. “Con los ventanales de piso a techo es súper luminoso sin encandilar; no cerrás nunca las cortinas”.

Vista a la pileta central de Casa Living. Santiago Ciuffo

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En un mismo tono

“No me gustan los colores fuertes; como me dedico al diseño, estoy todo el día viendo cosas y el ojo se cansa. Creo que por eso tiendo a rodearme de tonos neutros: mi casa es prácticamente monocromática”, nos explica la arquitecta.

La cama tiene un respaldo entelado por la dueña con un género de algodón y acolchado de lino. Alfombra (Rapsodia Home) y lámparas colgantes (Compañía Nativa). Santiago Ciuffo

Habiendo ubicado su escritorio en el living, Patsy se dio cuenta de que no necesitaba un cuarto exclusivo para trabajar y decidió tirar abajo una pared con el fin de generar un vestidor. Santiago Ciuffo

La suite se completa con el baño, revestido en Travertino original de la obra. Santiago Ciuffo

Casa Living San Isidro se levanta sobre el histórico edificio del laboratorio Hoescht, reciclado por los estudios Robirosa-Iglesias Molli y SIM Arquitectos y con paisajismo de Clara Billoch. Santiago Ciuffo

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