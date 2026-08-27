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LA NACION
Revista Living

Un proyecto impactante, donde el techo pasó de ser depósito de los equipos de AC a una genial terraza verde

Con herramientas creativas de arquitectura y paisajismo, esta casa para anima a contemplar y ser contemplada, lo que facilita la tan ansiada desconexión del caos urbano

Un proyecto impactante, donde el techo pasó de ser depósito de los equipos de AC a una genial terraza verde

Con herramientas creativas de arquitectura y paisajismo, esta casa para anima a contemplar y ser contemplada, lo que facilita la tan ansiada desconexión del caos urbano

Por Laura Saint-Agne e Inés Beato Vassolo
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Un estanque con plantas acuáticas para purificar el agua, ventilación cruzada y luz natural, parasoles, aleros y un gran techo verde son algunas de las estrategias que usó AtelierM, fundado por el arquitecto Matías Mosquera, para reducir el consumo energético y el impacto ambiental de esta casa en un barrio cerrado de Pilar.

"Para diseñar la terraza verde, convocamos a las paisajistas Pilar Samaría y Guadalupe Ayerza, que dominan esa temática a la perfección", revela el arquitecto Mosquera.
"Para diseñar la terraza verde, convocamos a las paisajistas Pilar Samaría y Guadalupe Ayerza, que dominan esa temática a la perfección", revela el arquitecto Mosquera.Santiago Ciuffo
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Los clientes que convocaron a su Estudio buscaban un hogar que facilitara la desconexión y el disfrute, después de pasar muchos años de trabajo intenso en Chile. Mosquera se propuso materializar esa ambición con un diseño geométrico, experimental y vanguardista en hormigón armado.

"La naturaleza se integra no solo a través de los grandes ventanales, sino también por medio de los materiales, que se repiten en todos los espacios”.
"La naturaleza se integra no solo a través de los grandes ventanales, sino también por medio de los materiales, que se repiten en todos los espacios”.Santiago Ciuffo

“Como la mezcla del hormigón es líquida, te permite moldearla de la forma que quieras. Tiene una capacidad espectacular y relativamente sencilla de ejecutar formas, que pocas veces se aprovecha”. Aquí, se concretó en una sucesión de curvas que transforman el interior en una pieza casi escultórica, al tiempo que permiten, por fuera, trepar con facilidad esta obra de arte, una experiencia por demás inmersiva.

El estanque, casi una marca registrada de AtelierM, recircula el agua, que se purifica gracias a las plantas acuáticas y “manda” aire fresco y limpio al interior de la casa.
El estanque, casi una marca registrada de AtelierM, recircula el agua, que se purifica gracias a las plantas acuáticas y “manda” aire fresco y limpio al interior de la casa.Santiago Ciuffo

“Si bien la propuesta de curvar el techo es ambiciosa y distinta, intentamos evitar la sobreinformación para que el resto de la casa resultara simple y serena, con pocos gestos, pocos materiales y mínimo equipamiento”.

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Mesa compacta circular enchapada en madera (Regio). Floreros hechos a partir de hongos (Pilar Urruti Studio).
Mesa compacta circular enchapada en madera (Regio). Floreros hechos a partir de hongos (Pilar Urruti Studio).Santiago Ciuffo

“Las curvas te llevan a recorrer los espacios casi sin darte cuenta. El estanque detrás del sillón rompe ese dinamismo de una manera abrupta y alucinante”.

Toda la herrería (tanto chimenea como barandas) se fabricó con terminación óxido.
Toda la herrería (tanto chimenea como barandas) se fabricó con terminación óxido.Santiago Ciuffo

“Los techos y pisos son de hormigón y cemento, bien lisos, mientras que en la mayoría de los planos verticales jugamos con las texturas, usando tablones de petiribí de distintos anchos”, detalla Mosquera.

Vajillero de petiribí y mesa de comedor con tapa de mármol de Carrara y patas de hierro negro (ambos diseñados por AtelierM).
Vajillero de petiribí y mesa de comedor con tapa de mármol de Carrara y patas de hierro negro (ambos diseñados por AtelierM). Santiago Ciuffo

De adentro hacia afuera

Como una gran sombra negra, la cocina pasa desapercibida en su función. En cambio, los grandes ventanales dirigen la vista al exterior y reafirman su protagonismo.

Muebles de cocina laqueados en gris (AtelierM). Mesada de granito negro con terminación leather. Apliques de iluminación negros (Housing).
Muebles de cocina laqueados en gris (AtelierM). Mesada de granito negro con terminación leather. Apliques de iluminación negros (Housing).Santiago Ciuffo
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Detalle de la bacha junto a la parrilla, que también se hizo con terminación óxido.
Detalle de la bacha junto a la parrilla, que también se hizo con terminación óxido.Santiago Ciuffo
En otras proporciones, el mismo hierro oxidado que se usó en las barandas de las escaleras, los balcones y el cerco de pileta aparece aquí como divisor de espacios.
En otras proporciones, el mismo hierro oxidado que se usó en las barandas de las escaleras, los balcones y el cerco de pileta aparece aquí como divisor de espacios.Santiago Ciuffo

Entre el living y el comedor exteriores, una serie de columnas de hierro oxidado separa sin tapar la vista, y se asocia con el revestimiento de madera al fondo.

El jardín se triplica en altura y ofrece distintas experiencias en cada nivel. Aberturas de aluminio negro ‘A40’ (OpenBro).
El jardín se triplica en altura y ofrece distintas experiencias en cada nivel. Aberturas de aluminio negro ‘A40’ (OpenBro).Santiago Ciuffo

Adentro y afuera se usó petiribí para revestir paredes. “El tratamiento de laqueado fue igual, solo que el sol le pega muy fuerte a los tablones exteriores y rápidamente los volvió grisáceos. Es interesante ver cómo el material se comporta de modo distinto en cada lugar”.

Ascenso curvo y bien plantado hacia la terraza y el techo verde.
Ascenso curvo y bien plantado hacia la terraza y el techo verde.Santiago Ciuffo
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“De ser el típico depósito para los equipos de aire y el tanque de agua (ahora, escondidos en la planta baja), el techo se transformó en una extensión más de la casa, el lugar donde ver los atardeceres y los partidos de polo”.

La herrería se oxidó para que se fundiera con la vegetación. “Con un hijo chico, los dueños de casa necesitaban barandas por todos lados. Entonces, buscamos volverlas etéreas e imperceptibles por su color”.
La herrería se oxidó para que se fundiera con la vegetación. “Con un hijo chico, los dueños de casa necesitaban barandas por todos lados. Entonces, buscamos volverlas etéreas e imperceptibles por su color”.Santiago Ciuffo

Subida espectacular

Matías Mosquera, al frente de AtelierM.
Matías Mosquera, al frente de AtelierM.Santiago Ciuffo
Desde arriba, la comunicación visual con el techo verde es total.
Desde arriba, la comunicación visual con el techo verde es total.Santiago Ciuffo

Al variar de altura, la curvatura de la losa hace que los espacios en planta alta se sientan distintos. El pasillo, abierto y semicóncavo, conduce al dormitorio infantil (abajo), donde la curva cae y baja su escala y, más adelante, a la suite principal, con techo plano.

Textiles y almohadones (todo de Mercedes Segura).
Textiles y almohadones (todo de Mercedes Segura).Santiago Ciuffo
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En el dormitorio principal, almohadones y género (Mercedes Segura), alfombra (Caucus Lab), mesas de luz de chapa pintada al horno en azul brillante (Victoria D’Ornellas). Floreros (Pilar Urruti Studio).
En el dormitorio principal, almohadones y género (Mercedes Segura), alfombra (Caucus Lab), mesas de luz de chapa pintada al horno en azul brillante (Victoria D’Ornellas). Floreros (Pilar Urruti Studio).Santiago Ciuffo
     
Por Laura Saint-Agne, Inés Beato Vassolo
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