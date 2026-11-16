Una casa en la que la búsqueda experimental es protagonista

16 de noviembre de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura

En Bella Vista, frente a una cancha de golf, la contundencia del hormigón y la transparencia del vidrio dan forma a esta casa distinta de todas

La dueña de esta casa soñaba con que la arquitecta Jorgelina Tortorici fuera quien la diseñara. Fue justamente esa admiración por su trabajo la que hizo que, una vez contactada, le diera a su equipo total libertad creativa. “Fue una experiencia muy especial porque confió profundamente en nuestro proceso de diseño, en nuestras ideas y en la posibilidad de explorar soluciones que no necesariamente conocíamos de antemano”, recuerda Tortorici.

El acceso peatonal propone un recorrido sinuoso entre el paisaje que lleva a un hall exterior y al interior de la casa. Nicole Arcuschin

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Para el estudio no fue un proyecto entre otros: acá la apuesta fue experimentar. La materia elegida fue el hormigón armado. Más allá de trabajarlo por años, esta vez optaron por probar algo nuevo: teñirlo de negro. La elección marcó el carácter global que signaría la obra.

Un vacío que ordena

La casa tiene tres niveles: uno semienterrado; otro con el área social y los dormitorios de los hijos; y la suite principal en la parte más alta.

Medio nivel por debajo de la planta principal está el sector de servicios y el playroom, que dan, por medio de un patio inglés, al espacio abierto. Nicole Arcuschin

“El vacío central es uno de los elementos que ordena toda la casa”, señala Tortorici.

La escalera se hizo con estructura de hierro, tensores metálicos y escalones como bandejas de mármol Tundra. Nicole Arcuschin

El hall de la planta principal conecta con los dormitorios y el volumen revestido en madera enchapada gris guarda un toilette y una despensa.

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Contrastes que dan identidad

Tortorici y su equipo desarrollaron el interiorismo con materiales nobles y una paleta neutra. “Buscamos una atmósfera sobria, con cierto carácter masculino, sin perder calidez”.

El estudio también se encargó del mobiliario a medida para poder darle una lógica acorde a cada espacio. Nicole Arcuschin

En el living, la contundencia del hormigón contrasta con la liviandad del vidrio. El primero define la estructura y los volúmenes principales; el segundo deja que la arquitectura sea atravesada por la luz y que los espacios se conecten con el paisaje.

“Esa alternancia entre masa y transparencia es parte del lenguaje que construye la identidad de la casa”, sintetiza la arquitecta.

Las grandes carpinterías borran el límite entre el adentro y el afuera. Nicole Arcuschin

Siguiendo el gusto de la dueña de casa por las reuniones con familia y amigos, el gran espacio central se transformó en un continuo con cocina, comedor y estar que se expande hacia la galería y el jardín.

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La casa consigue algo que siempre buscamos: una arquitectura de carácter y espacios sensibles, cálidos y vinculados con la vida cotidiana.” — Arquitecta Jorgelina Tortorici

Con el mismo lenguaje

Mobiliario de cocina en melamina gris antracita y laqueados (Egger). Horno (Ariston). Los pisos se hicieron en mármol Tundra gris. Sillas (La Feliz) Nicole Arcuschin

Instalada junto a De Otro Tiempo, la cocina sigue el lenguaje general de la casa. El negro vuelve a aparecer en las estructuras metálicas, los herrajes y la iluminación.

Marmolería en Cervaiole. Mesada en Dekton Vera. Sobre ella, sistema Pitt Cooking (De Stefano). Nicole Arcuschin

“Nos interesaba que la cocina tuviera presencia y carácter, pero que al mismo tiempo se integrara naturalmente con el comedor y el estar”

Liviana, la escalera conecta los niveles con el patio central. Nicole Arcuschin

Apreciar los recorridos cotidianos

En un juego entre lo construido y lo natural, los muros curvos de hormigón negro se integran con la vegetación. Nicole Arcuschin

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El acceso para vehículos se resuelve con una rampa que desciende por debajo de la construcción y lleva a un hall de gran tamaño.

“No queríamos que existiera una entrada principal y otra secundaria en términos de calidad espacial. Todos los recorridos cotidianos merecen ser pensados y disfrutados”

Con luces y sombras

Una transición especial -que juega con la luz- lleva a la suite principal. Nicole Arcuschin

Un sistema de lucarnas y un entramado de vigas de secciones rectangulares y triangulares tamizan la luz natural.

Revestida en madera, la pared le da sobriedad al dormitorio principal. Nicole Arcuschin

Buscando privacidad y silencio, se reservó la planta alta para la suite, separándola de la dinámica cotidiana. Un espacio íntimo; todo un refugio.

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Griferías de Tres griferías (Handel). Todo el sistema de lighting lo realizó Paola Varcheta. Nicole Arcuschin

Para el baño principal se eligieron bachas y mesadas de Travertino, con cajones revestidos en la misma piedra. Para preservar la intimidad, pero no renunciar al paisaje, se sumaron carpinterías de aluminio negro con vidrios tonalizados y rayados, y cortinas livianas en gris.

Hacer que flote

“La casa tenía que flotar sobre el paisaje”, recuerda la arquitecta. Para lograr este efecto, se trabajó con leves lomadas y pendientes que se deslizan por debajo de los volúmenes y acompañan los recorridos.

Tomado como parte esencial del proyecto, el paisajismo se desarrolló junto a Cecilia Grant. Nicole Arcuschin

“Buscamos suavidad y continuidad. El paisaje acompaña, envuelve y en algunos momentos parece absorber la arquitectura”

Crear desde la historia

Los revestimientos exteriores y la pileta son de Dekton (Canteras del Mundo). Nicole Arcuschin

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Como si se fundiera con ella, la pileta mira hacia la vegetación. Se la rodeó de bancos y mesas de madera, que este verano recibirán a amigos y familia.

Los solados incorporan una piedra pequeña, irregular, en tonos grises y blancos. Nicole Arcuschin