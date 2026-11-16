Una casa en la que la búsqueda experimental es protagonista

En Bella Vista, frente a una cancha de golf, la contundencia del hormigón y la transparencia del vidrio dan forma a esta casa distinta de todas
La dueña de esta casa soñaba con que la arquitecta Jorgelina Tortorici fuera quien la diseñara. Fue justamente esa admiración por su trabajo la que hizo que, una vez contactada, le diera a su equipo total libertad creativa. “Fue una experiencia muy especial porque confió profundamente en nuestro proceso de diseño, en nuestras ideas y en la posibilidad de explorar soluciones que no necesariamente conocíamos de antemano”, recuerda Tortorici.
Para el estudio no fue un proyecto entre otros: acá la apuesta fue experimentar. La materia elegida fue el hormigón armado. Más allá de trabajarlo por años, esta vez optaron por probar algo nuevo: teñirlo de negro. La elección marcó el carácter global que signaría la obra.
Un vacío que ordena
La casa tiene tres niveles: uno semienterrado; otro con el área social y los dormitorios de los hijos; y la suite principal en la parte más alta.
“El vacío central es uno de los elementos que ordena toda la casa”, señala Tortorici.
El hall de la planta principal conecta con los dormitorios y el volumen revestido en madera enchapada gris guarda un toilette y una despensa.
Contrastes que dan identidad
Tortorici y su equipo desarrollaron el interiorismo con materiales nobles y una paleta neutra. “Buscamos una atmósfera sobria, con cierto carácter masculino, sin perder calidez”.
En el living, la contundencia del hormigón contrasta con la liviandad del vidrio. El primero define la estructura y los volúmenes principales; el segundo deja que la arquitectura sea atravesada por la luz y que los espacios se conecten con el paisaje.
“Esa alternancia entre masa y transparencia es parte del lenguaje que construye la identidad de la casa”, sintetiza la arquitecta.
Siguiendo el gusto de la dueña de casa por las reuniones con familia y amigos, el gran espacio central se transformó en un continuo con cocina, comedor y estar que se expande hacia la galería y el jardín.
La casa consigue algo que siempre buscamos: una arquitectura de carácter y espacios sensibles, cálidos y vinculados con la vida cotidiana.”— Arquitecta Jorgelina Tortorici
Con el mismo lenguaje
Instalada junto a De Otro Tiempo, la cocina sigue el lenguaje general de la casa. El negro vuelve a aparecer en las estructuras metálicas, los herrajes y la iluminación.
“Nos interesaba que la cocina tuviera presencia y carácter, pero que al mismo tiempo se integrara naturalmente con el comedor y el estar”
Apreciar los recorridos cotidianos
El acceso para vehículos se resuelve con una rampa que desciende por debajo de la construcción y lleva a un hall de gran tamaño.
“No queríamos que existiera una entrada principal y otra secundaria en términos de calidad espacial. Todos los recorridos cotidianos merecen ser pensados y disfrutados”
Con luces y sombras
Un sistema de lucarnas y un entramado de vigas de secciones rectangulares y triangulares tamizan la luz natural.
Buscando privacidad y silencio, se reservó la planta alta para la suite, separándola de la dinámica cotidiana. Un espacio íntimo; todo un refugio.
Para el baño principal se eligieron bachas y mesadas de Travertino, con cajones revestidos en la misma piedra. Para preservar la intimidad, pero no renunciar al paisaje, se sumaron carpinterías de aluminio negro con vidrios tonalizados y rayados, y cortinas livianas en gris.
Hacer que flote
“La casa tenía que flotar sobre el paisaje”, recuerda la arquitecta. Para lograr este efecto, se trabajó con leves lomadas y pendientes que se deslizan por debajo de los volúmenes y acompañan los recorridos.
“Buscamos suavidad y continuidad. El paisaje acompaña, envuelve y en algunos momentos parece absorber la arquitectura”
Crear desde la historia
Como si se fundiera con ella, la pileta mira hacia la vegetación. Se la rodeó de bancos y mesas de madera, que este verano recibirán a amigos y familia.
China era el apodo de la dueña de casa cuando era chica y fue el nombre que el estudio eligió para el proyecto. “Nombrar así la casa nos pareció una manera muy linda de vincular la arquitectura con su historia personal y de proyectar recuerdos, afectos y nuevas historias” finaliza Tortorici.