Una casa inspirada en la naturaleza y la sabiduría japonesa

29 de octubre de 2026 00:00 2 ' minutos de lectura

El estudio ZIM Arquitextura proyectó y construyó una vivienda centrada en la belleza serena y esencial, asociada a la naturaleza

Las primeras charlas con los propietarios les dieron al arquitecto Javier Zabalaga y al equipo de ZIM Arquitextura un punto de partida. Para su nueva casa en el barrio San Fermín, en Tigre, esta familia de cuatro valoraba un contacto permanente con el exterior, la contemplación, la amplitud sin perder intimidad, el protagonismo de la luz natural y el valor de los materiales expresados con autenticidad. A partir de allí, trabajaron el proyecto bajo un concepto rector.

La fachada resguarda la intimidad, y solo se abre para generar patios y retiros de aire y luz. Luis Barandiaran

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Nos guiamos por una manera de vivir vinculada al campo y al concepto japonés de wabi: una belleza serena y esencial, asociada a la naturaleza, la simplicidad y las huellas que dejan el tiempo y los procesos.” — Arq. Javier Zabalaga, ZIM Arquitextura, al frente del proyecto

Entre la fachada exterior y el ingreso a la casa crearon un patio interno cerrado que da luz natural al hall y suma verde. Debajo de la escalera, otro cantero. Luis Barandiaran

Filosofía

“Más que una referencia estética, se trató de una manera de pensar la casa: encontrar equilibrio entre lo rústico y lo preciso, entre la materia y la luz, entre la apertura y el refugio”, explica el arquitecto.

El escritorio, ubicado en el hall y con fácil acceso al resto de la planta baja. Luis Barandiaran

“La arquitectura busca reducirse a lo esencial, evitando gestos innecesarios, para que cada decisión tenga una razón espacial, material o sensible”.

Este gran mueble sirve para guardado, pero su función principal es dividir el living del comedor y la cocina; puede abrirse o cerrarse por completo. Luis Barandiaran

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Fluidez

“Nos pidieron ambientes que se usaran, nada de reservar lugares para ocasiones especiales”, explica Zabalaga. En 315m2 construidos, la casa enlaza un espacio con el otro, sin límites estrictos. Desde el ingreso, se recorren el hall con la escalera, el escritorio, el lateral de un patio interno y enseguida el living, que se une al comedor y la cocina.

Mueble de kiri (hecho a medida por ZIM Arquitextura) llevado a un tono nogal. Sillón (Casa Creu). Banco lateral con terminación de cemento alisado. Luis Barandiaran

“Los dueños de casa pusieron mucho énfasis en la amplitud y la integración de los ambientes, que se sintieran íntimos pero al mismo tiempo cómodos y abiertos”.

Carpinterías con foliado ‘Turner Oak’ (Muchtek). Toda la planta baja tiene piso de cemento alisado hecho in situ. Luis Barandiaran

Texturas

Hacia la cocina, el mueble central gana otra función: contiene los grandes electrodomésticos de la cocina y los mantiene ocultos.

Mueble de cocina (ZIM Arquitextura) laqueado en tono ‘Techno Gray’ (Sherwin Williams). Extractor ‘Selene’ (Maraldi). Luis Barandiaran

“La materialidad es fundamental en la construcción de esta atmósfera. Superficies texturadas, tonos neutros y carpinterías de madera conforman una paleta austera y cálida, en la que los materiales conservan su expresión y el paso del tiempo puede incorporarse naturalmente a la arquitectura”, explica el arquitecto.

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La base de la isla fue texturada artesanalmente por Lucía Molina. Tapa de ‘Prima Limestone’ (Purastone). Banqueta (Tortuga). Luis Barandiaran

“Creo que el mayor desafío de la obra fue encontrar la materialidad que diera con el tono de la casa. Una textura que diera una imagen de algo rústico y artesanal, pero que no luciese artificial”.

“Querían tener un solo comedor para todos los días y, para cuando viene gente, espacioso e integrado a la cocina”, cuenta Javier. Luis Barandiaran

Sectores

“En la planta alta, proyectamos un patio central que sirviera tanto para iluminar como para sectorizar la planta”, precisa el arquitecto. Hacia el frente, ubicaron un primer cuarto, de visitas, con su baño en suite.

Piso de porcelanato símil madera ‘Concorde Haya Mate’, de 23x120 (Alaplana). Luis Barandiaran

La combinación de materiales rústicos y otros más neutros vuelve a aparecer en el sector privado.

Las mesadas de los baños fueron hechas artesanalmente con piedra natural. Grifería ‘Fabric’ (Peirano). Luis Barandiaran

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Al momento de elegir los materiales y las texturas, también buscaron potenciarlos con su relación con la luz natural.

Pisos, muros y sector de ducha ‘Liscio Ivory’ (Vite) en formato 60x120. En el rincón generaron una curva, un detalle estético. Luis Barandiaran

La habitación principal retoma la estética de la planta baja, con el mueble de kiri con acabado en tono nogal, en este nicho decorativo junto a la cama.

Abajo, la madera está combinada con melamina ‘Seda Giorno’, que también usaron en los placares. Luis Barandiaran

Estratégico

Otro desafío importante fue la implantación: con un galpón de logística enfrente, la idea fue cerrar la fachada principal y abrirse hacia atrás, donde están la pileta, el jardín y, más allá, la laguna.

Revestimiento exterior de Tarquini Intónaco color ‘Gris Kavanagh’. Muebles (Estudio Cantón). Canteros, escalones y tobogán de madera rústica. Luis Barandiaran

Tanto la suite principal como las dos habitaciones de los hijos disfrutan la vista hacia el horizonte abierto, que también aprovecha el sector social de la planta baja.

Protegida hacia el frente, la casa se abre hacia el fondo. Luis Barandiaran

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