Una casa proyectada con un objetivo tan simple como ambicioso: convertirse en el hogar definitivo

25 de octubre de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura

Espacios de gran escala, diseño interior personalizado y muebles de autor permitieron materializar esta vivienda a la medida de sus dueños

“Cuanto antes podamos entrar, mejor”, dicen Carola Moris y Patricia Mezzadra sobre el comienzo de cada trabajo. Y en este caso, cuando las titulares de Memo Arquitectas asumieron la realización del interiorismo pudieron empezar a trabajar junto al estudio LAK (responsables del proyecto arquitectónico) desde el inicio de la construcción.

La fachada con madera, vidrio y hormigón anticipa la síntesis de elementos del interior, una característica que se mantendrá durante todo el recorrido, aportando armonía a esta vivienda proyectada por estudio LAK, del arquitecto Lucas Muñoz. Javier Picerno

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Gracias a la modalidad simultánea, desde Memo Arquitectas pudieron hacer intervenciones y sugerencias sin entorpecer los tiempos de obra. “Estamos acostumbradas a trabajar con colegas y desarrolladores, al igual que ellos; entonces, fue muy agradable el ida y vuelta: acceder al layout nos permitió diseñar baños y cocina, y hacer una revisión de la iluminación”, comparten.

En el hall de entrada, la perspectiva hacia la zona de servicio permite ver el aplique ‘Lite’ (La Feliz). Javier Picerno

Al tener una planta tan luminosa, pudimos aplicar revestimientos de madera de incienso, un elemento que aportó unidad, calidez y cierta sofisticación.” — Arqs. Patricia Mezzadra y Carola Moris

El hall conduce al espacio social de un lado y a la gran cocina por otro. Dressoir de madera (Melazza) con obra de Andrés Latorre (Diderot.art). Javier Picerno

Hacia el living-comedor

“El cliente nos dijo: ‘Nosotros nos vamos a quedar en esta casa toda la vida’. En respuesta a eso, proyectamos un interiorismo atemporal, basado en la coherencia de los materiales y la repetición de gestos”, nos dijeron Moris y Mezzadra.

Mesa ‘Kume’, sillas ‘Clio’ (todo de Federico Churba) y lámparas de la colección ‘Thai’ (La Feliz). Acrílico sobre tela de Magalí Milkis (Diderot.art). Javier Picerno

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¿Qué implicó su trabajo? La concepción de todo el equipamiento y la selección de revestimientos, muebles, luminarias, alfombras, cortinas, textiles y hasta los objetos decorativos. Un trabajo integral, personalizado y profesional para cumplir con un pedido amplio y proyectado al futuro.

Carola Moris (izq.) y Patricia Mezzadra, responsables del diseño interior, posan en el comedor, donde una franja de espejo rompe la uniformidad del revestimiento y refleja el living contiguo. Javier Picerno

Lámpara de pie de fieltro ultraliviana y plegable de la línea ‘Majafa’ (Oblumo). Sillones curvos y mesas circulares (todo de Melazza). Carpeta redonda (Alfombras Alsina). Javier Picerno

El sofá circular aprovecha al máximo las dimensiones del living y genera un efecto ronda, ideal para todo espacio social porque facilita y hace más agradables la conversación y el encuentro. Y atención a este detalle: la misma piedra del piso se aplicó como fondo de la biblioteca.

La escultural lámpara de pie se recorta frente a la pared que contiene la chimenea. Javier Picerno

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Interiores para la vida

Desde el comedor, hay paso a la gran cocina conectada con el playroom, al fondo, y una galería cerrada que protege del clima inclemente la mesa de los asados.

Mesadas de cuarcita ‘Silver White’ (De Stefano). Javier Picerno

“La vista desde la cocina hacia el playroom muestra varias cosas que nos representan: la síntesis material y el trabajo minucioso del equipamiento, así como también el gesto más lúdico del empapelado”.

A continuación de la cocina, el playroom tiene un gran mural (Sofía Willemoës), alfombra, mesa y sillas (todo de Melazza). Javier Picerno

Banquetas modelo ‘40’ tapizadas en pana verde (La Feliz). Las puertas corredizas (Simple Puertas) permiten integrar la galería. Javier Picerno

Aquí, el concepto de continuidad trasciende la mera repetición de un revestimiento: lo que se generó es un ritmo sostenido en las proporciones y los ambientes de toda la casa.

Sillas ‘42’ (La Feliz), un modelo que se eligió para que entraran la mayor cantidad posible alrededor de la mesa (Melazza) sin perder comodidad. Javier Picerno

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El cerramiento de la galería incluye un gran detalle: la puerta corre entre maderas, la de la cara interna, que le da sustancia al comedor, y la de la fachada.

El living se abre a una galería con un juego de sillones y mesa baja (todo de Melazza). Javier Picerno

Proyectar en grande

“Es interesante la gran escala: frente a espacios tan generosos, se puede expresar algo distinto. En la circulación del primer piso, por ejemplo, nuestros gestos fueron muy precisos para que se viera enorme”, recuerdan las arquitectas.

En el primer piso, el pasillo distribuidor se preservó despojado, apenas equipado con el largo banco (De Otro Tiempo) que acompaña a la ventana. Javier Picerno

La habitación destinada al gimnasio se completó con un proyector y un sector de estar con alfombra (Elementos Argentinos). Sillones diseñados por Daniel Germani y Mariana Flombaum en colaboración con La Feliz. Javier Picerno

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Dormitorios en planta alta

El cuarto y el baño de las hijas incorporan curvas y toques dinámicos, pero no son infantiles. Están pensados para que puedan adaptarse bien a los próximos años, de acuerdo con la premisa de que crecerán allí.

El cuarto de las hijas, revestido con el mural ‘Bosque de los Magos’ (Mercedes Costal), tiene camas con respaldo entelado (Melazza) y alfombra ‘Pompones’ (Elementos Argentinos). Javier Picerno

En el baño, mesada de mármol ‘Tundra Grey’ (De Stefano), grifería (Hansgrohe) y vanitory de madera (De Otro Tiempo). Javier Picerno

Un patio con plantas divide el cuarto de las hijas de la suite principal y lleva luz natural hacia la ducha.

En la suite principal, confort y privacidad

Para honrar la amplitud, se eligieron placas enteras de mármol ‘Tundra Grey’, una opción accesible dentro de las piedras naturales que se caracteriza por su veta sutil: “Como cada partida es distinta, te asegura un dibujo único y con mucho movimiento”, explican las arquitectas sobre su elección para el baño de la suite principal.

En el baño de la suite, un antepecho de mármol da apoyo a la obra de Andrés Latorre (Diderot.art) junto a la bañadera exenta en Solid Surface (De Stefano). Banquito ‘Oriente Milk’ (Krethaus). Javier Picerno

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“Siempre es un desafío acoplarse a la arquitectura de otro Estudio, pero logramos un diálogo fluido con LAK. Estos espacios tienen mucho que ver con nuestra manera de diseñar y pudimos plasmar nuestra esencia en ellos”.

Mesada de mármol ‘Tundra Grey’ con grifería (Hansgrohe). Aplique de pared ‘Le Chori’ (La Feliz). Javier Picerno

“El equipamiento es el último paso. La verdadera tarea es diseñar cada ambiente desde su concepción espacial, por eso siempre decimos: lo que nosotras hacemos es arquitectura interior”.

La pared principal de la suite tiene un revestimiento estucado (De Otro Tiempo), cabecera de rafia, mesas de luz (todo de Melazza), banco de caña al pie (Eduardo Aldacour) y alfombra (Kalpakian). Javier Picerno

Tras relevar el guardarropas y los hábitos de la clienta, este vestidor se diseñó con un tocador que esconde enchufes y el secador de pelo.

En el área del vestidor, placares (De Otro Tiempo), banco y silla para el tocador (ambos de Melazza). Javier Picerno

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