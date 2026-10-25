Una casa proyectada con un objetivo tan simple como ambicioso: convertirse en el hogar definitivo

Espacios de gran escala, diseño interior personalizado y muebles de autor permitieron materializar esta vivienda a la medida de sus dueños
“Cuanto antes podamos entrar, mejor”, dicen Carola Moris y Patricia Mezzadra sobre el comienzo de cada trabajo. Y en este caso, cuando las titulares de Memo Arquitectas asumieron la realización del interiorismo pudieron empezar a trabajar junto al estudio LAK (responsables del proyecto arquitectónico) desde el inicio de la construcción.
Gracias a la modalidad simultánea, desde Memo Arquitectas pudieron hacer intervenciones y sugerencias sin entorpecer los tiempos de obra. “Estamos acostumbradas a trabajar con colegas y desarrolladores, al igual que ellos; entonces, fue muy agradable el ida y vuelta: acceder al layout nos permitió diseñar baños y cocina, y hacer una revisión de la iluminación”, comparten.
Al tener una planta tan luminosa, pudimos aplicar revestimientos de madera de incienso, un elemento que aportó unidad, calidez y cierta sofisticación.”— Arqs. Patricia Mezzadra y Carola Moris
Hacia el living-comedor
“El cliente nos dijo: ‘Nosotros nos vamos a quedar en esta casa toda la vida’. En respuesta a eso, proyectamos un interiorismo atemporal, basado en la coherencia de los materiales y la repetición de gestos”, nos dijeron Moris y Mezzadra.
¿Qué implicó su trabajo? La concepción de todo el equipamiento y la selección de revestimientos, muebles, luminarias, alfombras, cortinas, textiles y hasta los objetos decorativos. Un trabajo integral, personalizado y profesional para cumplir con un pedido amplio y proyectado al futuro.
El sofá circular aprovecha al máximo las dimensiones del living y genera un efecto ronda, ideal para todo espacio social porque facilita y hace más agradables la conversación y el encuentro. Y atención a este detalle: la misma piedra del piso se aplicó como fondo de la biblioteca.
Interiores para la vida
Desde el comedor, hay paso a la gran cocina conectada con el playroom, al fondo, y una galería cerrada que protege del clima inclemente la mesa de los asados.
“La vista desde la cocina hacia el playroom muestra varias cosas que nos representan: la síntesis material y el trabajo minucioso del equipamiento, así como también el gesto más lúdico del empapelado”.
Aquí, el concepto de continuidad trasciende la mera repetición de un revestimiento: lo que se generó es un ritmo sostenido en las proporciones y los ambientes de toda la casa.
El cerramiento de la galería incluye un gran detalle: la puerta corre entre maderas, la de la cara interna, que le da sustancia al comedor, y la de la fachada.
Proyectar en grande
“Es interesante la gran escala: frente a espacios tan generosos, se puede expresar algo distinto. En la circulación del primer piso, por ejemplo, nuestros gestos fueron muy precisos para que se viera enorme”, recuerdan las arquitectas.
Dormitorios en planta alta
El cuarto y el baño de las hijas incorporan curvas y toques dinámicos, pero no son infantiles. Están pensados para que puedan adaptarse bien a los próximos años, de acuerdo con la premisa de que crecerán allí.
Un patio con plantas divide el cuarto de las hijas de la suite principal y lleva luz natural hacia la ducha.
En la suite principal, confort y privacidad
Para honrar la amplitud, se eligieron placas enteras de mármol ‘Tundra Grey’, una opción accesible dentro de las piedras naturales que se caracteriza por su veta sutil: “Como cada partida es distinta, te asegura un dibujo único y con mucho movimiento”, explican las arquitectas sobre su elección para el baño de la suite principal.
“Siempre es un desafío acoplarse a la arquitectura de otro Estudio, pero logramos un diálogo fluido con LAK. Estos espacios tienen mucho que ver con nuestra manera de diseñar y pudimos plasmar nuestra esencia en ellos”.
“El equipamiento es el último paso. La verdadera tarea es diseñar cada ambiente desde su concepción espacial, por eso siempre decimos: lo que nosotras hacemos es arquitectura interior”.
Tras relevar el guardarropas y los hábitos de la clienta, este vestidor se diseñó con un tocador que esconde enchufes y el secador de pelo.