Una galerista nos recomienda sus favoritos en San Martín de los Andes

28 de agosto de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Famosa por su belleza y paisajes, lo primero que viene a la mente al pensar en San Martín de los Andes son las actividades al aire libre y deportes de montaña. Con el lago Lácar y el Lanín como grandes protagonistas en la temporada de verano y el cerro Chapelco en el invierno, no hay duda de que este encantador pueblito cordillerano tiene mucho para ofrecer.

La arquitectura imponente de Colección Georg, imposible pasar por alto. Eliseo Miciu

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Tal vez por eso, en los últimos tiempos dejó de ser un lugar meramente vacacional para convertirse en la residencia parcial o permanente de muchos. Al ritmo de los barrios que crecen en la periferia de la ciudad y en las orillas de sus lagos y montañas, aflora un nuevo público que disfruta del aire libre y el deporte pero también del arte, la gastronomía y el buen vivir.

El atardecer en River House Lodge. Gentileza The River House

De la mano de Salomé Audisio, directora de la galería de arte Colección Georg, traemos una selección de recomendaciones para los que visiten el Sur.

Arte, arquitectura y paisaje en los Andes patagónicos

Con el cordón del Chapelco como telón de fondo, Colección Georg es mucho más que una galería de arte. Concebida como una Casa de las Artes, este espacio ubicado en San Martín de los Andes propone un recorrido donde arte, arquitectura y naturaleza dialogan de manera permanente.

El edificio de 450 metros cuadrados, diseñado por el arquitecto Rubén Sidoni y presentado en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2012, se integra al paisaje andino a través de una arquitectura escultórica de piedra, madera y cristal. Eliseo Miciu

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El edificio diseñado por el arquitecto Rubén Sidoni fue presentado en la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2012.

En su interior, en seis salas se exponen pinturas, esculturas y fotografías, en un recorrido que privilegia la luz, la conexión entre los espacios y la contemplación.

Los techos vidriados hacen que el paisaje sea parte de la experiencia. Eliseo Miciu

La colección reúne la obra de tres generaciones de la familia Miciu Nicolaevici, una tradición que hoy continúa Georg Miciu. Las obras dialogan con producciones de destacados artistas regionales como Emiliano Céliz, Iván Moricz Karl, Lydia Zubizarreta y Bernabé Sedita, entre otros.

En la galería conviven las obras de tres generaciones de la familia Miciu Nicolaevici junto con otras de importantes artistas regionales. Isaias Miciu Nicolaevici

La galería permanece abierta durante todo el año, pero se puede visitar únicamente con cita previa.

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Cocina de montaña con identidad patagónica

Ubicado en Altos del Chapelco, a pocos minutos de San Martín de los Andes, Mala Junta es un restaurante que combina gastronomía, diseño y paisaje en una propuesta profundamente vinculada a la esencia de la Patagonia.

La madera, la piedra y una iluminación tenue crean un espacio contemporáneo que invita a relajarse, contemplar el entorno y disfrutar con calma. Gentileza Mala Junta

Con el fuego como protagonista, su cocina reinterpreta los sabores patagónicos a través de carnes cocidas al horno de barro, preparaciones de larga cocción y productos regionales de estación.

Platos como el cordero patagónico, el vacío y otras especialidades reflejan una cocina honesta, abundante y llena de identidad. La experiencia se completa con un ambiente cálido y acogedor: pocas mesas, atención personalizada y una arquitectura que privilegia las vistas al exterior.

Dentro de unos meses, el restaurante cumplirá diez años. Gentileza Mala Junta

Más que un restaurante, Mala Junta propone una inmersión en el estilo de vida patagónico, donde la hospitalidad, la buena cocina y el paisaje se unen para crear una experiencia memorable.

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Rodeado de bosque y montaña, invita a alejarse del ritmo del centro para disfrutar de una experiencia más íntima, donde la naturaleza forma parte de cada momento. Gentileza Mala Junta

Una casa junto al Chimehuín para vivir la Patagonia a otro ritmo

River House Lodge es un hotel boutique ubicado sobre las orillas del río Chimehuín, a solo 20 minutos del aeropuerto de San Martín de los Andes.

Ubicado en medio de la naturaleza, el Lodge propone una experiencia íntima y personalizada que combina confort y vida al aire libre. Gentileza The River House

Creado por un grupo inversor de familiares y amigos amantes de la Patagonia, el principal objetivo de sus dueños fue lograr que los huéspedes de sus hoteles pudieran sentir la misma libertad y asombro que ellos. En el caso de River House, la experiencia se reduce a 12 huéspedes distribuidos en seis habitaciones.

La madera y la piedra, clásico de todo el Sur, son protagonistas. Gentileza The River House

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El río marca el ritmo de la estadía, en un ambiente cálido y relajado. La pesca con mosca es la actividad principal, aunque la propuesta incluye también cabalgatas, caminatas, mountain bike, kayak, rafting, golf y spa.

Las seis habitaciones tienen vistas únicas al jardín y la montaña. Gentileza The River House

La experiencia se completa con una gastronomía basada en ingredientes locales, vinos seleccionados y espacios comunes pensados para compartir.