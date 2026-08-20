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LA NACION
Revista Living

Una joven actriz nos abre las puertas de su PH porteño, que transformó con originalidad, diseño y mucho color

Contrastes materiales, una paleta fuera de lo habitual, mobiliario de autor y, por supuesto, el toque juvenil de sus dueñas

Una joven actriz nos abre las puertas de su PH porteño, que transformó con originalidad, diseño y mucho color

Contrastes materiales, una paleta fuera de lo habitual, mobiliario de autor y, por supuesto, el toque juvenil de sus dueñas

Por Lucrecia Álvarez y Laura Saint-Agne
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Ornella y Violeta se conocieron en ese no-lugar que son las pantallas, se encontraron personalmente en Madrid y, tras siete meses de idilio con el Viejo Mundo, supieron que era tiempo de empezar una nueva etapa: “Extrañábamos nuestras raíces, los afectos, la manera de vivir de este lado del mapa”, repasan. Ya en Buenos Aires, se abocaron a ver cuanto PH pudieran, pero cuando entraron en este, sintieron que finalmente habían encontrado el lugar, su lugar.

El patrón de hexágonos blancos y grises quita rigidez y unifica patio y cocina para que se perciban más amplios.
El patrón de hexágonos blancos y grises quita rigidez y unifica patio y cocina para que se perciban más amplios.Magalí Saberian
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La propiedad conserva su distribución y sus altas puertas originales. Todos los ambientes ventilan al patio, hoy con un cerramiento traslúcido para aprovecharlo al máximo.

Tótem ‘Torre de cálidos’, de Bárbara de Lellis, y espejo ‘Puglia’ hecho a mano (Achalilas).
Tótem ‘Torre de cálidos’, de Bárbara de Lellis, y espejo ‘Puglia’ hecho a mano (Achalilas).Magalí Saberian

“Elegí cuidadosamente cada mueble para que cumpliera más de una función. Eso y el espacio de guardado hacen que la casa se sienta liviana, ordenada y disfrutable””

Ornella D’Elia, actriz y dueña de casa.
Ornella D'Elia en su colorido living. Alfombras de lana (Seara). Lámparas colgantes (Juan Diciervo). De microcemento, mesas bajas con patas de haya hechas a mano por Achalilas.
Ornella D'Elia en su colorido living. Alfombras de lana (Seara). Lámparas colgantes (Juan Diciervo). De microcemento, mesas bajas con patas de haya hechas a mano por Achalilas. Magalí Saberian

Después de haber vivido la vorágine de la capital española, a Ornella y Violeta las cautivaron el silencio y la luz natural de esta construcción con techos altísimos y paredes anchas. Hoy les sigue encantando eso y las aberturas pintadas en cian, responsables de la impronta característica de la vivienda.

Sobre la mesa de comedor modelo ‘Bourget’ (Achalilas), cuenco de terracota (Cecilia Nigro) y candelabro (Florapa).
Sobre la mesa de comedor modelo ‘Bourget’ (Achalilas), cuenco de terracota (Cecilia Nigro) y candelabro (Florapa). Magalí Saberian

En esta casa de puertas abiertas, el contraste material y el de color son motivos de comentarios recurrentes. “Quienes nos visitan siempre elogian el azul, la luz, y también señalan que la casa transmite paz y buena energía, que es lo más lindo”, resume Ornella.

Almohadones y géneros estampados a mano (Mercedes Segura).
Almohadones y géneros estampados a mano (Mercedes Segura).Magalí Saberian
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Violeta y Ornella colaboran a la par en el interiorismo: “Tenemos estilos diferentes, pero siempre terminamos encontrándonos y generando algo que nos representa a las dos”.

A este clásico PH se ingresa por un patio techado que brinda ventilación y luminosidad al resto de la vivienda. Una abertura sobre la cocina conecta y trae luz del segundo cuarto, al que se accede por la escalera del patio.
A este clásico PH se ingresa por un patio techado que brinda ventilación y luminosidad al resto de la vivienda. Una abertura sobre la cocina conecta y trae luz del segundo cuarto, al que se accede por la escalera del patio.Magalí Saberian

“Creo que una casa se construye con los momentos, y acá todo empieza en la cocina: es mi lugar preferido, donde me divierto y puedo expresar una parte muy importante de mí”, dice Ornella.

Integrada al patio y conectada con los ambientes interiores, la cocina prioriza funcionalidad y guardado.
Integrada al patio y conectada con los ambientes interiores, la cocina prioriza funcionalidad y guardado. Magalí Saberian

Un cuarto a medida

Rack ‘Naysa’ (Achalilas) con esculturas en terracota (Cecilia Nigro) y cuadros (Monocopia).
Rack ‘Naysa’ (Achalilas) con esculturas en terracota (Cecilia Nigro) y cuadros (Monocopia).Magalí Saberian

“A los que no se le animan al color, les diría que una casa puede sorprenderte: a veces eso que parece demasiado intenso termina siendo el alma del espacio y hace que todo lo demás cobre vida”, confirman con una sonrisa. Los colores no mienten y ellas habitan aquí su porción de cielo.

Alfombra tejida a mano en telar ‘Sendero’ (Seara). Cubrecama y almohadones estampados a mano (Mercedes Segura). Lámpara colgante (Juan Diciervo).
Alfombra tejida a mano en telar ‘Sendero’ (Seara). Cubrecama y almohadones estampados a mano (Mercedes Segura). Lámpara colgante (Juan Diciervo).Magalí Saberian
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Para lograr una agradable sensación de cobijo, el dormitorio bajó su escala con elementos como la cama con tarima y guardado integrado, y una lámpara colgante suspendida en medio del espacio.

Junto a la cama con espacio de guardado en la base, mesa de luz ‘Bourget’ hecha a mano en microcemento (Achalilas).
Junto a la cama con espacio de guardado en la base, mesa de luz ‘Bourget’ hecha a mano en microcemento (Achalilas).Magalí Saberian
La propiedad conserva su distribución original donde todos los ambientes ventilan al patio y se conectan entre sí mediante puertas dobles.
La propiedad conserva su distribución original donde todos los ambientes ventilan al patio y se conectan entre sí mediante puertas dobles.Magalí Saberian
Por Lucrecia Álvarez, Laura Saint-Agne
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