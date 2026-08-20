Una joven actriz nos abre las puertas de su PH porteño, que transformó con originalidad, diseño y mucho color

Contrastes materiales, una paleta fuera de lo habitual, mobiliario de autor y, por supuesto, el toque juvenil de sus dueñas
Ornella y Violeta se conocieron en ese no-lugar que son las pantallas, se encontraron personalmente en Madrid y, tras siete meses de idilio con el Viejo Mundo, supieron que era tiempo de empezar una nueva etapa: “Extrañábamos nuestras raíces, los afectos, la manera de vivir de este lado del mapa”, repasan. Ya en Buenos Aires, se abocaron a ver cuanto PH pudieran, pero cuando entraron en este, sintieron que finalmente habían encontrado el lugar, su lugar.
La propiedad conserva su distribución y sus altas puertas originales. Todos los ambientes ventilan al patio, hoy con un cerramiento traslúcido para aprovecharlo al máximo.
“Elegí cuidadosamente cada mueble para que cumpliera más de una función. Eso y el espacio de guardado hacen que la casa se sienta liviana, ordenada y disfrutable””— Ornella D’Elia, actriz y dueña de casa.
Después de haber vivido la vorágine de la capital española, a Ornella y Violeta las cautivaron el silencio y la luz natural de esta construcción con techos altísimos y paredes anchas. Hoy les sigue encantando eso y las aberturas pintadas en cian, responsables de la impronta característica de la vivienda.
En esta casa de puertas abiertas, el contraste material y el de color son motivos de comentarios recurrentes. “Quienes nos visitan siempre elogian el azul, la luz, y también señalan que la casa transmite paz y buena energía, que es lo más lindo”, resume Ornella.
Violeta y Ornella colaboran a la par en el interiorismo: “Tenemos estilos diferentes, pero siempre terminamos encontrándonos y generando algo que nos representa a las dos”.
“Creo que una casa se construye con los momentos, y acá todo empieza en la cocina: es mi lugar preferido, donde me divierto y puedo expresar una parte muy importante de mí”, dice Ornella.
Un cuarto a medida
“A los que no se le animan al color, les diría que una casa puede sorprenderte: a veces eso que parece demasiado intenso termina siendo el alma del espacio y hace que todo lo demás cobre vida”, confirman con una sonrisa. Los colores no mienten y ellas habitan aquí su porción de cielo.
Para lograr una agradable sensación de cobijo, el dormitorio bajó su escala con elementos como la cama con tarima y guardado integrado, y una lámpara colgante suspendida en medio del espacio.