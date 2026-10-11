Una pareja contactó por quinta vez a un estudio para que diseñe su primera casa familiar

11 de octubre de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura

A meses de tener a su primer hijo, contrataron a las arquitectas del Estudio Arq & Co para este departamento suspendido sobre las copas de los árboles

Cuando Lucía y Tomás llamaron a Celeste Magnano y Ludmila Garbellotto, la dupla de arquitectas al frente de Arq & Co, todavía no habían decidido a qué departamento iban a mudarse. Sabían que este era el edificio: las vistas a los lagos y el verde del parque los habían enamorado, pero no les resultaba fácil decidirse entre dos de los que estaban disponibles.

Conjunto de mesas ratonas (Walmer), candelabros (Ensamble). Floreros y flores de ciruelo (Gabriela Crespi).

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“Yo a las chicas las conozco de otros proyectos, entonces confío muchísimo en ellas y su criterio. No solo en decoración, también en distribución y manejo de los espacios, que para mí es algo fundamental”, cuenta Lucía. Cordobesas las tres, la relación ya tiene años: este es el quinto proyecto que les encomienda a Celeste y Ludmila.

Mesa de comedor (Sierra Muebles, Córdoba), sillas (La Feliz) y lámpara ‘Penta’ de Francisco Miranda.

Queríamos una casa que pudiera mutar y alojar muchos usos; que pueda ir transformándose en base a la realidad de una pareja con un bebé, que también va a ir creciendo y cambiando sus necesidades.

“Empezamos en Córdoba y seguimos acá cuando se mudó”, cuentan las arquitectas. Soltera primero, en pareja después y ahora en formato familiar, nadie mejor que ellas para ayudar a resolver el dilema.

Palabra autorizada

El mueble (Arq & Co) que atraviesa todo el sector social cumple con el pedido de sumar espacio de guardado; además, varía sus funciones según el sector: frente al sillón, aloja el televisor, un biohogar y biblioteca.

“Ya nos conocemos mucho: sabemos qué cosas le pueden gustar o no, y qué cosas priorizan en su manera de vivir”, aseguran. Sin embargo, este nuevo proyecto era diferente de todos porque los encontraba en un momento distinto: esperando a su primer hijo.

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El sofá (Walmer) tiene un respaldo móvil que se puede acomodar para ver la televisión o el paisaje.

“Por el piso donde están, los ventanales y el balcón miran a las copas de los árboles. Es algo que no pasa en los pisos más bajos ni en los más altos tampoco, y determina el clima del lugar”.

“Hubo algunos factores que terminaron de decidirnos: lo primero, la cocina conectada con el balcón terraza y la parrilla”, aseguran. Según las arquitectas, esta tipología tenía además un gran hall de distribución que podía funcionar muy bien como lugar de estar y una altura perfecta para disfrutar de la vista privilegiada.

Las mesas del living y la alfombra antimanchas (Rugit) fueron parte de las elecciones baby friendly.

Aunque el departamento era un poco más grande de lo que buscaban, el consejo sirvió para avanzar con la compra y el proyecto.

En un nicho del comedor, dos obras de Milagros Pini y un “lego” de Anita Rizzi. El celeste del mueble (resultado de muchísimas pruebas) se replica en el tapizado de las sillas.

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Viendo el resultado, se entiende por qué ya van cinco proyectos juntos.

El nicho espejado (diseñado para alojar un tocadiscos) trae al comedor el verde del parque. Candelabros (Ensamble). Maia Croizet

Lo justo y necesario

“Nuestra idea no era intervenirlo demasiado, pero sí veíamos que tenía poco lugar de guardado”, asegura Lucía. Aunque básica en su diseño, la cocina original se respetó con algunos cambios. La pared que comunica la cocina y el lavadero, por ejemplo, se rediseñó con el propósito de sumar guardado.

Juego de banquetas con asiento de acrílico (Walmer).

La madera en los estantes, los cerámicos pintados a mano y detalles como la puerta con un ojo de buey fueron fundamentales a la hora de redefinir el estilo de la cocina.

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Sobre la isla de Purastone, una jarra (Ensamble) y platos de cerámica artesanales.

Los revestimientos fueron una de las grandes apuestas de la cocina: se mandaron a pintar a mano con una ceramista de Córdoba.

Bowls de cerámica (Nelipot) y repasador (Petite Affaire).

Microespacios

El hall de distribución se transformó en estar gracias a una gran biblioteca y un sillón de lectura.

Tanto la biblioteca como el sillón son diseño del Estudio. Los almohadones son estampados a mano (Mercedes Segura). Obras de Milagros Pini y Casa Cuadros.

“Uno de los pedidos puntuales fue que querían que todos los ambientes tuvieran microespacios que inviten a quedarse y pasar tiempo ahí. La idea era que transmitieran esta sensación cálida y acogedora”.

Taza con base de corcho (Mishka) y libro ‘Las visiones’ de Ezequiel Black.

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“Nos parecía que este espacio, cerca del living y de la cocina, iba a ser muy aprovechado con la llegada del bebé”, aseguran las arquitectas.

A tono con los almohadones, una ilustración de Casa Cuadros.

Más que un dormitorio

Cama con mesas de luz y respaldo a medida (Arq & Co). Acolchados y almohadones estampados a mano (Mercedes Segura).

La suite principal se diseñó con muchas más funciones que simplemente descanso. Un escritorio, un sillón, coffee station y un vestidor complementan la clásica disposición.

Sobre el sillón, cuadro de Michelle Dabul.

Aprovechando que es un ambiente amplio, se reservó un espacio para un escritorio empotrado. La silla comparte diseño con las del comedor, con un tapizado a tono.

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Escritorio empotrado (Arq. & Co.). silla (La Feliz) y lámpara (Zara Home).

Con clima

En el cuarto del bebé, el gran protagonista es un empapelado que recubre paredes y techo.

La cama fue diseño del Estudio y los acolchados y almohadones son estampados a mano (Mercedes Segura).

“Si bien trabajamos con una base neutra de beige casi blanco, con pisos en color madera y cielorrasos claros, hay acentos de color en cada ambiente. El pedido concreto fue que no querían la casa beige, ni gris, ni greige, ni nada que parezca esa casa tipo que puede ser de cualquiera”.

Una biblioteca a medida se acompaña con un mueble empotrado que suma guardado. Empapelado (Mercedes Costal)

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A pedido

La envolvente del mueble del living oculta el toilette. Siguiendo el pedido de los dueños, se apostó por un empapelado de diseño propio que rompe con toda formalidad y se corre de lo esperable.

Las mesas curvas (Walmer) cumplen con la premisa de muebles "baby friendly" que la dupla propuso.

Queríamos que todos los ambientes aprovecharan las vistas, que invitaran a quedarse y que se incorporara el color de manera armoniosa.” — Lucía, dueña de casa