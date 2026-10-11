Una pareja contactó por quinta vez a un estudio para que diseñe su primera casa familiar

A meses de tener a su primer hijo, contrataron a las arquitectas del Estudio Arq & Co para este departamento suspendido sobre las copas de los árboles
Cuando Lucía y Tomás llamaron a Celeste Magnano y Ludmila Garbellotto, la dupla de arquitectas al frente de Arq & Co, todavía no habían decidido a qué departamento iban a mudarse. Sabían que este era el edificio: las vistas a los lagos y el verde del parque los habían enamorado, pero no les resultaba fácil decidirse entre dos de los que estaban disponibles.
“Yo a las chicas las conozco de otros proyectos, entonces confío muchísimo en ellas y su criterio. No solo en decoración, también en distribución y manejo de los espacios, que para mí es algo fundamental”, cuenta Lucía. Cordobesas las tres, la relación ya tiene años: este es el quinto proyecto que les encomienda a Celeste y Ludmila.
Queríamos una casa que pudiera mutar y alojar muchos usos; que pueda ir transformándose en base a la realidad de una pareja con un bebé, que también va a ir creciendo y cambiando sus necesidades.
“Empezamos en Córdoba y seguimos acá cuando se mudó”, cuentan las arquitectas. Soltera primero, en pareja después y ahora en formato familiar, nadie mejor que ellas para ayudar a resolver el dilema.
Palabra autorizada
“Ya nos conocemos mucho: sabemos qué cosas le pueden gustar o no, y qué cosas priorizan en su manera de vivir”, aseguran. Sin embargo, este nuevo proyecto era diferente de todos porque los encontraba en un momento distinto: esperando a su primer hijo.
“Por el piso donde están, los ventanales y el balcón miran a las copas de los árboles. Es algo que no pasa en los pisos más bajos ni en los más altos tampoco, y determina el clima del lugar”.
“Hubo algunos factores que terminaron de decidirnos: lo primero, la cocina conectada con el balcón terraza y la parrilla”, aseguran. Según las arquitectas, esta tipología tenía además un gran hall de distribución que podía funcionar muy bien como lugar de estar y una altura perfecta para disfrutar de la vista privilegiada.
Aunque el departamento era un poco más grande de lo que buscaban, el consejo sirvió para avanzar con la compra y el proyecto.
Viendo el resultado, se entiende por qué ya van cinco proyectos juntos.
Lo justo y necesario
“Nuestra idea no era intervenirlo demasiado, pero sí veíamos que tenía poco lugar de guardado”, asegura Lucía. Aunque básica en su diseño, la cocina original se respetó con algunos cambios. La pared que comunica la cocina y el lavadero, por ejemplo, se rediseñó con el propósito de sumar guardado.
La madera en los estantes, los cerámicos pintados a mano y detalles como la puerta con un ojo de buey fueron fundamentales a la hora de redefinir el estilo de la cocina.
Los revestimientos fueron una de las grandes apuestas de la cocina: se mandaron a pintar a mano con una ceramista de Córdoba.
Microespacios
El hall de distribución se transformó en estar gracias a una gran biblioteca y un sillón de lectura.
“Uno de los pedidos puntuales fue que querían que todos los ambientes tuvieran microespacios que inviten a quedarse y pasar tiempo ahí. La idea era que transmitieran esta sensación cálida y acogedora”.
“Nos parecía que este espacio, cerca del living y de la cocina, iba a ser muy aprovechado con la llegada del bebé”, aseguran las arquitectas.
Más que un dormitorio
La suite principal se diseñó con muchas más funciones que simplemente descanso. Un escritorio, un sillón, coffee station y un vestidor complementan la clásica disposición.
Aprovechando que es un ambiente amplio, se reservó un espacio para un escritorio empotrado. La silla comparte diseño con las del comedor, con un tapizado a tono.
Con clima
En el cuarto del bebé, el gran protagonista es un empapelado que recubre paredes y techo.
“Si bien trabajamos con una base neutra de beige casi blanco, con pisos en color madera y cielorrasos claros, hay acentos de color en cada ambiente. El pedido concreto fue que no querían la casa beige, ni gris, ni greige, ni nada que parezca esa casa tipo que puede ser de cualquiera”.
A pedido
La envolvente del mueble del living oculta el toilette. Siguiendo el pedido de los dueños, se apostó por un empapelado de diseño propio que rompe con toda formalidad y se corre de lo esperable.
Queríamos que todos los ambientes aprovecharan las vistas, que invitaran a quedarse y que se incorporara el color de manera armoniosa.”— Lucía, dueña de casa