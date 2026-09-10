Una pareja que vive en el exterior hizo el departamento perfecto para sus visitas

Un llamado inesperado con un nuevo proyecto llevó al equipo de Bow Arquitectura trece pisos debajo del departamento que estaban reformando. Una pareja expatriada y un espacio a su medida Paula Loughry 10 de septiembre de 2026 00:03 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Hay proyectos que llegan casi por casualidad. Mientras Sofía y Catalina Bourdieu, dos hermanas que lideran Bow Arquitectura, avanzaban con la reforma de un departamento en Palermo, recibieron el llamado del hermano del propietario, que quería renovar el suyo, ubicado trece pisos abajo en el mismo edificio. La recomendación fue inmediata y así surgió un nuevo desafío: darle identidad a un espacio pensado para el estilo de vida de un matrimonio que vive en el exterior.

Living, comedor y cocina fueron pensados como un espacio social integrado. Gentileza Bow Arquitectura

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Estábamos arrancando un proyecto cuando nos llamó el hermano de nuestro cliente para reformar un departamento en el mismo edificio. Él vive con su familia entre Japón, España y Estados Unidos, y quería un pie en Argentina para cuando vienen de visita.” — Arq. Catalina Bourdieu, socia de estudio Bow Arquitectura

El diseño del sillón y mesas ratonas es del estudio de interiorismo Urbano. El cuadro, de Carina López Winschel. Gentileza Bow Arquitectura

La reforma duró siete meses. “Como los dueños viven en el exterior, aprovechamos algún viaje de familiares para mandarles muestras de materiales”, confiesan las arquitectas. Para los interiores, contactaron a Mariu Bonzi y Camila Argañaras, de Urbano Estudio, que funcionaron como complemento perfecto.

Un gran espacio para encontrarse

La premisa de este nuevo proyecto -que realizaron a la par junto con la reforma del otro departamento- fue clara: optimizar el sector social.

Alfombra (El Espartano). Juego de lámparas colgantes (Fábrica de Luz). Gentileza Bow Arquitectura

“Aunque es un matrimonio que tiene hijos, querían armar el departamento para ellos. Les encanta recibir gente, entonces quisieron integrar living, comedor y cocina para que quedara un ambiente grande para disfrutar con amigos”.

Mesa de comedor, sillas y mueble de apoyo diseñados por Urbano Estudio. Piso Portobello ‘Berliner Weiss’. Gentileza Bow Arquitectura

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Para ocultar la caldera, las arquitectas diseñaron un mueble de madera que además sirve como espacio de guardado y divide parcialmente la cocina del comedor.

La iluminación técnica de todo el departamento es de Idea. Enchapado de paredes en madera petiribí y mesada de bar granito ‘Negro Brasil’ leather (Bow Arquitectura). Gentileza Bow Arquitectura

“Aprovechamos el espacio y armamos una especie de bar para hacer tragos cuando están cenando con amigos”.

Cuando la cocina desaparece

Originalmente, el departamento contaba con cuatro ambientes pero, para poder cumplir con el pedido de los dueños, hubo que demoler paredes y replantear la planta. “Prescindimos del cuarto de servicio y cerramos el balcón para integrarlo a la cocina”, explican.

Tanto la mesada como la isla son de cuarcita ‘Taj Mahal’. Mueble de cocina laqueado. Todos los tomacorrientes se escondieron en la base de la alacena. Gentileza Bow Arquitectura

“Un elemento no negociable en la cocina fueron los paneles: no querían ningún electrodoméstico a la vista. Como iba a estar todo integrado, buscaban que fuera lo ‘menos cocina’ posible”.

Los electrodomésticos se escondieron detrás de paneles. Gentileza Bow Arquitectura

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Otro de los requisitos fue la incorporación de una isla con cuatro asientos para usar como desayunador. La integración de los ambientes se logró gracias a la elección de colores neutros y el uso de madera como hilo conductor.

Mismo lenguaje, distinta función

Pensando en la unidad de esta gran área social, se revistieron las paredes del toilette con madera de petiribí, la misma que se usó en el comedor y la cocina.

La mesada es de mármol ‘Tundra Grey’. Lámpara colgante (Fábrica de Luz). Gentileza Bow Arquitectura

Un ambiente, dos posibilidades

Conectado al living, pero independiente, se propuso un escritorio que también funciona como anexo del living o cuarto de invitados.

Biblioteca y consola (Urbano Estudio). Gentileza Bow Arquitectura

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“Como los dueños querían este concepto de que fuera todo un mismo espacio, pensamos un escritorio con puertas corredizas, que permiten integrarlo parcialmente al living”.

Alfombra (El Espartano). Mesa ratona y sillón-cama (Urbano Estudio). Gentileza Bow Arquitectura

La idea era poder transformarlo según la necesidad, de ahí la decisión de incluir un sillón-cama.

Puertas (Moras). Piso Portobello ‘Berliner Weiss’. Gentileza Bow Arquitectura

Para el escritorio en cuestión, Urbano Estudio diseñó un mueble a medida, con biblioteca que se extiende de piso a techo.

Detalle de tiradores en petiribí, diseño de Mariu Bonzi y Camila Argañaras, de Urbano Estudio. Gentileza Bow Arquitectura

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Para lograr continuidad, se respetaron la misma paleta de colores, el piso y los materiales del ambiente principal.

Arquitectas y hermanas: Sofía y Catalina Bourdieu, de Bow Arquitectura, estuvieron al frente de la reforma junto a su socio Gaspar Zaputovich. Gentileza Bow Arquitectura

Un refugio puertas adentro

El único sector privado del departamento se reservó para el dormitorio principal, al que se sumó un baño en suite y un gran vestidor.

Dentro del vestidor se armó un escritorio con una mini biblioteca. Gentileza Bow Arquitectura

“La idea fue armar una suite más grande. Usamos uno de los cuartos como vestidor e incorporamos otro sector de escritorio ahí: el dueño quería un espacio con más privacidad por si tiene que atender llamadas de trabajo”.

El dormitorio principal comparte pared con el departamento del vecino, una mala distribución en términos de privacidad. “Por eso pensamos una solución para mejorar la acústica: entelamos toda la pared donde se ubica la cama para insonorizar el ambiente”.

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Cama, mesa de luz y banqueta (Urbano Estudio). Alfombra (El Espartano). Lámpara colgante (Fábrica de Luz). Piso (Patagonia Flooring). Gentileza Bow Arquitectura