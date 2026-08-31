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Visitamos a Eugenia Mendoza en su casa y taller, donde lleva la cestería a la categoría de arte en formato XL
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Visitamos a Eugenia Mendoza en su casa y taller, donde lleva la cestería a la categoría de arte en formato XL

Vive en una casa que respeta las clásicas líneas delteñas, con un plus de diseño nórdico y japonés

Vive en una casa que respeta las clásicas líneas delteñas, con un plus de diseño nórdico y japonés

Por Arq. Eugenia Cides e Inés Beato Vassolo
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La artista Eugenia Mendoza se destaca por haber transformado la cestería en un lenguaje propio. Con técnicas tradicionales, trabaja el mimbre y las fibras naturales hasta convertirlos en obras escultóricas impactantes que borran las fronteras entre arte, artesanía y diseño.

Eugenia Mendoza, rodeada por algunas de sus obras.
Eugenia Mendoza, rodeada por algunas de sus obras.Daniel Karp
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“Cuando estábamos terminando la obra, yo cursaba una residencia de arte en la que aprendí a trabajar con mimbre y fibras naturales, los mismos elementos que usamos para construir. Fue una linda coincidencia entre lo profesional y lo personal”, recuerda Mendoza.

La casa se construyó tomando como ejemplo la arquitectura vernácula. Sin paisajistas de por medio, las plantas fueron recuperadas de los descartes de podas vecinas.
La casa se construyó tomando como ejemplo la arquitectura vernácula. Sin paisajistas de por medio, las plantas fueron recuperadas de los descartes de podas vecinas.Daniel Karp

“Dique Luján es como un Delta al que se puede llegar en auto”, describe Agustín Mendiondo, que junto con Franco Riccheri fundó FRAM Arquitectos, el estudio encargado de diseñar esta casa. “Fue nuestra primera obra hecha en madera: nos empujó el contexto”. Casi no hubo que darle vueltas al proyecto: los materiales fueron elegidos en base a lo que existía alrededor: refugios de chapa con amplias galerías, perdidos entre la vegetación y elevados para evitar las inundaciones.

Una escalera sube al deck de acceso, equipado con muebles de madera dura y resistente a la intemperie.
Una escalera sube al deck de acceso, equipado con muebles de madera dura y resistente a la intemperie.Daniel Karp

Buscamos que la casa se mimetizara con el entorno, que no pareciera ‘importada’ de la ciudad. La elección de chapa y madera fue clave para lograrlo.”

Arqs. Agustín Mendiondo y Franco Riccheri, de FRAM Arquitectos
Mesa y sillas heredadas, lavadas y enceradas a madera natural (Taller Alsina). Lámpara cerámica ‘Banchá’ (A3). Barra de petiribí y mármol de Carrara (FRAM Arquitectos). Banquetas ‘Carol’ (Gramíneas Deco).
Mesa y sillas heredadas, lavadas y enceradas a madera natural (Taller Alsina). Lámpara cerámica ‘Banchá’ (A3). Barra de petiribí y mármol de Carrara (FRAM Arquitectos). Banquetas ‘Carol’ (Gramíneas Deco).Daniel Karp
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La condición innegociable era conservar los árboles del terreno. Por eso, la ventana sobre la TV se agranda en línea con el techo, para hacer lucir el nogal.

Sillón de cuero color óxido (Diol) diseñado por Eugenia Mendoza. Mesa ratona heredada y mesa de guatambú ‘Tero’ (Sur del Cruz).
Sillón de cuero color óxido (Diol) diseñado por Eugenia Mendoza. Mesa ratona heredada y mesa de guatambú ‘Tero’ (Sur del Cruz).Daniel Karp

Práctica y funcional

Los dueños de casa han trabajado en gastronomía y aprecian la nobleza del acero. “Aprovechamos que eran pocos metros de mueble e invertimos en eso”.
Los dueños de casa han trabajado en gastronomía y aprecian la nobleza del acero. “Aprovechamos que eran pocos metros de mueble e invertimos en eso”. Daniel Karp

Las paredes y cielorrasos se hicieron con placas de fenólico brasilero de madera virola (Maderera Newton), y con imperfecciones, para reducir los costos. Luego, los dueños los lijaron, les dieron una pátina aguada y protección de hidrolaca (Petrilac). El piso se hizo con el mismo material, pero teñido y tratado con Magic Oil (Pallmann). El baño es el único espacio donde no se usaron placas de fenólico.

El dormitorio

“Pensamos el cuarto como un espacio súper simple. Somos austeros con la ropa; no hay vestidor. Los protagonistas son los muebles reciclados y las vistas”.

Ropa de cama de lino (Home Collection). Veladores ‘Drop’ de lenga (Pura Iluminación). Cortinas en tussor color grafito (Telavendo).
Ropa de cama de lino (Home Collection). Veladores ‘Drop’ de lenga (Pura Iluminación). Cortinas en tussor color grafito (Telavendo).Daniel Karp
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Para su dormitorio, Eugenia restauró muebles heredados que aportan memorias y un toque vintage.
Para su dormitorio, Eugenia restauró muebles heredados que aportan memorias y un toque vintage.Daniel Karp

Espacio de trabajo

“Nos gustaba la línea arquitectónica del Delta, pero queríamos sumar un plus de diseño que además tuviera que ver con lo nórdico y con lo japonés: fresco y liviano”, comentó Eugenia cuando la visitamos.

El paso del living al estudio, sin puerta, anticipa la sorpresa de una gran obra de Eugenia.
El paso del living al estudio, sin puerta, anticipa la sorpresa de una gran obra de Eugenia.Daniel Karp
En el estudio, escultura ‘Cadena 01′ de esterilla de mimbre (Eugenia Mendoza). Escritorio en pino y enchapado de guatambú (FRAM Arquitectos). Lámpara blanca ‘Ari’ (Pura Iluminación).
En el estudio, escultura ‘Cadena 01′ de esterilla de mimbre (Eugenia Mendoza). Escritorio en pino y enchapado de guatambú (FRAM Arquitectos). Lámpara blanca ‘Ari’ (Pura Iluminación).Daniel Karp
Esta instalación en el patio del Museo Fernandez Blanco da cuenta de la dimesión de las obras de Eugenia.
Esta instalación en el patio del Museo Fernandez Blanco da cuenta de la dimesión de las obras de Eugenia.Daniel Karp
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Por Arq. Eugenia Cides, Inés Beato Vassolo
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