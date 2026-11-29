Aprovechando la sólida base de su casa en Zona Norte, la adaptó al crecimiento familiar y laboral
“Fue un refresh, más que una reforma”, nos dice la interiorista María Gorostiza sobre la última actualización que le hizo a esta casa que guarda tanto de su historia. “Nos mudamos en 2006 con cuatro hijos chicos (más adelante se sumaría el quinto) y los modos de vivirla fueron cambiando, lógicamente. Aunque la construcción de Clariá & Clariá Arquitectura estaba muy bien, quería revisar ciertas cosas”.
Con ese propósito, se juntó con la arquitecta Sofía Figueroa Bunge, gran amiga desde la facultad, con quien ya venía trabajando algunos proyectos. “Viví muchos años acá y sabía muy bien lo que quería. Cuando el proyecto es para otro, tenés que adaptarte al cliente; pero en casa tenía clarísimo que quería ambientes de disfrute. Lo fuimos diseñando juntas y nos complementamos muy bien”.
“Avanzamos sobre el estacionamiento para armar un escritorio con vista. Representa una nueva etapa profesional, un lugar donde reunirme a trabajar con mi socia y potenciar nuestra mirada compartida del diseño”.
“En principio, iba a generar dos ambientes más para los chicos, pero la realidad es que yo necesitaba un estudio para empezar una nueva etapa después de más de 30 años de experiencia”, nos contó María.
Casa de familia
Si en el estudio reina un look más sofisticado y oscuro, la casa de todos los días tiene su propio espíritu. “Dentro de una paleta general neutra, el color y la personalidad aparecen a través del arte, las texturas y los objetos de diseño. Me gusta jugar con lo que tengo y hacerlo recircular”.
“Mariana Sambrizzi me asesora en mi búsqueda de obras de arte, y con ella visito los talleres de los artistas. Cuando doy con algo que me gusta, lo traigo y siempre dialoga bien con lo que ya está”.
El cambio más grande
Además del interiorismo completo, hubo pequeños cambios estructurales: abrir la cocina al playroom fue uno de los más significativos. “Como a todos nos gusta cocinar, la idea fue que pudiéramos estar más conectados mientras el resto está estudiando o mirando una película”.
“Abrimos la cocina al playroom mediante una puerta corrediza de vidrio repartido, con cortinas por si necesitamos privacidad. Todo es más luminoso y veo el jardín entero mientras cocino”.
“Me encantan las mesas redondas, se prestan al diálogo. Por eso me pareció ideal para este lugar donde los chicos estudian y trabajan”.
Prioridades
La zona del jardín también pasó por algunas modificaciones, acorde a una casa con hijos grandes. “Mi manera de entender el diseño parte de una idea simple: crear espacios para ser vividos”, resume Gorostiza.
“En esta casa hay gente todo el tiempo, por eso busqué crear diferentes sectores en la galería: la parrilla con comedor, un pequeño living junto a la chimenea y una mesa redonda en medio de ambos”.
“En una familia con cinco hijos, la vida es muy dinámica. Los chicos crecen y a cada paso se presentan necesidades diferentes. Pero siempre disfrutamos muchísimo de la casa: estamos muy felices acá”.
Paso a los dormitorios
“La búsqueda principal fue lograr equilibrio y armonía. En cada ambiente intentamos que lo clásico y lo contemporáneo convivan con naturalidad”, dice María, y los dormitorios son una nueva prueba de la veracidad de sus convicciones.
“Si bien me interesaba actualizarme, aspiro a que mi casa conserve una base sólida y atemporal”.