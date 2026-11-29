Aprovechando la sólida base de su casa en Zona Norte, la adaptó al crecimiento familiar y laboral

“Fue un refresh, más que una reforma”, nos dice la interiorista María Gorostiza sobre la última actualización que le hizo a esta casa que guarda tanto de su historia. “Nos mudamos en 2006 con cuatro hijos chicos (más adelante se sumaría el quinto) y los modos de vivirla fueron cambiando, lógicamente. Aunque la construcción de Clariá & Clariá Arquitectura estaba muy bien, quería revisar ciertas cosas”.

El nuevo Estudio tiene entrada independiente y también conexión al living. Paredes enteladas en rafia, cortinas de lino y escritorio enchapado en roble (Estudio G+FB). Sillas ‘York’ transparentes (TW Buenos Aires). Alfombra ‘Didot’ (Rugit). Santiago Ciuffo

publicidad

publicidad

Con ese propósito, se juntó con la arquitecta Sofía Figueroa Bunge, gran amiga desde la facultad, con quien ya venía trabajando algunos proyectos. “Viví muchos años acá y sabía muy bien lo que quería. Cuando el proyecto es para otro, tenés que adaptarte al cliente; pero en casa tenía clarísimo que quería ambientes de disfrute. Lo fuimos diseñando juntas y nos complementamos muy bien”.

“Avanzamos sobre el estacionamiento para armar un escritorio con vista. Representa una nueva etapa profesional, un lugar donde reunirme a trabajar con mi socia y potenciar nuestra mirada compartida del diseño”.

María Gorostiza (der.) y Sofía Figueroa Bunge. “Después de muchos años de amistad, de haber estudiado juntas y de compartir distintos proyectos, este año decidimos dar un paso más y asociarnos”. Santiago Ciuffo

“En principio, iba a generar dos ambientes más para los chicos, pero la realidad es que yo necesitaba un estudio para empezar una nueva etapa después de más de 30 años de experiencia”, nos contó María.

Casa de familia

Si en el estudio reina un look más sofisticado y oscuro, la casa de todos los días tiene su propio espíritu. “Dentro de una paleta general neutra, el color y la personalidad aparecen a través del arte, las texturas y los objetos de diseño. Me gusta jugar con lo que tengo y hacerlo recircular”.

Sobre la consola ‘Calder’ (Minotti), una obra del artista argentino Eduardo Stupía da la bienvenida. Lámpara ‘Mush’ de Jader Almeida (Solsken). Santiago Ciuffo

El living fue diseñado alrededor de la chimenea, como espacio de encuentro. Sillones tapizados en lino blanco, alfombra ‘Panal’ (Rugit) y mesas ratonas pensadas por Estudio G+FB. Santiago Ciuffo

publicidad

publicidad

“Mariana Sambrizzi me asesora en mi búsqueda de obras de arte, y con ella visito los talleres de los artistas. Cuando doy con algo que me gusta, lo traigo y siempre dialoga bien con lo que ya está”.

En el comedor, mesa en petiribí y hierro negro, sillas y biblioteca diseñadas por Estudio G+FB. Obras del artista Kirin (centro) y de Manuel Larralde (derecha). Luminaria ‘Spokes’ (Foscarini). Santiago Ciuffo

El cambio más grande

Además del interiorismo completo, hubo pequeños cambios estructurales: abrir la cocina al playroom fue uno de los más significativos. “Como a todos nos gusta cocinar, la idea fue que pudiéramos estar más conectados mientras el resto está estudiando o mirando una película”.

Las paredes se pintaron en un gris delicadísimo. Sillón a rayas, diseño del estudio. Más allá, la cocina. Santiago Ciuffo

“Abrimos la cocina al playroom mediante una puerta corrediza de vidrio repartido, con cortinas por si necesitamos privacidad. Todo es más luminoso y veo el jardín entero mientras cocino”.

Por supuesto, se conservaron los pisos de mármol Travertino. Santiago Ciuffo

“Me encantan las mesas redondas, se prestan al diálogo. Por eso me pareció ideal para este lugar donde los chicos estudian y trabajan”.

Sofá con funda blanca y almohadones que aportan color, todo diseño del Estudio. Santiago Ciuffo

publicidad

publicidad

Prioridades

La zona del jardín también pasó por algunas modificaciones, acorde a una casa con hijos grandes. “Mi manera de entender el diseño parte de una idea simple: crear espacios para ser vividos”, resume Gorostiza.

Vista del contrafrente. Santiago Ciuffo

“En esta casa hay gente todo el tiempo, por eso busqué crear diferentes sectores en la galería: la parrilla con comedor, un pequeño living junto a la chimenea y una mesa redonda en medio de ambos”.

Un espacio de reunión alrededor de la mesa de incienso con sillas ‘Sauce’ con asiento de cuero (Eduardo Aldacour). Santiago Ciuffo

“En una familia con cinco hijos, la vida es muy dinámica. Los chicos crecen y a cada paso se presentan necesidades diferentes. Pero siempre disfrutamos muchísimo de la casa: estamos muy felices acá”.

Chimenea de hierro negro y mesa con tapa de mármol de Carrara (El Camino Studio). Santiago Ciuffo

publicidad

publicidad

Paso a los dormitorios

“La búsqueda principal fue lograr equilibrio y armonía. En cada ambiente intentamos que lo clásico y lo contemporáneo convivan con naturalidad”, dice María, y los dormitorios son una nueva prueba de la veracidad de sus convicciones.

En el dormitorio principal continúa el código off-white de Gorostiza. Respaldo tapizado en lino. Ropa de cama (Angelina Linen). Lámpara de mesa ‘Tolomeo’ (Iluminación Agüero). El cuadro es de la artista Mariana Guerrero. Santiago Ciuffo

“Si bien me interesaba actualizarme, aspiro a que mi casa conserve una base sólida y atemporal”.

Para su hija, trabajó sobre una base neutra y aportó color con el empapelado (Anthropologie), la mesa de hierro (Cúmulo) y la silla francesa heredada retapizada en verde lima. Ropa de cama (Angelina Linen). Santiago Ciuffo