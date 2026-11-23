El arquitecto Tadeo Iglesias Molli participó de la obra, y no concebía otra posibilidad que mudarse acá
Hoy visitamos al arquitecto Tadeo Iglesias Molli que, habiendo participado de la obra de Casa Living, no concebía otra posibilidad que mudarse acá. “El concepto me gustó desde el principio: los espacios comunes, las circulaciones exteriores, el paisajismo de Clara Billoch y ni hablar de la arquitectura, montada sobre la base de un edificio espectacular. Me siento muy orgulloso de haber sido parte”.
“El proyecto lo hizo mi tío, Pablo Iglesias Molli, en conjunto con mi viejo, Joaquín Iglesias Molli. En ese momento yo trabajaba con ellos y viví todo desde adentro; fue alucinante”. Además del lazo afectivo, el lugar reunía las condiciones ideales: un tres ambientes amplio en Zona Norte, con espacio social integrado y balcón. Hoy, si bien es socio de A+3 Arquitectura junto con Ignacio Bosch y Juan Bautista Mackinnon, reconoce que aquella experiencia se le grabó a fuego. “Además de la obra, vi cómo crecían las plantas, cómo iba llegando la gente... Creo que no me voy más”.
Una paleta profunda
“Como arquitecto, estoy acostumbrado a diseñar con el contexto, y esto no deja de ser un entorno urbano. Por eso me vibraba un poquito más invernal, más apagado. Me gusta mucho el resultado final”, nos explica el dueño de casa, satisfecho con el interiorismo que eligió.
“Tenía ganas de jugármela por una paleta oscura y, cuando puse la biblioteca, amplió todo un montón. Al destacar los 2,90m de altura que tiene el living, le dio profundidad y escala”.
“La cocina oscurita me dio el envión para el look general. Me gusta la escala de grises y, si recorrés el complejo, la vas a encontrar en el revestimiento de la fachada, el hormigón visto y las barandas de hierro”.
“¿Algo que cambia todo? La luz. Las sensaciones que te genera un lugar se juegan ahí”.
Aprovechando la vista abierta y la perspectiva de otro bloque del complejo con pintoresco frente de ladrillo visto, Tadeo decidió darle protagonismo al balcón haciendo aquí el comedor oficial de asados y juntadas.