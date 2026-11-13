Vive en Alemania pero se hizo una casita en su Mérida natal

En una zona de lotes chicos, multiplicaron los metros sin resignar luz ni confort. Una mezcla de minimalismo, materiales típicos y texturas cálidas para disfrutar del verano eterno de Yucatán
En Mérida la comida es deliciosa, el calor muy intenso, y las viviendas llamativamente angostas, producto de la traza urbana que los españoles le dieron a esta bella ciudad fundada en 1542. Terrenos que no superan los cuatro metros de ancho suelen tener 30 o 50 de fondo, lo cual favorece la circulación de aire y refresca los ambientes, pero representa todo un desafío creativo para cualquier arquitecto.
Encontramos una construcción abandonada de un único cuarto, así que preferimos derribarla y empezar de cero. El terreno tenía una forma particular, tuvimos que ser creativos con la distribución y aprovechar la altura. ”— Paulina Santos, dueña de casa
Inversión emocional
Viviendo en Berlín, Paula Santos y su marido, Oliver Lehmann, compraron este terreno con la idea de hacer una inversión y tener un lugar propio en su país natal. Lo que empezó como un proyecto inmobiliario terminó convirtiéndose en algo mucho más sentido: la casa en la que vivieron al nacer su hija. Lejos de ser una propiedad más, el lugar pasó a ser parte de la historia familiar.
“Viajamos muy seguido a Mérida, especialmente durante el invierno alemán. Es una oportunidad para escapar del frío y disfrutar del calor yucateco, pero también algo muy importante para mí: que mi hija crezca conectada con México, su familia y sus raíces”
Durante el proyecto trabajaron con el arquitecto Armando Espinosa, participando de cada decisión: desde la distribución de los espacios hasta la selección de materiales y terminaciones.
“Yo tenía bastante clara la dirección estética que buscaba -recuerda Paula- algo minimalista, pero con un toque yucateco. Quería que la casa tuviera personalidad y reflejara la cultura del lugar, sin perder una aire contemporáneo”.
Desafiar el espacio
El primer desafío que presentaba la obra era el terreno. Cuando un lote es tan angosto, eso suele condicionar la planta: atrapada entre dos medianeras, sólo queda abrirse al frente y atrás. En el caso de Paula y Oliver, la propuesta fue compensar con lucarnas y rajas que posibiliten la entrada de ventilación y luz natural.
“Los cubos de luz fueron un elemento crucial porque, además de aportar aire e iluminación, también le dan carácter y diseño a los espacios”.
A la hora de diseñar la cocina, tenían claro que buscaban un espacio abierto y conectado, que pudiera ser vivido y compartido al máximo; por eso se vincula tanto con el estar, como con el pasillo exterior que conduce al patio.
“Para mí era relevante que, aunque la casa tuviera un diseño contemporáneo, no perdiera esa conexión con la esencia de Yucatán. Quería que se sintiera fresca, abierta e incorporara al máximo la luz y la naturaleza”, confiesa Paula.
Inspiración maya
Buscando materiales que aportaran carácter local, eligieron un revestimiento alisado que atraviesa muchos de los espacios inspirado en el chukum, un estuco natural que los Mayas empleaban en sus construcciones.
Combinado con maderas, rocas y plantas, se integra fácilmente al paisaje de la península.
“¡La pileta nos da muchísima vida! en los últimos años, hemos pasado horas ahí con mi hija. Son esos momentos cotidianos que terminan convirtiendo una casa en un hogar”
Escaleras arriba
En la planta alta se ubican los dormitorios, que respetan el mismo lineamiento en cuanto a la decoración: una base simple y clara, sobre la que suman calidez sin sobrecargar.
Textiles artesanales de la zona y sombreros de fibras naturales son suficientes para reforzar la idea de relax a la mexicana.
Todos los muebles y objetos se consiguieron en México, combinan tiendas de diseño con piezas de artesanos locales.
“No quería un minimalismo frío: buscaba crear una casa moderna, con ingenio y atención al diseño, pero que a la vez fuera acogedora y cálida. Un balance entre líneas netas, y una sensación de hogar que se disfruta”
A cielo abierto
En la terraza la construcción se abre para estar más cerca del cielo y refrescarse del calor en la ducha externa, un sector que consideran perfecto para el clima de Mérida y quisieron tener desde un principio.
“Me encanta empezar las mañanas en la terraza haciendo pilates, y también disfrutarla por las tardes; especialmente cuando empieza a caer el sol y podemos ver el atardecer desde las poltronas tejidas en mimbre”
Volver a casa
Aunque actualmente Paula y familia siguen teniendo base en Berlín, vuelven a Mérida varias veces al año para volver a su casita y compartirla con sus seres queridos.
“Mi intención era crear un pequeño oasis personal, un espacio al que siempre tuviéramos ganas de regresar”.