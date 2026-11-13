Vive en Alemania pero se hizo una casita en su Mérida natal

13 de noviembre de 2026 00:05 3 ' minutos de lectura

En una zona de lotes chicos, multiplicaron los metros sin resignar luz ni confort. Una mezcla de minimalismo, materiales típicos y texturas cálidas para disfrutar del verano eterno de Yucatán

En Mérida la comida es deliciosa, el calor muy intenso, y las viviendas llamativamente angostas, producto de la traza urbana que los españoles le dieron a esta bella ciudad fundada en 1542. Terrenos que no superan los cuatro metros de ancho suelen tener 30 o 50 de fondo, lo cual favorece la circulación de aire y refresca los ambientes, pero representa todo un desafío creativo para cualquier arquitecto.

Las fachadas dejan entrever la trama de un pueblito trazado en el siglo XVI. Kevin Santos

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Encontramos una construcción abandonada de un único cuarto, así que preferimos derribarla y empezar de cero. El terreno tenía una forma particular, tuvimos que ser creativos con la distribución y aprovechar la altura. ” — Paulina Santos, dueña de casa

Inversión emocional

Viviendo en Berlín, Paula Santos y su marido, Oliver Lehmann, compraron este terreno con la idea de hacer una inversión y tener un lugar propio en su país natal. Lo que empezó como un proyecto inmobiliario terminó convirtiéndose en algo mucho más sentido: la casa en la que vivieron al nacer su hija. Lejos de ser una propiedad más, el lugar pasó a ser parte de la historia familiar.

Paula y su hija en la terraza de la casa. Kevin Santos

“Viajamos muy seguido a Mérida, especialmente durante el invierno alemán. Es una oportunidad para escapar del frío y disfrutar del calor yucateco, pero también algo muy importante para mí: que mi hija crezca conectada con México, su familia y sus raíces”

Durante el proyecto trabajaron con el arquitecto Armando Espinosa, participando de cada decisión: desde la distribución de los espacios hasta la selección de materiales y terminaciones.

Al ingreso se encuentra el sector social, que fusiona la arquitectura moderna con elementos típicos de la zona: piedras, maderas nobles, fibras naturales y herrería artesanal. Kevin Santos

“Yo tenía bastante clara la dirección estética que buscaba -recuerda Paula- algo minimalista, pero con un toque yucateco. Quería que la casa tuviera personalidad y reflejara la cultura del lugar, sin perder una aire contemporáneo”.

La paleta fue fundamental para que los espacios se sintieran calmos y hogareños. Kevin Santos

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Desafiar el espacio

El primer desafío que presentaba la obra era el terreno. Cuando un lote es tan angosto, eso suele condicionar la planta: atrapada entre dos medianeras, sólo queda abrirse al frente y atrás. En el caso de Paula y Oliver, la propuesta fue compensar con lucarnas y rajas que posibiliten la entrada de ventilación y luz natural.

Patios y lucarnas logran sumar luz y ventilación a espacios que de otra manera serían muy cerrados. Kevin Santos

“Los cubos de luz fueron un elemento crucial porque, además de aportar aire e iluminación, también le dan carácter y diseño a los espacios”.

A la hora de diseñar la cocina, tenían claro que buscaban un espacio abierto y conectado, que pudiera ser vivido y compartido al máximo; por eso se vincula tanto con el estar, como con el pasillo exterior que conduce al patio.

El mobiliario se resolvió en obra con hormigón, sumando elementos en madera y acero. Una barra, que a la vez oficia de mesa, ayuda a sacar máximo provecho del espacio. La paleta clara en pisos y paredes refuerza la sensación de amplitud. Kevin Santos

“Para mí era relevante que, aunque la casa tuviera un diseño contemporáneo, no perdiera esa conexión con la esencia de Yucatán. Quería que se sintiera fresca, abierta e incorporara al máximo la luz y la naturaleza”, confiesa Paula.

El pasillo que conduce al patio, ilumina la planta abierta. Kevin Santos

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Inspiración maya

Buscando materiales que aportaran carácter local, eligieron un revestimiento alisado que atraviesa muchos de los espacios inspirado en el chukum, un estuco natural que los Mayas empleaban en sus construcciones.

El alisado (Kimikolor) se inspira en el estuco maya. Kevin Santos

Combinado con maderas, rocas y plantas, se integra fácilmente al paisaje de la península.

A pesar de su tamaño, la pileta resolvio una necesidad básica en un lugar caluroso como es Merida. Kevin Santos

“¡La pileta nos da muchísima vida! en los últimos años, hemos pasado horas ahí con mi hija. Son esos momentos cotidianos que terminan convirtiendo una casa en un hogar”

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Escaleras arriba

En la planta alta se ubican los dormitorios, que respetan el mismo lineamiento en cuanto a la decoración: una base simple y clara, sobre la que suman calidez sin sobrecargar.

Austera y minimalista, la casa tiene escaleras de cemento con barandas de hierro. Kevin Santos

Textiles artesanales de la zona y sombreros de fibras naturales son suficientes para reforzar la idea de relax a la mexicana.

Del ejercicio de recorrer tanto malls como mercados nació esta selección que combina objetos con identidad sin perder la innovación que buscaban para la casa. Kevin Santos

Todos los muebles y objetos se consiguieron en México, combinan tiendas de diseño con piezas de artesanos locales.

“No quería un minimalismo frío: buscaba crear una casa moderna, con ingenio y atención al diseño, pero que a la vez fuera acogedora y cálida. Un balance entre líneas netas, y una sensación de hogar que se disfruta”

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A cielo abierto

En la terraza la construcción se abre para estar más cerca del cielo y refrescarse del calor en la ducha externa, un sector que consideran perfecto para el clima de Mérida y quisieron tener desde un principio.

El living exterior habilita las mejores puestas de sol. Kevin Santos

“Me encanta empezar las mañanas en la terraza haciendo pilates, y también disfrutarla por las tardes; especialmente cuando empieza a caer el sol y podemos ver el atardecer desde las poltronas tejidas en mimbre”

La ducha en la terraza permite disfrutar el espacio al máximo. Kevin Santos

Volver a casa

Aunque actualmente Paula y familia siguen teniendo base en Berlín, vuelven a Mérida varias veces al año para volver a su casita y compartirla con sus seres queridos.

“Quería que la casa reflejara un poco todo eso: los lugares que me inspiran, las experiencias que vivimos, y las cosas que me importan”, confiesa. Kevin Santos

“Mi intención era crear un pequeño oasis personal, un espacio al que siempre tuviéramos ganas de regresar”.

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