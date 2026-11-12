Volver a empezar en la casa de siempre

Después de toda una vida en el mismo departamento, su dueña convocó a Noma Estudio para renovarlo
La historia de este departamento en Palermo está atravesada por los recuerdos de su dueña, que vivió allí desde chica, en un edificio proyectado por su padre. La casa fue cambiando al ritmo de su propia historia: llegaron los hijos y hubo que hacerles su lugar, que ahora volvía a quedar disponible. “La clienta nos llamó porque sus hijos se fueron a vivir solos y quería hacer un refresh; empezar de nuevo”, recuerdan Camila Btesh y Leila Matzkin, socias de Noma Estudio. La propuesta fue dejar atrás la decoración recargada y darle al departamento una nueva impronta, más minimalista y luminosa.
Para la dueña fue muy importante esta reforma; quería liberarse de la carga emocional del pasado y renovarse para encarar con entusiasmo el futuro. Fue un trabajo en conjunto que disfrutamos mucho.”— Arq. Leila Matzkin, socia de Estudio Noma, a cargo de la reforma
A medida
La reforma completa se hizo en tres fases: primero, el dormitorio; al año siguiente el living-comedor; y por último la cocina.
En el departamento original predominaba el negro, con muebles de época muy recargados, diseño de los padres de la clienta. Para esta nueva etapa eligió todo lo contrario: maderas claras y una base blanca.
“Para alargar el living, diseñamos una biblioteca que separa el palier de las habitaciones. La idea fue encontrar un diálogo entre el mueble de la tele y la biblioteca, que haya un espacio más cargado y otro más libre”, explica Camila.
Una mesa con historia
Arquitecta y fotógrafa, desde un primer momento la dueña de casa se involucró en las decisiones y el proyecto. De todo el equipamiento de su casa, hubo un único mueble que decidió conservar: una gran mesa de vidrio con base negra. El interiorismo del comedor partió entonces de esa mesa, a la que pudieron darle una nueva vida con la decisión de enchapar las patas en roble natural.
“Para la clienta era muy importante que el área social fuera grande y cómoda, para compartir con sus hijos y nietos. La mesa del comedor fue el punto de partida desde donde planteamos el resto del diseño”.
Como espacio de guardado, se diseñó un vajillero que también sirve como mesa de apoyo en las reuniones familiares.
El confort como punto de partida
“La reforma del living empezó con el sillón. La clienta tenía muy en claro el tipo de tapizado y la forma que quería. Venía de estar 20 años con un sillón muy incómodo, por eso le dio tanta importancia. Fue una parte clave del proyecto”.
En esa búsqueda del sillón ideal, diseñaron uno a medida, que tiene un cajón incorporadopara guardar el control de la tele. Para enmarcar el espacio, eligieron una alfombra sintética, fácil de limpiar para cuando van los nietos de visita.
“La clienta tenía muy en claro que quería colores fríos; a ella le encanta el azul, por eso aparece en muchos detalles. Fue un desafío para nosotras porque siempre usamos una paleta más cálida en nuestros proyectos”.
Para contrarrestar el diseño recargado que tenía anteriormente el departamento, se diseñaron muebles a medida en roble natural, de líneas minimalistas.
Aprovechar al máximo
“El balcón también lo refaccionamos por completo. Revestimos el piso con piedritas y agregamos macetas”, cuentan las arquitectas. Perfecto para sentarse a tomar un café o una copa, eligieron un equipamiento fresco que sumara clima.
“Fue un trabajo en conjunto con la clienta, que estuvo muy presente en las decisiones de todo el proyecto”, aseguran.
Refugio de lectura
“Nos gusta preguntarles a los clientes cómo viven y qué cosas necesitan para optimizar su día a día. Los invitamos a que se piensen para que el interiorismo de su casa acompañe el estilo de vida que llevan”, cuentan las arquitectas.
Entendiendo entonces que la dueña de casa es una ávida lectora, al dormitorio principal le hicieron el clásico vestidor, pero también un gran cambio en toda la instalación eléctrica que respondiera mejor a ese hábito nocturno.
El placer de los pequeños rituales
La etapa final de la reforma incluyó la cocina, lavadero y habitación de servicio. “Originalmente, la cocina era de madera oscura y muy recargada. La dueña quería que fuera todo blanco, ni una pizca de color”, cuenta la dupla.
“Lo único que resalta es el piso gris y la mesada, que es la estrella de este espacio”, aseguran. En un rincón de esa mesada se armó un coffee station, pedido especial de la dueña de casa, amante del café.
“Desde un principio entendimos lo que le gustaba y todo fluyó de manera muy natural”, concluyen las arquitectas.