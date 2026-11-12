Volver a empezar en la casa de siempre

12 de noviembre de 2026 00:00 4 ' minutos de lectura

Después de toda una vida en el mismo departamento, su dueña convocó a Noma Estudio para renovarlo

La historia de este departamento en Palermo está atravesada por los recuerdos de su dueña, que vivió allí desde chica, en un edificio proyectado por su padre. La casa fue cambiando al ritmo de su propia historia: llegaron los hijos y hubo que hacerles su lugar, que ahora volvía a quedar disponible. “La clienta nos llamó porque sus hijos se fueron a vivir solos y quería hacer un refresh; empezar de nuevo”, recuerdan Camila Btesh y Leila Matzkin, socias de Noma Estudio. La propuesta fue dejar atrás la decoración recargada y darle al departamento una nueva impronta, más minimalista y luminosa.

Biblioteca diseñada a medida (Noma Estudio). Maia Croizet

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Para la dueña fue muy importante esta reforma; quería liberarse de la carga emocional del pasado y renovarse para encarar con entusiasmo el futuro. Fue un trabajo en conjunto que disfrutamos mucho.” — Arq. Leila Matzkin, socia de Estudio Noma, a cargo de la reforma

A medida

La reforma completa se hizo en tres fases: primero, el dormitorio; al año siguiente el living-comedor; y por último la cocina.

Sobre la consola, lámpara de mesa (Dimm). Maia Croizet

En el departamento original predominaba el negro, con muebles de época muy recargados, diseño de los padres de la clienta. Para esta nueva etapa eligió todo lo contrario: maderas claras y una base blanca.

Lámparas colgantes haciendo juego (Colección Aldacour). Luces generales (Paraná 201) Maia Croizet

“Para alargar el living, diseñamos una biblioteca que separa el palier de las habitaciones. La idea fue encontrar un diálogo entre el mueble de la tele y la biblioteca, que haya un espacio más cargado y otro más libre”, explica Camila.

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Una mesa con historia

Arquitecta y fotógrafa, desde un primer momento la dueña de casa se involucró en las decisiones y el proyecto. De todo el equipamiento de su casa, hubo un único mueble que decidió conservar: una gran mesa de vidrio con base negra. El interiorismo del comedor partió entonces de esa mesa, a la que pudieron darle una nueva vida con la decisión de enchapar las patas en roble natural.

Mesa de comedor refaccionada por Noma Estudio. Cuadro de la artista Marina Marré. MAIA_CROIZET

“Para la clienta era muy importante que el área social fuera grande y cómoda, para compartir con sus hijos y nietos. La mesa del comedor fue el punto de partida desde donde planteamos el resto del diseño”.

Foto enmarcada de Patricia Tarica. Sillas de madera (Zichy). MAIA_CROIZET

Como espacio de guardado, se diseñó un vajillero que también sirve como mesa de apoyo en las reuniones familiares.

Sobre el vajillero, lámpara de mesa (Churba). Maia Croizet

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El confort como punto de partida

“La reforma del living empezó con el sillón. La clienta tenía muy en claro el tipo de tapizado y la forma que quería. Venía de estar 20 años con un sillón muy incómodo, por eso le dio tanta importancia. Fue una parte clave del proyecto”.

Mesas bajas (Solsken). Puf gris (Bull). Alfombra sintética (Design Carpets). Maia Croizet

En esa búsqueda del sillón ideal, diseñaron uno a medida, que tiene un cajón incorporadopara guardar el control de la tele. Para enmarcar el espacio, eligieron una alfombra sintética, fácil de limpiar para cuando van los nietos de visita.

Sillón a medida con cajón incluido, diseñado por Noma Estudio. Maia Croizet

“La clienta tenía muy en claro que quería colores fríos; a ella le encanta el azul, por eso aparece en muchos detalles. Fue un desafío para nosotras porque siempre usamos una paleta más cálida en nuestros proyectos”.

Mueble de TV (Noma Estudio). Maia Croizet

Para contrarrestar el diseño recargado que tenía anteriormente el departamento, se diseñaron muebles a medida en roble natural, de líneas minimalistas.

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Lámpara led (Dimm). Maia Croizet

Aprovechar al máximo

“El balcón también lo refaccionamos por completo. Revestimos el piso con piedritas y agregamos macetas”, cuentan las arquitectas. Perfecto para sentarse a tomar un café o una copa, eligieron un equipamiento fresco que sumara clima.

Poltrona y mesa (Coin Vert) acompañan el paisajismo hecho por Noma Estudio. Maia Croizet

“Fue un trabajo en conjunto con la clienta, que estuvo muy presente en las decisiones de todo el proyecto”, aseguran.

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Refugio de lectura

“Nos gusta preguntarles a los clientes cómo viven y qué cosas necesitan para optimizar su día a día. Los invitamos a que se piensen para que el interiorismo de su casa acompañe el estilo de vida que llevan”, cuentan las arquitectas.

Mueble de TV hecho por Noma Estudio. Ropa de cama (Lucy entre Dos y Luna Oks). Maia Croizet

Entendiendo entonces que la dueña de casa es una ávida lectora, al dormitorio principal le hicieron el clásico vestidor, pero también un gran cambio en toda la instalación eléctrica que respondiera mejor a ese hábito nocturno.

Mueble de TV diseñado por el Estudio. Ropa de cama (Lucy entre Dos y Luna Oks). Maia Croizet

El placer de los pequeños rituales

La etapa final de la reforma incluyó la cocina, lavadero y habitación de servicio. “Originalmente, la cocina era de madera oscura y muy recargada. La dueña quería que fuera todo blanco, ni una pizca de color”, cuenta la dupla.

Mueble de cocina laqueado color blanco satinado. Maia Croizet

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“Lo único que resalta es el piso gris y la mesada, que es la estrella de este espacio”, aseguran. En un rincón de esa mesada se armó un coffee station, pedido especial de la dueña de casa, amante del café.

En el coffee station se ubicaron luces debajo de los estantes para destacar las tazas y otros elementos de uso diario. Mesada con vetas (Dekton Morpheus). Luces generales (Paraná 201). MAIA_CROIZET