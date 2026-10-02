Ya abrió sus puertas Casa FOA 2026, en el Palacio Molina

2 de octubre de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura

Imposible atravesar el portón de ingreso de Casa FOA y no imaginarse por un instante en algún rincón de Milán. Con sus paredes de ladrillo descascaradas y arcos monumentales, el Palacio Molina se revela enseguida como sede perfecta para una muestra de diseño.

El espacio de encuentro de Hugo Di Marco, con sus pisos de tejuelas (Handel), es imposible de pasar por alto. Maia Croizet

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Con más de 40 espacios intervenidos, este edificio histórico en el corazón de Barracas se reinventa y propone un diálogo encantador con el diseño contemporáneo.

Durante todo octubre se puede visitar la muestra todos los días de 12 a 20 en Av. Regimiento de Patricios 1053, Barracas.

De ayer y de hoy

Difícil encontrar un espacio más interesante a la hora de diseñar que un edificio industrial de estas características.

Equipado con muebles de Tidelli el proyecto de paisajismo del Estudio Tomás Nadares juega con un monocromo que realza la fachada. Gentileza Casa FOA

Así, Tomás Nadares propone en el patio central un espacio que entrelaza arquitectura, vegetación, agua, arte y diseño contemporáneo. Partiendo de las tramas -características de su sponsor Tidelli-, invita al visitante a sumergirse de lleno en el diseño contemporáneo.

La muestra propone un diálogo fascinante entre el peso del pasado industrial y la liviandad del diseño contemporáneo.

Imposible pasar por alto la lámpara de Patricia Garrido en el bar y cava de Marina González Clément. Gentileza Casa FOA

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Equilibrio perfecto entre lo antiguo y patrimonial y lo innovador, en cada espacio se logró poner en valor la estructura sumándole nuevas funciones y propuestas a la hora de habitar. La cava de Marina González Clément deja de ser un ámbito de guarda de vinos para convertirse en un escenario de contemplación, descubrimiento y encuentro.

Formas orgánicas, maderas, piedras, textiles, arte, vegetación e iluminación se combinan con mobiliario diseñado y fabricado por Fontenla en su departamento. Maia Croizet

Adiós, minimalismo

Atrás quedaron las épocas en que todo eran paletas off white y lujo silencioso; hoy el péndulo vuelve a apostar por un diseño ruidoso en el que pierden quienes no se animan a tomar riesgos.

El mármol y los detalles dorados reescriben el vuelo ornamental del Art Déco original. Gentileza Casa FOA

El lounge, diseño de Id.us, tiene como gran protagonista una lámpara que recorre entero el espacio. Las grandes columnas de capiteles geométricos y ventanales originales se mantuvieron con una paleta cromática en la que el verde suave es protagonista y se acompaña de un contrapunto terracota.

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Más que un mueble, la “línea de habitar” funciona como una infraestructura capaz de integrar el encuentro, el descanso, el trabajo, la música y el ocio en un mismo lugar. Gentileza Casa FOA

La arquitectura industrial, con sus escalas monumentales, se trae al presente de la mano de apuestas enfocadas en bienestar y llenas de tecnología.

En su estar, Pacto Estudio se anima a repensar el living y salir de esta suma de objetos independientes (el sofá frente a la televisión, la mesa para trabajar, la biblioteca o el bar) para proponer un único dispositivo continuo que reúne todas esas formas contemporáneas del estar.

Muros desgastados conviven con mármoles, hierro industrial con géneros contemporáneos y carpinterías fabriles con piezas de autor en la casa de influencers de Arzuaga. Maia Croizet

Ramiro Arzuaga y Verónica Biscaysaqu, en cambio, apuestan por una vivienda más clásica pero maximalista al extremo. Sobre la base de la arquitectura fabril existente, se incorpora una nueva capa contemporánea.

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Repensar los espacios

Entendiendo el juego de opuestos que propone esta edición, cada diseñador se animó a repensar los espacios. Así, los livings, lugares de trabajo, bares y cocinas se reinterpretaron de manera personal y creativa.

El enfoque de Melamed estuvo en lograr un espacio funcional y contemporáneo que reconociera el valor del material y la importancia de la calidez. Maia Croizet

En su living y cocina, Viviana Melamed propuso muebles de formas redondeadas y proporciones amables que contribuyen a un espacio dinámico y contemporáneo.

Las distintas modalidades del trabajo actual: taller, open space, reuniones, brainstorming, contemplación y área privada se organizan en un recorrido fluido y permeable. Maia Croizet

Por su parte, el coworking de INTRO Arquitectura para Grupo (a)2 rescata la memoria textil e industrial del edificio para reinterpretarla desde la lógica del trabajo contemporáneo. Concebido como un laboratorio de ideas, el proyecto busca hacer visible el proceso creativo, donde pensar, experimentar y construir forman parte de una misma experiencia.

Desde el ingreso, se descubre una única pieza capaz de ordenar toda la experiencia: una gran isla escultórica con pocos ángulos rectos, que se convierte en la vedette del proyecto. Maia Croizet

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