Ya abrió sus puertas Casa FOA 2026, en el Palacio Molina

Imposible atravesar el portón de ingreso de Casa FOA y no imaginarse por un instante en algún rincón de Milán. Con sus paredes de ladrillo descascaradas y arcos monumentales, el Palacio Molina se revela enseguida como sede perfecta para una muestra de diseño.
Con más de 40 espacios intervenidos, este edificio histórico en el corazón de Barracas se reinventa y propone un diálogo encantador con el diseño contemporáneo.
Durante todo octubre se puede visitar la muestra todos los días de 12 a 20 en Av. Regimiento de Patricios 1053, Barracas.
De ayer y de hoy
Difícil encontrar un espacio más interesante a la hora de diseñar que un edificio industrial de estas características.
Así, Tomás Nadares propone en el patio central un espacio que entrelaza arquitectura, vegetación, agua, arte y diseño contemporáneo. Partiendo de las tramas -características de su sponsor Tidelli-, invita al visitante a sumergirse de lleno en el diseño contemporáneo.
La muestra propone un diálogo fascinante entre el peso del pasado industrial y la liviandad del diseño contemporáneo.
Equilibrio perfecto entre lo antiguo y patrimonial y lo innovador, en cada espacio se logró poner en valor la estructura sumándole nuevas funciones y propuestas a la hora de habitar. La cava de Marina González Clément deja de ser un ámbito de guarda de vinos para convertirse en un escenario de contemplación, descubrimiento y encuentro.
Adiós, minimalismo
Atrás quedaron las épocas en que todo eran paletas off white y lujo silencioso; hoy el péndulo vuelve a apostar por un diseño ruidoso en el que pierden quienes no se animan a tomar riesgos.
El lounge, diseño de Id.us, tiene como gran protagonista una lámpara que recorre entero el espacio. Las grandes columnas de capiteles geométricos y ventanales originales se mantuvieron con una paleta cromática en la que el verde suave es protagonista y se acompaña de un contrapunto terracota.
La arquitectura industrial, con sus escalas monumentales, se trae al presente de la mano de apuestas enfocadas en bienestar y llenas de tecnología.
En su estar, Pacto Estudio se anima a repensar el living y salir de esta suma de objetos independientes (el sofá frente a la televisión, la mesa para trabajar, la biblioteca o el bar) para proponer un único dispositivo continuo que reúne todas esas formas contemporáneas del estar.
Ramiro Arzuaga y Verónica Biscaysaqu, en cambio, apuestan por una vivienda más clásica pero maximalista al extremo. Sobre la base de la arquitectura fabril existente, se incorpora una nueva capa contemporánea.
Repensar los espacios
Entendiendo el juego de opuestos que propone esta edición, cada diseñador se animó a repensar los espacios. Así, los livings, lugares de trabajo, bares y cocinas se reinterpretaron de manera personal y creativa.
En su living y cocina, Viviana Melamed propuso muebles de formas redondeadas y proporciones amables que contribuyen a un espacio dinámico y contemporáneo.
Por su parte, el coworking de INTRO Arquitectura para Grupo (a)2 rescata la memoria textil e industrial del edificio para reinterpretarla desde la lógica del trabajo contemporáneo. Concebido como un laboratorio de ideas, el proyecto busca hacer visible el proceso creativo, donde pensar, experimentar y construir forman parte de una misma experiencia.
La cocina de encuentro de Estudio MM parte de una paleta casi monocromática en un espacio que busca una profunda conexión con el placer de compartir en torno a la cocina contemporánea, núcleo fundamental de la vivienda.