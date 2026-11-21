Maderas de ley

En los obrajes madereros de Misiones, la explotación del monte era todavía una tarea dominada por la fuerza humana. Grandes troncos de las llamadas “maderas de ley” −cedro, lapacho, petiribí, incienso, entre otras especies valiosas− eran derribados, cortados y desplazados casi enteramente a mano. La imagen muestra a una cuadrilla de obreros haciendo palanca con largas varas para mover un enorme rollizo: un trabajo pesado, lento y colectivo, anterior a la mecanización generalizada. Desde estos obrajes, abiertos en plena selva, la madera iniciaba luego un largo recorrido hacia aserraderos, puertos y centros de consumo.

Las denominadas "maderas de ley" en los obrajes madereros de Misiones. Foto: Gastón Bourquin, gentileza Luis Priamo.

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Carnaval de Bolívar

La imagen muestra a un grupo de hombres a punto de zarpar en el barco “Trasporte y Faro” (sic) frente al edificio “El Progreso” de los señores Ángel Vivanco y Cía. Fue tomada en Carnaval, hacia 1910. El Progreso fue fundado en 1899 por Eduardo Otero y posteriormente pasó a Ángel Vivanco y Ángel Zubiaga bajo la firma Vivanco & Cía. Este comercio funcionó como almacén, venta de artículos de tienda, ferretería, corralón con grandes depósitos de artículos de construcción.

En varias localidades del interior, el carnaval se celebraba con este tipo de carros, predecesores de las carrozas de las comparsas.

Carroza del barco “Trasporte y Faro” (sic), Carnaval de Bolívar, 1910. Foto: Julio Supervielle, Bolívar. Colección Mariano Caviglia

Campo de las margaritas

Fue un extenso espacio natural ubicado en las afueras del Bariloche a mediados del siglo XX. Las margaritas silvestres se extendían entre prados, bosques y claros desde las cercanías de la actual Plaza Belgrano hacia las laderas del Cerro Otto. Entre 1930 y 1960 fue un lugar de esparcimiento muy frecuentado por familias y vecinos, quienes realizaban caminatas, picnics y reuniones al aire libre en un entorno de gran belleza paisajística. Al desarrollarse la ciudad, gran parte de estos terrenos fue fraccionado para la construcción de viviendas, convirtiéndose en el barrio “Las Margaritas”. Sin embargo, el campo permanece en la memoria colectiva de la ciudad. En la foto de 1927 se ve a Nelly Hageman (a la derecha), Elba Hageman (en el centro) y a la extrema izquierda, Catalina Hageman con otras dos amigas no identificadas. Las tres jóvenes eran hijas de Cornelio Hageman, inmigrante holandés que llegó a la zona del Nahuel Huapi procedente del sur de Chile para desempeñarse en la Compañía Agrícola, Ganadera y Comercial Chile-Argentina, empresa de capitales germano-chilenos. Cornelio contrajo matrimonio con Margarita Boock, hija del recordado pionero de origen alemán Bernardo Boock, quien arribó a la región junto a su familia desde Viedma tras la gran inundación de 1899.

Campo natural de margaritas en las afueras del Bariloche, 1927. Foto: Colección Hageman Boock en Archivo Visual Patagónico

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Las ruinas y la selva

Tras la expulsión de los jesuitas, en 1767, San Ignacio Miní subsistió durante algunas décadas, hasta ser devastada en las guerras de comienzos del siglo XIX. Guaraníes volvieron a ocuparla por un tiempo, pero hacia 1821 el antiguo pueblo quedó definitivamente abandonado y la selva fue cubriendo muros, patios y viviendas. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, las ruinas comenzaron a atraer a viajeros e investigadores; en 1903 Leopoldo Lugones llegó con Horacio Quiroga, quien realizó algunas de las primeras fotografías conocidas del conjunto todavía invadido por la vegetación. También el fotógrafo suizo Gastón Bourquin se interesó por ellas en el largo tiempo que pasó en Misiones haciendo relevamiento fotográfico, a principios de la década del 30.

La recuperación sistemática del conjunto comenzó hacia 1940. Entre 1941 y 1948, el arquitecto Carlos Luis Onetto dirigió, con asesoramiento de Mario Buschiazzo, el desmalezamiento, consolidación y restitución de numerosos sectores del templo, las viviendas y dependencias, acompañando los trabajos con investigación documental.

Las ruinas de San Ignacio Miní abandonadas y reclamadas por la selva, a principios de la década del 30. Foto: Gastón Bourquin

A puro campo

Escena campestre en serranía no identificada (probablemente de la provincia de Buenos Aires). Se ve a un grupo de hombres y mujeres relativamente jóvenes, terminando los restos de un asado, botellas y damajuanas aquí y allá. Algunos sonríen al fotógrafo con la picardía de quien sabe que está siendo retratado en una pequeña y divertida transgresión, la de comer con la mano. Es posible que hayan cazado al animal. Su ropa no es formal, sino de trabajo. También sus poses relajadas denotan que no son personas de la alta sociedad. Por el largo de las faldas puede suponerse que se trata de una imagen de principios del siglo pasado. Es rara una escena tan informal con presencia de fotógrafo en un entorno natural en esa época.

Picnic en las serranías. Foto: Colección César Gotta

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Piedra Tortuga

La señora Rosa Castro Figueroa y sus hijas Blanca y Rosita posan en el peñasco con forma de tortuga de El Alamito, Catamarca. El yacimiento arqueológico Alamito es parte del patrimonio cultural del distrito de Aconquija, en Andalgalá. También se habla de la llamada Cultura Alamito, desarrollada en la zona del Campo de Pucará, Catamarca, mucho antes de la época colonial.

En la imagen se ve a “las chicas” relajadas, sonrientes, con sus prendas claras de paseo: camisa y falda bien por debajo de la rodilla, muy acorde a la época (febrero de 1938).

Peñasco con forma de tortuga de El Alamito, Catamarca. Foto: Archivo General de la Nación

Verano en Mar del Plata

Esta foto de la playa Bristol muestra cuán distinta era Mar del Plata ya iniciado el 1900. Hombres y mujeres separados por sectores sin poder siquiera conversar y con trajes de baño holgados en jersey o sarga “desde el cuello hasta las rodillas”, según el Reglamento de 1888.

Detrás, un par de casillas donde se cambiaban y protegían del sol y un cartel publicitando el “Agua Kristaly” que se importaba de Budapest.

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La loma aún agreste y despoblada. En el extremo izquierdo, la Torre Belvedere encargada por Ernesto Tornquist al Arq. Nordmann (actual Torreón del Monje, uno de los íconos marplatenses), luego el chalet “Cucha Cucha” de Elena Cabral de Peralta Ramos y después, si bien parece una, las dos casas apareadas de Antonio y Alberto Leloir. Por delante, difusa en esta imagen, “La Cacerola” de Samuel Hale Pearson; y por detrás, “Villa Blaquier” que sobrevive soberbiamente en Alvear y Bolívar. Al lado, la propiedad de Benjamín Anchorena y en el extremo derecho, la del Ing. Santiago Brian con arcos de medio punto. También se ven algunas de las casitas de madera que Benjamín Anchorena encargó a la firma John Wright; la última que quedaba en pie lamentablemente se incendió en septiembre de 2025.

Otra fisonomía, otros usos y costumbres, otro tipo de veraneantes y veraneos... ¡otra ciudad!

La Bristol en el 1900. Foto: Colección Percy W. Cook/BNA

Esquiladas

Unas van, otras vienen, alguna salta sobre la otra. Apretadas en la manga, las ovejas salen esquiladas del galpón. Al fondo, el trabajador impertérrito controla el paso del rebaño. La escena representa el auge de la ganadería ovina a principios del siglo XX, probablemente en Tierra del Fuego. La construcción de chapa acanalada es propia de toda la región patagónica por tratarse de un material práctico para enfrentar el viento y el frío con obra seca. Es probable que esta toma haya integrado un álbum promocional, quizás destinada a mostrar la actividad lanera de una estancia.

Auge de la ganadería ovina a principios del siglo XX. Foto: Tomás Franciscovich Nicetich (1896-1971), gentileza Colección César Gotta

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Yverá

Así se llamaba la princesa que protegía los ritos ancestrales guaraníes según una de las tantas leyendas circulantes. Desconsolada, al ver cómo los misioneros españoles influían en las costumbres de su pueblo, se sumergió en el humedal correntino convirtiéndose en su alma.

Los esteros son únicos debido a su singular y variada flora y fauna. Se los recorre en canoas a botador que lentamente avanzan entre irupés y totoras, camalotes y lentejas de río, permitiendo el avistaje de capibaras, yacarés, ciervos de los pantanos y quizá, con suerte, de algún aguará guazú escondido en los malezales.

En esta fotografía, un grupo posa antes o después de emprender un paseo ibereño. De pie, el mencho o guía vestido a la criolla y sosteniendo una larga pértiga de madera (botador). Detrás, varias mujeres y niños probablemente de origen europeo. Y al fondo, otro baqueano canoero.

Iberá fue declarado Reserva Natural en 1983, Humedal Internacional en 2002 y Parque Nacional en 2018. Se dice que, cuando la princesa guaraní llora, los esteros resplandecen y por eso su nombre significa “agua que brilla”.

Paseo en canoa por Iberá. Foto: Manuel San Martín (atribuida), Colección César Gotta.

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Río Blanco

La imagen registra un puente ferroviario metálico en obra, sostenido por pilares y estribos de mampostería, sobre el cauce pedregoso y casi seco de un río, enmarcado por las sierras. Varios hombres posan sobre la estructura y en el lecho durante la inspección de las tareas constructivas. La inscripción manuscrita lo identifica como “Ferrocarril Central Norte. Puente sobre el Río Blanco, Salta, 1889”, atribución que también conserva el Archivo General de la Nación. A pesar de que la geografía luce como el paraje en las afueras de Campo Quijano, no se parece al puente actual, ni dan las fechas puesto que la línea Salta–Cerrillos–Río Blanco llegó hasta Rosario de Lerma en 1909, y la construcción hacia la Quebrada del Toro se retomó recién en 1921. De manera que puede ser o bien una versión del puente anterior, o que la imagen esté mal fechada. Más probablemente se trate de lo primero, ya que el ferrocarril Huaytiquina que dirigió el Ing. Maury se hizo a nuevo para sostener el peso de los trenes de carga que cruzarían a Chile.

Ferrocarril Central Norte. Puente sobre el Río Blanco, Salta, 1889. Foto: Archivo General de la Nación

Costanera Sur

A falta de mar, río. En los años 30 y 40, el Balneario Municipal Costanera Sur era un boom. Acudían principalmente aquellos porteños que no podían vacacionar en otros sitios. ¡Eran multitudes!

El paseo costero lucía farolas francesas y bancos, pelouses de pasto y arboledas, fuentes, esculturas y una bellísima pérgola. También había canchas de fútbol y tenis, un Parque Genovés con juegos y un anfiteatro frente a la fuente de Lola Mora. Las concurridas confiterías diseñadas por el Arq. Andrés Kálnay le otorgaban jerarquía; principalmente la Cervecería Munich.

El Espigón Plus Ultra...rematado por la obra “Ícaro” de José Lorda que recuerda al primer hidroavión que unió España y Argentina...permitía a los bañistas ingresar al río y usar sus baños y vestuarios. Eso sí, debían respetar un código de vestimenta y retirarse a las 19 horas para “prevenir tentaciones de la concurrencia nocturna”.

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A partir de 1950 el Balneario se vino a pique y, aunque dio fuertes brazadas para mantenerse a flote, en los 70 fue clausurado debido a su abandono y la irreversible contaminación de las aguas. Pero su final implicó otro principio: el de la Reserva Ecológica con el antiguo y emblemático espigón como portal de acceso.

Balneario Municipal Costanera Sur. Foto: Gastón Bourquin

Canales de riego

Un túnel oscuro enmarca la escena: dos hombres posan en el interior de un canal de riego, todavía sin agua, en San Rafael, Mendoza, hacia 1920. La fotografía pertenece a Juan Pi, excepcional cronista visual de la transformación del sur mendocino. Según el epígrafe original, la obra fue construida por R. y C. Schliepper, apellido vinculado con emprendimientos agrícolas e industriales de la región.

Entre ellos figuraba la histórica bodega La Abeja, fundada por el francés Rodolfo Iselín y adquirida posteriormente por la familia. De hecho, Carlos Schliepper desarrolló un proyecto hidroeléctrico junto al canal de El Cerrito, localidad próxima, asociado a un frigorífico instalado en la antigua bodega.

En una tierra árida, donde cada hectárea cultivada dependía del aprovechamiento de los ríos cordilleranos, la apertura de canales fue decisiva para la expansión de los viñedos y las explotaciones agrícolas.

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