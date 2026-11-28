Hay que admitirlo: durante mucho tiempo, la empanada fue el plato que resolvía cualquier reunión numerosa. Una opción rica, rendidora y capaz de dejar conformes a todos, pero no necesariamente sofisticada en su confección. Esa era parece estar llegando a su fin. Hoy hay locales que elaboran masas con grasa de wagyu, versiones que convierten el repulgue en un arte y chefs de alta cocina dedicados al rubro. Todo indica que la empanada está viviendo una nueva etapa. A continuación, cinco propuestas para probar este revival.

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1. Empanadas Calientes

Del fine dining a la ventanita rosa

Las versiones son chicas, de 11 centímetros, porque la idea es probar varias

Pedro Bargero estuvo años al frente de la cocina de Chila, uno de los grandes restaurantes de alta cocina de Buenos Aires, y se formó en Europa junto a Mauro Colagreco y David Toutain. Después vinieron Amarra y Costa 7070, frente al río. Y con ese recorrido, lo esperable hubiera sido otra mesa de autor. Sin embargo, eligió el plato que muchos dan por resuelto. “Sentíamos que la empanada estaba bastardeada: horas bajo una lámpara de calor o recalentada en hornos rotativos. Es un producto que se banca demasiado. Queríamos crear un proyecto que mostrara nuestra visión de uno de los grandes íconos de la gastronomía argentina”, detalla el chef. Empanadas Calientes es la primera iniciativa de Amalgama Gastronómica, el grupo que armó con Andrés Porcel, fundador de Chila, y Marco Scolnik, que lideró el salón de ese restaurante.

Funciona desde una ventanita rosa sobre la calle Mendoza, con un slogan que pide darles una oportunidad a las empanadas. Aquí la preparación sale chica, de 11 centímetros, pensada para comer en tres o cuatro bocados, y entonces probar varias. La masa se hace especialmente para el proyecto, con grasa de wagyu, y cada sabor lleva su repulgue único. Las de carne y pollo pasan por el horno de leña. La de carne combina bife de chorizo con asado picado grueso, cebolla caramelizada y pimentón ahumado. La de jamón y queso lleva tybo estacionado. También hay humita frita y una de pacú ahumado a la leña, que homenajea los sabores del Litoral, más una rotación de especiales a la que siempre vale la pena estar atentos.

Todo sucede desde una ventanita en la calle Mendoza, en Belgrano

Lejos de reinventar la empanada, el proyecto busca volver a poner el foco sobre lo que la hace inolvidable. Y según Bargero, es respetar lo esencial: “La gente vuelve a enamorarse cuando prueba una empanada cuidada, con una masa hecha especialmente, un relleno jugoso, un buen repulgue y servida a la temperatura justa”. La idea es sorprender sin traicionar lo que la empanada representa.

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2. Barrito

El horno de barro que nunca se apagó

Barrito comenzó a funcionar en lo que antes era Casa Barro

Podría decirse que las empanadas de Barrito empezaron como un puente. Había una casona de Palermo en obra, un horno de barro que nadie quería apagar y un restaurante por abrir. Máximo Pardo, que durante seis años tuvo ahí Casa Barro, y su pareja, la actriz Justina Bustos, decidieron mantener la cocina andando. “No apagamos el horno de barro y empezamos con este proyecto”, cuenta él. Así salió el delivery, con el mismo equipo del restaurante anterior detrás.

Las empanadas terminaron mandando. En su visita al país, Rosalía las pidió dos veces, y recién en el segundo pedido se enteraron de que las cajas eran para ella. Justina, fanática de la cantante desde siempre, le escribió dos cartas y las puso en el envío, Rosalía las subió a sus redes y los pedidos crecieron. “Vimos que el viento soplaba para un lado y decidimos cambiar el rumbo”, recuerda Pardo. La casona pasó a ser una cantina, con el fútbol, la música y el arte como guía. “Queríamos dejar que la casa centenaria se luciera, pero también darle un toque moderno”, y eso lo lograron con la iluminación. Con los meses se sumaron cuadros, pósters, banderines y camisetas.

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Las estrellas son la empanada de carne cortada a cuchillo y la de cordero braseado

“El horno de barro a leña es nuestro diferencial”, resume Pardo. Las estrellas son la empanada de carne cortada a cuchillo y la de cordero braseado, y la carta suma matambrito de cerdo agridulce, provolone con cebolla y humita. El delivery sigue funcionando, aunque a veces se corta. “Los días fuertes colapsamos un poco”, admite. El plan es hacerlo desde otro local y, más adelante, montar un centro de producción para llegar a otros barrios, siempre con empanadas artesanales y hechas a mano, de esas que pueden cautivar hasta a una estrella internacional.

3. Las Rojas

La receta campeona que ganó local propio

En Famaillá, Tucumán, hacer empanadas es parte de la vida cotidiana y también una forma de trabajo para muchas familias. La cocinera detrás de Las Rojas creció en ese entorno.

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Entre las propuestas que le dan nueva vida a la empanada, Las Rojas es la que recuerda cómo es la original. La receta de Cristina Rojas Lazarte quedó registrada como referencia de la empanada tucumana en la Fiesta Nacional de Famaillá. Empezó en la cocina de su madre, donde aprendió a armar los pupos (como llaman allí a los bollitos de masa), estirar la masa con el oflador y cerrar cada empanada con sus trece repulgues, y en 2008 le valió el Campeonato Nacional de la Empanada. Hoy ese homenaje merece su propio espacio en Buenos Aires, donde trabaja junto a sus hermanas Verónica y Argentina.

Las empanadas de Las Rojas

Verónica y Cristina llegaron desde Tucumán en 2024, animadas por un amigo y con Argentina esperándolas, que llevaba 28 años viviendo en la ciudad. “Nos aventuramos a venir a Buenos Aires confiando en nosotras mismas”, cuenta Cristina. El primer local abrió en septiembre de ese año en Chacarita, y los vecinos respondieron rápido. En mayo de 2025 sumaron una sucursal en Palermo y después un tercer punto sobre Juan B. Justo, tal el éxito. Sobre Palermo apunta que decidieron conquistar a la gente del barrio.

Cristina Rojas Lazarte llegó a Buenos Aires en 2024 y hoy ya tiene tres locales

La producción se concentra en Ravignani y desde ahí abastecen a los otros locales, con hermanas y sobrinos en la operación. La masa lleva harina, grasa y salmuera tibia. La de carne, la más pedida y la favorita de Cristina, se rellena con matambre cortado a cuchillo, cebolla blanca y de verdeo, huevo, comino, pimentón y ají saborizante. La carta suma doce sabores, con versiones picantes de carne y pollo, sfija, humita, caprese, quinoa y hasta una de roquefort, apio y nuez. Hacen unas cien docenas por día y la receta de carne no se toca. “Nosotras no cambiamos en nada”, apunta la creadora. Además, celebra el impulso que está tomando el rubro: “Yo me alegro, porque eso significa que la empanada da trabajo y es cotidiana entre los argentinos”.

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Dorrego 1003, Chacarita; Ravignani 1871 y Juan B. Justo 807, Palermo. Instagram: @lasrojas.empanadas.

4. La Imperfecta

Las empanadas que se hicieron un lugar

La Imperfecta es el desprendimiento de El Imperfecto, el restaurante que tienen a pocas cuadras Diego Rizzi y Emilia Saravia

En esta historia, el pedido de empanadas creció tanto que la especialidad se ganó casa propia. En El Imperfecto, el restaurante de Diego Rizzi y Emilia Saravia, las salteñas pasaron rápido a ser de los platos más pedidos, en el salón y para llevar, hasta que la demanda superó al local. “Nos quedábamos cortos y los clientes se enojaban”, cuentan. Entonces armaron La Imperfecta a pocas cuadras. “Nació más por una necesidad que por una estrategia de negocio”, confiesan. La respuesta fue buena desde el primer día, y con el tiempo se sumó un público más joven.

Aquí la empanada respeta el tamaño del norte, más chica que la porteña. “Al principio costó un poquito”, admiten, y hoy ese tamaño juega a favor porque invita a probar varias. Los rellenos los hacen ellos, los condimentos vienen de Salta y el repulgue es a mano. Cada una se hornea al momento del pedido, con una temperatura de entre 400 y 420 °C, y sale en unos cinco minutos. Son seis variedades. Las fundacionales son la salteña de carne, con nalga cortada a cuchillo y papa en cubitos, y la de queso. Después vienen una de pollo del norte con picante y curry, una tucumana de matambre estofado según la receta del cocinero Napo de América y una de humita a la olla, sin salsa blanca. La sexta es la de la casa, que parte de una receta árabe que Emilia preparaba para las reuniones familiares. Todas llegan con yasgua, la salsa norteña de tomate y ajíes.

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Variedad de sabores en La Imperfecta (aunque la preferida es la salteña de carne, con nalga cortada a cuchillo y papa en cubitos)

Se comen en mesas de madera clara o en la barra que da al horno encendido, con vinos de Salta y Jujuy por copa. Para llevar se pide por WhatsApp, sin plataformas de delivery, para que lleguen recién hechas. Y el 2027 viene con Casa Saravia, que ya está en preapertura y va a sumar productos regionales y empanadas congeladas, para llevar un poquito del norte a casa.

5. Mi Gusto Experience

La cadena que se animó al salón

Los nuevos locales de Mi Gusto apuntan a una experiencia completa

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Hasta las marcas más clásicas y populares están tomando nota del fenómeno. Con más de 25 años y 37 locales, Mi Gusto comenzó en 1999 como una rotisería barrial y se volvió una de las cadenas de empanadas más reconocidas del país. Y para no dormirse en los laureles, ahora le da una vuelta de tuerca a sus locales con el formato Mi Gusto Experience. “Más que un replanteo, lo que hubo fue una evolución”, distinguen desde la marca.

El primer Experience abrió en Vicente López en marzo de este año, y el segundo en Las Cañitas en mayo. Son espacios de mayor escala, con cocina a la vista, autoservicio digital y que además suman café de especialidad. Desde el salón se ve cómo se amasan las pizzas de estilo napolitano y cómo salen las empanadas. “La cocina abierta nos permite mostrar cómo trabajamos”, explican. Las terminales digitales agilizan la atención, y la idea es que la visita sea algo más que pasar a buscar una docena.

La cadena planea seguir renovando sus espacios en 2027 AGUSTIN BELUSSI

La renovación llega a todos los formatos. Caballito, pensado para el delivery, tiene mesas para comer en el lugar y el mismo sistema de pedido digital de los Experience, y Bella Vista, una sucursal histórica, reabrió en julio con otra imagen. Frente a las casas de autor, marcan que su peso está en una red mucho más amplia de puntos de venta. Y en ese camino, si bien no hay calendario concreto aún, en 2027 seguirán combinando locales nuevos con renovaciones. “Queremos que Mi Gusto sea un plan, no solo una opción”, alientan.

Av. del Libertador 962, Vicente López. Báez 227, Las Cañitas. Instagram: @migustoar.

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