7 restaurantes cordobeses que apuestan a la innovación y no defraudan

Algunos novedosos y otros ya consagrados comparten la apuesta a materia prima de calidad
- 6 minutos de lectura'
De la capital a los valles, la cocina cordobesa dialoga con el entorno, el producto y la tradición, pero también se anima a la innovación y al autor. Hay restaurantes urbanos y de montaña, mesas consagradas y proyectos más recientes, cocinas de fuegos, de pasos, de raíz inmigrante o impronta local. Todas comparten un denominador común: calidad, personalidad y un nivel sostenido que invita a viajar —y a volver— también con el paladar.
Txoko
Villa Allende
Cocina vasca de autor que invita con platos deliciosos, ambiente encantador y un servicio personalizado a un paso de la capital cordobesa. Aquí cocina Juan Manuel Cavoret, ex chef ejecutivo de Sagardi Buenos Aires. Bajo la premisa de la cocina vasca, y algo del resto de España, desarrolla platos innovadores, delicados y sutiles, con el sello de su creatividad. Cavoret se inició en el multipremiado restaurante de Martín Berasategui, en el norte de España, y luego pasó por diversos restós con estrellas Michelin. Hace dos años, apoyado por el impulso de su mujer, Anahí Dimo, abrió un lugar propio.
Lo recomendable es comenzar compartiendo pintxos: chistorra, langostinos en gabardina, queso de cabra con higos en almíbar y Gilda. Entre los principales se destacan los ravioli de remolacha y el tartare de atún rojo. Los domingos hay paella. Siempre disponibles en carta, la tortilla de papas y las berenjenas con arrope de tuna y cremoso de queso azul.
- Miércoles a sábado desde las 20. Viernes, sábado y domingo, también almuerzo. Av. Roque Sáenz Peña 238. T: (351) 247-5935. IG: @Txoko.Resto
Bros Comedor
Córdoba capital
Tres amigos adhieren a la distendida fórmula de servir raciones chicas bien ejecutadas, un apoyo a la tendencia “platitos con onda”. Franco Ghione, oriundo de Freyre, mientras estudiaba Derecho en la capital trabajó en un reconocido restaurante y así surgió la idea del negocio propio. Asociado con dos amigos de la infancia, abrieron este espacio con platos típicos del mundo y del país, pensados para picotear y compartir.
Inaugurado en febrero de 2020 frente al Paseo Sobremonte, lo llamaron Bros, abreviatura de “Hermanos” en inglés. Un cartel modesto anuncia su existencia en un segundo piso por escalera; el salón es amplio, con mesas disímiles y una paleta de azul, bordó y tonos terracota. Hay guiños a Italia, como la bagna cauda, y otros más lejanos, como la salsa teriyaki. Pastelitos salados, pesca artesanal, carnes de criadores confiables y buenos hallazgos en vinos, sobre todo nacionales.
- Bros Comedor. De miércoles a domingo, mediodía y noche. 27 de Abril 568, segundo piso. T: (351) 802-9418.
El Papagayo
Córdoba Capital
Tiene un récord muy raro: es el restaurante más angosto del país. Pero no sólo eso: es una oda al fine dining y bastión del talentoso Javier Rodríguez. Con más de una década, este recinto largo y estrecho convoca a fans locales y curiosos de paso por la Docta.
En rigor, es un pasillo de apenas dos metros y medio de ancho que se adentra hasta el corazón de manzana. Pero es trasponer el umbral para que el efecto pasadizo desaparezca: una vía láctea de pájaros en vuelo parece surcar el cielorraso transparente; en las mesas, las servilletas se exponen sin doblar como una invitación al relax. Hay una cava en altura, una nutrida biblioteca gourmet, obras de arte... y al final, la cocina.
Javier Rodríguez, oriundo de Santiago del Estero y fogueado en diversos restaurantes del mundo, es su dueño e ideólogo. En El Papagayo nunca se repite un plato, nunca; basado en menús de pasos, a cada uno lo acompaña un vino específico. El sólido equipo joven que secunda a Javier brinda un servicio intachable, con buen hacer y simpatía.
- De lunes a sábado de 19 a medianoche. Arturo M. Bas 69. T: (351) 641-3655. IG: @elpapagayo69
DiqueSí
La Cumbre
Es el muy grato chiringuito serrano junto al Dique San Jerónimo que fundó Santiago Blondel y que hace muy poco pasó a manos de Sean Towers, creador de Nébula. Emprendedor incansable, Towers consolidó primero una propuesta gastronómica en Villa Giardino y luego puso el ojo en este spot privilegiado de La Cumbre.
DiqueSí abrió en 2021 a orillas del dique y propone pasar el día entre caminatas, visitas a la reserva de monos Carayá y buena comida. La carta mantiene el espíritu original: provoleta, empanadas, hamburguesas, pejerrey frito, ensaladas y wraps de pollo. En Nébula, en cambio, se ofrece menú de tres pasos. De marzo a noviembre se abre al mediodía; en verano, de viernes a domingo por la tarde.
- En vacaciones de invierno, miércoles a domingos de 12 a 18.30. Dique San Jerónimo. T: (3548) 41-4168. IG: @diquesi_lacumbre
Lambaré
La Cumbre
La cocina de fuegos es la clave de este nuevo espacio montado en una antigua capilla del hotel Patios de la Cumbre. Mayu Pilsel y Nacho Dematteis, artífices de La Baguala, abrieron en 2025 este restó que resignifica el histórico chalet Lambaré. Con Iván Hawiko al frente, aquí sólo se trabaja con parrilla, horno a leña y plancha. El fuego aporta notas ahumadas y sabores profundos que se expresan en una carta estacional, donde los vegetales tienen gran protagonismo. Cazuelas de cordero de larga cocción, pappardelle con ragú y ojo de bife figuran entre los destacados.
- Viernes, sábado y domingo, mediodía y noche. Jueves, solo noche. Bartolomé Jaime 880. T: (3548) 58-0578. IG: @lambare.cocina
De Adobe
San Javier
En el restaurante de la Posada La Matilde, la jefa de cocina Valentina Miranda y su brigada apuestan por una cocina argentina tradicional con ingredientes de huerta propia. Se destacan los gnocchi de calabaza con pesto y rúcula, el bife de costilla a la leña con papas al romero, la trucha con puré de coliflor, el rótolo de gírgolas y acelga y la ensalada de hinojo con cítricos. Los platos dialogan con los vinos orgánicos y biodinámicos de la bodega, como Ladrón de Corazones, corte de Malbec y Tannat.
- Todos los días, de 12.30 a 23.30. Siempre con reserva previa. RP 14 Km 133,5. T: (351) 302-7415. IG: @deadobe_restaurante
Madre
Villa General Belgrano, Córdoba
Abrió en 2014 y en 2022 cambió de dueños, manteniendo intacta su esencia: una cocina argentina cariñosa, abundante y sabrosa, en homenaje a madres y abuelas. Es una alternativa clara a la gastronomía centroeuropea típica del destino. Al frente están Lucas Vago y sus socios. El pastel de papas es un clásico, junto con ravioles, bondiola de cerdo, milanesa napolitana con huevo frito, pizzas de incorporación reciente y flan con dulce de leche. Los vinos también acompañan el espíritu bien argentino.
- Viernes a martes, de 12 a 14.30; jueves a martes, de 20 a 23. Miércoles, cerrado. San Martín 17. T: (3546) 43-6070. IG: @madrerestaurante