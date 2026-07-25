7 restaurantes cordobeses que apuestan a la innovación y no defraudan

De la capital a los valles, la cocina cordobesa dialoga con el entorno, el producto y la tradición, pero también se anima a la innovación y al autor. Hay restaurantes urbanos y de montaña, mesas consagradas y proyectos más recientes, cocinas de fuegos, de pasos, de raíz inmigrante o impronta local. Todas comparten un denominador común: calidad, personalidad y un nivel sostenido que invita a viajar —y a volver— también con el paladar.

Txoko

Villa Allende

Juan Manuel Cavoret es el chef a cargo de esta innovadora propuesta Xavier Martín

Cocina vasca de autor que invita con platos deliciosos, ambiente encantador y un servicio personalizado a un paso de la capital cordobesa. Aquí cocina Juan Manuel Cavoret, ex chef ejecutivo de Sagardi Buenos Aires. Bajo la premisa de la cocina vasca, y algo del resto de España, desarrolla platos innovadores, delicados y sutiles, con el sello de su creatividad. Cavoret se inició en el multipremiado restaurante de Martín Berasategui, en el norte de España, y luego pasó por diversos restós con estrellas Michelin. Hace dos años, apoyado por el impulso de su mujer, Anahí Dimo, abrió un lugar propio.

Los pintxos se inspiran en la cocina vasca de autor Xavier Martín

Lo recomendable es comenzar compartiendo pintxos: chistorra, langostinos en gabardina, queso de cabra con higos en almíbar y Gilda. Entre los principales se destacan los ravioli de remolacha y el tartare de atún rojo. Los domingos hay paella. Siempre disponibles en carta, la tortilla de papas y las berenjenas con arrope de tuna y cremoso de queso azul.

Miércoles a sábado desde las 20. Viernes, sábado y domingo, también almuerzo. Av. Roque Sáenz Peña 238. T: (351) 247-5935. IG: @Txoko.Resto

Bros Comedor

Córdoba capital

El pejerrey confitado habla de la impronta europea de los platos que sirven Rodrigo Ruiz Ciancia

Tres amigos adhieren a la distendida fórmula de servir raciones chicas bien ejecutadas, un apoyo a la tendencia “platitos con onda”. Franco Ghione, oriundo de Freyre, mientras estudiaba Derecho en la capital trabajó en un reconocido restaurante y así surgió la idea del negocio propio. Asociado con dos amigos de la infancia, abrieron este espacio con platos típicos del mundo y del país, pensados para picotear y compartir.

Franco Ghione lidera el equipo de Bros Comedor Rodrigo Ruiz Ciancia

Inaugurado en febrero de 2020 frente al Paseo Sobremonte, lo llamaron Bros, abreviatura de “Hermanos” en inglés. Un cartel modesto anuncia su existencia en un segundo piso por escalera; el salón es amplio, con mesas disímiles y una paleta de azul, bordó y tonos terracota. Hay guiños a Italia, como la bagna cauda, y otros más lejanos, como la salsa teriyaki. Pastelitos salados, pesca artesanal, carnes de criadores confiables y buenos hallazgos en vinos, sobre todo nacionales.

Bros Comedor. De miércoles a domingo, mediodía y noche. 27 de Abril 568, segundo piso. T: (351) 802-9418.

El Papagayo

Córdoba Capital

Javier Rodríguez de El Papagayo Rodrigo Ruiz Ciancia

Tiene un récord muy raro: es el restaurante más angosto del país. Pero no sólo eso: es una oda al fine dining y bastión del talentoso Javier Rodríguez. Con más de una década, este recinto largo y estrecho convoca a fans locales y curiosos de paso por la Docta.

En rigor, es un pasillo de apenas dos metros y medio de ancho que se adentra hasta el corazón de manzana. Pero es trasponer el umbral para que el efecto pasadizo desaparezca: una vía láctea de pájaros en vuelo parece surcar el cielorraso transparente; en las mesas, las servilletas se exponen sin doblar como una invitación al relax. Hay una cava en altura, una nutrida biblioteca gourmet, obras de arte... y al final, la cocina.

Buñuelos de hoja de remolacha en mayonesa de pera y limón Rodrigo Ruiz Ciancia

Javier Rodríguez, oriundo de Santiago del Estero y fogueado en diversos restaurantes del mundo, es su dueño e ideólogo. En El Papagayo nunca se repite un plato, nunca; basado en menús de pasos, a cada uno lo acompaña un vino específico. El sólido equipo joven que secunda a Javier brinda un servicio intachable, con buen hacer y simpatía.

De lunes a sábado de 19 a medianoche. Arturo M. Bas 69. T: (351) 641-3655. IG: @elpapagayo69

DiqueSí

La Cumbre

DiqueSí está en un entorno envidiable, entre las sierras y el Dique San Jerónimo IG: DiqueSí

Provoleta, empanadas, hamburguesas, pejerrey frito, ensaladas y wraps de pollo son parte del menú IG: DiqueSí

Es el muy grato chiringuito serrano junto al Dique San Jerónimo que fundó Santiago Blondel y que hace muy poco pasó a manos de Sean Towers, creador de Nébula. Emprendedor incansable, Towers consolidó primero una propuesta gastronómica en Villa Giardino y luego puso el ojo en este spot privilegiado de La Cumbre.

Las mesas frente al dique cotizan especialmente los días soleados IG: DiqueSí

DiqueSí abrió en 2021 a orillas del dique y propone pasar el día entre caminatas, visitas a la reserva de monos Carayá y buena comida. La carta mantiene el espíritu original: provoleta, empanadas, hamburguesas, pejerrey frito, ensaladas y wraps de pollo. En Nébula, en cambio, se ofrece menú de tres pasos. De marzo a noviembre se abre al mediodía; en verano, de viernes a domingo por la tarde.

En vacaciones de invierno, miércoles a domingos de 12 a 18.30. Dique San Jerónimo. T: (3548) 41-4168. IG: @diquesi_lacumbre

Lambaré

La Cumbre

En carta estacional los vegetales tienen gran protagonismo Tadeo Bourbon

La cocina de fuegos es la clave de este nuevo espacio montado en una antigua capilla del hotel Patios de la Cumbre. Mayu Pilsel y Nacho Dematteis, artífices de La Baguala, abrieron en 2025 este restó que resignifica el histórico chalet Lambaré. Con Iván Hawiko al frente, aquí sólo se trabaja con parrilla, horno a leña y plancha. El fuego aporta notas ahumadas y sabores profundos que se expresan en una carta estacional, donde los vegetales tienen gran protagonismo. Cazuelas de cordero de larga cocción, pappardelle con ragú y ojo de bife figuran entre los destacados.

Viernes, sábado y domingo, mediodía y noche. Jueves, solo noche. Bartolomé Jaime 880. T: (3548) 58-0578. IG: @lambare.cocina

De Adobe

San Javier

De Adobe funciona en la posada La Matilde Sebastian Pani

En el restaurante de la Posada La Matilde, la jefa de cocina Valentina Miranda y su brigada apuestan por una cocina argentina tradicional con ingredientes de huerta propia. Se destacan los gnocchi de calabaza con pesto y rúcula, el bife de costilla a la leña con papas al romero, la trucha con puré de coliflor, el rótolo de gírgolas y acelga y la ensalada de hinojo con cítricos. Los platos dialogan con los vinos orgánicos y biodinámicos de la bodega, como Ladrón de Corazones, corte de Malbec y Tannat.

La belleza y el sabor de los platos de De Adobe Belén Grosso

Todos los días, de 12.30 a 23.30. Siempre con reserva previa. RP 14 Km 133,5. T: (351) 302-7415. IG: @deadobe_restaurante

Madre

Villa General Belgrano, Córdoba

Madre es una alternativa a la gastronomía centroeuropea que prevalece en la zona Rodrigo Ruiz Ciancia

Las pastas están entre lo más destacado del menú Rodrigo Ruiz Ciancia

Abrió en 2014 y en 2022 cambió de dueños, manteniendo intacta su esencia: una cocina argentina cariñosa, abundante y sabrosa, en homenaje a madres y abuelas. Es una alternativa clara a la gastronomía centroeuropea típica del destino. Al frente están Lucas Vago y sus socios. El pastel de papas es un clásico, junto con ravioles, bondiola de cerdo, milanesa napolitana con huevo frito, pizzas de incorporación reciente y flan con dulce de leche. Los vinos también acompañan el espíritu bien argentino.