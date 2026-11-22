Después de varias crisis, Atenas dejó de ser un punto de embarque hacia las islas para convertirse en un destino en sí mismo, lleno de vida y atractivos urbanos.

Basta con recorrer la ciudad unos días para confirmar que cada rincón tiene vida propia. Monastiraki, que alberga paraísos arqueológicos como la Biblioteca de Adriano y el Ágora, sigue siendo el epicentro turístico y comercial, aunque en su antiguo mercado ahora se venden souvenirs made in China. Plaka, el barrio más antiguo, mantiene cierto espíritu de pueblo y es donde se esconde Anafiotika, el distrito que nos invita a “viajar sin viajar” a las islas griegas. El coqueto Kolonaki es el elegido para el desembarco de las marcas de lujo internacionales y los chefs más premiados. En Psirri, el presente más cool convive con el legado obrero, dando por resultado un espíritu muy trendy, pero todavía auténtico.

Vista de Atenas desde el Monte Licabeto, uno de los miradores mas famosos de Atenas discovergreece.com

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Si hay tiempo y ganas de explorar un poco más allá del circuito convencional, Exarchia se está posicionando (para disgusto de algunos vecinos históricos, fieles al espíritu anarquista del barrio) como el nuevo hot spot under. Y Kypseli, después de décadas de abandono, atraviesa su propio resurgimiento gracias al éxodo de tech nomads y expats, al punto que se lo compara con un Bushwick griego. Y todavía hay más por descubrir, desde el tranquilo y familiar Koukaki hasta el noctámbulo Gazi.

Eso sí, de este a oeste y de norte a sur, Atenas mantiene una constante: la búsqueda del disfrute de cada momento, expresada en los placeres más simples y cotidianos. Compartir, charlar, comer. De eso se trata la vida bien vivida para los atenienses, y por eso se los puede ver, a toda hora, entre amigos o en familia, tomando un café o haciendo meze (esas “tapas” griegas para compartir), siempre que se pueda alfresco, no vaya uno a perderse ni uno de los 300 días soleados del año. Ya lo decía Platón en su época: los atenienses forman su identidad y su carácter entre fiestas, banquetes y música. En esta ciudad milenaria muchas cosas están cambiando, pero lo esencial permanece intacto.

El mix entre lo cool y lo obrero dan origen al ambiente trendy de Psirri discovergreece.com

Ergon House

El ágora de los sabores griegos

Un paraíso foodie difícil de describir, porque su propuesta es tan irresistible como abrumadora. Ergon engloba un restaurante, una marca de exportación y hasta un hotel con Llave Michelin. Pero nació como mercado gastronómico, y ahí sigue latiendo su alma: un espacio industrial bañado de luz natural, de casi 1.000 m², que reúne lo mejor de la despensa griega directo de sus regiones de origen.

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El aceite de oliva de Creta; el manouri (queso blando) de Tesalia; el feta en barrica y el metsovone (queso semiduro) ahumado de Épiro; las trufas de Grevena; las habas de Prespes; así como los productos del día de su carnicería, pescadería, panadería y verdulería orgánica. Y para el golpe de efecto final, reciben a los visitantes un olivo y un huerto vertical de hidroponía, donde crecen hierbas aromáticas como orégano, albahaca y romero.

Ergon House 23, Plaka. Todos los días, de 7 a medianoche. @ergonhouseathens

Ergon House Delfina Krüsemann

Mouki Mou y Ēre

Souvenirs y diseño

Hace por lo menos una década que el diseño de autor empezó a conquistar cada vez más público y espacio en Atenas. En esto, una pionera absoluta fue Maria Lemos, fundadora de Mouki Mou, una boutique con curaduría de autor: es ella quien elige personalmente cada pieza de la colección. Joyas contemporáneas, eyewear, sandalias de cuero, textiles artesanales, objetos de decoración en cerámica, metal, bronce o vidrio soplado forman parte de su catálogo, que, si bien no se cierra a marcas internacionales, brilla con creaciones locales, como las joyas de Ileana Makri y Athina Fanourakis. Además, la tienda tiene una locación soñada: un edificio de hormigón de los años 70 en el barrio de Plaka, entre calles adoquinadas, tabernas familiares y casas de estilo neoclásico, que esconde una de las terrazas con vistas a la Acrópolis más lindas e íntimas.

La terraza con espectaculares vistas de Mouki Delfina Krüsemann

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La vajilla de diseño de Ēre Delfina Krüsemann

Mientras tanto, en una tranquila y soleada esquina de Koukaki, el concept café ĒRE invita a sentarse a tomar un chai o latte servido en su preciosa vajilla de cerámica, mientras se admira el espacio alrededor que, con más aire de atelier que de showroom, exhibe libros, láminas, velas artesanales, productos de apothecary y delicatessen. Un lugar de donde cuesta irse con las manos vacías.

Mouki Mou Diogenous 15, Plaka. Lunes a sábados, 11 a 19. Domingos, 12 a 17. @moukimouathens

ĒRE Erechthiou 30, Koukaki. Martes a jueves, 10 a 18. Sábados y domingos, 9 a 17. Lunes cerrado. @ere_athens

El Jardín Nacional

El verde entre la piedra

En una de las capitales más calientes y con menos parques de Europa, siempre será buena idea “perder” el tiempo en su precioso Jardín Nacional. Un oasis de 15 hectáreas, con pérgolas de buganvillas y lagos donde nadan patos, peces koi y tortugas. La flora mediterránea convive con especies exóticas, y todas (olivo, ciprés, algarrobo, palmera) aportan una más que agradecida frescura y sombra. Si la caminata comienza frente al Museo Benaki, sobre la avenida Vasilissis Sofías, la primera parada será un encantador kafeneío, y podrá concluir, a toda pompa, frente al Estadio Panatenaico, sede de los primeros Juegos Olímpicos modernos, en 1896.

El Jardín Nacional Delfina Krüsemann

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Palmeras de gran porte en el Jardín Nacional. Soledad Gil

Mikri Mitrópolis

Mística en miniatura

Los templos de la Iglesia Ortodoxa Griega, con sus santos de rostros dorados y su impronta bizantina, transportan a sus visitantes a otro mundo. La Mikri Mitrópolis (“pequeña catedral”), además, nos sitúa en otro tiempo. Se trata de una ínfima capilla pegada a la Catedral de Atenas, en el barrio de Plaka, solo iluminada por la luz de las velas de plegaria. Construida en el siglo XII, fue dedicada a la Virgen María y a San Eleuterio (de ahí su nombre oficial en griego: Panagía Gorgoepíkoos kai Ágios Eleftérios). San Eleuterio fue elegido papa en el año 175, casi un milenio antes del Gran Cisma de Oriente y Occidente. Pero este templo es particularmente célebre por otro motivo: está construido con más de noventa relieves reciclados de templos antiguos y paleocristianos; vistos de cerca, lo que se aprecia en sus muros es una especie de “collage arqueológico” incrustado.

Mikri Mitrópolis Plateía Mitropóleos 8. Todos los días, 10 a 17.

Mikri Mitrópolis Delfina Krüsemann

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Libros

Vuelta de páginas

De paseo por la cuna de nuestra civilización, darse una vuelta por alguna de sus librerías resulta casi una obligación. Las hay enormes, monumentales (Ianos, Politeia); también están las que, con espíritu de anticuario, se especializan en manuscritos y títulos antiguos, como Spanos Rare Books. Pero hoy las que marcan el pulso cultural de la ciudad son esas librerías independientes, un tanto rebeldes, que se permiten hacer una curaduría bien personal y, por qué no, caprichosa.

En esta tónica se destaca especialmente Hyper Hypo, cuya oferta “sin algoritmos” de títulos de arte y diseño, dispuesta sobre paredes color azul eléctrico, crea una experiencia visual en sí misma. Al pie de la Acrópolis, Little Tree Books and Coffee propone una experiencia más cálida e íntima, con un catálogo variado de autores griegos e internacionales para comprar o pispear mientras se toma un espresso en un sofá mullido o en la vereda, a la sombra de los árboles. Su brunch, además, es una delicia.

Little Tree Books & Coffee Delfina Krüsemann

Para cerrar, una mención aparte para Melissa, casa editorial con más de 60 años de historia especializada en libros ilustrados de arte, arquitectura, fotografía e historia griega, que tiene una alianza con el MoMA de Nueva York. Su colección infantil-juvenil, disponible en inglés, es sencillamente exquisita, y puede comprarse (así como todo el resto de su catálogo) en una tienda propia del sello en una esquina del barrio Kolonaki.

Hyper Hypo Voreou 10, Monastiraki. Lunes a viernes, 11 a 20. Sábados, 11 a 18. Domingos cerrado. @hyper.hypo.athens

Little Tree Books & Coffee Kavalotti 2, Koukaki. Martes a domingo, 9 a medianoche. Lunes cerrado. @littletree_athens

Melissa Books Skoufa 58, Kolonaki. Lunes a viernes, 8.30 a 16.30. Sábados, 10 a 15. Domingos cerrado. @melissa_books

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Anafiotika

Una “isla griega” al pie de la Acrópolis

Es como si un pedacito de las Cícladas hubiese sido trasplantado al corazón de Atenas: casitas blancas, flores perfumadas, callejones y escaleras donde los gatos duermen la siesta. Hay en Anafiotika un clima distinto, casi rural, en gran parte porque las viviendas siguen en manos de los descendientes de sus dueños.

Anafiotika Delfina Krüsemann

El origen de este microbarrio (porque técnicamente es parte de Plaka) está ligado al de la Atenas moderna: cuando el rey Otón (primer monarca tras 400 años de dominio turco) modernizó la ciudad en el siglo XIX, llegaron trabajadores de todo el país, entre ellos albañiles de la isla de Anafi, vecina a Santorini. Cuenta la leyenda que, aprovechando una vieja ley que otorgaba la propiedad de toda obra terminada entre el atardecer y el amanecer, ellos levantaron casi de un día para el otro esta réplica de su isla natal. Perderse hoy por sus calles, sin apuro ni rumbo fijo, es la mejor forma de bajar el ritmo y olvidarse, al menos por un rato, de cualquier itinerario turístico.

Anafiotika Ladera norte de la Acrópolis, Plaka.

Lukumades

Dulzura griega

De desayuno, de postre o de snack a la medianoche: siempre es un buen momento para un loukoumás, uno de los dulces más antiguos de la cocina griega. La delicia tradicional es una bolita de masa fermentada, luego frita hasta quedar dorada y crocante por fuera, y finalmente bañada en almíbar de miel, canela y sésamo. Las bandejas de loukoumades se venden como street food en infinidad de locales, pero hay uno en particular, en una esquina del híper concurrido barrio Monastiraki, bautizado Lukumades (gran hallazgo simplificarle la pronunciación al turista), que es furor a toda hora gracias a sus múltiples reversiones de este clásico, entre ellas: baño de chocolate Dubai, de limón o hasta de queso feta.

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Lukumades Eolou 21, Monastiraki. Abierto todos los días, de 8 a 1 de la mañana.

Lukumades Delfina Krüsemann

Colina Filopappos

El epílogo perfecto

Unos pocos turistas lo saben. Los más preparados llegan con cajas de pizza, latas de cerveza o, si hay ánimos de romance, una botella de Vin Santo. Para los locales, en cambio, se trata de un hábito cotidiano. Grupos de adolescentes, parejas enamoradas, perros y sus dueños: la colina Filopappos es el espacio a cielo abierto nac&pop por excelencia de Atenas.

Es cierto, el monte Licabeto, con sus casi 300 metros, ofrece una vista más panorámica, además de esos highlights a los que las hordas de turistas se sienten atraídas como abejas a la miel: un funicular que ahorra la caminata empinada y, en la cima, un restaurante 360° y una pequeña iglesia blanca.

Colina Filopappos Delfina Krüsemann

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Pero Filopappos, con su agreste carisma, ofrece algo único: apreciar, a una distancia íntima, el hechizo de la Roca Sagrada. “El Partenón tiene una ilusión óptica: todo está levemente torcido para que, a la vista, parezca perfectamente recto, liviano y diáfano. Por eso se lo considera una obra maestra de la arquitectura”, había explicado, un rato antes, Panos Fotiadis, el guía que generosamente nos reveló este secreto que la mayoría de los atenienses prefiere guardarse, con justa razón.

Cuando el sol empieza a caer, cada minuto que pasa es un tesoro. El aire se espesa, la brisa arrulla a las casuarinas. De a poco, la ciudad se va encendiendo. A espaldas de la Acrópolis, sobre un horizonte azul donde el cielo se confunde con el Egeo, titilan las luces de los cruceros. Entre el rugir del tráfico se filtra una tenue melodía: ¿serán las cuerdas de un buzuki tocando rebetiko, ese blues griego que se traduce como “desde la entraña”? En esta ciudad que parece latir en pasado, esto es un regalo de presente puro. Y ojalá no acabara nunca.