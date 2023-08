Consejos prácticos para tramitar la visa de los Estados Unidos

Qué hay que tener en cuenta para prepararse antes de enfrentar el complejo trámite de la visa americana, ya sea una nueva o la renovación de una vencida.

Sir Chandler PARA LA NACION

¿Qué diferencia hay en el trámite entre una visa nueva y una renovación? Son casi el mismo proceso; lo único que cambia es tener una o dos citas. ¿Por qué? Porque si uno hace todo bien, y no hay alteración alguna en sus datos, léase perder el pasaporte o ser acusado de terrorista, debería ir una sola vez al consulado (que está en la embajada) y cuando renueve solo lo hará en la oficina que denominada Centro de Atención al Solicitante, o CAS en Av. Santa Fe 4569.

Antes de la pandemia, se podía hacer el trámite de renovación por correo, algo ideal para quienes no viven en Buenos Aires, pero aun eso no volvió. Lo que sí se quedó y aún no sabemos por cuanto tiempo, es la chance en la renovación de tener una sola cita hasta 48 meses de vencida la visa previa.

Pero vayamos a los consejos para obtener la visa en general.

En el sitio de la embajada de Estados Unidos ar.usembassy.gov/es/ está toda la información y no hay que usar otros sitios que ahí no estén linkeados. No es necesario ningún gestor.

Los pasos incluyen completar un formulario, que realmente es engorroso porque se pregunta desde el nombre de los padres (no importa que el solicitante tenga 75 años) o saber si integraron algún comando terrorista.

El primer consejo es que ese formulario lo vayan salvando a medida que avanzan como ofrece el sitio, porque puede saltar un aviso de tiempo excedido por demorarse unos segundos, y habrá que arrancar de nuevo.

En promedio, renovar con una sola cita se logra en menos de dos meses. Y, si es primera vez, están demorando unos ocho meses.

Una persona puede completar varios formularios para terceros, solo lo tiene que aclarar al final, donde está ese campo obligatorio, algo así como “este formulario me ayudó a completarlo…”.

Luego se accede a otro sitio donde se linkea el número de este formulario y también se pueden sumar otros al mismo grupo para poder pagar el trámite y una vez acreditado, avanzar a pedir el turno.

Hay una posibilidad de no pagar los impuestos de consumos en el exterior ya que si uno genera el cupón de pago presencial se hará en cualquier local de Rapipago y se pagará al dólar oficial su costo que desde junio 2023 es de u$s 185 . En cambio, si se abona online con tarjeta de crédito o débito, esto llevará los impuestos actuales de la Argentina por consumos en el exterior.

Siempre para renovar será una sola cita, pero podría haber dos en el caso de:

Renovar una visa previa emitida antes de los 14 años, ya que tendrán que registrar las huellas por primera vez en el consulado.

Vencida la anterior por más de 48 meses (pre pandemia eran 12 meses).

Pasaporte perdido.

Alguna observación aplicada.

Cambio de sede de emisión de visa.

Completar mal el formulario o la ficha donde registran ese formulario.

Para quienes tienen que hacerla por primera vez es importante saber que lo que los ayudará a tenerla será siempre decir la verdad. No importa que tengan un gran trabajo con un gran patrimonio neto. O ser estudiantes y viajar por un regalo familiar. Lo que importa es no mentir. Lo que buscará el oficial del consulado es ver el arraigo del solicitante con su lugar de origen, para dejar en claro que irá de viaje y que volverá al país.

¿Hay que llevar recibos de sueldos, contratos de alquiler o títulos de propiedad? Si eso les da tranquilidad es bueno, pero realmente lo que más evaluarán es la actitud y los fundamentos y respaldo del viaje, más que unos cuantos papeles.

El peor momento de citas en la embajada suele ser entre octubre y noviembre.

Paciencia, tiempo y decir la verdad. Esos son los secretos para poder tener la visa de Estados Unidos que los habilitará a un viaje de placer, una capacitación, un congreso o una reunión de negocios. No hay cucos ni trampas. Pero esa visa durará seguramente 10 años y la podrán usar cuantas veces quieran, incluso para hacer escalas.

