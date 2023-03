Qué hay que tener en cuenta antes de comprar un pasaje de avión

Mitos y verdades a la hora de adquirir tickets aéreos en sitios online de Argentina y el exterior.

Sir Chandler

escuchar

Hay muchas cosas que contemplar al momento de comprar un ticket Ilustración de pch.vector para Freepik

Comprar un pasaje suele ser el primer paso antes de empezar a planificar un viaje. Recién cuando uno tiene los aéreos, por lo general, se pone a organizar la parte terrestre. Sobre la compra de pasajes hay varias leyendas o mitos como “me dijo un amigo que es más barato comprar el pasaje en Uruguay” (o el país limítrofe que fuera).

Vamos a atacar estos mitos o al menos a entender qué puede haberlos motivado.

-En la Argentina hay muchos impuestos distorsivos sobre las tarifas aéreas . Pero cuando se dice eso, no se contempla que el valor sobre el cual se aplican los impuestos no es un “dólar real”. Cuando se dice que en Uruguay o Chile se puede comprar un pasaje más económico por no tener toda esa carga impositiva, no se pone sobre la mesa en la comparación lo que cuesta de base ese pasaje en la moneda “real”. ¿Es más económico o no? Eso dependerá de lo que cada uno encuentre y compare para ver los costos finales de cada pasaje, algo que no se suele aclarar bien y solo se repite lo de la oportunidad de una compra afuera.

Sí es cierto que durante los últimos años resultó más barato salir desde Foz do Iguaçú o San Pablo, porque se conseguían buenas oportunidades, incluso pagando todos los impuestos argentinos. A eso había que agregarle el traslado a Puerto Iguazú y luego el cruce, o ver cómo llegar a San Pablo. En muchos casos la suma de esos tramos independientes seguía dejando por debajo los costos en relación con un pasaje “normal”. Pero siempre, siempre, hay que comparar. No hay una fija y puede cambiar.

-¿Cambian los valores según el día u horario donde se compre el pasaje? Mito… lo que importa y hace diferencia es el día de la semana o el mes del año del vuelo. También los algoritmos de las aerolíneas a medida que un avión se va llenando van aumentando los precios, como así también cuando detectan muchas búsquedas sobre un vuelo específico. Por lo que ahí sí: no es conveniente buscar y buscar siempre el mismo pasaje.

Y luego saber que si uno quiere viajar en julio o en enero, no será fácil encontrar pasajes económicos. De manera que si quiere volar en temporada alta, lo mejor es buscar con anticipación.

-Conviene usar metabuscadores para monitorear valores de vuelos o encontrar oportunidades. Hay algunos conocidos como Google Vuelos o Turismo City entre muchos otros más. Pero ojo también cuando un metabuscador da como resultado un sitio que no está en la Argentina. Porque a veces podría ordenarlo como mejor precio, pero sin tener en cuenta que se facturará afuera y luego la tarjeta de crédito sumará todos los impuestos y percepciones sobre el gasto total. Mientras que una aerolínea o agencia que emite en la Argentina lo hará sobre la tarifa neta sin las tasas. Además, el riesgo grande de sitios extranjeros es la imposibilidad de contacto posterior en el caso de un cambio. Y que no les confunda que lo muestre en pesos (Edreams por ejemplo en España o MyTrip de vaya a saber uno dónde) porque ese valor puede ser “orientativo”, pero en realidad es una trampa y termina costando más que emitiendo en la Argentina en cualquier sitio conocido o en una agencia de viajes de confianza.

-No hay entonces algo que sea fijo como a veces leo “los martes a la madrugada se encuentran las mejores ofertas”. Muchos repiten eso porque nadie lo verifica, pero no hay razón alguna para que una aerolínea baje los precios un martes a la madrugada como un regalo a los que tienen insomnio.

Quizás ese mito se construyó con alguien que no podía dormir y encontró justo una oferta, pero nunca sabremos si no estuvo unas horas antes también.

-El mejor truco es siempre comparar, tener flexibilidad, poder tener alternativas con distintas aerolíneas y escalas y tener la tarjeta de crédito a mano. Cuando uno ve la oferta o el precio conveniente, no hay que dejarlo pasar. Luego puede ser tarde.

Sir Chandler

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project