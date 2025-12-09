De Emilio Frey al Perito Moreno y otros pioneros que participaron de expediciones históricas

Una selección de fotos los muestra en asados campestres, campamentos y a caballo durante exploraciones que resultaron decisivas

Lina Glück Escuchar Nota

La imagen circula en internet con un epígrafe que dice que fue tomada el 31 de mayo de 1902, cuando el Perito Moreno, cumplía 50 años.

El original integra los papeles de Emilio Frey, colaborador de Moreno en la Comisión de Límites, pero en el reverso no hay información que confirme ese dato. Dice solamente: “almuerzo campestre del delegado británico Coronel Holdich y del perito argentino Dr Moreno en la pampa del río Senguer”. Se ven unas botellas vacías, un perro durmiendo, y a Moreno y un baqueano justo a punto de comer.

31 de mayo de 1902, cuando el Perito Moreno (sentado a la izq), cumplía 50 años. Colección Emilio Frey, Museo de la Patagonia

En 1901 y 1902, ambos recorrieron varias porciones de la Patagonia cuyos límites estaban en conflicto. El 30 de abril de 1902 fue el día en el que los galeses se pronunciaron argentinos ante el árbitro inglés en Trevelin. Esto colaboró a que el Valle 16 de Octubre, la zona de Bolsón, Lago Puelo y parte del actual PN Los Alerces quedaran para Argentina.

De regreso al Reino Unido, Holdich publicó The Countries of King’s Award (1904) donde cuenta su experiencia. De los 94.000 km2 en conflicto, 54.000 km2 fueron para Chile y 40.000 km2 para nuestro país.

A la aventura

John Murray Thomas (1847-1924) nació en Gales. Viajó en el Mimosa, la embarcación que trajo a los primeros 153 galeses a la Argentina, junto con su hermana Gwenllian y el marido de esta, Abraham Mathews. Trabajó en Buenos Aires en la firma J. Younger y Cía, dedicada al comercio de lanas y cueros, en la que llegó a contador. En 1873 volvió al Chubut y puso un negocio de ramos generales en Rawson. Fue un empresario exitoso. Como fotógrafo aficionado fue primero documentalista de la colonia y luego retratista. Se lo puede considerar uno de los precursores de la fotografía local en el siglo XIX. Estuvo activo hasta 1915. Falleció en Rawson.

John Murray Thomas Una Frontera Lejana, Ediciones de la Antorcha. Archivo de la Universidad Bangor, Gales.

En esta imagen, tomada el 1° de octubre de 1891 antes de partir hacia Tecka, en la boca de la zanja sur en el Cañadón Santa Cruz, se aprecia a un grupo de galeses que iba a un yacimiento de oro. Se cree que de izquierda a derecha son: atrás, Meiric Hughes, Elías Owen, dos no identificados, el capitán David Richards y Arthur Philips; adelante, Richard Roberts New York, John Henry Jones, el reverendo William Phillips y Morris Humphreys.

Archivo Frey

Esta imagen integra una serie de tres del Archivo Frey. Datan de 1899 y muestran un campamento liderado por el Ingeniero Emilio Frey (en el centro, sentado, de gorra) mientras él exploraba la Patagonia para levantar mapas que sirvieran en la cuestión limítrofe con Chile. Sólo los jefes tenían acceso a mesas y sillas en situaciones como esa. En la segunda foto, de la carpa comedor, aparece Frey sentado a la mesa con mantel. En la tercera, los peones forman un semicírculo, casi todos agachados o de pie. Aquí se ven teodolitos, trípodes, reglas y otros instrumentos de medición.

Campamento liderado por el Ingeniero Emilio Frey (en el centro, sentado, de gorra) Archivo Frey (Museo de la Patagonia)

La carpa comedor, Frey sentado a la mesa. Archivo Frey. Museo de la Patagonia

Los peones en semicírculo. Archivo Frey. Museo de la Patagonia

Frey nació en Baradero en 1872. Era hijo de Emil Heinrich Frey, un suizo que llegó en 1863 para unirse a la primera colonia de ese origen en esa localidad. En 1870, Rudolf se casó con Bernabela Borda, una nativa. Emilio estudió en Suiza donde se recibió de topógrafo. Al regresar, en 1896, se sumó al equipo del Perito Francisco Moreno. Fue cofundador y primer presidente del Club Andino Bariloche. Falleció en Bariloche en 1964.

Hans Steffen

Fue un geógrafo alemán que arribó a Chile en 1889 para trabajar como profesor de historia y geografía en la formación de maestros y profesores en el Instituto Pedagógico de la universidad de Santiago, en ese país. Entre 1893 y 1899 realizó varias expediciones a las zonas de conflicto limítrofe en la Patagonia. Como representante chileno, acompañó al delegado británico del tribunal arbitral, Sir Thomas Holdich, en su viaje de inspección por la región, junto con el representante argentino Francisco Moreno. Sus investigaciones y hallazgos se incorporaron al laudo arbitral británico del 20/11/1902.

Hans Steffen Instituto Iberoamericano De Berlín (Iai)

En la imagen, de 1893, se lo ve de bombín, junto a los científicos Wiederhold y Schierwagen y otros pobladores del Palena.

Enfermó de los pulmones, se jubiló y dejó Chile en 1913. Se radicó en Suiza, en busca de cura en las reputadas clínicas de la época. Falleció el 7 de abril de 1936 en un pueblo cercano a Davos, a los 71 años.

Max Neumeyer

Hay muy pocos datos sobre este explorador que probablemente haya financiado su expedición a Bolivia en 1908, interesado en estudiar a los indios del sur de ese país. Esta imagen integra el archivo de Caras y Caretas, pero no fue publicada allí. En cambio, sí se la halla en la revista PBT, en su edición 187, junto a otras donde el señor Neumeyer muestra sus tesoros: “boquillas de indios matacos, peine chiriguano, tarugos que usan como adorno de las orejas los indios drorotos, pieles de perico ligero, de onza y de oso hormiguero cazados en Santa Cruz de la Sierra”, entre otros. El indio que lo acompaña es quien ofició de guía. Fue retratado con él en Tarija, de regreso de su viaje.

Max Neumeyer Ar Agn Df Cc 0325 Cc 417593

Max Schiffler

Fue un explorador alemán que recorrió varios países de América con la intención de hacer un libro llamado “La hospitalidad entre los distintos pueblos del globo”. En realidad, el plan con el que se había comprometido era muy ambicioso: visitar el mundo entero sin dar ni recibir dinero para comer o trasladarse.

En nuestro país se demoró al menos diez años. En esta imagen, publicada en Caras y Caretas el 2 de octubre de 1909, se lo ve en Salta, antes de partir hacia el Chaco. Refiere allí las peripecias e infortunios que vivió al enfrentarse a la burocracia del Ministerio de Guerra que, en un principio, lo había autorizado a incorporarse al regimiento 5° de Caballería para que lo acompañara a la capital chaqueña, y le retiró luego el permiso al llegar a Nueva Pompeya.

Max Schiffler Archivo General De La Nación Ar-Agn-Agas01-Ddf-Rg-3287-164339

Después de muchas solicitudes no atendidas, Schiffler se aventuró solo hasta Resistencia y dejó en la comandancia del cuartel su equipaje. La nota concluye: “el señor Schiffler reclama inútilmente desde hace tiempo la devolución de su equipaje, la restitución de los animales caídos en poder de los indios durante la travesía y su vindicación en el asunto de los gastos”.

Así las cosas, se presume muy improbable que haya cumplido su cometido.

Comisión de Estudios Hidrológicos

Con la intención de promover el desarrollo de Bariloche, el ministro de Obras Públicas, Ezequiel Ramos Mejía, creó la comisión de estudios hidrológicos que funcionó entre 1911 y 1913. Fue su director el norteamericano Bailey Willis (sentado en el centro) y su asistente el ingeniero Emilio Frey (de pie, en el extremo derecho de la imagen). También están el doctor Benito Vereertbrugghen (acariciando al perro) y su esposa, de abrigo oscuro.

La comisión de estudios hidrológicos se creó con la intención de promover el desarrollo de Bariloche. El norteamericano Bailey Willis (sentado en el centro), su asistente Emilio Frey (de pie, en el extremo derecho de la imagen), el doctor Benito Vereertbrugghen (acariciando al perro) y su esposa, de abrigo oscuro. Archivo Emilio Frey

Se ocuparon no sólo de la provisión de agua, sino también de impulsar el turismo en la península San Pedro, construir un hotel en la cima del monte Runge y proyectar un polo industrial en la margen izquierda del río Limay. Este incluía una represa en la zona del Anfiteatro, de manera que los primeros kilómetros del cauce del Limay se convertían en un lago. La idea era incorporar turbinas que proveyeran electricidad a la industria. El plan se aprobó, se diseñaron las nuevas calles del polo, pero los tiempos cambiaron y la usina nunca se construyó.