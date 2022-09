Algunos son cl√°sicos, otros son flamantes o muy j√≥venes propuestas. Podr√≠an inscribirse entre ‚Äúlos mejores‚ÄĚ aunque est√° claro que tal lista, si existe, excede a la mera decena. Para acotarla, la primera premisa fue excluir los rest√≥s porte√Īos. La segunda, que los cocineros fueran, a su vez, propietarios. Con todo, la buena cocina del interior de la Argentina no se agota aqu√≠. Felizmente hay muchos m√°s. Estos son, eso s√≠, fundamentales en sus destinos: sitios que justifican el viaje e invitan a prolongar la estad√≠a. Con t√©cnicas de cocina molecular, o devotos de los ingredientes locales y al rescate de antiguas recetas, todos prometen veladas inolvidables.

Matías Tesoriero-BORRAVINO

Villa Pehuenia, Neuquén Un cordobés de Villa Giardino afincado en Villa Pehuenia, oeste de Neuquén, cuyo restaurante Borravino brilla en el Golfo Azul frente al lago Aluminé.



Che cordob√©s, tengo un chancho, ¬Ņte sirve? Con ese tipo de propuestas Mat√≠as Tesoriero, chef nacido en Villa Giardino y afincado en Villa Pehuenia, en el oeste de Neuqu√©n, crea la carta de su restaurante Borravino, en el Golfo Azul, frente al lago Alumin√©. No es f√°cil conseguir productos en un lugar alejado en el mapa de la conectividad: para llegar a la aldea cordillerana donde viven menos de 2.000 habitantes hay que hacer 60 kil√≥metros de ripio desde Primeros Pinos, por la RP 23. ‚ÄúGeogr√°ficamente todav√≠a estamos aislados, pero no me quejo; s√≠ tuve que adaptarme‚ÄĚ. Cuando el proveedor ‚Äďcuidadosamente elegido‚Äď le hace aquella pregunta, Mat√≠as se mira con Ailen Martorella, compa√Īera en el restaurante y en la vida, y piensan ¬Ņqu√© hacemos con el chancho? Ah√≠ surge la idea y puede salir, como sali√≥ esa vez, una porchetta. Con apenas siete mesas y algunas m√°s en la terraza que se usan solo cuando no hay viento, en Borravino la destreza culinaria y la imaginaci√≥n son f√©rtiles. Quiz√°s por eso Tesoriero ya gan√≥ un lugar destacado en la escena gastron√≥mica nacional. En 2019 lo sorprendi√≥ una llamada del cocinero Mart√≠n Molteni para invitarlo a cocinar, en representaci√≥n de su regi√≥n, en el restaurante del Piso 9 del CCK, en la Ciudad de Buenos Aires. Hizo una trucha semicurada con pur√© de coliflor y una sopa de hongos. De postre, bizcocho de chocolate y pi√Ī√≥n. Tambi√©n participa del Festival del Chef de Villa Pehuenia ‚Äďel municipio es Capital Gastron√≥mica de Neuqu√©n‚Äď, el encuentro amadrinado por Dolli Irigoyen y Cristophe Krywonis. Mat√≠as es parte desde una de las primeras ediciones, hace m√°s de 15 a√Īos ‚Äúcuando era algo familiar‚ÄĚ. Continuar leyendo

Borravino

Centro Comercial Costanera, Villa Pehuenia, Neuquén.

Whatsapp: (+54 9 2942) 59-8701. IG: @borravinovp

Martes a sábado, mediodía y noche. Domingo, mediodía.

Patricio Negro-Sarasanegro

Mar del Plata, Buenos Aires El gran referente de la cocina marplatense s√≥lo trabaja con la pesca que la mar prodiga a diario. Ese es su desaf√≠o: ‚ÄúNunca s√© qu√© va a entrar hoy ni ma√Īana‚ÄĚ.

Patricio Negro estudiaba la carrera de contador ‚Äďsin sobresaltos ni entusiasmo‚Äď hasta que las charlas con un amigo cocinero que trabajaba con Fernando Trocca en Llers, lo convencieron de que los n√ļmeros no eran lo suyo, y que en el balance entre el debe y el haber ten√≠a una √ļnica deuda que saldar: la cocina. Entonces se anot√≥ en una escuela de gastronom√≠a, ley√≥ todo lo que pudo, viaj√≥ a Europa para seguir form√°ndose. Y a pesar de haber pasado por fogones con estrella Michelin, haber acopiado experiencia y aprendido a manejar las herramientas del oficio en restaurantes de alto vuelo, su gran maestro no fue un chef sino el mar. En esa despensa sin m√°rgenes es donde se apoya su men√ļ. Negro dice que para √©l no hay mercado m√°s importante que el oc√©ano y que cada 15 d√≠as recibe en su local de 300 a 500 kilos de pescado. ‚ÄúEntero‚ÄĚ, aclara. Merluz√≥n, anchoa de banco, bonito, pez lim√≥n, caballa, chernia, corvina, lenguado, palometa‚Ķ Lo mejor de la temporada. Y a lo que se pueda acceder. Porque en Argentina, explica, como no hay cultivo, sino solo pesca industrial o artesanal, no se puede prever qu√© y cu√°ntos ejemplares se van a conseguir. Pero los riesgos que asume este cocinero al elegir esta materia prima van m√°s all√° de la disponibilidad. En el pa√≠s de las vacas, Negro apunta a una prote√≠na esquiva para muchos argentinos. De la pesca, siempre artesanal, elige un amplio repertorio. Nunca hay menos de cuatro variedades en su men√ļ y muchas veces trata a esta materia prima como si fuera carne vacuna o de chancho. Continuar leyendo

Sarasanegro

San Martín 3458, Mar del Plata.

T: (0223) 473-0808 IG: @sarasanegro

De martes a s√°bado por la noche.

Jorge Monopoli-Kalma Restó

Ushuaia, Tierra del Fuego En un salón intimista de Ushuaia, entre casas bajas y calles residenciales, se le da la bienvenida a un máximo de 24 personas por noche.

En Kalma Rest√≥ el servicio empieza cuando uno se sienta. Puede ser, por ejemplo, con una sopa de verduras con chucrut de repollo. En un sal√≥n intimista de Ushuaia, entre casas bajas y calles residenciales, Jorge Monopoli recibe un m√°ximo de veinticuatro personas por noche en mesas chicas. Manteler√≠a negra se entrecruza con vajilla blanca y gris, para un juego de simplezas que va bien con la amplitud de los ventanales. Con cava acorde a las circunstancias y muy buena atenci√≥n, el cocinero de j√≥venes 41 a√Īos est√° a mano en el sal√≥n para elogios y consultas. ‚ÄúMi abuelo fue cocinero de Per√≥n‚ÄĚ, cuenta al pasar cuando le preguntamos si tiene antecedentes familiares en la cocina. ‚ÄúSe llamaba Leonardo Stankevicius. Era el pap√° de mi mam√°, Juana Stankevicius. Tuvo una historia muy interesante. Su padre muri√≥ en la Primera Guerra Mundial, en Lituania, y por es uno t√≠o adinerado se lo llev√≥ a Francia para criarlo. El abuelo empez√≥ a trabajar en su cocina y as√≠ conoci√≥ al embajador argentino en Francia, que se lo trajo como su cocinero personal cuando ten√≠a solo 17 a√Īos. ¬°Era un cachorro!‚ÄĚ, rememora Jorge sobre ese abuelo que m√°s tarde, enviado por el embajador, volvi√≥ a Paris para hacer la carrera oficial de chef en el Cordon Bleu. Continuar leyendo

Kalma Restó

Gobernador Valdez 293, Ushuaia, Tierra del Fuego.

T: (02901) 42-5786. www.kalmaresto.com.ar

Martes a domingo, sólo noche.

Fernando Rivarola y Gabriela Lafuente-El Baqueano

Salta El reconocido chef que hace 14 a√Īos apost√≥ en San Telmo por las carnes no convencionales se traslad√≥ a Salta, donde acaba de abrir con su socia, Gabriela Lafuente, una nueva sede en pleno cerro San Bernardo.

‚ÄúLos cocineros tenemos que dejar nuestros egos y dejarles el espacio a los productores y a los productos, ellos son las estrellas de nuestro trabajo‚ÄĚ, afirma Fernando Rivarola, que protagoniz√≥ una movida gastron√≥mica celebrada y arriesgada. Mud√≥ su multipremiado restaurante El Baqueano (n√ļmero 21 en la lista de los 50 mejores restaurantes de Am√©rica Latina en 2021) del porte√Īo barrio de San Telmo hacia la cima del cerro San Bernardo en Salta. La inauguraci√≥n convoc√≥ a chefs locales y de todo el pa√≠s, pol√≠ticos y productores de tierra adentro. ‚ÄúEs imposible ser sustentables en la ciudad de Buenos Aires; separar residuos no te hace sustentable. Tuvimos que ser consecuentes con nuestra manera de trabajar: elegimos Salta porque queremos estar cerca de los productores‚ÄĚ, reafirma Rivarola. Transgresor y experimentador de los sabores m√°s puros de nuestro mapa, su cocina se hizo conocida en todo el mundo por revalorizar los productos de las ecorregiones de nuestro pa√≠s. ‚ÄúEl Noa es la regi√≥n m√°s productiva del pa√≠s, y Salta es una de las provincias m√°s biodiversas‚ÄĚ, manifiesta Gabriela Lafuente, socia de Rivarola e ide√≥loga del desembarco de El Baqueano en Salta. Durante cuatro a√Īos viaj√≥ dos veces por mes para ponerse al hombro la obra y estar en todos los detalles, mientras Rivarola continuaba al frente de las ollas de El Baqueano porte√Īo, que luego en cuarentena se reinvent√≥ como Trashumante, en la esquina de Chile y Bol√≠var. Continuar leyendo

El Baqueano

IG: @el.baqueano

Martes a sábado, noche. Domingos, sólo mediodía.

Javier Araujo Montes-La Pampeana

Sarah, La Pampa A 2 km de Sarah, en La Pampa, el chef espa√Īol perge√Īa una cocina extraordinaria y din√°mica que rompe con los convencionalismos.

Parece un alquimista. En su cocina de la estancia La Pampeana, Javier Araujo Montes salta de una hornalla a otra. Hornea, asa, calcula proporciones, experimenta. Busca un sabor, una textura, un color que luego sea recordado como un bocado m√°gico por sus comensales. Con varios fuegos encendidos a la vez, trajina sin parar entre cacerolas, woks y sartenes. Su objetivo: un men√ļ de 9 pasos que busca, como en un juego, provocar la sorpresa de sus comensales. Javier siempre provoca. Con sus declaraciones en defensa de la monarqu√≠a y de la tauromaquia, y con los sabores y texturas que presenta en sus platos, que a veces sugieren una cosa y resultan otra. Este cocinero madrile√Īo, nacido en Chamber√≠, despliega su arte frente al pueblo pampeano de Sarah, casi en el l√≠mite con C√≥rdoba, y, si bien todos los a√Īos vuelve a su Espa√Īa natal, ‚Äúyo soy feliz aqu√≠, en La Pampa‚ÄĚ, proclama. En La Pampeana, hay que estar dispuesto a dejarse llevar. Aqu√≠ el men√ļ no se elige. Lleva nueve pasos y cada ma√Īana el maestro imagina su propuesta del d√≠a. ‚ÄúIntentamos que la cena la recuerden por mucho tiempo. Que lo que hayas comido ac√° no lo hayas comido en ninguna parte‚ÄĚ, dice. Continuar leyendo

La Pampeana

RN 188 Km 426,8. Sarah, La Pampa.

T: (02302) 61-6478. www.hotellapampeana.com.ar

Todos los días, mediodía y noche, previa rigurosa reserva.

Pablo Quiven-Quiven

Bariloche, R√≠o Negro Sofisticada cocina con vista al Nahuel Huapi en versi√≥n men√ļ degustaci√≥n de cinco u ocho pasos.

Pablo Quiven habla a borbotones, se mueve mucho y parece inquieto. ‚ÄúMe top√© con mi colmo. Ser√° una cuesti√≥n de karma‚ÄĚ, asegura entre risas su mujer, Mariana Trujillo Ruano, la psic√≥loga mexicana que lo cautiv√≥ un 10 de octubre de 2013, hace siete a√Īos, en Roma. Juntos dirigen Quiven, el consagrado restaurante de Bariloche que en kil√≥metro 19.600 de la Av. Bustillo ofrece un men√ļ sorpresa de siete pasos (con opci√≥n de cuatro). Criado en Caballito, el chef lleg√≥ Bariloche hace 19 a√Īos y ‚ÄúBariloche no me dej√≥ ir‚ÄĚ, resume. Entonces, antes de que los primeros comensales lleguen al restaurante, se entusiasma con contar la historia de amor que lo une a Mariana, una especialista en trastornos de ansiedad que creci√≥ en la convulsionada Ciudad de M√©xico. ‚ÄúYo hab√≠a viajado a Europa para visitar a mi hermano menor, que vive en Valencia. Entre las cosas que ten√≠a para hacer estaba ir a Roma. Y una vez ah√≠, √©l me marc√≥ visitar la Fontana di Trevi‚ÄĚ, relata Pablo sobre la m√≠tica fuente de la que no sab√≠a mucho m√°s que la consigna cl√°sica: tirar una moneda y pedir un deseo. ‚ÄúCuando llegu√© me encontr√© con dos millones de personas sac√°ndose fotos. Entonces, mientras bajaba unas escaleritas, con mi moneda en la mano, sin querer con la rodilla choqu√© a una chica que estaba sentada, muy tranquila. Ella se dio vuelta, me mir√≥ con unos ojos particulares ‚Äďmuy verdosos‚Äď y qued√© cautivado. Pero no pas√≥ mucho m√°s‚Ķ Baj√©, tir√© la moneda en la fuente y ped√≠ un deseo. Como ven√≠a de varias historias con chicas rubias y de ojos claros que no hab√≠an funcionado, ped√≠ una mujer distinta. Entonces, volv√≠ a subir la escalera, mir√© a la mujer que segu√≠a sentada y le ped√≠ permiso para ubicarme a su lado. Me dijo ‚Äėok‚Äô y como buen argentino que soy, empec√© con el chamuyo‚ÄĚ, cuenta Pablo mientras Mariana asiente a su lado. Continuar leyendo

Quiven

Av. Bustillo 19688, Bariloche.

T: (0294) 590-2046. www.quivenpatagonia.com

De miércoles a lunes, sólo cena.

Javier Rodríguez-El Papagayo

C√≥rdoba Cosmopolita y militante del mejor servicio, este cocinero de 39 a√Īos tiene el restaurante m√°s largo y angosto del pa√≠s. Y uno de los m√°s reputados de C√≥rdoba.

‚ÄúPor favor, pon√© que nos gusta trabajar ac√° en Argentina, que siempre nos ha ido bien. Que podr√≠a ir a hacer esto fuera del pa√≠s, pero nos gusta ac√° y estamos orgullosos de que nos elijan. Con crisis, con inflaci√≥n, con pandemia, si pens√°s en hacer lo mejor que pod√©s, el negocio funciona‚ÄĚ, dice Javier Rodr√≠guez, casi como un brindis, antes del primer sorbo del trago con el que comienza la charla en el Papagayo Petit Cafe & Vermouth. Abri√≥ a fines de 2020 en un sector de la casa de dos plantas, reconvertida en agradable caf√© al paso que ofrece pasteler√≠a propia, picaditas, verm√ļ (compartimos el rosado de Lunfa tipo Torino) y, por sobre todo, un momento para la pausa a metros del Paseo Sobremonte, en la zona de Tribunales. Est√° ubicado justo enfrente de El Papagayo, nave insignia de todos sus proyectos que en 2015 revolucion√≥ la gastronom√≠a cordobesa con su men√ļ de pasos (nuevamente elegido como el mejor restaurante de autor por el sitio Circuito Gastron√≥mico) y su particular dise√Īo. Es el m√°s angosto del pa√≠s, un pasillo de 2,40m de ancho por 32 m de largo, de doble altura y techo trasl√ļcido, del que penden las 1.500 piezas de gres esmaltadas que componen La Bandada, obra del ceramista Santiago Lena, autor tambi√©n de la vajilla. Continuar leyendo

El Papagayo

Arturo M. Bas 69, Córdoba.

T: (0351) 425-8689. IG: El Papagayo

De lunes a viernes, mediodía y noche. Sábado y domingo, cerrado.

Walter Leal-Finca

San Salvador de Jujuy Juje√Īo de pura cepa, rescata el saber de los pobladores de los cerros, de la Puna, recetas y t√©cnicas antiguas y, por ende, revaloriza el producto local.

Cremoso de quinoa rosada, negra y blanca con salsa de aj√≠ y queso de cabra rallado, ceviche de papa lisa, tamal de ma√≠z morado y carne de llama, chicha sour. La escena gastron√≥mica de la capital juje√Īa gana altura con un nuevo restaurante que celebra la cocina andina: los productos y las t√©cnicas ancestrales del norte argentino preparados con sello gourmet. Despu√©s de m√°s de una d√©cada de trabajo en Chile, el chef juje√Īo Walter Leal volvi√≥ a su lugar de origen, San Salvador, para abrir, hace tres meses, Finca Cocina Urbana, un restaurante de alta gama en el centro hist√≥rico. Creador del Encuentro de Cocina Andina en 2004, el cocinero rescata el saber de los pobladores de los cerros, de la Puna, las recetas y t√©cnicas antiguas y, tambi√©n, el producto. Por ejemplo: las papas, una de las bases junto con los ma√≠ces y la quinoa, de la cocina de altura. Tambi√©n, carne de llama, hierbas y cristales de sal de las Salinas Grandes. Continuar leyendo

Finca

Belgrano 575, San Salvador de Jujuy.

T: (0388) 522-3070. IG:@finca.cocinaurbana

Lunes a viernes, mediodía y noche. Sábados, sólo noche.

Martín Altamirano-La Torgnole Gastronomique

Ascochinga, Córdoba Un chef argentino de aplicada labor cotidiana rinde culto a la cocina francesa tradicional, con estilo personalísimo, en su restaurante cordobés de Ascochinga.

No adscribe a ninguna: cocina de entorno, cocina fusi√≥n, cocina de autor. El chef Mart√≠n Altamirano prefiere referirse a su restaurante de Ascochinga como ‚Äúun bodeg√≥n cuidado, donde se come rico, y se cocina con acento cordob√©s‚ÄĚ. Est√° radicado all√≠, a 60 km de la capital cordobesa, desde hace siete a√Īos. En la casona de paredes de adobe hay un piano, una guitarra y objetos que recolect√≥ de los m√°s diversos sitios. En 1883, all√≠ funcionaba un tambo de la estancia La Paz, ubicada al lado. Al llegar es muy posible que salga al encuentro Zoilo, un border collie muy entusiasta. Mart√≠n lo para en seco al grito de ¬°Arr√™t! y el perro se queda inm√≥vil. Est√° educado en franc√©s: su due√Īo pas√≥ m√°s de una temporada cocinando en ese pa√≠s. La carta cambia cada semana y los que reservan con demasiada antelaci√≥n se atienen a la sorpresa porque ni siquiera Mart√≠n puede adelantarles demasiado, salvo que ser√° fresco, muy fresco, con productos de su granja o de los proveedores la zona y que en alg√ļn momento llevar√° a la mesa una cazuela con quenelle de pollo con salsa financiera. En 2007 prob√≥ ese plato por primera vez en Vonnas, Francia, en el restaurante de Georges Blanc (3 estrellas Michelin), donde luego trabaj√≥ e hizo pasant√≠as. ‚Äú√Čl me regal√≥ la receta que, en realidad, es de pescado y despu√©s yo la adapt√© con pollo‚ÄĚ, comenta. Ahora es un cl√°sico no negociable de su carta. Por lo dem√°s, La Torgnole (coscorr√≥n, en franc√©s) implica estar dispuesto a las nuevas sensaciones: ‚ÄúAc√° la gente viene, deja el auto o la bicicleta y se relaja. Esto es slow food‚ÄĚ. No lo dice, pero es posible que en alg√ļn momento vean el espect√°culo de sus llamas salte√Īas sueltas por el parque. Son su conexi√≥n con el norte argentino, donde vivi√≥ en 2001, cuando fund√≥ el restaurante Salamanca y una escuela de cocina que todav√≠a sigue formando profesionales. Continuar leyendo

La Torgnole Gastronomique

Ruta E 66 Km 41.5. La Paz, Córdoba. T: (03525) 54-7981. IG: @latorgnole

De miércoles a domingo, mediodía y noche. Únicamente con reserva previa.

Daniel Hansen-Flor del Pago

Lozano, Jujuy El chef juje√Īo que ciment√≥ su fama en Buenos Aires consum√≥ un regreso con gloria a su pago de origen, donde estren√≥ un restaurante de cocina √≠talo-colonial.

‚ÄúYo no quiero ser m√©dico‚Ķ ¬°quiero ser cocinero!‚ÄĚ, les dijo a sus progenitores, casi a punto de recibirse. Hab√≠an pasado cinco a√Īos desde la salida forzosa de Lozano, su pueblo, su cuna, su equilibrio existencial, cuando Daniel Hansen solt√≥ la maldita confesi√≥n que su padre no hubiese querido escuchar nunca, y la ruptura fue inevitable. La fuerza del deseo lo llev√≥ a Nueva York; all√≠ trabaj√≥ durante dos a√Īos y siete meses en el restaurante Sette Moma y, de paso, hizo cursos de perfeccionamiento de cocina italiana en la Culinary School. Ese ba√Īo intensivo de realidad lo purific√≥; lleg√≥ a decir que NY ‚Äúdebe ser la √ļnica ciudad donde se puede comer la mejor cocina de cualquier pa√≠s del mundo‚ÄĚ. De vuelta al pa√≠s con poco m√°s de 24 a√Īos se aplic√≥ a otear el horizonte de las hornallas p√ļblicas de Buenos Aires y pas√≥ por el Instituto Argentino de Gastronom√≠a (IAG); no falt√≥ el obligado viaje por Italia para ahondar en los secretos de esa cocina que tanto le hab√≠a gustado descubrir, y en 2002, en plena hecatombe econ√≥mica abri√≥ Sette Bacco ‚Äďen honor al inici√°tico Sette Moma‚Äď en la Reina del Plata. El √©xito lo acompa√Ī√≥ hasta que, una d√©cada m√°s tarde, lo cerr√≥ para inaugurar La Pecora Nera (pron√ļnciese ‚Äúp√©cora nera‚ÄĚ, oveja negra), en el coraz√≥n de Recoleta, sobre la calle Ayacucho, reducto exquisito en lo que ambientaci√≥n ata√Īe y experiencia sensorial de nivel alto. Hab√≠a que reservar s√≠ o s√≠ y para entrar era preciso tocar timbre. Una vez m√°s, el √©xito, indeclinable, golpe√≥ a su puerta. Tan fuerte golpe√≥ que se decidi√≥ a enfrentar un nuevo desaf√≠o: sobre la misma Ayacucho, calle abajo, se ilumin√≥ La Pecora Nera Grill, otro lujo con carnes de pastura y atinada maduraci√≥n, m√°s una intachable atenci√≥n en un ambiente muy exclusivo. Resultado: nunca una mesa vac√≠a. Continuar leyendo

Flor del Pago

Av. Quintana 7, Lozano, Jujuy.

T: (388) 513-4101. IG: @flordelpago.jujuy

De martes a sábado, mediodía y noche. Domingo, sólo mediodía.

