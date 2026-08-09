Cada vez más viajeros buscan experiencias culturales reservadas que no aparecen en las guías: entrar a colecciones privadas, visitar talleres de artistas, vivir experiencias distintas y conocer mundos que permanecen detrás de la escena pública del arte

El arte transforma la manera de viajar con recorridos a los que pocos acceden

Gastón Fournier 9 de agosto de 2026 00:30 9 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Lugares

La primera vez que entendió que existía un turismo cultural invisible fue a la hora del té en Recoleta. Cruzó la puerta de una casa particular y, unos minutos después, estaba frente a un grabado de Rembrandt. No había comprado entrada. No estaba en un museo. Y, sin embargo, acababa de acceder a una de las experiencias culturales más extraordinarias de su vida. Cada vez más viajeros recorren Argentina buscando experiencias como esta.

La puerta no tiene cartel. Tampoco horarios de visita ni una fila de turistas esperando para entrar. Desde la calle parece una casa más. Una de tantas de Buenos Aires. Sin embargo, detrás de esa fachada discreta encuentra refugio una de las colecciones privadas de arte contemporáneo más importantes del país.

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El taller de Nicola Costantino en Villa Crespo es una obra de arte en sí mismo y recibe visitas, tanto para recorridos como para eventos en los que no falta la gastronomía artística Gentileza

En el living conviven obras que han pasado por museos internacionales, ferias de arte y colecciones institucionales. En la biblioteca descansan catálogos imposibles de conseguir. Sobre una mesa se sirve una copa de vino mientras el propietario cuenta cómo comenzó a comprar arte hace más de veinte años.

Nada de esto aparece en las guías. Y quizás allí radique el verdadero cambio que está atravesando el turismo cultural contemporáneo.

Una cena privada en la galería de Marcelo Toledo, con vinos servidos en copas de oro y plata Gentileza

Una nueva clase de turismo arty

Durante décadas viajar por el arte significó visitar museos, monumentos o edificios históricos. Hoy, el interés parece desplazarse hacia otra dimensión: la escena no visible.

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Ya no alcanza con ver una obra. Se busca conocer al artista. Entrar al taller. Escuchar una conversación. Compartir una mesa. Entender cómo circula una comunidad.

En otras palabras: acceder a aquello que normalmente permanece detrás de escena.

La Colección Rivarola, creada por Mariela Ivanier, abre sus puertas únicamente con cita previa a través de la experiencia "Té de Colección", una forma íntima de descubrir el arte contemporáneo en un ámbito doméstico Gentileza

Porque, si durante años el lujo estuvo asociado a la exclusividad material, hoy una parte importante del turismo cultural premium parece orientarse hacia otra forma de valor: el acceso.

Acceso a una colección privada, a una residencia artística, a un taller o incluso a una conversación. A una experiencia que no puede comprarse desde una plataforma online.

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La Colección Tedesco, ubicada en Central Park Barracas, solo abre sus puertas en ocasiones especiales, como la semana de arteBA y las Jornadas de Talleres Abiertos del distrito Gentileza

En Argentina, ese fenómeno crece silenciosamente de la mano de nuevos intermediarios culturales que funcionan como verdaderos guardianes del acceso. Los key guardians son personas capaces de abrir puertas que no aparecen en ninguna guía de viajes. Son el nexo entre curadores, coleccionistas, gestores culturales, museos, talleres, ferias y especialistas que funcionan como verdaderos custodios que permiten ingresar a propuestas culturales reservadas para muy pocos.

Guardiana del acceso

“Nosotros trabajamos para llegar donde nadie llega”. La frase pertenece a Sofía Fernández Farquharson, creadora de Mate Experiences y una de las impulsoras de Closed Doors, un programa de viajes culturales pensado para coleccionistas, curadores, artistas y apasionados del arte que buscan experimentar la escena desde adentro.

La excusa puede ser una feria de arte en Córdoba, un circuito de arte en Mendoza o una semana cultural en Buenos Aires. Pero el verdadero viaje sucede en otro plano. Visitas a colecciones privadas, talleres de artistas, recorridos junto a curadores, cocktails reservados a invitados selectos.

En los grupos que arma Sofía Fernández Farquharson, el intercambio entre los integrantes forma parte esencial de la propuesta Gentileza

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Son encuentros que normalmente ocurren lejos de la mirada pública. “Nos gusta pensar que llevamos a la gente a donde normalmente no podría acceder”, explica Fernández Farquharson.

Lo curioso es que muchas veces la experiencia más valiosa no termina siendo la obra ni la colección; termina siendo la conversación, la red humana que se construye. Los vínculos. Las afinidades. Las largas sobremesas donde artistas, compradores, curadores y referentes del coleccionismo terminan compartiendo inquietudes, proyectos y miradas. La feria funciona como punto de partida y la comunidad creada, el verdadero destino.

Closed Doors busca llevar a los viajeros a lugares inesperados de acceso reducido Gentileza

Viajar para comprender una escena

Mucho antes de que estas experiencias comenzaran a multiplicarse, Ricardo Watson ya intuía que existía otro modo de recorrer una ciudad.

Fundador de Eternautas, una agencia especializada en viajes históricos y culturales, lleva más de dos décadas construyendo itinerarios para viajeros que buscan comprender el alma de los lugares.

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“No trabajamos con guías tradicionales. Trabajamos con historiadores, arquitectos, diseñadores, investigadores”, señala. La diferencia parece sutil. No lo es.

Eternautas realiza visitas a casas con valiosas colecciones privadas. Gentileza

Un recorrido puede comenzar en el Museo Nacional de Bellas Artes, continuar en Yeruá Taller —una antigua fábrica de zapatos reconvertida en espacio de arte en La Paternal—, atravesar la reserva de una institución cultural y terminar en la casa de un coleccionista privado. El destino final rara vez aparece en un buscador.

Watson recuerda especialmente un viaje cultural por Brasil que coincidió con ArtRio. La experiencia incluyó visitas a museos, talleres y espacios institucionales. Pero el momento más recordado ocurrió al final: un cocktail privado en la casa de la propia organizadora de la feria, una residencia brutalista suspendida sobre el paisaje de Río de Janeiro.

Una de las obras más apreciadas de la Colección Urquiza: una pieza de Yoshitomo Nara exhibida en una de las propiedades del coleccionista sobre Avenida de Mayo Gentileza

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“Eso es lo que la gente recuerda”, dice. “No solamente lo que vio, sino dónde estuvo, con quien compartió la experiencia y qué pudo comprender de ese ecosistema cultural”, relata.

Cuando la experiencia vale más que la obra

El fenómeno también es visible para Juan Ignacio Cei, coordinador general de Wanderlust Expediciones.

Según explica, el viajero cultural actual ya no busca únicamente consumir una experiencia, quiere participar de ella: “La tendencia más fuerte es la inmersión”.

Las expediciones urbanas de Wanderlust invitan a descubrir rincones poco conocidos de Buenos Aires, revelando historias y patrimonios que suelen pasar inadvertidos Gentileza

Sucede en la gastronomía. Sucede en el vino. Y sucede también en el arte. Ya no alcanza con visitar un taller, ni hablar con el artista. Quieren comprender el proceso, ver la obra antes de que llegue a una galería. Escuchar las historias que normalmente no forman parte del relato oficial. “La experiencia deja de ser contemplativa. Se vuelve participativa”, añade Cei.

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El arte detrás de las puertas cerradas

Los recorridos posibles son tan diversos como la propia escena artística.

Una cena performática en el taller de Nicola Costantino, donde pequeños grupos de invitados ingresan al universo de la artista para participar de una experiencia inmersiva que combina gastronomía, instalación, diseño y performance. Durante algunas horas, los comensales recorren el espacio, interactúan con las obras y comparten una puesta en escena donde cada detalle —desde la vajilla creada por la propia Costantino hasta los sabores y recorridos propuestos— forma parte de una única obra de arte viviente en su “Costantinopla”.

"Tortas Costantinopla", la artista trabaja con tortas heladas cubiertas mediante la técnica francesa del mirror glaze (baño espejo), donde el color fluye sobre la superficie congelada creando composiciones abstractas e irrepetibles antes de solidificarse Gentileza

Una visita al universo de Marcelo Toledo invita a pequeños grupos a descubrir el detrás de escena de las joyas creadas para Evita en Broadway y a recorrer, de la mano del propio artista, historias inéditas sobre Eva Perón, el proceso creativo de la muestra y piezas habitualmente inaccesibles para el público general.

O una degustación artística de vinos, donde un sommelier guía a los participantes a través de historias vinculadas al vino mientras las distintas etiquetas se prueban en cálices de oro y plata diseñados por el propio artista, transformando la cata en una experiencia estética y sensorial excepcional.

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Marcelo Toledo desentraña los secretos de la confección de joyas de altísima gama como las que lució Eva Perón, y las recrea Gentileza

Para aquellos que desean ingresar a una colección privada, también existen experiencias que permiten recorrerla desde adentro. Entre obras, historias de adquisición y anécdotas compartidas por sus propios anfitriones, la visita permite descubrir el coleccionismo en primera persona, con una copa de espumante en la mano y la hospitalidad de quienes construyeron este extraordinario acervo a lo largo de los años.

Otra opción más porteña propone una visita privada a los talleres de maestros fileteadores como Alfredo Genovese o Gustavo Ferrari, donde los participantes acceden al detrás de escena de este arte porteño mientras descubren técnicas, relatos y procesos creativos que han dado forma a uno de los símbolos visuales más reconocibles de la identidad argentina.

Wanderlust apunta a afinar la mirada para descubrir el arte urbano Gentileza

Un itinerario por los principales circuitos de arte urbano por Barracas o Colegiales junto a un muralista en actividad. Entre murales monumentales, grafitis y obras ocultas, la experiencia revela las historias, técnicas y relatos que transformaron distintos barrios en una de las escenas de arte urbano más reconocidas de América Latina.

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O propuestas especialmente diseñadas para viajeros que desean acceder a talleres de artistas en ámbitos rurales, colecciones privadas de esculturas a cielo abierto o visitas a museos sin público y espacios culturales que habitualmente permanecen fuera del alcance del público general.

Los talleres de arte participativos también son una de las formas de conocer la creación en una visita privada como las que realiza Toledo Gentileza

Buenos Aires se transforma entonces en otra ciudad. Una ciudad paralela. Menos visible.

Más íntima. Más humana. Más cercana.

Quizás por eso el turismo cultural contemporáneo ya no trate solamente de destinos. Tal vez trate de otra cosa.

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De las personas que abren puertas. De las historias que circulan detrás de ellas. De la posibilidad de acceder, aunque sea por unas horas, a mundos que normalmente permanecen ocultos.

Gracias a ellos, una colección privada, un taller de artista o una casa patrimonial dejan de ser simplemente un lugar para convertirse en una experiencia.

Y es allí donde aparece una nueva forma de viajar: no la que suma destinos, sino la que permite entrar, aunque sea por unas horas, en mundos que casi siempre permanecen cerrados.

Datos útiles

Closed Doors – Mate Experiences

Un programa de experiencias culturales privadas que permite acceder a colecciones, talleres de artistas, espacios patrimoniales y recorridos diseñados especialmente para pequeños grupos.

Reservas : mate.experiences@gmail.com

Instagram : @matexperiences

Modalidad: experiencias personalizadas con cita previa.

Eternautas

Recorridos culturales creados para viajeros que desean ir más allá de los circuitos tradicionales. Acompañados por historiadores, arquitectos, investigadores y reconocidos curadores, los participantes acceden a experiencias especialmente diseñadas para comprender el entramado histórico, artístico y social de cada destino, a través de visitas a museos, colecciones privadas, talleres de artistas y espacios habitualmente fuera del alcance del público general.

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Mail : viajes@eternautas.com

Teléfono : +54 11 4173-1078

Web: www.eternautas.tur.ar

Instagram: @eternautas

Wanderlust Expediciones

Una propuesta de viajes y experiencias culturales a medida que conecta a viajeros con colecciones privadas, artistas, talleres, espacios patrimoniales y circuitos creativos habitualmente fuera de los recorridos tradicionales.

Encuentros en colecciones privadas, visitas a talleres de artistas, recorridos de arte urbano y experiencias exclusivas junto a referentes de la cultura contemporánea argentina.

Contacto : viajes@wanderlust.com.ar

Instagram : @wanderlust_expediciones

Modalidad: experiencias personalizadas con reserva previa

Marcelo Toledo

El reconocido orfebre y artista argentino abre las puertas de su universo creativo a través de visitas con cita previa en su taller de San Telmo, donde es posible conocer de cerca su proceso de trabajo, su colección y las historias detrás de algunas de las piezas más emblemáticas de la joyería contemporánea argentina.

Dirección: Humberto Primo 462, San Telmo

Horarios: Domingo a viernes, de 10:30 a 17:30 (con cita previa)

Teléfono: (011) 4362-0841

Contacto: info@marcelotoledo.net

Instagram: @marcelotoledook

Nicola Costantino

El artista abre su taller mediante encuentros coordinados previamente, ofreciendo la posibilidad de recorrer su espacio de trabajo y conocer desde adentro una de las producciones más singulares de la escena artística contemporánea.

Teléfono: +54 9 11 6710-8981

Contacto: chanchobola13@gmail.com

Instagram: @chanchobola

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