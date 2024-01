Una de las apuestas más ambiciosas de Star+, Cristóbal Balenciaga fue definida como un docudrama y explora la vida y obra del diseñador de moda Cristóbal Balenciaga Eizaguirre.

Considerado uno de los principales responsables de que hoy exista toda una industria de alta costura, Cristóbal Balenciaga Eizaguirre es el centro del nuevo docudrama de Star+ que estrenó el pasado viernes 19 de enero en la plataforma. Llegando tan solo unas semanas antes que la otra serie fashionista (The New Look, de AppleTv+) y ya rodeada de polémicas, si turistear en España es tu cosa favorita en el mundo, no hay chances de que te pierdas esta gran ficción.

Qué tenés que saber sobre la serie, Cristóbal Balenciaga

Definida como un docudrama, Cristóbal Balenciaga es una de las apuestas más ambiciosas de Star+ para este año. Creada por Aitor Arregi, Jon Garaño, José Mari Goenaga y Lourdes Iglesias, la ficción es protagonizada por Alberto San Juan como Balenciaga y -si sos amante de la industria de la moda- vas a reconocer a otros cuantos nombres: Coco Chanel (interpretada por Anouk Grinberg), Christian Dior (interpretado por Patrice Thibaud) y Audrey Hepburn (interpretada por Anna-Victoire Olivier).

Critóbal Balenciaga explora la vida y obra del famoso diseñador de moda. david herranz

Con un total de seis episodios (todos ya disponibles en la plataforma), la historia nos lleva a 1937 cuando Balenciaga presentó su primera colección de alta costura en París. Viendo como su enigmático genio que conquistó a la aristocracia española no generaba interés en París (mercado liderado por Chanel, Dior y Givenchy), vemos cómo dedica absolutamente toda su vida a construir su estilo único y convertirse en uno de los diseñadores de moda más importantes del mundo. Eso sí, no sin tener que enfrentar sus propios demonios.

“Cristóbal Balenciaga’ ha supuesto para nosotros un reto en muchos aspectos. Era la primera vez que nos enfrentábamos a una serie, donde, ya de por sí, los procesos se alargan muchísimo. Pero, además, en este caso el reto también radicaba en otros aspectos derivados de la propia historia: la cantidad de localizaciones, personajes, y especialmente, la ambientación que exigía, eran de una envergadura mayor a la que estamos acostumbrados” - contaron los directores de la serie.

Dónde se filmó Cristóbal Balenciaga

Con mucho trabajo en estudio, la serie también se filmó en diferentes ciudades de España. david herranz

Así como la gran mayoría de las series de televisión, Cristóbal Balenciaga fue filmada tanto en locaciones reales (o recreadas) como en estudios. Pero si sos un viajero observador y con buen ojo, seguramente hayas reconocido dos de las ciudades principales en donde sucede la historia:

San Sebastián . Una de las principales ciudades en donde se filmó la serie, fue el Banco de España de Donosti el edificio señorial que el equipo de arte eligió para filmar las escenas que suceden en la casa de Madrid del diseñador español, sus primeras oficinas en la capital y hasta los talleres parisinos en los que Balenciaga trabajó después de dejar España en 1937 y empezar a trabajar en París.

. Una de las principales ciudades en donde se filmó la serie, fue el el edificio señorial que el equipo de arte eligió para filmar las escenas que suceden en la casa de Madrid del diseñador español, sus primeras oficinas en la capital y hasta los talleres parisinos en los que Balenciaga trabajó después de dejar España en 1937 y empezar a trabajar en París. Madrid. Siendo la ciudad en donde el diseñador abrió la tienda la primera tienda fuera de San Sebastián, muchas de las escenas filmadas en exteriores fueron grabadas en el centro de Madrid en donde los edificios históricos y los bulevares sirvieron de fondo. También vemos varios partes de la ciudad como, por ejemplo, el Parque del Retiro (también conocido como Buen Retiro).

Junto con San Sebastián y Madrid, el equipo de producción también se traslado al País Vasco y, en Francia, a Navarra, París, Burdeos y Toulouse.