Sineres: el espumante de Villa General Belgrano que fue premiado por el crítico británico Tim Atkin

La actividad vitivinícola del valle de Calamuchita, en Córdoba, crece y se afianza con emprendimientos como el de Agustín Somavilla y Andrea Fissore.

“Empezamos pensando en vinos, pero pronto me di cuenta que necesitábamos una identidad y que sólo la podíamos lograr con blancos y espumantes. Tenemos clima muy húmedo (en marzo y abril llueve mucho), y la planta se queda sin hojas”, asegura Agustín Sommavilla, ideólogo y ejecutor de Sineres, su champañera en Villa General Belgrano, Córdoba. “Por eso levanto la uva en febrero, hago espumante y ¡se me acabó el problema!”, explica Agustín, que lidera el emprendimiento con su esposa, Andrea Fissore. “En esta zona no había muchos espumantes de método champenoise. Por eso, desde 2017 apostamos al blanco”, agrega.

Sineres, la bodega que tiene un sector de guarda, degustación y venta, está sobre la ruta RP 5. Mientras que las vides están plantadas en Costa Verde, la finca familiar de los Sommavilla. Tienen una producción promedio de 10.000 botellas de espumantes al año, que salieron a la venta en 2021, con Emiliano Guzmán como enólogo. En pleno crecimiento, cada vez más cocineros y sommeliers lo eligen para acompañar sus propuestas. Uno de ellos es Javier Rodríguez de El Papagayo, el mejor restaurante de la provincia. Es más, el año pasado Sineres fue premiada por el crítico británico Tim Atkin, por un Chardonnay Brut Nature de 2018.

“Champenoise es el proceso de elaboración tradicional de Francia. Lo descubrió Dom Pérignon, gracias a que cometió un error mientras hacía vinos. Le había quedado azúcar residual, tenía levadura autóctona, y al ponerlo en un medio hermético notó que hacía burbujas. La levadura se comía el azúcar y generaba el dióxido de carbono”, señala sobre la historia del monje benedictino de Hautvillers, en la región de Champaña, al norte de Francia y a dos horas de Paris.

Ingeniero agrónomo y verdadero entusiasta, Agustín muchas veces es quien guía las visitas guiadas por la bodega. Mientras avanzamos por el sector de guarda (donde la temperatura es de 8 grados), detalla: “La técnica de Dom Pérignon se fue perfeccionando. Y para que podamos hablar de champagne, que es una denominación de origen, hay un estándar de elaboración. Tiene que ser de pinot noir y chardonnay, y tener tres años de crianza. Nosotros no tenemos que cumplir con eso. Por eso lo que hacemos es un espumante con método champenoise y no un champagne”.

Cuenta que su espumante necesita un mínimo de seis meses de guarda, pero que tienen botellas de hasta seis años. “En este sentido, la pausa que impuso la pandemia fue magnifica para nuestro espumante. Cuando salimos a la venta, en 2021, teníamos espumante con cuatro años de guarda. Y ahora tengo botellas de alta gama. Cuanto más añejo, mejor se vende”, apunta Agustín, que ofrece espumantes de pinot noir, chardonnay y malbec, y además tiene la mezcla clásica de pinot noir y chardonnay. “La crianza en lías es lo que le da finesa y lo conserva. El proceso de mezclarlo contribuye a que sea más mantecoso”, explica.

Consultado por el resurgir vitivinícola de su provincia, hace historia. “Que nuestros vinos cordobeses se den bien es consecuencia de que durante muchos años se dieron mal. Acá, así como en Santiago del Estero, se plantaron vides mucho antes que en Mendoza. Sin embargo, aquí se cometieron errores, no había perfil de consumidor, ni políticas públicas, como sí hubo en Mendoza, que se convirtió en referente”, señala Agustín, mientras celebra el buen momento de las bodegas del valle de Calamuchita.

Antes de despedirse, regala una anécdota genial que explica por qué la bodega lleva el nombre Sineres. Resulta que, de chico, en la escuela, sufría ante la idea de pasar al frente a dar un oral… No podía pronunciar la erre y sus compañeros se reían. Después de mucho pensar nombres “sin erres” para su marca, se le ocurrió que la bodega tenía que llamarse Sineres. Y hoy se ríe con la anécdota.

Sineres. Hacen visitas guiadas a la bodega y sector de guarda. Hay degustación y venta de los espumantes. Reciben los viernes 16.30 a 18.30; sábado de 10.30 a 14.30 y 16 a 18 hs. RP 5 s/n., Villa General Belgrano. T: +54 (3515) 31-4227. IG: @sineresespumante

Sineres. Hacen visitas guiadas a la bodega y sector de guarda. Hay degustación y venta de los espumantes. Reciben los viernes 16.30 a 18.30; sábado de 10.30 a 14.30 y 16 a 18 hs. RP 5 s/n., Villa General Belgrano. T: +54 (3515) 31-4227. IG: @sineresespumante

