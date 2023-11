Relucientes. Así quedan los senos, traseros y braguetas de algunas esculturas del mundo de tanto ser tocadas por los turistas en cumplimiento de una tradición: dicen que quienes lo hacen, regresan al sitio, o tienen éxito en el amor, entre otros beneficios.

Mariana Otero LA NACION

“Sólo podrás volver a Girona si has dado un beso al culo de la leona”. El dicho popular en esta ciudad española resume lo que todo turista que quiera regresar a la localidad catalana debe hacer al toparse con esta escultura de piedra calcárea del siglo XII. La tradición es tan fuerte que el Ayuntamiento colocó hace unos años una escalera para que la gente pueda cumplir con el ritual.

Los senos de Julieta en Verona

Por alguna extraña razón, tocar las partes íntimas de las estatuas de animales y personajes famosos del mundo son una atracción irresistible para los visitantes que, “por las dudas”, “porque uno nunca sabe” y porque “no cuesta nada” se fotografían tocando senos, braguetas o testículos de animales. Si acariciarlos no da suerte, como dicta la tradición, al menos queda la foto: uno estuvo ahí, con ellos.

Por eso no es casualidad que en distintos rincones del planeta la gente haga cola para cumplir con el mandato.

Las partes íntimas de Ronaldo también son parte de la tradición. Aquí en Funchal, Madeira (Portugal).

En la ciudad portuguesa de Funchal (Madeira), por ejemplo, nadie puede pasar frente a la estatua de bronce de 2,4 metros de altura de Cristiano Ronaldo sin poner una mano sobre los genitales del jugador.

Esta costumbre de tocar las partes íntimas de metal es casi universal y ha llegado hasta China, donde la gente acaricia el pecho descubierto de la esposa de Yu el Grande, el fundador de la primera dinastía china alrededor del 2070 A.C. La estatua en Wuhan, provincia de Hubei, recuerda al heroico gobernante que se encuentra al lado de su esposa, con un seno al aire.

El toro de Wall Street

Nueva York, Estados Unidos

Los testículos del toro de Wall Street son frotados por los turistas

En el corazón del distrito financiero de Manhattan en Nueva York, “el toro de Wall Street” se ha convertido en uno de los íconos de la ciudad. El animal no descansa: siempre está rodeado de viajeros deseosos de tocarle los testículos para tener suerte, prosperidad económica y éxito. El toro conocido como charging bull o “toro embestidor”, que simboliza el espíritu emprendedor, fue creado por el escultor ítalo estadounidense Arturo Di Módica. La obra no estuvo exenta de polémicas porque el artista la instaló de manera no autorizada en la noche de Acción de Gracias de 1989 en Bowling Green Park, en la esquina de Broadway y Morris Street. La escultura fue retirada y luego restituida a pedido de la gente. El sitio donde se alza la imponente mole de unas cinco toneladas, 3,2 metros de alto y casi cinco metros de largo es también el lugar elegido para las protestas ciudadanas.

.

“Crazy girls”, las vedettes de bronce

Las Vegas, Estados Unidos

Las crazy girls de Las Vegas.

Las cábalas para la suerte no se rompen, y menos en Las Vegas, el paraíso mundial de los juegos de azar. La tradición indica que antes de ingresar al casino en el Riviera Hotel del estado de Nevada, hay que tocarle el trasero a una de las vedettes de la estatua de bronce de las “Crazy Girls”, el conjunto de siete bailarinas que fue furor en Estados Unidos a mediados de la década de 1980.

Las artistas, incluida la showgirl transgénero Jahna Steele, están inmortalizadas desde 1997 en la entrada del hotel casino. La obra es todo un emblema en “la capital del juego”, también llamada “la ciudad del pecado”.

La escultura se realizó en base a una foto promocional del espectáculo, que circuló durante mucho tiempo en los taxis de Las Vegas. Las chicas aparecen mirando hacia la pared, donde sobresalen sus nalgas brillantes debido a las caricias que los visitantes hacen al frío bronce.

Mosaico del toro

Milán, Italia

El manual de todo viajero a Milán indica tomarse un tiempo para cumplir con un ritual obligatorio en la elegante Galería Vittorio Emanuelle. En el suelo del paseo comercial que conecta la Piazza del Duomo con la Piazza della Scala hay que buscar el mosaico del toro para realizar “Il rito del toro”, que no es otra cosa que plantar el talón sobre los testículos del animal y dar tres vueltas a su alrededor en sentido contrario a las agujas del reloj. La leyenda dice que trae suerte y garantiza el regreso a la ciudad de la moda.

Dar tres vueltas alrededor del toro de la Galería Vittorio Emanuelle es una tradición centenaria.

El mosaico, que fue diseñado por Giuseppe Menogni, el arquitecto de la galería en la segunda mitad del siglo XIX, representa un toro en blanco sobre un fondo negro, rodeado por un escudo con los colores de la bandera de Italia: verde, blanco y rojo.

Ha sido restaurado en varias ocasiones para mantener su apariencia original.

La Juventud

Praga, República Checa

En las afueras del Museo del Juguete, ubicado en el área del Castillo de Praga, la estatua de bronce de un joven desnudo es una atracción para los turistas que buscan buena fortuna. La escultura del artista checo Milos Zet fue instalada en 1965 en la entrada de lo que entonces era la Casa de los Niños y, antiguamente, la Casa del Supremo Burgrave del castillo.

La Juventud de Milos Zet, en Praga.

La obra de arte es conocida como “La Juventud” y, también, con el nombre “El muchacho con el pene de oro”, en alusión al desgaste del bronce producido por las miles de manos que tocan las partes íntimas de la figura. Como ocurre con otras esculturas del mundo, la gente lo acaricia con la esperanza de impregnarse de suerte.

Se la puede encontrar entre el Callejón del Oro y la calle Jirska, justo frente al Palacio Lobkowicz, parte del complejo del Castillo de Praga, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Los senos de Julieta

Verona, Italia

Munich, Alemania

Tocar los senos a la escultura de Julieta, el famoso personaje de “Romeo y Julieta” de William Shakespeare, trae suerte en el amor. Al menos así piensan los miles de turistas que visitan la Casa di Giulietta en la ciudad de Verona, que se cree que perteneció a la familia Capuleto. Los visitantes enamorados suelen darse un beso en el balcón y, muchos otros, afortunados o no en el amor, tocan el pecho de bronce reluciente por el paso de tantas manos. La estatua fue creada por el escultor italiano Nereo Costantini en 1972.

La Julieta de Verona

En Munich, el pecho de la estatua de Julieta –que Verona regaló a la ciudad alemana en 1974– corren igual suerte.

La leyenda cuenta que si las mujeres le regalan flores a Julieta, y los hombres le tocan el seno derecho serán afortunados en el amor. Se encuentra al lado del viejo Ayuntamiento, convertido hoy en un museo de juguetes.

Victor Noir

Père-Lachaise (París), Francia

El mausoleo de Victor Noir en el cementerio parisino de Père Lachaise.

Los rumores que van de boca en boca indican que quienes deseen quedar embarazadas, buscar pareja o gozar de una vida sexual plena no deberían dejar de visitar la tumba de Victor Noir, en el cementerio de Pere-Lachaise, en París. Noir fue un periodista asesinado en 1870 por un sobrino de Napoleón, cuya figura pasó de ser el icono de los republicanos franceses al símbolo de la fertilidad. En la lápida se encuentra una escultura de bronce moldeada por Jules Dalou, que muestra al joven abatido con una abultada bragueta, que los turistas que desean engendrar un hijo o encontrar pareja frotan sin pudor. En verdad, el ritual obliga a colocar una flor en el sombrero de Noir, besarle los labios de bronce, tocarle los pies y acariciar su entrepierna.

Molly Malone

Dublín, Irlanda

La estatua de Molly Malone en la calle Suffolk, frente a la Oficina de Turismo de Dublín, es uno de los iconos de la ciudad. Molly representa a una mujer del siglo XVII de doble vida, vendedora ambulante de pescado de día y prostituta, de noche, la que hay que tocarle uno de los pechos para regresar a la bella capital irlandesa.

Molly Malone, en Dublín, Irlanda.

No se sabe si Molly existió, pero su historia se ha ido transmitiendo de generación en generación y se popularizó aún más a fines del siglo XIX con una canción que la recuerda (Molly Malone o Cockles and mussels), que se convirtió en un himno popular en Dublín. Cada 13 de junio, día en que habría fallecido, se canta en todos los pubs de la ciudad.

La estatua de bronce de Malone con el carro de pescados y un gran escote es una obra que la artista irlandesa Jeanne Rynhart realizó en 1988 para la celebración del milenio de Dublín y el centenario de la canción que la recuerda.