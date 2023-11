En 2019 Ewan McGregor y Charley Boorman recorrieron la Patagonia argentina en motos eléctricas y su aventura se convirtió en una de las mejores docuseries de viajes que vas a poder mirar.

No hay dudas de que las plataformas de contenido on demand cambiaron para siempre la experiencia de mirar televisión. Definiéndola como la Era del PeakTV (en donde el calendario clásico de emisión pierde temporalidad y somos nosotros quienes definen cuándo y dónde queremos ver ese episodio), la increíble masividad que ganó el formato seriéfilo habilitó que las productoras empezaran a innovar y traer nuevas historias que -quizá- antes no tenían espacio en la grilla de la pantalla chica.

En 2019 Ewan McGregor recorrió la Patagonia en una moto eléctrica. Gentileza de AppleTv+

Es en todo ese movimiento que empezamos a hablar de las docuseries: ya alejados de los típicos documentales sobre la vida silvetre, aparecieron propuestas que toman lo aprendido del mundo del entretenimiento para crear contenido de no ficción dividido en episodios y temporadas sobre las temáticas más diversas que se puedan imaginar. Desde la historia detrás de los juguetes más icónicos de la historia hasta cómo es la cultura del coleccionistas de sneakerpara llegar a las docuseries de viajes. En este último grupo, en 2020 estrenó una de las mejores que vas a ver: Long Way Up con Ewan McGregor y Charley Boorman.

Cuál es la idea detrás de Long Way Up

Con una única temporada de 11 episodios en total, esta maravillosa docuserie tiene todos los elementos que quienes amamos viajar disfrutamos: con paisajes que te dejan sin aliento, a lo largo de su recorrido Ewan McGregor y Charley Boorman van parando tanto en puntos súper turísticos como también en otros menos populares y, en todo ese viaje, conocen un montón de historias de los lugareños con quienes se van cruzando, que los van ayudando y guiando en los diferentes países que van visitando.

Narrando un viaje que realmente es increíble y arrancó en Ushuaia (Argentina) y terminó en Los Ángeles (Estados Unidos), Ewan y Charley cubrieron 20.921 kilómetros durante 100 días a través de 16 cruces fronterizos y 13 países ¿Cuál fue el mayor desafío? Que los actores decidieron hacer este recorrido en unas motos eléctricas que, allá por el 2019 cuando se filmó la docuserie, eran prototipos construídos por Harley-Davidson que todavía no habían sido expuestos a pruebas tan extremas como este viaje.

Mostrándonos paisajes de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica y México desde una perspectivamente completamente diferente, lo más poderoso de esta producción está conectado con el factor humano de su aventura: son muchos momentos súper difíciles y desafiantes, los vemos teniendo miedo, estando estresados, enfermándose, tanto como los vemos anonadados, felices y absolutamente enamorados y sorprendidos.

Ewan McGregor y Charley Boorman hicieron todo el recorrido usando motos eléctricas. Gentileza de AppleTv+

Argentina y Chile desde una perspectiva diferente

De aquellos 11 episodios que componen la única temporada de Long Way Up, son 3 los dedicados a Argentina y Chile:

La inspiración de McGregor y Boorman para animarse a estas aventuras fue el libro Los Viajes de Júpiter de Ted Simon, un legendario motociclista quién escribió su vuelta al mundo en una moto Triumph.

El recorrido inició en Ushuaia (Argentina) y terminó en Los Ángeles (Estados Unidos). Gentileza de AppleTv+

Long Way Up es parte de un proyecto más grande

Entre las cosas más geniales de esta docuserie está la posibilidad de conocer los dos viajes anteriores que la dupla de actores hizo. Es que Ewan McGregor y Charley Boorman ya se habían aventurado a otros dos viajes en moto: el primero fue también en formato de docuserie (7 episodios producidos por Sky One), titulado Long Way Round estrenó en 2004 y viajaron desde Londres hasta Nueva York vía Europa Occidental y Central, Ucrania, Rusia, Kazajistán, Mongolia, Siberia y Canadá, cubriendo una distancia de 30 395,6 km. Mientras que la segunda aventura fue en 2007 cuando filmaron Long Way Down (producida por la BBC Two) y fueron desde John o’ Groats en Escocia, Reino Unido, hasta Ciudad del Cabo en Sudáfrica vía Europa y África.

Disponible en AppleTv+, la única temporada de Long Way Up estrenó en 2020 y tiene un total de 11 episodios.