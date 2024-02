Amada por la crítica especializada y casi ignorada por el público en general, Tokyo Vice fue una de las mejores series de 2022 y la buena noticia es que su segunda temporada estrena durante febrero. Dónde se filmó esta serie que muestra la cara criminal de la capital japonesa.

escuchar

Frente a la enorme cantidad de propuestas seriéfilas, no es raro que algunas grandes ficciones pasen desapercibidas por los fanáticos de la televisión. Es que, muy al contrario de lo que podríamos creer en un primer momento, calidad y masividad no son dos conceptos que siempre vayan de la mano. Si bien hay cientos de ejemplos de esto, uno de los últimos casos es Tokyo Vice. Elegida por la crítica especializada como una de las mejores ficciones de 2022, fueron muy pocos los espectadores que realmente vieron esta serie. ¿La buena noticia? Durante febrero estrena su segunda temporada y nunca es tarde para hacer una maratón y ponerte al día.

Si todavía no la viste, de qué se trata Tokyo Vice

La segunda temporada de Tokyo Vice estrena el próximo 8 de febrero en HBO Max. Gentileza de HBO Max.

Definida como una serie criminal con tintes detectivescos, Tokyo Vice está basada en el libro de Jake Adelstein llamado Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan (2009) en donde contó sus experiencias reales como periodista en uno de los diarios más importantes de Japón, Yomiuri Shimbun.

Protagonizada por Ansel Elgort y Ken Watanabe, la serie nos lleva a Tokio de 1999 y arranca cuando este joven norteamericano logra pasar el exámen para convertirse en miembro permanente de la redacción de un medio japonés. Transformándose en el primer extranjero en lograrlo y lidiando con los clásicos dilemas de la profesión (hacerse un nombre, dejar de escribir sobre temáticas que no le interesan, la tensión con sus editores y reconocer quién es quién en los diferentes ámbitos), todo toma un nuevo tinte cuando empieza a trabajar codo a codo con un experimentado detective junto a quien explora el costado más oscuro y peligroso de Tokio: los crímenes liderados por la familia mafiosa conocida como los yakuza.

Con una cinematografía espectacular (cada episodio de la primera temporada fue responsabilidad de diferentes duplas de guionistas y directores) y una historia que resulta difícil creer que está inspirada en hechos reales, es la ficción ideal para quienes aman las series de detectives, la cultura japonesa y las producciones con altísimos voltajes de adrenalina.

Dónde se filmó Tokyo Vice, la serie de HBO Max

Tokyio Vice está protagonizada por Ansel Elgort y Ken Watanabe. Gentileza de HBO Max.

Mientras que son muchísimas las series que se filman en estudios indoor con sets creados especialmente para la producción o en ciudades reales diferentes a las que después vemos como escenarios de la historia, Tokyo Vice fue filmada enteramente en la capital japonesa, Tokio. Algo único y mágico con lo que el show logra construir una verosimilitud realmente fantástica.

“Tokio funciona. La ciudad funciona como ninguna otra ciudad en la que haya vivido o visitado. Es una ciudad muy caótica, pero de alguna manera todo funciona sin problemas y a tiempo, lo cual es asombroso. Creo que la clave es que existe un acuerdo tácito entre las personas de que se respetarán mutuamente y todos saben que hay líneas que no se deben cruzar. Además, aunque es una ciudad donde la mayoría de la gente es privada y no quisiera tener mucha interacción con extraños, hay un nivel de cortesía y compromiso con el servicio que va mucho más allá del de cualquier otra ciudad que haya visitado” - Alan Poul, productor ejecutivo de Tokyo Vice.

De acuerdo a las notas de producción de HBO Max, uno de los principales escenarios de Tokyo Vice fue el área conocida como Kabukicho, ubicada en el barrio de Shinjuku. Rodando en lo que los locales llaman Shinjuku Golden Gai, se trata de una serie de seis callejones estrechos que se conectan con varios pasillos, típicos en ciudades asiática (y que si mirás J-dramas o K-dramas, viste un millón de veces).

¿Qué tenés que saber si quisieras visitar Kabukicho?

Kabukicho es la zona roja más importante de Tokio y está enteramente dedicado al entretenimiento para adultos. Con una vida noctura de frenesí absoluto, ahí funcionan muchísimos bares, moteles, tiendas comerciales, restaurantes y clubes nocturnos.

y está enteramente dedicado al entretenimiento para adultos. Con una vida noctura de frenesí absoluto, ahí funcionan muchísimos bares, moteles, tiendas comerciales, restaurantes y clubes nocturnos. El dato curioso detrás de su nombre es que se lo debe a la intención de construir un teatro kabuki (un tipo de obra tradicional japonesa que se caracteriza porque los actores llevan maquillajes súper elaborados) durante 1940. El edificio nunca se hizo, pero el nombre quedó.

Efectivamente es un epicentro mafioso y, según datos oficiales, Kabukicho es el lugar donde la mafia japonesa (la familia Yakuza en especial), la mafia nigeriana y la mafia china tienen sus principales negocios.

y, según datos oficiales, Kabukicho es el lugar donde la mafia japonesa (la familia Yakuza en especial), la mafia nigeriana y la mafia china tienen sus principales negocios. ¿Qué visitar en Kabukicho? Siendo un barrio súper turístico y concurrido, además de pasear por sus callecitas y sorprenderte por la fotografía citadina liderada por los miles de carteles de neón, Kabukicho tiene algunos must que todo los viajeros frecuentes recomiendan: ir a ver la cabeza de Godzilla instalada en la fachada del Hotel Gracery Shinjuku, tomar una cerveza en alguno de los 200 pequeños bares ubicados en Golden Gai (exacto, donde se filmó Tokyo Vice), animarte a comer en alguno de sus restaurantes temáticos (si sos fanático del animé, este es un plan casi obligatorio) y visitar la Tokyu Kabukicho Tower que inauguró en 2023.

Cuándo estrena y por dónde vas a poder ver la segunda temporada de Tokyo Vice

Tokyo Vice se basa en el libro escrito por Jake Adelstein. Gentileza de HBO Max.

Con una primera temporada de ocho capítulos que están disponibles en HBO Max (que, recordemos, la aplicación pasará a llamarse Max), la segunda entrega de Tokyo Vice estrena el próximo 8 de febrero y se podrá ver tanto desde la aplicación on demand a partir de las 5AM. La gran noticia es que el estreno viene por partida doble y podremos ver dos de los diez capítulos de la entrega.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project