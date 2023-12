Sus dos temporadas fueron seleccionadas entre los mejores estrenos de 2022 y 2023, pero casi nadie sabe que su creador se inspiró en un restaurante de la vida real.

escuchar

En diciembre son muchos los medios especializados que inician una seguidilla de balances en donde buscan rankear lo sucedido dentro de la movida cultural y así destacar a las mejores series, películas, canciones y hasta hitos de la cultura pop. Si bien esas listas varían de acuerdo a su autor, también encontramos algunos títulos que se repiten en absolutamente todas y The Bear (El Oso) es una de las series que logró volver a coronarse entre los mejores estrenos del año.

Jeremy Allen White y Ayo Edebiri durante el primer episodio de la segunda temporada de The Bear. Gentileza de Star+/Chuck Hodes/FX

Si nunca la viste: qué tenés que saber sobre The Bear

En los últimos años la pantalla chica se apropió de las historias de duelo (una línea narrativa que ya estaba muy presente en la literatura) y creó algunas de las ficciones más impresionantes que vimos. Entre sus máximos exponentes están series como Sorry for your Loss de FacebookWatch, After Life de Netflix y WandaVision de Disney+, lista a la cual el año pasado se sumó The Bear (El oso) de Star+.

Elegida en 2022 como uno de los mejores estrenos del año, el show protagonizado por Jeremy Allen White nos llevaba a un pequeño restaurante de sándwiches regenteado por un chef que se estaba haciendo un nombre en la alta gastronomía pero que -tras la muerte de su hermano mayor- vuelve a su ciudad natal para hacerse cargo del negocio familiar. Lidiando con la cotidianeidad de la industria de la gastronomía, un equipo amateur al cual intentará inculcar las dinámicas de las cocinas más importantes del mundo y la búsqueda de renovar el tradicional menú para sumar sabores más complejos, todo esto sirve como escenario para que el personaje principal transite su proceso de pérdida. Proceso en el cual se ve obligado a repensar la relación con su hermano mayor, su propio lugar en la familia y sanar aquellas heridas (a veces heredadas, a veces ignoradas) que le permitirán dar un paso hacia adelante en su propia vida.

Definida como un drama familiar, fueron dos los elementos que la crítica especializada destacó de esta producción que se posicionó entre los mejores estrenos de 2022 y 2023. El primero es el altísimo nivel de las actuaciones y la increíble química que se construyó entre los miembros del elenco. El segundo es el impresionante guion y trabajo desde la dirección, convirtiendo a The Bear en una de las series más envolventes, complejas y asfixiantes que se van a encontrar en la televisión.

Con dos temporadas disponibles en Star+ (la segunda estrenó durante agosto y en noviembre la plataforma confirmó que se dio luz verde a una tercera entrega), lo que pocos saben es que The Bear está de hecho inspirado en un restaurante real de Chicago.

Jeremy Allen White durante el octavo episodio de The Bear. Gentileza de Star+/Chuck Hodes/FX

El restaurante real que inspiró la historia de The Bear

Siendo uno de los spots foodies más populares de Chicago, Mr. Beef es el restaurante real detrás de la inspiración de The Bear. Famosos por su sándwich de carne italiano, Christopher Storer -creador de la serie- conocía a la familia fundadora del restaurante y, de hecho, es amigo desde el jardín de infantes de Chris Zucchero (actual propietario del local e hijo del difunto cofundador Joseph Zucchero). ¿El dato de color? El cocinero hasta apareció en la primera temporada de la serie con un pequeño cameo.

Quien reveló este dato fue Joanna Calo, productora de The Bear, que en una entrevista a Forbes contó la conexión familiar: “Chris conocía a la familia, o conoce a la familia, detrás del Mr. Beef. Así que esta fue una historia muy real para él. Pasó mucho tiempo en ese lugar de carne”.

Chris Zucchero dio una entrevista al medio norteamericano Variety en donde contó que a pesar de todo, no vió The Bear: “Me siento raro. La gente de la gastronomía no es lo mismo que los actores. ¿Sabes a qué me refiero? Esa es la misma razón por la que no promociono nada con The Bear. No quiero ser el tipo que dice: Mírame. Soy el maldito tipo Bear”

Fue durante una entrevista al medio norteamericano Variety que Chris Zucchero contó que el creador de la serie le habló sobre el proyecto hace muchísimos años y le prometió que escribiría sobre la historia de Mr. Beef. Después de confesar que no le creyó, dijo que un tiempo después su mano derecha lo llamó para contarle que había recibido un aviso de una empresa de locaciones porque querían filmar el piloto de The Bear. “Pasaron dos semanas y ya en Chicago, de la nada ví llegar este enorme colectivo y a todas estas personas con aspecto de Hollywood. Entre ellos estaba Storer quien me dice: ‘¿Te acordás que te dije que iba a escribir sobre este lugar? Bueno, me dieron luz verde para el episodio piloto y hay que hacerlo acá en Mr. Beef ¿estás de acuerdo?”, después de decirle que sí sin analizarlo mucho, el actual dueño del restaurante agregó: “No me di cuenta de la gravedad de todo esto. En ese momento, Storer solo había hecho algo con Chris Rock y Ramy”.

Como es de esperar, los clientes frecuentes recomiendan su sándwich de carne italiano el cual describen diciendo como un bocado repleto de sabor y que se te derrite en la boca. Abierto todos los días de 10AM a 4PM, si viajás a Chicago y querés visitarlo, la dirección es 666 N. Orleans St.