La isla del Caribe que combina playas de película y una colorida arquitectura

En el sur del Caribe, esta nación es una de las más pequeñas del mundo y se caracteriza por su mar turquesa y un detalle cada vez más valorado por los viajeros: la ausencia de sargazo. Guadalupe Faraj 28 de agosto de 2026 16:44 14 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Lugares

No sabemos si los curazoleños inventaron un color, pero si lo hicieran, podrían llamarlo turquesa Curaçao. Esa tonalidad se extiende a lo largo de las 40 playas repartidas en la costa sur de la isla. Aguas que ondean sobre un fondo de arena o rocas suaves; piscinas naturales con arrecifes de coral, tortugas, cardúmenes de peces y pelícanos flotando como señoras sentadas en una poltrona. Blue Curaçao es el trago emblemático. Se elabora macerando en alcohol la corteza de una variedad de naranja amarga, la laraha o naranja de Curaçao, la única que pudo desarrollarse después de que los españoles plantaran semillas de la jugosa y dulce naranja valenciana. La laraha, fruto pequeño y agrio, parecía poco prometedora y, sin embargo, sorprendió: su cáscara disecada al sol produce aceites y fragancias que se utilizan para el licor.

Las cristalinas aguas de la playa Klein Curaçao

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Curaçao, Nación Azul, como suelen llamarla, es una isla de Sudamérica –puesto que no todo el Caribe está en Centroamérica– que se encuentra a unos 60 kilómetros al norte de la costa de Venezuela. Tiene una superficie de 444 km2 y está rodeada de un mar que va del celeste claro al verde azulado y profundo. Está en una zona privilegiada a la que no llegan huracanes y por eso recibe cada vez más turistas. Desde Buenos Aires hay vuelos diarios de Copa Airlines con escala en Panamá. Su bandera, azul oscuro con estrellas blancas y una franja amarilla, este año flameó de felicidad porque Curaçao jugó un Mundial por primera vez.

Sonriente lugareña Guadalupe Faraj

Cas Abao, Kanepa Grandi, Piskado, Porto Marie, Kalki, Karakter y Forti son algunas de las playas a las que se llega por caminos bordeados de cactus, la vegetación que más se ve. Dependiendo del atractivo de cada playa, se observarán variaciones de una misma escena caribeña, encantadora y relajada: muchachas con anteojos negros, inmensos bolsos playeros y ojotas animal print; holandeses con copas de vino blanco; curazoleñas sorbiendo piña colada; francesas haciéndose selfies con un Blue Curaçao. Otros conversarán, leerán o se quedarán tendidos bajo un sol adormilado que enrojece la piel blanca y hace brillar la negra. Habrá barras para pedir tragos, reposeras cubiertas por toallas, palapas y sombrillas apuntando al cielo. Habrá escuelas de buceo y balsas mar adentro para tumbarse a flotar. Sobre el muelle, dos mujeres se pondrán máscaras transparentes sujetadas con anchos elásticos. Luego, darán zancadas con las patas de rana para tirarse al mar y hacer snorkel por el mundo turquesa. Curaçao invita a disfrutar sin apuro.

Célebre paseo de Handelskade con su arquitectura neerlandesa, frente a la Bahía de Santa Ana

Se trata de un país autónomo de unos 160.000 habitantes que, a su vez, forma parte del Reino de los Países Bajos, igual que Aruba (alrededor de 30 minutos de vuelo) y Bonaire, las tres islas conocidas como ABC. Willemstad es la capital, de arquitectura neerlandesa de estilo Ámsterdam, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997. En esta zona histórica hay murales y casas de colores variados que resplandecen en los días de sol: si una casa es verde, la de al lado será naranja, rosa o celeste. Nunca hay dos casas juntas del mismo color.

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En Willemstad se encuentra el célebre puente flotante Reina Emma, que cruza la Bahía de Santa Ana y conecta Punda y Otrobanda, los barrios principales. Es célebre no solo por los arcos que brillan a lo largo de sus 167 metros por la noche, sino por su particular sistema de apertura. En lugar de levantarse, como la mayoría, gira de forma lateral sobre el agua gracias a dos motores diésel marinos con hélice, como los de los barcos. Aquí también es de rigor tomarse una foto en el Handelskade, histórico y pintoresco malecón que se ha convertido en la postal de la isla, ya que reúne un precioso conjunto de coloridas casitas del siglo XVIII.

Museum Kura Hulanda, centrado en la trata transatlántica de esclavos. Guadalupe Faraj

Un poco de historia

El 30 de mayo de 1969, a causa de un estallido social conocido como Trinta di Mei, la capital Willemstad sufrió un incendio que destruyó decenas de fachadas y edificios. Una jornada que comenzó con el levantamiento de los trabajadores de la refinería Shell, hoy ausente de la isla, y sumó la voz de miles que se rebelaban contra la desigualdad racial y salarial entre trabajadores locales y holandeses. La consecuencia –más allá de las pérdidas materiales– fue la renuncia de las autoridades de aquel entonces y la revisión de los derechos laborales. Actualmente, esa fecha es un día conmemorativo para los curazoleños. Marcó un antes y un después en la historia local.

En la actualidad, Curaçao es una de las islas más cosmopolitas del Caribe, donde conviven más de 50 nacionalidades diferentes. Las lenguas oficiales son el neerlandés, el inglés y el papiamento, una lengua criolla con base en el portugués e influencias del español, el holandés, el inglés, el arahuaco y diversas lenguas africanas. El papiamento fue utilizado por los primeros esclavos que llegaron al lugar y, en varios momentos de su entonación oral, se puede percibir la cadencia musical del portugués. Muchos de los habitantes, además de hablar su lengua materna, saben otros tres o cuatro idiomas. “Dushi” es la palabra que más se escucha. Así llaman tanto a un desconocido como a una hermana o a un amigo. “Gracias, Dushi”, “Hasta luego, Dushi”. También se usa para referirse a algo rico o dulce. No falta quien asegura que “dushi” es aquí una filosofía de vida.

La catedral Nuestra Señora la Reina del Santisimo Rosario. Rastas y sonrisa plena a la vera del Mar Caribe. Puerta de granero tradicional de África tallada en madera, en el Museo Kurá Hulanda.

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Un rosario de playas

El turquesa que se ve en el mar de Curaçao es vibrante, intenso y, por momentos, fluorescente. Se extiende por las playas de toda la isla, apreciadas por cinco razones: el color, justamente; la serenidad del agua; la ausencia de sargazo (macroalga que invade varias playas del Caribe); la fauna marina y las aves. La oropéndola amarilla (yellow oriole) es una de las que más aparecen, junto con la paloma aliblanca (bare-eyed pigeon) y el tordo negro (carib grackle), que muchas veces merodean a la hora del desayuno, esperando la oportunidad para picar pedacitos de tostada o del huevo que humea en el plato. Los pelícanos pardos o buchones (brown pelican), en cambio, sobrevuelan el agua y caen en picada para sacar con su largo pico lo que pase por ahí. Son los reyes del mar Caribe. Se posan en postes y techos de paja, permanecen quietos largo rato hasta que abren las alas, un manto de plumas oscuras y livianas, y levantan vuelo de nuevo.

Los turistas pueden avistar grandes tortugas en Playa Piskado

En Playa Piskado se puede presenciar el festín de los pelícanos embuchando trozos de pescado que tiran al agua para atraer a enormes tortugas marinas. Es uno de los espectáculos que más disfrutan los turistas: tortugas verdes, de más de 80 kilos y caparazones de 90 centímetros, nadando cerca de la orilla y las aves atrapando presas al vuelo. Aquí también se puede andar en bicicletas acuáticas, llegar a las balsas o bordear las formaciones rocosas de la contigua Playa Forti. También es posible ver cómo algunos hacen clavados en “palito” desde una de las rocas más altas, al lado de Forti Restaurant, un lugar con gran vista panorámica.

Playa Kalki es una de las tantas donde se puede hacer buceo. Desde el muelle de madera, los buceadores hacen el típico saltito con las piernas estiradas y abiertas, sosteniendo con las manos la máscara y el cable que les suministra oxígeno. En general, las zonas están delimitadas con boyas: de un lado, el muelle; del otro, balsas anaranjadas y modernas con bañistas arriba tomando sol. Kalki tiene un mirador y una piscina de formas ovaladas, en un primer piso, donde el agua al ras se funde con una vista infinita del mar Caribe.

Piña colada en las rocosa costa de Playa Karakter Guadalupe Faraj

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En Playa Marie muchas veces merodean chanchitos. Es una imagen exótica que se ha difundido bastante en redes sociales y, aunque no siempre se los puede ver, la gente va en busca de ellos y de la foto. Playa Karakter le hace honor al nombre. Casi no tiene arena, su costa es un cordón rocoso que conforma una piscina perfecta y natural, en la que se puede nadar, hacer snorkel o tomar tragos del restaurante del mismo nombre, ubicado en una de las riberas. Una playa con personalidad y atardeceres que apagan el turquesa del agua y hacen reverberar el horizonte. A la hora dorada, se encienden las guirnaldas de luces del restaurante Karakter, iluminando las mesas de los comensales que bajan a cenar en el primer turno de la noche.

Buceadora en pleno salto, a punto de sumergirse en las aguas de Playa Kalki Guadalupe Faraj

Klein Curaçao queda en una isla aparte y, para llegar, hay que tomarse un día, ya que el paseo o excursión comienza a las 8 de la mañana y termina a las 17, con exacta puntualidad holandesa. Es una isla bellísima y deshabitada, de 1,7 km2, a la que se arriba después de dos horas de navegación en catamaranes modernos que ofrecen un excelente servicio. A bordo se sirve desayuno y almuerzo buffet, hay barra de bebidas frescas, baño y un equipo de tripulantes a disposición. Los excursionistas no hacen otra cosa que mirar el paisaje, tomar sol en las redes de la proa y maravillarse cuando el catamarán se acerca a destino. Una vez que la embarcación se detiene, saltan al agua transparente o esperan a que los botes los trasladen a la costa abierta, de arena clara, donde sobrevuelan gaviotas. Además, este lugar tiene dos atractivos distintos: un faro abandonado, cuyas tonalidades rosadas resaltan sobre el paisaje verde y estepario, y la embarcación María Bianca Guidesman, un antiguo buque petrolero que encalló en la década de 1980, del otro lado de la costa, donde las olas rompen con vigor.

El rosa pastel del faro abandonado, en contraste con el cielo de Klein Curaçao Guadalupe Faraj

Murales y callecitas

Las caminatas por Willemstad son tan preciosas como un día de playa. Los colores están en toda la isla. Otrobanda, además de ofrecer una vista completa de la hilera de edificios rosas, amarillos, lilas, verdes y azules que recuerda a Ámsterdam, esconde calles con bellos ejemplos de street art de técnica sorprendente. Hay que caminar para encontrarlos: pájaros, flores, héroes, figuras geométricas, ojos de lechuza y mujeres de cabello naranja se despliegan en grandes dimensiones. Hay murales pintados por Francis Sling, uno de los artistas plásticos curazoleños más reconocidos.

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Uno de los murales de Francis Sling, artista curazoleño, en el barrio de Otrabanda Guadalupe Faraj

También hay esculturas: señoronas de bronce sentadas en un banco y la impactante, aunque algo escondida, Het Plezierhuis (La Casa del Placer), del artista Carlos Blaaker. La obra representa ánimas suspendidas sobre un barco blanco que parece cargar fantasmas, también blancos, y en la popa, a Simón Bolívar. Hasta principios del siglo pasado, a metros de ahí había una casa de placer donde, según la tradición, Bolívar habría escrito el Manifiesto de Cartagena. En Punda hay más colores vibrando en casas, murales y edificios. Está el Fuerte Ámsterdam, de amarillo colonial, la Sinagoga Mikvé Israel-Emanuel, fundada en 1651 y con piso de arena, y la Catedral de Nuestra Señora la Reina del Santísimo Rosario. Desde ambos lados –Punda y Otrobanda– se ve el imponente puente Reina Juliana, que se eleva aproximadamente 54 metros. Y, en el Parque Reina Guillermina, las enormes letras que forman la palabra Curaçao, donde los viajeros suelen elegir la letra A para tomarse fotografías. A de Azul Curaçao.

las calles de Willemstad rebozan de color

Datos útiles

Curaçao tiene buen clima todo el año y está fuera del cinturón de huracanes. De febrero a junio se registra el período más seco. Las playas del oeste y sudoeste figuran entre las menos afectadas por el sargazo del Caribe.

La Revuelta de Curaçao

En un principio, Curaçao estuvo habitada por los caquetíos, un pueblo arahuaco. En 1499, una expedición española al mando de Alonso de Ojeda desembarcó en la isla y tomó posesión de ella, aunque la Corona española le prestó escasa atención al considerarla improductiva, sin oro ni agua. En 1634, la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales conquistó el territorio. Poco después, llegaron los primeros barcos con esclavos africanos y el lugar se convirtió en el sitio desde el cual se los distribuía a otros puntos del continente. En 1795, 161 años después de la llegada de los holandeses, se produjo la Revuelta de Curaçao, un levantamiento de esclavos encabezado por Tula, líder y héroe nacional, que luchó por la abolición de la esclavitud. En Otrobanda hay un mural de Tula a caballo y, en una de las costas de Willemstad, un monumento en su honor. También se puede visitar el Museo Kurá Hulanda, creado en 2001, dedicado exclusivamente a la historia de la esclavitud en las Indias Occidentales holandesas.

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Cómo llegar

Copa Airlines IG: @copaairlines Desde Argentina hay dos vuelos diarios a Curaçao, con escala en Panamá.

Dónde dormir

u$s 129 la doble, dependiendo de la temporada y disponibilidad. No incluye desayuno. Coral Estate Luxury Resort Rif St. Marie, St. Marie +5999 724 3810 (599) 9 529 5195 reservations@coralestateluxuryresort.com @coralestateluxuryresort Inauguró en 2014 y está emplazado en un predio de 142 hectáreas, con salida al mar. Son 127 unidades, entre habitaciones, suites, apartamentos y villas, todas luminosas y equipados para cocinar. Hay dos piscinas, una con vista infinita, que comparten terraza con el Koraal Rooftop, donde se pueden pedir tragos y snacks. En el mismo nivel se encuentra el encantador Spa 8. Un piso abajo, junto a la playa, están la escuela de buceo y el restaurante Karakter, con gastronomía internacional. Desdela doble, dependiendo de la temporada y disponibilidad. No incluye desayuno.

Coral Estate Luxury Resort, Curaçao Guadalupe Faraj

u$s 1.400 la doble con pensión completa. Baoase +599 9 461-1799. Uno de los resorts más exclusivos de Curaçao, abrió en 2009 y desde entonces acumuló numerosos reconocimientos. Sus 23 habitaciones, suites y villas tienen inspiración balinesa y capacidad para 2 a 8 personas; 12 cuentan con piscina privada. Dos restaurantes ofrecen una cocina de técnicas francesas con influencias tropicales y asiáticas, y es posible reservar cenas románticas en gazebos privados junto al mar. Tiene una íntima playa privada tipo laguna, tratamientos de spa y wellness y un yate propio de 42 pies. Desdela doble con pensión completa.

Avila Beach Hotel Penstraat 130, Pietermaai District, Willemstad +599 9 788 1949. Histórico hotel frente al mar, muy cerca del centro de Willemstad. Combina edificios con carácter, dos playas privadas, piscina, spa y restaurantes. Una buena opción para alojarse junto al mar sin quedar aislado de la ciudad.

Art Hotel Curaçao Kaya Wilson (Papa) Godett 88, Pietermaai, Willemstad. +599 9 737 6888 Boutique hotel adults only frente al mar. Diseñado por el arquitecto Cas Albers, con interiores de Studio Piet Boon, combina arte local, líneas contemporáneas y una atmósfera sofisticada, pero relajada.

Dónde comer

Kome Johan van Walbeeckplein 6, Willemstad. +599 9 465 0413. Uno de los restaurantes contemporáneos más interesantes de Willemstad. Cocina caribeña moderna con producto local, parrilla a leña, ahumador propio y panadería artesanal. Está instalado en una atractiva casona del barrio de Pietermaai.

Sal The Kitchen Penstraat 47, Willemstad. +599 9 521 3211 Restaurante pequeño y creativo, de ambiente informal pero cocina refinada. Funciona en una antigua construcción de coral: la sal que aún aflora de sus muros dio origen al nombre. Buena carta de vinos y platos de influencias locales e internacionales.

Saint Tropez Restaurant (599) 9 461-7727. Elegante y frente al mar, está ubicado en el barrio antiguo Pietermaai, en Willemstad.

Playa Forti Restaurant (599) 9 567-1551 IG: @playaforti_restaurant Ideal para almorzar pescado y disfrutar la vista sobre los acantilados de Westpunt.

Kooral Rooftop Curaçao Guadalupe Faraj

Paseos y excursiones