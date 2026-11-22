Inaugurado en 2018 en el edificio donde funcionó el diario A Tarde, este nuevo eslabón de la cadena Fasano lleva el concepto de hotelería contemporánea y buena gastronomía al Nordeste.

Frente a la Praça Castro Alves, con una vista privilegiada a la Baía de Todos os Santos, Fasano Salvador conjuga la elegancia y la distinción características de esta cadena hotelera con la historia viva de la ciudad. Su imponente edificio art déco −pionero de ese estilo, construido entre 1928 y 1930 para albergar la primera sede del periódico A Tarde− marcó un hito urbano con sus líneas rectas y frisos verticales y fue emblema de sofisticación y modernidad. Pero, cuando en 1975 el diario y su imprenta (que funcionaba en el subsuelo) se mudaron a otro barrio, comenzó un largo período de decadencia que obligaría a su posterior restauración.

El hotel Fasano funciona en el edificio que ocupó el diario A Tarde. Belén Grosso

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Dirigido por Isay Weinfeld, el proceso de retrofit no solo mantuvo la fachada original sino que preservó, entre otros elementos, los suntuosos pisos de mármol y la boiserie de jacarandá-da-bahia del lobby. La suite histórica (apartamento 106, otrora oficina del director del periódico) se conserva tal como era entonces: el escritorio en la sala, el parqué, la yesería, las banderolas de las puertas internas, el cuarto de baño con vista al mar, el delicado celeste pastel de las paredes. De ese color, muy de moda en los años 30, surgió la idea de que predominaran el azul y sus matices en la decoración actual: en las alfombras y los pies de cama, los cerámicos de los baños, los textiles y el granito de la espléndida piscina del rooftop. Una buena manera de enterarse de estas y otras cosas es realizar la visita guiada “Relíquias do Fasano Salvador” −una de las varias propuestas del hotel− en la que un historiador revela los misterios y curiosidades del edificio, catalogado en 2013 como Bien Cultural de Bahía por el Instituto de Patrimonio Cultural y Artístico.

Las áreas públicas están decoradas en tonos claros, y con grandes aberturas que dan paso a la luz. Belén Grosso

Fasano Salvador cuenta con 70 habitaciones Belén Grosso

Al entrar en la habitación (“apartamentos” en la hotelería brasileña), el huésped empieza a paladear literalmente las exquisiteces que disfrutará durante su estadía. Allí lo esperan una tabla de dulces típicos nordestinos (cocada branca, cocada de maracujá, pé de moleque, ambrosia y quindim), una quiche y una bandeja de chocolates. Todo acompañado por un cartelito que dice: “Esperamos que goste. Com carinho. Equipe de mordomia”. Distribuidos en once pisos, algunos de los 70 apartamentos −todos amplísimos, refinados y acogedores− miran a la bahía; otros se orientan al Centro Histórico, reforzando la conexión permanente con la ciudad.

Fasano tiene una ubicación estratégica: hace esquina con la rua Chile −Jorge Amado la llamaba “el corazón de Salvador”− que en sus breves 400 metros concentra toda la magia y el encanto pasado y actual. Además del Palacete Tira-Chapéu y el edificio Bráulio Xavier con su bajorrelieve de Carybé, allí conviven tiendas de artesanía y ropa bahiana como Casa Boqueirão, el Estúdio África (atelier africano-bahiano que recrea prácticas de los estudios fotográficos de África Occidental) y la novísima galería Fala. Y al final de la calle, el Museu da Misericórdia con su Loggia y su café Curadoria Lab en la terraza son visita obligada antes de entrar al Pelourinho.

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Fasano Salvador tiene una ubicación estratégica, muy cerca de la rua Chile, a la que Jorge Amado llamaba "el corazón de Bahía". Belén Grosso

Fasano Salvador cuenta con vista al mar desde varias habitaciones Belén Grosso

Si la rua Chile es el corazón de Salvador, el restaurante Gero es el corazón del hotel. Fue inaugurado en 2024 y lleva un nombre que, en la familia Fasano, es casi una declaración de identidad. Gero es el apodo de Rogério Fasano y remite también a su abuelo Ruggero, figura decisiva de una saga gastronómica que comenzó en 1902, cuando el bisabuelo Vittorio Fasano llegó de Milán a São Paulo y abrió la Brasserie Paulista. Ruggero retomó el legado familiar en 1947 y Gero lo relanzó a partir de los años 80, antes de llevar el apellido del mundo de los restaurantes al de la hotelería. El primer Hotel Fasano abrió en São Paulo en 2003 y la asociación con JHSF, desde 2007, aceleró una expansión que hoy suma once hoteles en Brasil, Uruguay y Nueva York, con nuevos proyectos anunciados en Miami, Londres, Cascais, Milán y Cerdeña.

El chef Bahia Brito comanda la cocina de Gero. Belén Grosso

Los platos de esta nueva propuesta combinan el legado de culinaria italiana del restaurateur Gero Fasano con el toque nordestino que aporta el chef Bahia Brito, quien cocina para el grupo desde hace más de treinta años. Difícil elegir ante una carta tan vasta como tentadora: mientras uno se debate entre el Ossobuco di Vitello al Vino Bianco e Erbe y el Bobô de Camarão (especialísimo por su cremosidad y porque el dendê no opaca el sabor del crustáceo), el chef sugiere probar los Agnolotti de Ricota ao Molho de Tomate San Marzano e Raspa de Limão Siciliano. Gero no solo se destaca por su gastronomía sino por el servicio: los camareros de chaqueta blanca circulan entre las mesas con una distinción admirable, no hacen sentir su presencia, pero siempre están allí, atentos al menor detalle. La coctelería y la carta de vinos (europeos y americanos) merecen un capítulo aparte. Y el primer sábado de cada mes, Bahia Brito prepara una feijoada que ya es un clásico con buffet de cortes seleccionados y salchichas artesanales, a la que suma postres brasileirinhos como el manjar o el brigadeiro.

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En el salón del restaurante priman los tonos cálidos y el ambiente elegante. Belén Grosso

El restaurante Gero abrió en 2024 Belén Grosso

Fasano Salvador −incluido en febrero pasado entre los mejores hoteles de Brasil por la edición británica de Vogue− también funciona como espacio de arte abierto al público (en las áreas sociales). En el lobby se puede apreciar un delicado mural de azulejos portugueses y fotos originales de Pierre Verger −parisino autodidacta que dedicó su vida a retratar la diáspora africana− u hojear los inhallables ejemplares de la “coleção branca” de Jorge Amado (publicada por Record en los años 80 y así llamada por sus tapas duras de color blanco). En el vestíbulo y una de las paredes de Gero, las pinturas de Chico Flores −inspiradas en la obra del sergipano Bispo do Rosário− retratan escenas callejeras y personajes anónimos con candidez y belleza. Su formato irregular (Chico trabajaba sobre maderas recuperadas de demoliciones) les otorga una gracia extra: da la impresión de que los personajes se asoman a vernos y así nos “mueven” del lugar de espectadores.

Con sus tres salas de masaje y su sauna húmeda, el Spa Fasano del rooftop refleja la atmósfera intimista del hotel. Entre los tratamientos diseñados por la masajista y terapeuta holística Fabrícia Nogueira, el más pedido es el exclusivo Ritual Baía de Todos os Santos, que combina baño de pies en agua tibia (con sales, hierbas y aceites esenciales), exfoliación corporal y masaje energizante. También en el rooftop se puede disfrutar de una cena privada con menú de cinco tiempos (a elección de los comensales) y armonización a cargo del sommelier Manoel Beato.

El rooftop del hotel mira a la Bahía de todos los Santos. Belén Grosso

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La carta de excursiones y experiencias dentro y fuera del hotel incluye: paseos náuticos a la Ilha dos Frades o la Ilha da Maré; navegación en velero por la bahía para aprender nociones básicas; práctica de yoga o tai chi al amanecer en el rooftop; clases de canoa hawaiana en Praia da Preguiça cuando despunta el sol o hacia el final de la tarde (con paradas en las principales playas para darse un chapuzón); recorridos guiados en bicicleta por la bicisenda costera, que va desde Ondina hasta Farol da Barra; paseo panorámico en helicóptero sobrevolando la bahía, el Dique de Tororó y el centro histórico... y hasta buceo con instructor. También se pueden solicitar clases de mixología con el barman o divertirse aprendiendo a cocinar con los niños en Chef Fasano Bambini.

Como dijo alguna vez Gero Fasano: “los buenos hoteles no están pensados para que uno se sienta como en casa, sino todo lo contrario”. Y exactamente de eso se trata: en Fasano Salvador los huéspedes no solo disfrutan de una culinaria excelsa y reciben un trato gentil y discreto, sino que pueden descansar, soñar, pasear... sin preocuparse por nada. Dolce far niente, le dicen los italianos.

Fasano Salvador Belén Grosso