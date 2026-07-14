La ceremonia del té en La Cumbre está atravesada por la tradición británica que trajeron los inmigrantes ingleses, trabajadores e ingenieros que llegaron con la construcción del ferrocarril a fines del siglo XIX y se quedaron aquí para siempre.

Aunque el té ya es patrimonio del mundo entero, Gran Bretaña tiene una estrecha relación con él. Según el escritor George Orwell: “El té es uno de los pilares de la civilización en este país y provoca violentas disputas sobre cómo debe prepararse”.

Carrot cake en la Casa de té Folly tadeo bourbon

De hecho, el novelista, autor de Rebelión en la Granja y 1984, publicó en un diario inglés Una buena taza de té (A nice cup of tea). Escrito a mediados de la década del 60, habla sobre las 11 reglas para preparar el té perfecto .

Más allá del té, los ingleses le imprimieron a esta villa un carácter particular que la distingue del resto de las localidades cordobesas del Valle de Punilla. Luego, en la década de 1940, las familias ricas de la pampa húmeda argentina eligieron a La Cumbre como el destino serrano de sus vacaciones . Importantes mansiones de estilo pintoresquista, aún en pie, son testigos de ese pasado.

"El Paraíso" es la casa que habitó el escritor Manuel Mujica Lainez, Manucho, hoy convertida en museo. Jade Sivori

Las calles arboladas, el golf y el sello que dejó el escritor Manuel Mujica Lainez, quien vivió aquí sus últimos años, le otorgan al lugar un espíritu especial .

La primera planta de té

Como todos sabemos, el té es originario de China; una mirada más amplia podría situar su procedencia en el Sudeste asiático.

A nuestro país llegó de manera casual, de la mano del sacerdote ucraniano Tijón Hnatiuk . El hombre visitó a su familia en la colonia Tres Capones (Misiones) y trajo como regalo un paquete de semillas de Camellia Sinensis (denominación científica de esta planta) que cultivaban en su país.

La ceremonia del té a la inglesa se honra en La Cumbre

Las semillas fueron plantadas por su hermano Vladimiro, un colono que obtuvo las primeras plantas del té en suelo argentino.

Al año siguiente el gobierno argentino adquirió semillas de té de Ceylán y las distribuyó entre agricultores misioneros, chaqueños, formoseños y del norte correntino. De ahí en más, el cultivo se extendió a la vez que se buscaron las mejores variedades para nuestro suelo.

A nivel nacional, Misiones ocupa hoy el primer puesto en hectáreas cultivadas; le sigue -bastante a la distancia- Corrientes. Actualmente, Argentina es el productor de té más austral del mundo . Las cifras de té negro posicionan a nuestro país en un sitio importante de la escala internacional.

Las mejores casas de té

Folly

Las creadoras de Casa de Té Folly en La Cumbre. Tadeo Bourbon

La casa de la abuela Serafina fue reconvertida por sus nietas, las hermanas Magdalena y Florentina Ochoa Rolotti, en una acogedora casa de té y tienda .

El sitio luminoso y colorido invita al ritual de la merienda con una variedad de tés y cafés de especialidad. Además, ofrecen una serie de blends (remolacha, cúrcuma, matcha, cacao, chai latte) que se preparan con leche de vaca o vegetal que son una singular alternativa.

Tienen scons tradicionales y también salados que se sirven con manteca, queso crema y mermeladas caseras. Hay que probarlos porque son los campeones 2024.

Los scons en la Casa de Té Folly. tadeo bourbon

La carrot cake es el otro emblema de la casa y la hace Florentina con sus propias manos. También hay torta de nuez sin TACC, de mandarina, cinnamon rolls, croissants, tostones con palta y huevo y los tradicionales y argentinísimos tostados.

Casa de Té Folly en la Cumbre tadeo bour

Hágase un tiempo para recorrer la tienda que está en el interior de la vivienda. Allí encontrará kilims y almohadones de Afganistán, cerámica de autor, objetos de África, India y Dubái, perfumes orientales con el clásico perfumero asiático, todo superoriginal para llevar de recuerdo o hacer un regalo.

Belgrano 333. T: 3548 15-436891. De 9 a 13 y 16.30 a 20.30.

Alma

El restó del Hotel Boutique Casa Toledo también recibe a la hora del té Tadeo Bourbon

El sitio, e mplazado en la antigua mansión construida en 1925 por el arquitecto León Dourge, invita a una experiencia única que permite disfrutar de una construcción histórica mientras se comparten las delicias del chef Alejandro Castro.

La mansión fue construida por el arquitecto León Dourge Tadeo Bourbon

Además de la variedad de té en hebras y la cafetería, hay una infusión de yuyos serranos (cedrón, burrito, peperina).

Los scons llegan a la mesa en tres versiones: el clásico, otro con queso azul y dulce de membrillo y una opción con queso serrano . Cakes individuales de limón y amapola y deliciosos alfajores.

Bartolomé Jaime 1090, Cruz Chica. Todos los días de 8 a medianoche. T: 3548 15-52-3392 IG @casatoledohotel

Amelia

Salomé Di Dio y Mariano Babusci son los anfitriones de la casa de té Amelia Tadeo Bourbon

La casa aparece en medio del campo con las sierras como telón de fondo . Para llegar hay que hacer solo 8 kilómetros hacia el sudoeste. El sitio cuenta con siete hectáreas propias que invitan a caminar antes o después de la merienda.

Casa de Té Amelia en la Cumbre tadeo bourbon

Además de las infusiones tradicionales, cuentan con una carta de tés con opciones diseñadas por blendistas especialistas en medicina china. Hay una infusión para el corazón –altabaca, cedrón, pimienta, oliva, lavanda,o cúrcuma y canela–, otra para la buena digestión –asimila, carqueja, menta, suico, cedrón, malva y boldo–, una fresca para apaciguar el calor del verano y así.

El alfajor Amelia con cacao, dulce de leche y nuez de los nogales propios tadeo bourbon

A 8 kilómetros del pueblo, es un enclave ideal para disfrutar de un té completo y sin apuro tadeo bourbon

A la hora de los dulces, el alfajor Amelia con cacao, dulce de leche y nuez de los nogales propios es una opción muy recomendable. En cuanto a las tortas la variedad es grande: torta Matilda (la de la peli), una versión propia del postre chajá y esponjitas de naranja. La especialidad de la casa: gallette de frutas y una torta de hojaldre con durazno y crema pastelera. También, los tradicionales scons y croissants.

La casa está en medio del campo y rodeada de sierras tadeo bourbon

Camino al aeródromo; reservas: +54 9 3548 58 3559

IG: @amelia_lacumbre

Merienda: sábados y domingos de 16 a 20. Dato extra: se puede cenar y almorzar, previa reserva.