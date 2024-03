Escritores, pintores y otras figuras públicas cuyas residencias abren sus puertas para que los viajeros puedan visitarlas, configurando un nuevo tipo de turismo, que combina curiosidad con historia.

Mariana Otero LA NACION

Casa Museo Manuel de Falla

EL GRAN COMPOSITOR ESPAÑOL

La última morada de Manuel de Falla, convertida en museo en 1970 en la ciudad de Alta Gracia, atesora el espíritu del gran compositor español del siglo 20.

Se trata de una casona de estilo normando, construida en 1927 en la parte más alta de la villa serrana , donde el autor de El amor brujo pasó la etapa final de su vida y murió en 1946.

Casa Museo Manuel de Falla Patricia Molaioli

La guía del museo, Emilse Andreu, relata que el compositor y pianista llegó a Argentina en 1939 haciendo coincidir una invitación a dar conciertos en el Teatro Colón con sus deseos de eludir el pedido de poner música a un himno franquista. Una vez aquí, sin interés por regresar a España y enfermo de tuberculosis, los médicos le prescribieron mudarse a Alta Gracia.

En 1942 alquiló el precioso chalet. “Es una casualidad que Falla termine viviendo en esta casa que había sido construida para un tuberculoso; no la buscó, sino que llega de manera fortuita”, dice la guía.

Casa Museo Manuel de Falla Patricia Molaioli

Tiene dos alas, 15 ventanas para mantener el sol adentro y una cocina con pasaplatos. Cada cuarto cuenta con dos ventanas para la circulación de aire, puertas intermedias para aislar los sectores y un balcón para que el enfermo tomara baños de sol. No tiene living. “No hay otra casa como esta en estado original en Alta Gracia”, asegura Andreu.

Casa Museo Manuel de Falla Patricia Molaioli

La colección del museo fue donada por la sobrina de Falla. En sus seis salas se exhiben un minipiano inglés, cartas, libros, muebles, vestimenta, vajilla, fotos y partituras. Se destacan la cama, un sillón, un poncho y un retrato de Pablo Picasso, la máquina con la que su hermana le armaba los cigarrillos, la máquina de escribir y su testamento.

Casa Museo Manuel de Falla Avenida Pellegrini 1011, Alta Gracia. Todos los días, de 9 a 18.45. @manueldefallaltagracia

Museo Casa del Che Guevara

LA INFANCIA DEL REVOLUCIONARIO

El recuerdo de Ernesto “Che” Guevara en Alta Gracia está materializado en Villa Nydia, una de las casas que los Guevara de la Serna alquilaron en las sierras de Córdoba cuando el futuro revolucionario era un niño.

Casa Museo Che Guevara; Alta Gracia Patricia Molaioli

Se trata de una casona de estilo inglés, construida en 1911 y convertida desde 2001 en el museo que más visitantes extranjeros recibe en Córdoba.

Como todas en su época, la vivienda goza de comodidades para acoger a personas con afecciones respiratorias que buscaban en la zona alivio a sus síntomas. Así llegó en 1932 el asmático Ernestito a los 4 años junto a su familia, y permaneció hasta 1943. Hoy mantiene su estructura original, con portales y ventanas apuntando hacia los cuatro puntos cardinales.

Casa Museo Che Guevara; Alta Gracia Patricia Molaioli

El museo propone un recorrido por la vida del revolucionario argentino-cubano a través de fotografías, videos, documentos y réplicas de objetos personales. No hay elementos originales, sino una cuidada recreación de la época avalada por su familia en Cuba.

Casa Museo Che Guevara; Alta Gracia Patricia Molaioli

Las salas muestran su niñez, adolescencia y juventud, los viajes por Latinoamérica en una moto Norton de 500 cilindradas, su vida como revolucionario, como esposo y padre de familia, además de su asesinato en Bolivia y el hallazgo de sus restos 30 años después.

Museo Casa del Che Guevara Avellaneda 501, Alta Gracia. T: (03547) 42-8579. Todos los días, de 9 a 20. museodelche.gob.ar

Casa Museo Leopoldo Lugones

EL POETA BRILLANTE Y CONTROVERTIDO

Casi en el límite con Santiago del Estero, en Villa de María del Río Seco, la casa museo de Leopoldo Lugones da identidad a la “capital argentina de las letras”. El poeta brillante y controvertido nació allí el 13 de junio de 1874 (Día del Escritor, en su honor) , y vivió hasta los 5 años en esa antigua casa de estilo colonial, de gruesas paredes de adobe y tirantes de quebracho. Es museo desde 1946.

Casa Museo Lugones; Villa de María Patricia Molaioli

“Lo que más valor tiene es la casa”, apunta Juan “Pipo” Oviedo, encargado del museo. Casi no hay objetos personales originales.

En una sala se recuerda al Lugones periodista y en otra se repasa su obra literaria, se reproducen sus cartas a Rubén Darío y se presentan libros firmados de puño y letra por el poeta de prolífica obra, ideas antidemocráticas e intelectualmente brillante. “Es un lugar único en el mundo. Hay escritores que vienen sólo a leer sus poemas en el patio, bajo el algarrobo de 200 años. Tuvo sus aciertos y errores. Nos quedamos con su obra”, piensa Oviedo.

Casa Museo Lugones; Villa de María Patricia Molaioli

En otra sala se muestra una cama de la familia, elementos religiosos, cartas a su enamorada Laura y fotografías.

Un espacio recrea un rincón para la escritura. En la pared se puede leer la carta de despedida escrita antes de quitarse la vida en 1938. “No puedo concluir la historia de Roca. Basta. Pido que me sepulten en la tierra sin cajón y sin ningún signo ni nombre que me recuerde, prohíbo que se use mi nombre en ningún sitio público”.

Casa Museo Lugones; Villa de María Patricia Molaioli

Su deseo fue incumplido. Primero fue llevado al cementerio de la Recoleta y su nombre se exhibe en calles y escuelas.

Desde el año 2000 descansa bajo un árbol en el cerro El Romero, a pocas cuadras del museo.

Casa Museo Leopoldo Lugones Calle Cautivita S/N, Villa de María de Río Seco. T: (03522) 42-6010. Miércoles a domingos y feriados, de 9 a 13 y de 15 a 19.

Casa Museo Fernando Fader

DE MENDOZA A LAS SIERRAS

Queda en Loza Corral, a unos minutos de Ischilín, al norte de Córdoba. Es un museo provincial que funciona en el último hogar del pintor, que él mismo construyó en 1916 . Sobre un jardín escalonado de estilo francés que diseñó en honor a sus orígenes, la casa conserva grabados, dibujos en lápiz, afiches y frescos, además de muchos de sus objetos personales. Se preservan su habitación y atelier. Dorita Moyano es guía y segunda generación al frente de este sitio imperdible para los amantes de su obra.

Casa Museo Fader Guillermo Llamos

Nacido en Burdeos el 11 de abril de 1882, Fernando Fader era hijo de una alemana y un francés, y estudió arte en Múnich. Se mudó con su padre a Mendoza para la construcción de una usina hidroeléctrica, pero su padre murió en 1904, él siguió la tarea, y en 1913 un alud se llevó la usina. Quebrado, se fue a Buenos Aires con lo puesto. Entonces conoció a Federico Müller, que se convirtió en su marchand.

Casa Museo Fader Guillermo Llamos

Con sólo 33 años, le diagnosticaron tuberculosis, le dieron seis meses de vida y le aconsejaron instalarse en Córdoba en busca de buen clima. Fue entonces cuando levantó esta casa en Loza Corral, vivió 20 años más y dio rienda suelta a su período de mayor producción pictórica, entre 1918 y 1930. Se dedicó, en gran medida, a pintar Ischilín, el bellísimo paraje del siglo XVII que está a unos siete kilómetros. Casado con Adela Guiñazú, tuvo tres hijos y murió pobre, a los 55.

Casa Museo Fernando Fader Jueves a domingo, de 12 a 17. Entrada gratis. Calle s/n, Loza Corral, Córdoba. T: (03521) 43-1273.

Casa Museo Mujica Lainez

EL PARAÍSO, UN TESORO CULTURAL

En Cruz Chica, a 3 km de La Cumbre, se encuentra El Paraíso, la casa museo donde vivió el escritor,y periodista Manuel Mujica Lainez, desde 1969 hasta su muerte en 1984.

El Paraiso, la casa de Mujica Láinez Guillermo Llamos

La casona de tipo neomudéjar español cuenta con 33 ambientes que mantienen todo tal como era en tiempos de Manucho. Se aprecia su colección de piezas valiosas de todo el mundo, más de 15.000 libros, obras de arte y objetos íntimos como sus notas, sus lapiceras, el anillo del escarabajo, el escritorio de campaña de San Martín y su máquina de escribir. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 2015.

"El Paraíso" es la casa que habitó el escritor Manuel Mujica Lainez, Manucho, hoy convertida en museo. La propiedad fue construida por el arquitecto francés León Dourge en la década de 1920. ada una de las estancias evoca la vida cotidiana de aquellos años. Se destacan la gran biblioteca, poblada de libros que cubren las paredes del piso al techo, y el cuarto y la sala de trabajo del escritor. Se conservan, entre otras cosas, los 12 álbumes escritos de su puño y letra llenos de fotografías, recortes e impresiones. Jade Sivori

Casa Museo Mujica Lainez Mujica Láinez s/n, Cruz Chica, La Cumbre. T: (03548) 45-1254. Todos los días, de 10 a 13 y de 17 a 19.30. www.fundacionmujicalainez.org

Casa Museo Atahualpa Yupanqui

LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MAESTRO

Está en Cerro Colorado, Córdoba. Divulga la obra del célebre folclorista que nació en Pergamino como Héctor Roberto Chavero, en 1908, y acá llegó cuando tenía 30. Exiliado en 1948 por su simpatía con el comunismo, aquí pasó sus últimos años y quiso que descansaran sus cenizas.

La Casa Museo Atahualpa Yupanqui queda en lo alto del cerro. Jade Sivori

Se conserva original la habitación que ocupaba con su esposa, Nenette. Además, sus premios, un bombo, una guitarra y cientos de fotos hacen al acervo del museo. En ocasiones se puede coincidir con Roberto “Kolla” Chavero, hijo del artista y vecino.

Los restos de Atahualpa Yupanqui descansan en Cerro Colorado. Jade Sivori

Casa Museo Atahualpa Yupanqui Martes a domingo, de 10 a 18. Visitas guiadas cada hora. Calle s/n, Cerro Colorado. T: (0351) 574-8911.