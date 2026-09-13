Los otros tesoros mayas

Sin la fama de las ruinas mexicanas, estas ciudades antiguas ocultas en el corazón de la selva aún están fuera del radar del turismo masivo Silvina Pini 13 de septiembre de 2026 00:30 17 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Lugares

Entre los sitios arqueológicos más visitados del mundo están Machu Picchu, las pirámides de Egipto, el Coliseo romano y Chichén Itzá, en México. Sin embargo, a unos 400 km en línea recta de Chichén Itzá hay otra antigua ciudad-Estado maya de dimensiones considerablemente mayores, donde vivió una población más numerosa y cuyo templo más alto duplica la altura del famoso “Castillo” (la pirámide de Kukulkán). Se trata de Tikal, en la selva guatemalteca.

Descendientes de los mayas visitan las ruinas en sus trajes típicos (Foto: Mario Cherrutti)

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La comparación de superficies exige una aclaración: la zona arqueológica de Chichén Itzá ocupa varios cientos de hectáreas, mientras que el Parque Nacional Tikal abarca 57.600 hectáreas e incluye una vasta extensión selvática. En su apogeo, Tikal pudo albergar cerca de cien mil personas; para Chichén Itzá se estiman alrededor de 50.000. Otra diferencia, nada menor, es que Chichén Itzá recibe más de dos millones de turistas por año, mientras que a Tikal llegan varios cientos de miles.

¿Cuál es la razón por la que Chichén Itzá figura entre los sitios arqueológicos más visitados del mundo? Probablemente porque, a diferencia de Tikal, que está en plena selva, el acceso es más fácil y queda cerca del gran centro turístico de la Riviera Maya y de los promocionados estados de Quintana Roo y Yucatán. Tikal guarda entonces el misterio de aquello que aún está por descubrirse, pero −alerta spoiler− llegar ya no es tan complicado.

El Templo I de Tikal, conocido como el Templo del Gran Jaguar, es una pirámide funeraria cuya construcción comenzó hacia el año 732 d.C., vinculada al gobernante Jasaw Chan K’awiil I, que fue enterrado en su interior. (Foto: gentileza FC Hideaways)

Durante más de 3.000 años, desde alrededor del 2000 a.C. hasta la conquista de Nojpetén, el último reino maya independiente, en 1697, una extensa región de Mesoamérica fue tierra maya. No era un imperio bajo un único rey o emperador: ciudades-Estado de distinto tamaño e importancia, como Calakmul, Copán, Palenque, Uaxactún, Yaxhá, Topoxté, Nakum, Dos Pilas, Aguateca, Caracol, Ceibal y Tikal, tenían cada una su propio gobernante. Se extendían por territorios que hoy forman parte de México, El Salvador, Honduras, Belice y Guatemala; tejían alianzas estratégicas, concertaban matrimonios dinásticos y también se enfrentaban en feroces batallas.

Las dos grandes potencias del período Clásico, entre aproximadamente 250 y 900 d.C., eran Calakmul, en México, y Tikal, en Guatemala. Entre ambas se encontraba Caracol, en el territorio de la actual Belice, que pasó de la órbita de Tikal a una alianza con la dinastía Kaan, asociada a Calakmul, y ocupó un lugar clave en la historia. Aunque están a unos 75 kilómetros en línea recta, Caracol y Tikal se encuentran a alrededor de 195 kilómetros por carretera y pueden visitarse en un mismo viaje. Tikal está en la Reserva de la Biosfera Maya, en medio de la selva tropical del departamento de Petén, al norte de Guatemala; Caracol, en el distrito de Cayo, en el oeste de Belice, también en plena selva. Recorrerlas es sumergirse en un capítulo fundamental de la historia.

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Detalles de las texturas y fauna de Tikal (Fotos: Fernando Dvoskin)

El prolongado enfrentamiento entre Calakmul y Tikal suele compararse con una guerra entre superpotencias. En 562 d.C., Caracol, gobernada por Yajaw Te’ K’inich II y aliada con la dinastía Kaan, derrotó a Tikal. El soberano Kaan de aquel momento es conocido como Testigo Celestial (Sky Witness). El ataque quedó registrado en el Altar 21 de Caracol mediante el glifo que los epigrafistas denominan “Guerra Estelar” (Star War). La derrota puso fin a la hegemonía de Tikal durante más de un siglo; el destino de su rey, Wak Chan K’awiil, no se conoce con certeza.

¿Alguna relación con George Lucas, su gloriosa saga de Star Wars y Luke Skywalker? La coincidencia es tentadora, aunque no hay pruebas de una relación directa.

Luego de la derrota y de unos 130 años sin nuevos monumentos fechados en el centro de Tikal, el rey Jasaw Chan K’awiil I restableció la potencia de la ciudad y, en 695 d.C., derrotó a Calakmul. A su época se deben varios de los grandes templos que pueden recorrerse durante la visita.

El bote del complejo de cabañas La Lancha, propiedad de la familia Coppola, a orillas del lago Petén Itzá (Foto: gentileza FC Hideaways)

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Una de las mejores maneras de conocer el Parque Nacional Tikal es alojarse en la zona: dentro del parque, donde hay camping y hoteles; en la ciudad de Flores (a 65 kilómetros); o en alguno de los alojamientos situados a orillas del lago Petén Itzá. Uno de ellos es La Lancha, propiedad del célebre director estadounidense Francis Ford Coppola y su familia. Allí nos fue a buscar Milton López, un guía que tiene el plus de ser hijo de quien fue durante treinta años uno de los guardaparques. “Venía después del colegio; para mí, el parque es como el patio de mi casa”, nos dijo. Hasta lo picó una serpiente venenosa por andar fuera de los senderos habilitados.

De camino, paramos en la aldea El Caoba, donde está la Tienda Sayda. Además de artesanías guatemaltecas que pueden ser adictivas −sobre todo los textiles−, hay una gran maqueta y paneles explicativos sobre el sitio arqueológico.

La maqueta de Sayda, en la aldea El Caoba, es clave para entender la complejidad de Tikal (Foto: Mario Cherrutti)

La maqueta muestra una gran ciudad con el centro ceremonial, el área residencial y la periferia urbana: calles, templos, palacios, edificios para la población, depósitos de agua, plazas y canchas de juego de pelota, distribuidos en unos 60 km². Antes de que le preguntáramos a Milton cómo íbamos a recorrer todo eso en una mañana, nos aclaró que solo alrededor del 15% de las estructuras está excavado y restaurado. La maqueta fue hecha con base en el mapeo digital Lidar, un escaneo láser aéreo que permite detectar construcciones bajo la vegetación. Lo poco que está desenterrado necesita nuevos desmalezamientos cada tres meses porque, si no, la selva vuelve a engullirlo.

Si bien la primera visita documentada a Tikal data de 1848 y se atribuye al gobernador de Petén, Ambrosio Tut, y al corregidor Modesto Méndez, los habitantes indígenas de la región conocían su existencia desde mucho antes. Los itzaes actuales son herederos de la civilización maya prehispánica. Fotos antiguas junto a la maqueta muestran a los “chicleros” que trabajaban para compañías norteamericanas como Wrigley y Adams. A ellos se atribuye el hallazgo o el registro, entre 1890 y 1930, de otros sitios como Nakum, Ceibal, Topoxté, Uaxactún, Aguateca, Yaxhá y Dos Pilas, que también pueden visitarse.

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Los colores de la selva se reflejan en los vistosos tejidos artesanales (Fotos: Mario Cherrutti)

Antes de que existieran los polímeros sintéticos, el chicle se hacía con la savia del chicozapote (Manilkara zapota), un árbol nativo muy abundante en la selva que rodea Tikal. Los chicleros se internaban, machete en mano, para hacer incisiones en zigzag en la corteza y recolectar la resina gomosa. Luego la cocinaban, la compactaban en bloques y la vendían a compañías como Adams y Wrigley. Es muy probable que, trepados a los árboles, vieran las crestas de templos y otras construcciones parcialmente cubiertas por la vegetación.

Entre 1920 y 1940, durante el pico de la “fiebre del chicle”, esta impenetrable selva tropical fue el lugar donde los chicleros vivían en campamentos precarios. La mejor época para la recolección era la temporada de lluvias, cuando la resina fluía mejor por la corteza. Los chicleros, además de correr el riesgo de sufrir caídas y picaduras de serpientes e insectos, trabajaban colgados de los árboles bajo tormentas eléctricas y lluvias torrenciales, y trasladaban en mulas los bloques de resina. Los empresarios norteamericanos llegaron a construir pistas para aviones de carga. Todo este movimiento provocó, entre otros males, la tala de maderas preciosas, especialmente caoba y cedro.

Plaza de los siete templos, dentro de las ruinas de la antigua cuidad maya en el Parque Nacional Tikal (Foto: Fernando Dvoskin)

De nuevo en la ruta, Milton nos cuenta que el Parque Nacional Tikal ocupa 575 km² de selva y fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1979. Para llegar a las ruinas, hay que recorrer senderos donde es posible cruzarse con monos aulladores, tucanes, coatíes y algún jaguar −recientemente se hizo viral un video de uno atacando a un coatí prácticamente entre las piernas de una turista−. A los pocos metros del ingreso, Milton señala una gran ceiba, el árbol nacional de Guatemala, que puede alcanzar los 60 metros. Más adelante nos muestra el famoso chicozapote, caobas jóvenes de treinta años y el árbol ramón, cuyas semillas fueron alimento de los mayas.

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Camino al corazón de las ruinas, Milton explica que Tikal estuvo habitada durante más de 1.500 años, desde el siglo VI a.C. hasta el siglo X d.C. El nombre Tikal es moderno y suele derivarse de ti ak’al, “junto al pozo de agua”; las inscripciones identifican a la ciudad antigua como Yax Mutul. Llegamos a la Gran Plaza, una gran explanada enmarcada por dos templos enfrentados: el Templo I o del Gran Jaguar y el Templo II o de las Máscaras. En los otros dos lados se encuentran la Acrópolis Norte y la Acrópolis Central. El Templo I, de 47 metros de altura, fue construido hacia el 740 d.C. y alberga la tumba del rey Jasaw Chan K’awiil I, responsable del resurgimiento de Tikal. Se llama así porque en un dintel aparece el rey sentado sobre un trono de jaguar. El conjunto también conmemora la victoria de Tikal sobre Calakmul. El Templo II es del mismo período, algo más bajo, y fue dedicado a la esposa del rey.

No está permitido escalar el Templo I, emblema del parque, pero sí acceder al Templo II por unas escalinatas de madera que llegan hasta una plataforma con vista panorámica de la plaza.

Desde el Templo IV o de la Serpiente bicéfala, se ven las crestas de los Templos I y II (Foto: Fernando Dvoskin)

En diez minutos más de caminata, se llega al Templo IV o Templo de la Serpiente Bicéfala, de unos 70 metros de altura: es el más alto de Tikal y uno de los más altos del mundo maya (el “Castillo” de Chichén Itzá mide alrededor de 30 metros). Los valientes pueden acceder a la plataforma mediante escaleras externas de madera, una prueba de resistencia a la que se suman el calor y la humedad de la selva, pero el esfuerzo vale la pena. Desde allí se contempla una postal impresionante de selva tropical interrumpida por las crestas del Templo I, el Templo II y otras construcciones que tienen más de mil años. Quienes hacen el tour del alba caminan de noche por el parque y llegan a este sector para ver la salida del sol.

Este paisaje fascinó no solo a Coppola −que eligió la región para instalar uno de sus hoteles−, sino también a George Lucas, que lo usó como set de filmación para La guerra de las galaxias: Episodio IV – Una nueva esperanza. La semejanza entre el nombre Sky Witness y el apellido Skywalker resulta sugestiva, pero no hay evidencia de que uno haya inspirado al otro. Los devotos de la saga pueden llegar al Templo IV y reconocer el ángulo desde el que se filmó una breve toma panorámica de la base rebelde de Yavin 4.

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Es tan grande el parque que la presencia de varios cientos de miles de turistas anuales no se nota. Quienes sí se destacan son mujeres y hombres con vestimentas tradicionales: faldas, fajas y huipiles −blusas o túnicas tejidas− de preciosos colores y diseños. Algunos no hablan castellano. Milton explica que en Guatemala se reconocen veintidós comunidades lingüísticas mayas y que sus integrantes tienen permitido realizar ceremonias y rituales en el parque, ya que se los reconoce como descendientes de sus habitantes originarios. Para preservar las ruinas, las prácticas se realizan en altares habilitados, donde los guías espirituales (Ajq’ijab’) encienden copal −una resina aromática−, chocolate, cigarros y velas de distintos colores según el tipo de ritual. Los guías espirituales acreditados pueden ingresar sin pagar entrada.

Caracol, el sitio arqueológico maya más grande de Belice está muy cerca de la frontera con el departamento de Petén, Guatemala (Foto: gentileza Belize)

Caracol, la ciudad de la disputa

La frontera con Belice está a una hora y media de los hoteles ubicados a orillas del lago Petén Itzá. Para visitar la antigua ciudad maya de Caracol, una opción es hospedarse en San Ignacio, cerca de la frontera, donde hay variedad de hostels preferidos por un público mochilero y joven, y contratar desde allí un tour. San Ignacio está a unas dos horas de viaje de las ruinas.

Otra opción es alojarse mucho más cerca, en alguno de los hoteles ubicados dentro de la reserva de Mountain Pine Ridge, a una hora de Caracol. El paisaje tiene la particularidad de ser un bosque de pinos, que solemos asociar al frío, combinado aquí con vegetación tropical. La familia Coppola tiene otro hotel, Blancaneaux Lodge, que fue el refugio privado del director de Apocalypse Now desde comienzos de la década de 1980. Ubicadas a orillas del arroyo Privassion, las cabañas no tienen aire acondicionado, pero sus amplias terrazas al bosque permiten ver el espectáculo de monos que saltan en grupos de árbol en árbol. A ninguno se le ocurre acercarse a la baranda, signo de que el turismo masivo aún no ha modificado sus hábitos.

En la isla de Flores, Blancaneaux Lodge tiene una gran huerta orgánica y una de las actividades es recorrerla, recoger vegetales y entregarlos al chef para sus platos. La Catedral Nuestra Señora de los Remedios y San Pablo Itzá, en el parque central (Fotos: Mario Cherrutti)

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Caracol, el sitio arqueológico más importante de Belice, ubicado en la Reserva Forestal de Chiquibul, fue registrado oficialmente en 1937. Su principal monumento es Caana, cuyo nombre significa “Lugar del Cielo”, un complejo de templos y palacios de unos 43 metros de altura. Se puede subir hasta la cima y admirar la selva de Chiquibul e incluso, en días muy claros, ver territorio guatemalteco.

El Altar 21, hallado en el pasillo central de la cancha del juego de pelota del Grupo A, es para los arqueólogos una de las piezas más fascinantes del mundo maya, porque modificó la interpretación del período Clásico. Tallado en piedra caliza, contiene 128 bloques glíficos y es la inscripción más larga encontrada hasta ahora en Belice. En 1985 fue excavado por el Proyecto Arqueológico Caracol, dirigido por los arqueólogos estadounidenses Arlen y Diane Chase, y su lectura confirmó que, en 562 d.C., Caracol había derrotado a Tikal en una “Guerra Estelar”, en el marco de su alianza con la dinastía Kaan.

Los glifos del Altar 21 de Caracol fueron descifrados recién en 1985 por los arqueólogos Arlen y Diane Chase (Foto: Mario Cherrutti)

La Isla Flores, de apenas 13 hectáreas y ubicada en el lago Petén Itzá, fue la última capital en caer. La tarántula de panza roja, endémica de Flores y el PN Tikal, está en peligro de extinción. Son grandes, muerden rara vez y su veneno no es peligroso. (Fotos: Mario Cherrutti y Fernando Dvoskin)

Como en Tikal y otros sitios, los complejos astronómicos revelan que los mayas realizaban cuidadosas observaciones del cielo sin telescopios y empleaban esos conocimientos para registrar los ciclos solares, incluidos solsticios y equinoccios, y organizar el calendario agrícola.

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Tal vez por ese conocimiento de los astros, la imaginación asocia la “Guerra Estelar” maya con la de George Lucas. Es una licencia poética, pero resulta contagiosa al contemplar el prodigio de una civilización que fue ama y señora de estas tierras hace más de dos milenios.

Paseos a caballo y en carros permite recorrer la selva guatemalteca y beliceña y aseguran el avistaje de tucanes y monos aulladores.

Datos útiles

Desde comienzos de 2026 hay una nueva ruta pavimentada desde Pinol Bridge hasta Caracol, lo que ha facilitado mucho la visita a este sitio arqueológico.

Cómo llegar

Para combinar Caracol y Tikal, lo mejor es llegar a Belice vía Panamá o Miami.

u$s 540 el tramo. El aeropuerto de Belmopán está a 52 km de la Reserva Forestal Mountain Pine Ridge. American Airlines 4318-1111 Hay dos vuelos directos diarios Miami-Belice. Desdeel tramo. El aeropuerto de Belmopán está a 52 km de la Reserva Forestal Mountain Pine Ridge.

Copa Airlines 2040-1054. Tiene tres frecuencias semanales a Belice.

BELICE

Dónde dormir

u$s 449 la doble con desayuno. Blancaneaux Lodge Reserva Forestal Mountain Pine Ridge. (+501) 824-4912. Son 20 cabañas distribuidas en la reserva forestal, algunas con vistas al río Provisión. No cuentan con aire acondicionado, sino con “paredes” de mosquitero para escuchar la selva por la noche. Desdela doble con desayuno.

u$s 90 la doble con desayuno. Cahal pech Village Resort George Price Highway, San Ignacio. (+501)-824-3740 Hotel de 3 estrellas con piscina al lado de las ruinas mayas de Cahal Pech. Está a casi tres horas de Caracol. Desdela doble con desayuno.

Dónde comer

Montagna Ristorante y Guatemaltecqua Restaurant Son el restaurante italiano y el de cocina tradicional guatemalteca de Blancaneuaux Lodge. Platos como el jocón (pollo cocinado con especias y hierbas verdes) u$s 30 , pastas desde u$s 25 .

u$s 8 y u$s 19. Ko-Ox Han Nah 5 Burns Ave, San Ignacio. (+501) 671-3014. Uno de los mejores restaurantes de San Ignacio. Se especializa en estofados beliceños, pollo al curry con leche de coco. Las carnes provienen de su propia granja. Precios entre

Paseos y excursiones

u$s 13. Caracol Reserva Forestal de Chiquibul. T. (+501) 822-2106. Abierto todos los días de 8 a 16.30. Entrada

GUATEMALA

La huella de Francis Ford Coppola

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Fue durante el rodaje de Apocalypse Now en Filipinas cuando Francis Ford Coppola inició su romance con el paisaje selvático. En 1981 compró Blancaneaux Lodge a unos propietarios franceses y allí se instalaba por largas temporadas. Cuando sus hijos crecieron, construyó cabañas para ellos y después para amigos, hasta que en 1993 lo abrió como hotel, sin dejar de alojarse en su suite, que aún hoy tiene fotos familiares y de rodajes. En 2003 adquirió La Lancha, en Guatemala. El director de El padrino perdió a su esposa, Eleanor, en 2024 y ya cumplió 87 años, por lo que el terreno escarpado y las escaleras de estos hoteles de selva solo le permiten visitas breves. Coppola aprendió castellano y, cuando va, visita escuelas y lee cuentos a los chicos, pero prefiere instalarse en su tercer hotel, Turtle Inn, sobre la costa de Placencia, donde pasa Año Nuevo desde hace más de dos décadas.

Francis Ford Coppola y su hija Sofía, aclamada directora de cine como su padre Instagram The great movies

Dónde dormir

u$s 189 la doble con desayuno. La Lancha Lago Petén Itzá. (+501) 824-4912 Casa de vacaciones de la familia Coppola, son 10 casitas muy cómodas, decoradas con los textiles guatemaltecos sobre la barranca que cae al lago Petén Itzá. Un funicular baja al lago donde hay una plataforma flotante. Se puede pasear en kayak y bañarse. Para ir a la piscina y el lobby donde está el restaurante, hay escaleras. Desdela doble con desayuno.

u$s 85 la doble. Jungle Lodge Tikal Hotel +502 7861 0446 / 47 Dentro del Parque Nacional Tikal, a unos 10 minutos a pie del área arqueológica, es probablemente la mejor opción de alojamiento dentro del parque. Tiene 49 habitaciones y suites rodeadas de selva, piscina, restaurantes, bar, wifi satelital en áreas comunes, excursiones guiadas y traslados al aeropuerto de Flores. Las categorías superiores cuentan con aire acondicionado y algunas, jacuzzi privado. Desdela doble.

u$s 64 y u$s 90. Tikal Inn Parque Nacional de Tikal. (+502) 7861-2445 Ubicado dentro del parque a 10 minutos de caminata de los templos, es el mejor lugar para hacer el tour del amanecer. Se camina de noche para llegar a la cima del Templo IV, de 70 metros, antes de que salga el sol. Habitaciones con desayuno entre

Dónde comer

u$s 9. Restaurante González Aldea El Caoba. (+502) 3131-6249 Comedor sencillo para platos de cocina local como el pescado blanco al vapor, mix de fajitas o lomito de la casa. Platos principales

Paseos y excursiones

u$s 20 . Menores de 10 años gratis. Parque Nacional Tikal Departamento de Petén. (+502) 7861-0255. Abierto todos los días de 6 a 17; entrada. Menores de 10 años gratis.

J C Tours (+502) 5750-2045. Milton López es guía y ofrece traslados.

Museo de Santa Barbara Isleta Santa Bárbara. (+502) 7926-2813 Está a cinco minutos de lancha de Flores. Colección de 3.000 piezas arqueológicas mayas como cráneos y vasijas antiguas. También hay un pequeño restaurante con terraza famoso por ser preferido de las iguanas. Todos los días de 8 a 17. Paquete lancha y ticket u$s 4 .

Isla de Flores, capital itzá En el lago Petén Itzá está la isla de Flores, que ocupa el emplazamiento de Nojpetén, capital del último reino itzá independiente. Se llega en una hora de lancha desde los hoteles que están en la costa norte del lago, como La Lancha. Apenas una tarde alcanza para recorrer sus calles adoquinadas flanqueadas por casitas pintadas de colores. En lo más alto está la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios. Es el lugar para comprar las últimas artesanías: tallas de madera, cestería y vistosos textiles, como caminos de mesa, fundas de almohadones y bolsos. Entre los trajes típicos, al huipil se suman las faldas que envuelven el cuerpo y se sujetan con una faja; el tocoyal, formado por cintas largas que se trenzan en el pelo; el perraje, una manta para el frío o para cargar a un bebé; y los collares de cuentas de colores, de plata o de vidrio.

Más info

El lago Petén Itzá de aguas frescas y transparentes, es apto para nadar y hacer kayak. También es la mejor vía de comunicación con isla Flores. Mario Cherrutti

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