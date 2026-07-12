Paestum y Velia, el legado griego que resiste al tiempo en el sur de Italia

No hace falta viajar a Grecia para pararse frente a un templo dórico perfecto. A pocas horas de Nápoles, en una llanura fértil del Cilento, tres colosos de piedra construidos entre los siglos VI y V a. C. emergen con una presencia que todavía desconcierta. Los templos de Hera, Neptuno y Atenea, en el parque arqueológico de Paestum, se cuentan entre los mejor conservados del mundo antiguo. A pocos kilómetros, Velia guarda otro tesoro menos conocido: las ruinas de la ciudad donde Parménides y Zenón fundaron una de las escuelas filosóficas más influyentes de Occidente.

Templo Neptuno, una joya del legado griego en Paestum Copyright Parchi archeologici di Paestum e Velia

Ambos sitios, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, forman parte de una región donde el turismo avanza más lento que en otras postales italianas e incluso griegas, y que permite apreciar las columnas y murallas helénicas en toda su plenitud.

El sur italiano donde floreció la Magna Grecia

Roma siempre admiró la herencia griega: su filosofía, la retórica, el arte y la arquitectura helénica moldearon buena parte de su propia identidad, algo que aún hoy puede percibirse en buena parte del paisaje italiano. El poeta Horacio resumió esa fascinación en una frase que atravesó los siglos: “La Grecia conquistada conquistó a su feroz vencedor”. Para el poderoso Imperio Romano, la cultura griega continuó siendo un faro cultural.

A pocas horas de Nápoles, en una llanura fértil del Cilento, los templos de piedra fueron construidos entre los siglos VI y V a. C. Copyright Parchi archeologici di Paestum e Velia

Paestum —llamada originalmente Poseidonia— fue fundada por colonos provenientes de Síbaris entre fines del siglo VII y comienzos del VI a. C. Cuando nació la cercana Velia, hacia el 540 a. C., la ciudad ya era un enclave importante de la Magna Grecia.

La zona arqueológica ocupa unas 27 hectáreas y conserva grandes templos dóricos, calles, santuarios, áreas públicas, viviendas y parte del antiguo trazado urbano Copyright Parchi archeologici di Paestum e Velia

Con el tiempo llegaron las invasiones lucanas y, finalmente, la conquista romana. En el año 273 a. C., la ciudad pasó a convertirse en colonia latina bajo el nombre de Paestum. Sin embargo, pese a las sucesivas dominaciones, la huella griega nunca desapareció. Todavía hoy, caminar entre sus templos produce la sensación de ingresar en una civilización suspendida en el tiempo.

La monumentalidad de Paestum

“Es como si un dios hubiera construido aquí su hogar con enormes bloques de piedra”, escribió Friedrich Nietzsche después de visitar el lugar.

La zona arqueológica de Paestum ocupa unas 27 hectáreas y conserva no solo sus grandes templos dóricos, grandes protagonistas del lugar, sino también calles, santuarios, áreas públicas, viviendas y parte del antiguo trazado urbano.

Paestum y Velia Copyright Parchi archeologici di Paestum e Velia

Aquí la ciudad todavía puede leerse. Los colonos griegos organizaron el territorio con precisión: delimitaron áreas sagradas, espacios políticos y barrios residenciales, además de construir murallas defensivas que aún hoy rodean el perímetro de la antigua ciudad. Con casi cinco kilómetros de extensión, esas murallas constituyen uno de los sistemas defensivos mejor conservados del mundo antiguo.

Los templos que sobrevivieron a los siglos

El recorrido comienza en el Santuario Sur, donde se elevan dos de los templos más impactantes del parque arqueológico.

El templo dedicado a Hera —llamado mucho después como “Basílica de Paestum”— es el más antiguo del lugar. Construido alrededor del 560 a. C., este edificio de culto a la esposa de Zeus y diosa protectora del matrimonio y la maternidad, conserva gran parte de su estructura original y ofrece una de las imágenes más poderosas de la arquitectura arcaica griega.

El Templo de Neptuno es uno de los edificios dóricos mejor conservados del Mediterráneo Vanina Sylvestre

A pocos metros aparece otro gran protagonista del sitio: el Templo de Neptuno, imponente y austero, considerado uno de los edificios dóricos mejor conservados del Mediterráneo. Aunque tradicionalmente fue asociado al dios del mar por el nombre de la antigua Poseidonia -ya que Neptuno es el nombre romano de Poseidón-, investigaciones más recientes sugieren que pudo haber estado dedicado también a Hera o incluso a Apolo.

El recorrido continúa hacia el corazón político y administrativo de la ciudad, donde sobreviven restos del ágora griega, el anfiteatro, un cenotafio - monumento funerario - con techo a dos aguas, vestigios de los baños termales y edificios públicos y residenciales que revelan cómo la ciudad fue transformándose a lo largo de distintas épocas sin perder del todo su identidad griega original.

El templo de Atenea se levanta en el extremo norte del parque Copyright Parchi archeologici di Paestum e Velia

En el extremo norte del parque arqueológico se alza el Templo de Atenea, construido sobre una leve elevación que domina toda la llanura. Más pequeño que los anteriores, combina elegancia y equilibrio en un entorno donde el paisaje parece amplificar el silencio de las ruinas.

El museo y la tumba del Nadador

La visita a Paestum no termina en las ruinas. El Museo Arqueológico Nacional, inaugurado en 1952, reúne una de las colecciones arqueológicas más importantes de Italia y permite comprender la dimensión cultural de la antigua Poseidonia.

Entre la enorme cantidad de metopas esculpidas -losas de piedra con episodios mitológicos-, esculturas y objetos funerarios, la pieza más célebre es la llamada Tumba del Nadador, descubierta en 1968 a pocos kilómetros del sitio arqueológico.

La tumba del nadador fue interpretada como una metáfora del paso de la vida a la muerte Copyright Parchi archeologici di Paestum e Velia

Se trata de una tumba pintada del siglo V a. C., única en el mundo griego por sus escenas figurativas. Sobre la losa superior aparece un joven lanzándose al agua desde una plataforma. La imagen, simple y misteriosa a la vez, fue interpretada como una metáfora del paso de la vida a la muerte. Todavía hoy, esa figura suspendida en el aire conserva su capacidad de conmover y se convirtió en el emblema del lugar.

Velia, la ciudad de los filósofos

A unos 40 kilómetros de Paestum, Velia ofrece una experiencia distinta y más introspectiva. La ciudad fue fundada hacia el 540 a. C. por griegos provenientes de Focea —en la actual Turquía— que huían de los persas y se convirtió en un importante centro cultural y filosófico del Mediterráneo antiguo.

Aquí nacieron las ideas de Parménides y Zenón, pensadores presocráticos fundamentales de la escuela eleática, cuya influencia marcó profundamente el mundo antiguo a través de sus reflexiones sobre el ser, la realidad y la razón por encima de los sentidos.

Velia, la ciudad de los filósofos, fue fundada hacia el 540 a. C. por griegos provenientes de Focea

Velia, como fue rebautizada más tarde por los romanos, conserva una atmósfera íntima y casi secreta. Cuenta con una acrópolis rodeada por un gran círculo de murallas dentro del cual se encontraban los antiguos barrios. Hoy allí mismo se alza la Porta Rossa, considerada el ejemplo más antiguo de arco de medio punto de Italia.

El visitante puede recorrer la muralla, así como caminar entre restos de viviendas, calles y termas. El paisaje mediterráneo, el perfume de los pinos y el sonido del viento entre las piedras convierten este itinerario en una experiencia profundamente contemplativa.

Un día con los restauradores

A partir de mayo de 2026, los visitantes pueden acceder a recorridos especiales para ver de cerca las tareas de recuperación del anfiteatro romano de Paestum y otros sectores del sitio arqueológico. Durante las visitas, restauradores y especialistas muestran técnicas, herramientas y materiales utilizados para preservar monumentos con más de dos mil años de historia.

Paestum es un tesoro helénico en Italia. Parque Arqueológico de Paestum y Velia

Información útil

Cómo llegar: Los parques arqueológicos de Paestum y Velia se encuentran en la región del Cilento, en Campania, al sur de Italia.

Viajar en tren es la opción más rápida y económica. Desde Salerno, el tren regional desde la estación central toma unos 30 minutos y cuesta entre 4 y 7 euros. Desde Nápoles, un tren directo desde Napoli Centrale dura entre cerca de 1 hora y cuesta 10 euros.

Entradas: de diciembre a febrero: 6 euros. De marzo a noviembre: 12 euros.

Las visitas especiales a las áreas de restauración se realizan los jueves a las 11, con cupos limitados y reserva previa.

Más información: https://parchipaestumvelia.cultura.gov.it/