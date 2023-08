Más de un millón de argentinos viajan cada año a los Estados Unidos. Mayormente lo hacen al estado de Florida con Miami y Orlando. Como destino seguramente luego viene a la distancia New York, Los Ángeles y otras ciudades.

Sir Chandler PARA LA NACION

escuchar

Para el estado de Florida es muy habitual que cualquier turista o viajero alquile un auto ¿Por qué? Históricamente no fue caro, es fácil moverse, es simple estacionar, manejar es mucho más relajado que en la Argentina y las distancias son largas. En Orlando, por ejemplo, uno puede estar alojado frente a un mall con una autopista mediante y llegar en auto son 15 minutos… caminando es imposible. Dejando de lado que muchos combinan distintas ciudades en el estado y ahí el auto es fundamental, desde ir hacia Orlando desde Miami o hacia alguna playa de la costa oeste como podría ser Naples o Fort Myers.

Entonces es la costumbre de muchos viajeros, no solo de los argentinos, de alquilar auto para moverse en su viaje.

Pero lo que históricamente era un gasto más dentro del gran presupuesto viajero, pasó a ser algo de un peso mayor. Los precios subieron mucho post pandemia y muchas personas preguntan si esto llegó para quedarse o que es lo que pasó realmente para que se dispararan tanto.

Alquilar auto en Estados Unidos pasó a ser un costo mayor en los presupuestos de los viajeros. Vectorjuice / Freepik

Vayamos por partes para poder entender qué pasó y qué puede pasar.

¿Cuál es el negocio de las rentadoras de autos? No es solo alquilarlo… ese es el punto. Las rentadoras compran autos en gran cantidad y según el estándar de cada una a los X años o X millas los venden. Ese proceso de repite todos los años. Algunas los venden más nuevos; otras los aguantan más años.

¿Qué pasó en pandemia? Al no poder alquilarlos por no haber demanda, los vendieron anticipadamente. Se liberaron de deudas y optimizaron el capital. También hubo sucesos extraños por tener tantos autos parados que ya no entraban en los espacios tradicionales de espera de alquiler, que en abril 2020 se incendiaron más de 3.500 sobre el pasto, cerca del aeropuerto de Orlando.

¿Qué pasó post pandemia? Varias cosas. Por un lado, la gente comenzó a viajar mucho más rápido de lo que se esperaba. Por el otro lado, las rentadoras no llegaron a comprar autos de nuevo por previsiones que no mostraban este crecimiento, pero por el otro un gran problema mundial es que los fabricantes de autos tuvieron problemas en sus cadenas de abastecimiento. Entonces no había forma de que llegaran a entregar tantos autos pedidos.

En conclusión, la demanda superó por mucho a la oferta y ahí el resultado es el lógico: el aumento de precios.

Durante 2022, esto comenzó a disminuir un poco, no por la demanda que siguió creciendo, el punto es que la oferta comenzó a ser más acorde a la demanda. Las rentadoras comenzaron a conseguir autos.

Un ejemplo es cómo una de las más importantes de USA incorporó miles de Tesla, el auto eléctrico más famoso, que pre pandemia no tenía .

Y así muchas fueron llenando el garage gigante que tienen junto al aeropuerto de Miami o al de Orlando. Mientras que, en agosto 2021, en un viaje que realicé no había mucho para elegir.

Pero esta recuperación sufrió un golpe fuerte en octubre pasado cuando, por primera vez en la historia, según reportaron muchos integrantes de la industria del turismo, no hubo autos en un fin de semana en Miami ni en Orlando. Uno buscaba en los días previos y en el buscador decía “NO HAY AUTOS”.

Fue un momento de quiebre: justo cuando la industria se estaba recuperando, sufrió otro golpe duro dejando en claro que aun no está totalmente recuperada porque esto nunca pasó en prepandemia.

El alquiler de autos todavía no acelera.

En esa oportunidad, el problema fue otro. Uno de los huracanes o tormentas fuertes clásicas de esa época del año rompió muchos autos de alquiler, pero también muchos autos particulares. Y como las pólizas de muchos seguros en USA tienen en sus claúsulas la provisión de autos hasta la reparación del propio, los locales agotaron los stocks disponibles.

Pero también el estado de Florida en pandemia recibió a muchos habitantes de otras ciudades de más al norte de Estados Unidos, que decidieron mudarse por poder trabajar con home office de manera más económica que alquilando un apartamento en New York, por ejemplo. Y eso hizo subir los precios en general en Miami y alrededores como así también saturó muchos servicios, como el de los alquileres de auto.

¿Cómo seguirá esto?

Sin lugar a dudas se tiene que ir acomodando la oferta y la demanda, mayormente por tener más autos, más opciones, para los pasajeros que busquen alquilarlos. Pero también es difícil saber si se volverá a lo histórico porque la inflación en Estados Unidos también tuvo su efecto.

La recomendación general es que buscar con tiempo para ir monitoreando . Pero como el stock está creciendo posiblemente si uno busca con mucha antelación los precios sean demasiado altos y sea algo más lógico dos o tres meses antes de la fecha planeada. Ahí es cuando ya la industria sabe realmente qué va a tener en el corto plazo y puede evaluar cómo viene la demanda.

Como recordatorio, e n Estados Unidos alcanza perfectamente la licencia argentina, de los seguros lo fundamental es tener el de responsabilidad civil o de terceros y todos los autos son automáticos.

Ah! Y cuando vean un cartel que diga STOP… tienen que parar y mirar para los dos lados antes de avanzar.

Veremos cómo siguen estos meses. Pero los precios se irán acomodando seguramente.