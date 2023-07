Qué es el eFoiling, el nuevo deporte acuático de moda

Conectar con los mejores paisajes, sentir adrenalina, flotar sobre el agua… practicar eFoiling invita a disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión y sin necesidad del viento.

María Belén Archetto

Fue en 2010 cuando Nick Leason –ingeniero y apasionado surfista– fundó la compañía Lift Foils en Puerto Rico junto a su padre, Michael Leason. Cinco años más tarde, Nick dio a conocer la noticia de que había concebido un eFoil, una tabla de surf con tecnología Bluetooth incorporada que consigue elevarse hasta 1 metro por encima del agua gracias a su motor eléctrico e hidroala. Tras años de investigación y desarrollo junto a su equipo, su creación devino en un nuevo deporte acuático.

El eFoiling prescinde del viento porque se propulsa a batería.

Qué es el eFoiling

El eFoiling es un deporte acuático relativamente nuevo. Aun así, no tardó en convertirse en el favorito de muchos por ofrecer una adrenalínica sensación de flotar y volar sobre una masa de agua: mar, río, lago o laguna (se recomienda comenzar por superficies calmas y sin olas).

Su funcionamiento con un mando manual que el rider sostiene en su mano a través de todo el recorrido, permite accionar la hélice en pos de hacer avanzar la tabla hasta alcanzar una velocidad de 55 km/h, y, sin necesidad de recurrir al viento o a las olas.

El eFoiling también puede practicarse en el mar.

Así pues, sin depender tanto de las condiciones meteorológicas, el eFoiling constituye un punto de partida desde donde disfrutar de los entornos más espectaculares de cada país. Para ello, lo aconsejable es tomar unas clases con instructores profesionales de eFoiling, quienes no solo ponen a disposición el equipamiento necesario (si se desea adquirir, su costo oscila entre u$s 4000 y u$s 12.000, en tanto que los equipos usados poseen un valor menor), sino que también brindan todos los consejos para dominar el eFoiling –al menos las nociones básicas– en cuestión de unas horas.

Durante la primera sesión de e-foiling, los instructores ahondan en el funcionamiento del equipo de seguridad, el manejo del control inalámbrico para regular la velocidad y potencia, y los consejos de postura hasta alcanzar estar de pie en la tabla mientras su sistema de foil se eleva sobre el agua.

Las tablas son pesadas, tienen una batería interior grande, y cuestan entre u$s 4000 y u$s 12.000.

Con el transcurrir de las sesiones, los amantes de los deportes acuáticos descubrirán que el eFoiling es tan emocionante como sus vídeos lo demuestran, permitiendo inclinarse más de lado a lado para ejecutar giros más bruscos y sentir la adrenalina más auténtica.

¿La principal diferencia con wingfoil o foil? El wingfoil (procedente del windsurf) es impulsado por el viento mientras se sujeta un ala que no está unida a la misma, en tanto que el foil no cuenta con un motor eléctrico y se practica con lancha. En todos los casos, y tal como sucede en el surf, la posición de los pies es fundamental para obtener equilibrio, control y velocidad.

E efoiling no es una práctica difícil: basta una primera clase para lograr pararse sobre la tabla.

Dónde practicar E-Foiling

En Argentina aún no existen escuelas de eFoiling. No obstante, desde la empresa Wingfoil Argentina creada por Ramiro Martínez Peña ofrecen clases de wingfoil, kite y foil con instructores certificados y equipamiento de última generación en Club El Molino (Elcano 888, Acassuso), además de estar preparándose para emprender una gira con su escuela por la Patagonia en enero.

El efoiling permite avanzar un metro por encima de la superficie del agua.

En Chile, por otro lado, se puede practicar con eFoil Chile en Laguna Esmeralda (Melipilla) a una hora de Santiago de Chile. Costa Rica, Jamaica, México, Turks & Caicos, Curazao, St. Martin, Estados Unidos, Italia, Grecia y España son otros de los lugares ideales para alquilar el equipo de eFoiling o contratar clases. Desde Lift Foils, acaban de anunciar campamentos enteramente abocados al eFoil en Ibiza para 2023 y 2024.

