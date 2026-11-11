Cómo era San Martín de los Andes antes del turismo

En 1883, el Ejército Argentino estableció en el valle del Lago Lácar el Fuerte Maipú para afirmar la soberanía argentina. Más tarde, el gobierno nacional delimitó allí la Colonia Pastoril Maipú y el 4 de febrero de 1898 el Tte. Cnel. Celestino Pérez, del Regimiento 3 de Caballería, fundó San Martín de los Andes. Bartolomé Curruhuinca, cacique del pueblo preexistente, firmó el acta a través de su hijo Abel.

Algunos fundadores de San Martín de los Andes: Carlos Moret, Antonio Romero, Jorge Rohde, Rudecindo Roca, Luis Caronti, Serafín Galán Deheza, el estanciero Manuel Mora, Augusto Spika y Celedonio Roca (hijo de Rudecindo), 1898. Ar-Agn-Agas01-Ddf-Rg-1039-43722

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San Martín de los Andes fue Fuerte y Colonia Pastoril Maipú, antes de ser fundada por Celestino Pérez, del Regimiento 3 de Caballería. El Ejército se ocupó de todo hasta 1907.

Los aspectos administrativos y sociales dependieron del Ejército hasta 1907. Lo que no se resolvía, obligaba a trámites que se encauzaban por telegrama dirigido a las autoridades nacionales. Otras veces era preciso viajar a Buenos Aires para hacer las gestiones personalmente, lo que no era fácil porque demandaba mucho tiempo y los costos eran difíciles de sufragar.

Mientras tanto, los pobladores se organizaron y en 1911 integraron una Comisión de Fomento que se fue renovando anualmente. A lo largo del tiempo, distintas comisiones implementaron las primeras medidas para organizar la vida en el pueblo como la construcción de acequias, enripiado de calles, compra de vacunas y medicamentos, pedido de semillas para sembrar, multa a infractores de las normas de convivencia, solicitud de servicios, establecimiento de sucursales de organismos indispensables, etc.

La vida diaria

La ausencia de caminos y puentes por donde cruzar ríos y arroyos, determinó un aislamiento que impedía el aprovisionamiento continuado. Entonces, el cultivo de frutales, plantación de lo que el clima permitía y la cría de aves de corral, de porcinos, vacunos y bovinos a escala doméstica fueron tareas necesarias. La elaboración de dulces, repostería, pastas, panificados, embutidos, quesos, chacinados, encurtidos y bebidas caseras era corriente y fomentó entre vecinos el trueque de excedentes hogareños.

La yerba mate se vendía suelta y llegaba al pueblo en bolsas de cuero vacuno, hasta que se advirtieron los inconvenientes que esa forma de empaque podía causar; entonces se empezaron a usar las de arpillera.

Los productos y alimentos que necesitaban refrigeración se colocaban cerca de los cursos de agua, que eran producto de deshielo y permitían enfriarlos para su conservación. En otros casos las fiambreras –cajas con estructura de madera y laterales de tejido de alambre– se colgaban en lugares frescos y se usaban para almacenar las carnes y los comestibles que podían mantenerse con la temperatura ambiente, sin que ingresaran los insectos ya que no podían atravesar la malla del tejido.

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Almacén de Ramos Generales de Chidiak Hnos, fundado en 1910. Museo Primeros Pobladores

La indumentaria sencilla muchas veces se confeccionaba en la casa y la ropa de abrigo como pulóveres, medias, gorros, guantes y bufandas se tejían con la lana que solían proveer las señoras de la comunidad mapuche, que hilaban y ovillaban después de la esquila de las ovejas propias. La convivencia era armónica.

Los primeros servicios

Inicialmente no había atención médica por la ausencia de profesionales, razón por la que los vecinos recurrían al veterinario del Regimiento ante cualquier dolencia. Tampoco había oftalmólogos ni ópticas. En algún caso, un almacén de ramos generales muy surtido tenía una caja conteniendo anteojos con cristales de graduaciones variadas, que se probaban quienes necesitaban mejorar la visión, hasta encontrar el adecuado, recién entonces decidían la compra.

Los primeros médicos que atendieron a los pobladores llegaban a caballo a los parajes rurales y las estancias cuando eran requeridos, sorteando nieve, hielo y lo que el clima deparaba. En sus consultorios solían recibir huevos, gallinas, corderitos o algún producto de elaboración hogareña como pago por los servicios.

La Parroquia San José fue la primera iglesia, construida en 1923. Desde la década del 80 funciona como teatro. Museo Primeros Pobladores

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Pocos años después de la fundación empezó a funcionar el servicio de correo y la primera escuela primaria. Los chicos concurrían a diario al colegio llevando en una mano los útiles escolares y en la otra un tronquito para alimentar la estufa a leña con que se templaban las aulas. El año escolar era de septiembre a mayo, para evitar los meses con mayor caída de nieve y de temperaturas más bajas.

La iluminación era con velas, lámparas y faroles de querosén. Cuando las primeras escaseaban, se fabricaban pequeños candiles con latitas en desuso, que se llenaban con sebo al que se agregaba hilo o un cordón hecho de tela que oficiaba de mecha.

La primera usina que proveyó electricidad lo hacía durante unas pocas horas diurnas, destinada a los aserraderos que requerían de energía para las máquinas, mientras un lapso corto en la noche ofrecía el servicio a las viviendas, cuyos propietarios podían pagarlo. El costo se calculaba por la cantidad de lámparas que había en cada una.

Ex libris de Miguel A. Camino, impulsor de la primera biblioteca.

Por iniciativa del poeta Miguel Andrés Camino y otros vecinos, surgió la idea de fundar una biblioteca como adhesión al centenario de la Independencia, lo que se concretó en 1917.

Cuando las calles céntricas contaron con iluminación pública, en los períodos de fuertes nevadas, una persona estaba encargada de golpear los cables del tendido eléctrico para hacer caer la nieve que se acumulaba en ellos y evitar que por su peso se cortaran e interrumpieran la provisión.

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Por iniciativa del poeta Miguel Andrés Camino y otros vecinos, surgió la idea de fundar una biblioteca como adhesión al centenario de la Independencia, lo que se concretó en 1917, cuando nació la Biblioteca Popular 9 de Julio. Camino escribió en el diario La Nación, la revista Caras y Caretas de Argentina y El País de España y, aunque vivió pocos años en el sur, dejó su impronta a través de sus poemas; algunos fueron musicalizados y los grabaron Gardel, María E. Walsh, Alberto Zitarrosa y León Gieco, entre otros intérpretes.

La madera extraída de los bosques era acarreada por yuntas de bueyes. De fondo se ve el cerro Curruhuinca. Carlota Thumann

Los recursos del bosque

La economía incipiente fue a través de la madera de los bosques que permitió desarrollar la primera actividad productiva de importancia. Prosperó particularmente en la cuenca Lácar-Nonthue, donde funcionaron numerosos aserraderos. Para la comercialización, los rollizos de madera se trasladaban en balsas por el lago; y por tierra se hacía mediante catangos –carros tirados por bueyes– que circulaban por huellas.

La extracción maderera se modificó con la creación del Parque Nacional Lanín en 1937, que impuso normas de regulación de la actividad en procura de la conservación de los bosques. Esas limitaciones generaron algunos enojos iniciales y obligaron a que los establecimientos modificaran su funcionamiento para poder continuar. El organismo también contribuyó a que muchas cuestiones prácticas se resolvieran, por su aporte a la concreción de obras de infraestructura como el muelle del lago Lácar, la apertura de caminos, la construcción de embarcaderos, puentes, etc.

Descarga y acopio de madera aserrada para su traslado en el lago Lácar. ca. 1938. Bruno R. Salamon / Colección García Coni / Archivo Visual Patagónico

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La madera también fue el recurso más accesible para la construcción de cercos, muebles y viviendas. A fines del siglo XIX y principios del XX, las construcciones se levantaban con paredes de tablas y techo a dos aguas para facilitar el escurrimiento de la lluvia y la nieve. Los baños se hacían en el exterior de las casas, donde también solía levantarse un galpón para guardar herramientas, útiles de labranza y, a veces, la leña. En su defecto, adosado a la edificación se agregaba un alero debajo del cual se colocaban los troncos para mantenerlos secos y a mano durante las precipitaciones.

La vida familiar se desarrollaba generalmente en la cocina, el lugar más tibio gracias a los fogones y hogares encendidos. En muchos casos, las paredes interiores se revestían con papel de diario pegado con engrudo, para evitar el paso del aire frío por las rendijas de la madera. Las familias con mejores recursos económicos las revestían con papeles decorados.

La leña era la única opción para calefaccionar los ambientes. Generalmente la acarreaban los catangos, que eran una de las postales cotidianas de la época, cuando atravesaban las calles.

Las ventanas en su mayoría se cubrían con vidrios repartidos, ya que estos se compraban en lugares lejanos y como los caminos eran huellas desparejas, a veces volcaba el carretón o la villalonga que los transportaba. Entonces, se usaban vidrios en planchas pequeñas, para que las pérdidas fueran menores a las que hubieran sido si se trataba de planchas grandes.

Ex intendencia del PN Lanín, actual biblioteca y centro de visitantes del Parque. Se construyó a fines de 1945 con un proyecto del Arq. Luis F. Bottini, según el lineamiento establecido por Alejandro Bustillo. Foto: Carlota Thumann. Gentileza Gertrudis Thumann

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Hoteles como ejes sociales

Quienes llegaban y debían permanecer unos días en el pueblo, ya fuera un viajante que recibía encargos que debía proporcionar a su regreso, algún funcionario o un visitante ocasional, tenía la posibilidad de hospedarse en el Hotel Lácar.

Además de ofrecer alojamiento y comida a quienes lo requerían, brindaba sus instalaciones para la realización de oficios religiosos. Hasta que se fundó la primera capilla, en 1923, era espacio para albergar a los curas viajeros que llegaban periódicamente a bautizar, oficiar misa, bendecir las uniones de hecho, celebrar matrimonios, y demás. También distintas agrupaciones que carecían de sede, encontraron allí la posibilidad de contar con un espacio donde desarrollar sus reuniones. Ahí las hacían los estancieros y pequeños productores ganaderos que en 1933 fundaron la Sociedad Rural del Neuquén.

El Hotel Lácar era, además, el centro de las actividades sociales y en él se celebraban los festejos familiares, los bailes de carnaval y los de la primavera. También las fiestas patrias se conmemoraban en sus salones. Los vecinos mayores relataban que las señoras concurrían con vestidos largos y los hombres lucían levitas y galeras durante los primeros años del siglo. Los comercios de la calle principal, aunque de ripio, adornaban las vidrieras con los colores celeste y blanco y embanderaban los frentes de los edificios.

Hotel Lacar

Los turistas que se hospedaban en el hotel recibían en el amplio comedor los desayunos, almuerzos y cenas con dulces, repostería, y comidas caseras. Entre los que llegaron como tales se recuerda a dos personalidades argentinas. Una es la del presidente Marcelo Torcuato de Alvear, quien en una ocasión dialogó con el cacique don Carlos Vera. Lo acompañó su esposa Regina Pacini que llevaba un gorrito de terciopelo que doña Amelia Quintomán, señora del cacique, miraba con insistencia. Regina se lo dejó de regalo en el hotel cuando se retiró. Doña Amelia lo usó varias veces y fue retratada con él puesto, en una fotografía que se conserva y da testimonio del caso.

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La otra visita recordada es la de Libertad Lamarque con Alfredo Malerba, quienes oportunamente hicieron un paseo por el lago. Estaba tan lindo y calmo el clima que pidieron detener el motor de la lancha que los llevaba. Quien la conducía, desconocía la identidad de los viajeros y, de golpe, oyó el “Ave María” de Schubert cantado a capella. Entonces supo quién era la pasajera. De vuelta en el pueblo, la actriz comentó que la majestuosidad del panorama que veía la impulsó a cantar.

Otro alojamiento que brindó espacio para fiestas de familias prósperas fue el hotel Los Andes, construido en 1937. Su propietario, Guy Harnett Dawson era experto en pesca deportiva y ofrecía los servicios de guía. Así, fomentó la llegada de amantes y aficionados a ella. Por la atención esmerada y exclusiva que se prestaba en el establecimiento también alojó a cazadores de alto rango social y económico.

Panorama de San Martín de los Andes y el lago Lácar. ca 1940. Foto: Bruno R. Salamon / Colección García Coni / Archivo Visual Patagónico

En él se hospedaron nobles europeos como la princesa María Cristina de Borbón y Battemberg; Mary Lilian Baels de Rêthy, esposa del rey Leopoldo III de Bélgica; empresarios acaudalados como el conde Enrico Marone Cinzano y Robert Fraser entre otros. También pasó unos días allí Pablo Neruda, quien cuenta esa estadía en su libro de memorias.

Por la calidad de servicios que brindaba, es considerado el primer hotel de categoría cinco estrellas de la Patagonia.

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Hua Hum y Sálamon

Los espejos de agua límpida siempre seductores y la frondosidad variada de las especies nativas, motivaron a los visitantes para contar las maravillas que ofrece la cordillera de los Andes en el departamento Lácar. Así, la promoción boca a boca fue la forma primigenia de difusión de las bellezas naturales.

San Martín de los Andes como cabecera departamental que contaba con un embarcadero, dio a los visitantes la posibilidad de llegar en lancha al paraje Hua Hum a través del lago. Allí, en las primeras décadas del siglo pasado funcionaba una hostería que ofrecía alojamiento y comidas preparadas por su propietaria con las verduras provenientes de su huerta, la carne de res y aves de su propia crianza, los lácteos de sus animales y los pescados capturados en aguas transparentes.

Panorama del Lago Huechulafquen. 1938. Foto: Bruno R. Salamon / Colección García Coni / Archivo Visual Patagónico

Los visitantes que iban a Chile por el paso Hua Hum o volvían de allí, hacían un alto en el lugar y disfrutaban de esa construcción frente al lago y de la amabilidad con que eran atendidos durante su estadía.

Un pionero de esas excursiones lacustres fue el italiano Bruno Ricardo Sálamon, quien llegó a San Martín de los Andes después de recorrer varios países europeos y americanos. Se radicó, formó su familia y abrió la Compañía Lácar de Navegación y Turismo. Como un hombre orquesta, de la mañana a la noche trabajaba para llevarla adelante. Recorría los alojamientos y las pensiones locales, donde repartía entre los clientes los volantes que promocionaban los paseos en lancha, tanto hasta villa Quila Quina, como hasta Hua Hum.

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Fue, además, receptor de viajeros de las agencias de viajes y turismo de Buenos Aires, como Exprinter, Eves, Compañía Wagon-Lits, Dodero, Furlong y American Express.

Primer viaje a Confluencia, Traful, en el Ford A de Bruno Sálamon. 1936. Foto: Bruno R. Sálamon / Colección García Coni / Archivo Visual Patagónico

El italiano Bruno R. Sálamon fundó la Compañía Lácar de Navegación y Turismo. Fue, a su vez, un gran fotógrafo y editor de postales. Solía usar su Ford A como parte de sus tomas.

Fotógrafo eximio, don Bruno obtuvo por sus imágenes premios en salones realizados en Buenos Aires. La mirada inquisidora y atenta a la naturaleza le permitió tomar incontables fotografías en poblaciones que van desde Bahía Blanca hasta Ushuaia. Fue el primer editor de postales de la Patagonia, lo que confirma su carácter de pionero, en una época que se acostumbraba a comprarlas impresas y guardarlas como recuerdo, dado que eran costosas e infrecuentes las cámaras fotográficas de entonces, tanto como el revelado y copiado de rollos.

Su fervor por la Patagonia lo llevó a enviar a Europa incontables fotografías de los paisajes sureños para promover las bellezas patagónicas.

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La nieve, siempre invitante

La nieve fomentó desde siempre la diversión, ya sea haciendo muñecos, jugando a tirar bolazos, patinando en cualquier pendiente sobre hojas de diarios desplegadas, o corriendo tratando de no caer para evitar cumplir una prenda.

Hasta principios de los años 40 las laderas del cerro Curruhuinca, que abraza un sector del casco urbano, la calle Perito Moreno, la cuesta de O’Grady y cualquier sector con un poco de inclinación servían para aquellos deslizamientos. Los más audaces los hacían con precarias tablas de esquí caseras, copiadas del algún visitante o alguna publicación que llegaba a manos del entusiasta que deseaba esquiar.

El afán por practicarlo fomentó que las primeras tablas que se usaron fueran fabricadas en el pueblo; se confeccionaron con la madera disponible usando los sunchos con que llegaban atadas las encomiendas para hacer los “herrajes”, más la imaginación de quien las confeccionaba. Francisco “Quico” Leotta y Manuel “Manolo” Gómez, pioneros del esquí, recordaban que un chico humilde, que desbordaba de ganas, se hizo unas tablas desarmando una bordalesa vacía para usar la madera, a la que adicionó un par de alpargatas y con esos precarios esquíes gozó a sus anchas de la nieve.

Federico Graef, Mimi Barrere (una de las primeras reinas de la Nieve) y Tito Ponce. Museo Primeros Pobladores

Al margen de esos disfrutes, las primeras décadas de la centuria pasada ofrecían nevadas tan fuertes que aislaban al pueblo. Así fue que un geólogo alemán llamado Federico Graef, que sabía esquiar, hizo excursiones a pie al cerro Chapelco, porque no había caminos para llegar con otros medios. Subía con quienes querían acompañarlo en la aventura, tanto grandes como chicos, para bajar deslizándose una sola vez con las instrucciones que él daba para hacerlo.

Profundo conocedor, observó todas las posibilidades y eligió el sitio donde se trazó la primera pista de esquí, que sigue siendo la que él determinó.

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La alegría que generaban esas salidas motivó que se hicieran frecuentes y el entusiasmo aumentara hasta que dos clubes deportivos se fusionaron y fundaron en 1946 la Asociación Deportiva Cultural Lácar, que inició la enseñanza del esquí y promovió en Chapelco ese deporte, el primer sitio donde se practicó en la provincia del Neuquén.

Las pistas para esquiar incrementaron la llegada de visitantes que fortaleció el turismo lugareño y el de la provincia.

Panorama del volcán Lanín. Integra la serie de postales Parques Nacionales de Bourquin y Kohlmann. ca 1938. Colección Ayerza Lynch / Archivo Visual Patagónicoa

Con el paso del tiempo

Cuando la región dejó de ser Territorio Nacional y surgió la provincia del Neuquén, en 1955, mejoraron las reglas de juego para los pobladores. En el Departamento Lácar fueron más fluidas las relaciones con las autoridades al tener una administración gubernamental más próxima.

Años después cobraría nuevo impulso la actividad turística, cuando la línea aérea Sol Jet promocionó sus vuelos porque la zona ya contaba con un aeropuerto. Se construyó el hotel Sol de los Andes y el banco de la Provincia del Neuquén abrió una línea de créditos para la construcción de nuevos hoteles, mejorar los alojamientos que existían y facilitar nuevos emprendimientos.

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Esas medidas fomentaron la apertura de locales gastronómicos e iniciativas destinadas a satisfacer todas las necesidades que surgen con la llegada de visitantes: agencias, guías, restaurantes, casas de té, lavanderías, artesanías, elaboración de dulces, de chocolates, de ahumados, artículos regionales, taxis, etc.

Finalmente, a la tarea de los pioneros que tuvieron en el quehacer forestal la actividad económica por excelencia, se sumó un destino turístico atractivo. De tal forma, un sitio de montaña como San Martín de los Andes en la actualidad exhibe con orgullo los dones recibidos de la generosa y espléndida naturaleza.

Lago Lácar (Neuquén) De Mori-31/8/1965