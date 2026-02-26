SIDE, la épica productora que consagró el cine sonoro en la Argentina

La creadora de esta magia que deslumbró a los espectadores hace casi un siglo fue la Sociedad Impresora de Discos Electrofónicos (SIDE), la cual implementó de manera pionera la sonorización de la pantalla grande (la única que existía entonces).

La SIDE, una entidad en la que las primeras realizaciones cinematográficas consagraron a grandes artistas Hugo Mouján

Tantas producciones artísticas cambiaron el destino de un espléndido edificio en Caballito. En el mismo ámbito donde antes de 1934 fabricaban colchones pensando en el confort para dormir, un cúmulo de actores, directores, camarógrafos, utileros, escenógrafos y sonidistas despertaron la pasión de la gente en las butacas con la ensoñación de amores y aventuras de ficción.

Los vehículos de traslado de equipos de filmación frente a la productora Archivo Cooperativa Gráfica Campichuelo

Durante una década las instalaciones escucharon el grito “¡Acción!” y se transformaban sucesivamente en distintos sets de joyas del cine nacional de varias productoras con célebres figuras que aparecían en reportajes, notas y chimentos en las revistas de moda como El Hogar, Radiolandia, Caras y Caretas, Vosotras, Para Ti o Atlántida.

Con su frente histórico aún espléndido y conservado, se encuentra a unos 150 m de Parque Centenario, en la calle Campichuelo 553. Son 45 m de frente con un diseño ecléctico que denota influencias del estilo industrial inglés, destacándose una gran puerta, ventanales de hierro forjado, faroles antiguos sostenidos por brazos de metal, un prominente frontón triangular clásico y en el medio del tímpano una ventana circular, entre otros detalles decorativos.

Antigua imagen del frente de la productora con el cartel SIDE en la parte superior AGN

En el costado derecho hay una entrada de vehículos por donde ingresaban con equipamiento y trastos, en tanto que el interior está basado en columnas, escaleras y vigas que resultaron ideales como generosas galerías para montar escenografías o decorados, ya sea una calle, una casa, un restaurante… como hemos visto en tantas películas y hasta una cárcel, como la creada para Ayúdame a vivir, donde se la ve presa a Libertad Lamarque.

La firma del arquitecto ruso francés Braguinsky en la fachada; a pesar de que no podía firmar el plano por no tener su título homologado Hugo Mouján

La edificación fue diseñada por Jacques Braguinsky, un arquitecto ruso-francés egresado de la prestigiosa École des Beaux-Art de París, quien llegó a Buenos Aires después de 1905. Fecha que parece anecdótica; sin embargo, condicionó su autoridad para firmar planos, dado que para entonces –cuando empezaron a graduarse los primeros arquitectos argentinos– a los profesionales extranjeros se les exigía homologar sus títulos. Jacques no lo hizo; pero eso no impidió que su nombre figurara en las fachadas de sus construcciones. (Es también el autor de una obra cumbre como el palacio que ocupa el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en Paseo Colón).

La epopeya de la ilusión y un tenaz innovador

La SIDE inició su trayectoria con el séptimo arte el 2 de mayo de 1929 en un galpón de Ituzaingó 949, en Barracas. Fue fundada por Genaro Sciavarra y su compañero de trabajo, el vizcaíno Alfredo Murúa, quien en 1926 –cuando tenía solo 19 años– ya había dado sus primeros pasos en la grabación eléctrica de discos con un fonocaptor.

Filmación en los estudios del film "De la sierra al valle", de 1938 Radiolandia

Como pioneros de la sonorización produjeron discos sincronizados con el sistema Vitaphone. ¿Cómo era? El sonido se grababa al margen de la cámara y se reproducía también de manera paralela durante la proyección en las salas. Entre las realizaciones estuvieron las cintas Muñequitas porteñas, de José Agustín “El Negro” Ferreyra –para algunos el “primer film argentino totalmente hablado”, como señalaba el afiche de la película; aunque no era tan así–, y La vía de oro, de Edmo Cominetti.

Bajo la Santa Federación, de 1935, dirigida por Daniel Tinayre Archivo Cooperativa Gráfica Campichuelo

Más adelante, instrumentaron el sistema Sideton creado y patentado por el mismísimo Murúa para operar con tanta calidad como se hacía en Hollywood. Se ha señalado que en sus viajes a Estados Unidos le propusieron contratos… pero se quedó acá y la empresa creció.

En 1933 la SIDE modernizó el procedimiento con la técnica Movietone de sonido óptico con dos películas de Luis Moglia Barth producidas por Argentina Sono Film (de Ángel Mentasti): Dancing y, sobre todo, la considerada como la primera sonora del país, ¡Tango!, estrenada el 27 de abril en el Real Cine.

Anuncio del estreno de "Tango" en 1933 en el cine Real

“¡¡Una película hablada como hablamos nosotros!!” contaba el afiche que enfatizaba las participaciones de Pepe Arias, Libertad Lamarque, Azucena Maizani y Tita Merello, en tanto que en el reparto figuraba Luis Sandrini. Tras bastidores, se cuenta, Cupido encendió una mecha de amor entre ambos que solo se materializaría años después.

En 1934 Sciavarra se abrió del negocio. Entonces, Murúa, emprendedor y perseverante como buen vasco, se posicionó en Campichuelo 553, aunque en un principio rentando el espacio a Argentina Sono Film para rodar Puerto Nuevo, de Mario Soficci y Bajo la santa federación, de Daniel Tinayre, en general, películas taquilleras.

Aviso publicitario publicado en varios medios promocionando la producción de 1939

Dos años después, renombrándose como Estudios Cinematográficos Argentinos SIDE, abrió también oficinas en pleno centro –Corrientes y Ayacucho– para programar y comercializar, además de firmar el primer contrato de explotación y distribución para Don Quijote del altillo, dirigida por Manuel Romero, encabezada por Sandrini y estrenada en el Cine Monumental, en tanto que la segunda fue Ayúdame a vivir (1936), con Libertad Lamarque, figura estelar de la época dorada de la compañía con otros logros como Besos brujos y La ley que olvidaron.

Afiches de "Muñequitas porteñas", de 1931 y "Besos brujos", de 1937, ambas dirigidas por el legendario Ferreyra y producidas por SIDE

El decorado de cárcel de "Ayúdame a vivir" Cine Ar

Es de destacar que estas producciones tuvieron reconocimiento internacional por su aporte artístico al fusionar la música de las canciones con la acción dramática. En los amplísimos recintos con techos elevados apoyados en columnas se armaron prolijamente los decorados de dos películas con Paulina Singerman: Caprichosa y millonaria (1940), de Enrique Santos Discépolo y Retazo, de Elías Alippi, que implicó la reproducción fiel del frente de una tienda de moda en Suipacha y Diagonal Norte, incluyendo en la vereda el ingreso al subte (casi como está hoy, si alguien quiere curiosear).

Un tienda de moda dentro de los estudios para la cinta "Retazo", de 1939 Archivo Cooperativa Gráfica Campichuelo

Rodaje de Cuatro corazones, de 1939, con guion, actuación y dirección de Enrique Santos Discépolo

Transiciones, del celuloide al papel impreso

En 1941, en medio de una compleja situación financiera (léase quiebra), el edificio y todos sus contenidos fueron adquiridos por los célebres Estudios San Miguel, uno de los más grandes y completos de Sudamérica, ubicado en la localidad bonaerense de Bella Vista y creado en 1937 por el empresario de origen español Miguel Machinandiarena, quien produjo una cuarentena de películas reconocidas como La guerra gaucha, La cabalgata del circo, Pampa bárbara o Los isleros. Por supuesto, este traspaso permitió que el cine siguiera rondando los vastos ambientes.

Uno de los libros impresos por la firma J Hays Bell en 1958, que funcionó en Campichuelo 553

No se dispone de la fecha de construcción de este inmueble, ni se recuerda cuál era la dichosa colchonería. Lo que sí se sabe es que la estructura de la SIDE pasó luego a manos de los legendarios Estudios San Miguel –como se dijo– y después fue planta de los importantes talleres gráficos J. Hays Bell, responsable de libros de gran circulación al estilo de Yo, el muerto, de Bronco Mike, para Ediciones Trébol, en 1958 o El prisionero de Zenda, de Anthony Hope, en 1945 para la popular Editorial Tor de historias policiales, de intriga, personajes y de aventuras. Asimismo, corrió mucha tinta para libros de las reconocidas Sudamericana y Sopena, entre otras.

Todo esto hasta que, en 1960, la propiedad íntegra la adquirió el Estado para destinarla a la edición, durante muchos años, del Boletín Oficial (el órgano de difusión de leyes, decretos, reglamentos y actos administrativos). Actualmente el edificio depende del Ministerio de Justicia, que tiene diversas dependencias, como archivos y oficinas de la Defensoría del Pueblo y del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ).

Asimismo, el inmueble alberga desde hace 33 años a la Cooperativa de Trabajo Obrera Gráfica Campichuelo, una empresa autogestionada que se ha forjado un sólido prestigio como referente del sector industrial por su tecnología de vanguardia y compromiso con la calidad y el cumplimiento con las empresas y organismos que recurren a sus servicios para productos documentarios de bancos, así como también impresión de revistas, agendas, manuales, libros de textos, catálogos, etc.

Hugo Cabrera, Eduardo Amorín y Néstor Rodríguez, integrantes de la Cooperativa Gráfica Campichuelo Hugo Mouján

La entidad ocupa un espacio del predio desde 1992 y transmite con orgullo el pasado asociado al cine y las artes gráficas, como lo expresaron Hugo Oscar Cabrera (socio fundador y ex presidente de la entidad), Néstor Rodríguez (presidente de la Cooperativa) y Eduardo Amorín (socio de la cooperativa, integrante de la Fundación Campichuelo y director de la Agencia de Noticias ANSOL), quienes compartieron con LUGARES material histórico que atesoran.

Los inolvidables finales de tantas filmes románticos, aquí Lamarque y Delbene Cine Ar

Cabe agregar que el complejo de la calle Campichuelo tuvo su “Fin” como plató el 12 de julio de 1944 al finalizar la productora San Miguel el rodaje de algunas escenas de La dama duende, dirigida por Luis Saslavsky, en una adaptación de la comedia calderoniana escrita por los hispanos María Teresa León y Rafael Alberti (entonces exiliados en Argentina) y protagonizada por nuestra Delia Garcés. Más formalmente, el ocaso cinematográfico se concretó en un acto efectuado en abril de 1946.